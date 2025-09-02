Обслуживать поступившие в Хорватию БПЛА «Байрактар» будут турки

1 652 3
Сегодня на вооружение армии Хорватии поступили турецкие ударные беспилотники «Байрактар».

Минобороны этой балканской республики подтверждает информацию о том, что первые Bayraktar TB2 вошли в состав одного из подразделений Военно-воздушных сил Хорватии.



Церемония принятия турецких БПЛА «Байрактар» на вооружение хорватских ВВС состоялась на аэродроме Плесо (он же аэропорт им. Франьо Туджмана, международный аэропорт Загреба).

Минобороны Хорватии:

После пополнения ВВС страны французскими истребителями Rafale это новый этап развития Военно-воздушных сил. Появившиеся на вооружении беспилотники Bayraktar TB2 знаменуют новый шаг на пути к модернизации хорватских вооружённых сил.

Известно, что первая партия состоит из шести таких БПЛА.

По последним сведениям, они будут эксплуатироваться «дроноводами» 125-й истребительно-разведывательной эскадрильи хорватских ВВС.

Глава Минобороны Хорватии Иван Анушич:

Сегодня у нас была возможность оценить впечатляющие эксплуатационные возможности «Байрактара», продемонстрированные нашими военнослужащими, проходившими обучение в Турции. «Байрактар» имеет множество применений, не только в боевых операциях, но и в гражданских целях, таких как поисково-спасательные работы.


Начальник ГШ ВС Хорватии генерал Тихомир Кундид заявил, что в войска в ближайшее время начнут поступать и FPV-дроны.

Обслуживать «Байрактары» в Хорватии будут турки. Группа специалистов будет находиться в Загребе в рамках контракта сроком на 2 года.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 21:26
    Как вариант... много дешёвых БПЛА, плюс несколько специализированных разведывательных беспилотников, подороже, но и классом повыше.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Вчера, 21:36
      . Минобороны Хорватии:

      После пополнения ВВС страны французскими истребителями Rafale это новый этап развития Военно-воздушных сил. Появившиеся на вооружении беспилотники Bayraktar TB2 знаменуют новый шаг на пути к модернизации хорватских вооружённых сил.


      Вот зачем Хорватия скупает дорогое и неэффективное оружие?Те же Bayraktar TB2 ,как показал продолжающийся конфликт с Украиной ,эффективен только при отсутствии ПВО как таковой,иначе его быстро собьют.Про Rafale много интересного могут рассказать ВВС Индии, контракт на закупку которых они расторгли сразу же после проигрыша воздушных боёв индийских Rafale пакистанским истребителям J-10CE, произведенным в Китае.Нет если хотят тратить деньги пусть тратят,но ради чего?С сербами хотят воевать или просто приказали тратить 5 % на дорогие игрушки западного ВПК и они их тратят?Кстати в Хорватии производятся десятки тысяч FPV-дронов.Учли опыт.Это уже серьезно для региона Балкан.

      . Иван Анушич сообщил, что хорватская промышленность уже производит 200 000 боевых беспилотников FPV — полностью отечественного производства, без китайских комплектующих
      В этой области выделяются две хорватские компании: Orqa и DOK-ING . Orqa — ведущая отечественная компания, специализирующаяся на FPV-дронах, а DOK-ING — фактически пионер в Хорватии в области робототехники и беспилотных систем.


  2. Fan_M
    Fan_M
    -1
    Вчера, 21:59
    Нам свои беспилотники надо до ума доводить. Турки уже уходят в отрыв, технологии улучшаются, опыт нарабатывают. У нас опять "смещают сроки вправо". СВО заставило ускорить процесс и всё равно сначала распилы и откаты а затем... 50 раз нам в новостях напишут что вот вот уже испытывается такое... прям такое... и... тишина. Лучше б молчали тогда. Доверия больше будет.