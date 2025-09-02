Трамп жив: президент США появился перед камерами и объявил о реформе в Пентагоне

Трамп жив. Это во-первых.

Приходится начать с констатации этого факта в связи с многочисленными заявлениями «отдельно взятых» конспирологов о том, что «если Трамп не появляется перед камерами и ничего не постит 2-3 дня, то он точно отошёл в мир иной». Но Трамп, отпраздновав День труда, вышел с анонсированным заявлением.



Заявление не посвящено Украине, хотя Украина так ждала. Это во-вторых. Хотя про украинский конфликт всё же было. Президент пообещал рассказать «интересные вещи» в ближайшие дни.

И неожиданно для многих президент США в ходе своего выступления объявил, что он решил произвести определённую реформу в Пентагоне: перенести штаб-квартиру Космического командования США из штата Колорадо в штат Алабама.

Оказалось, что для Трампа крайне важно, чтобы штаб американского Космического командования находился в «республиканском» штате, а не «демократическом». И Хантсвилл (Алабама) в США считается одной из «республиканских» вотчин.

Известно, что новым местом размещения штаба станет арсенал Редстоун. При этом эксперты в Пентагоне считают, что на возведение всех необходимых Космическому командованию объектов может уйти минимум 3 года и не менее 1,5 млрд долларов. Но разве же это деньги для почти триллионного военного бюджета США.

Выступая в Овальном кабинете вместе Питом Хегсетом и членами делегации Алабамы в Конгрессе, Трамп назвал своё решение, как и город Хантсвилл, прекрасным, отметив, что сам город получит название (статус) ракетного городка. Ещё немного и добавил бы: «как у русских»...
  1. al3x Звание
    al3x
    +1
    Вчера, 22:19
    У него куда не плюнь - все и всë прекрасно. Победил тут, победил там. "Бьюти фоу лайф" в его агитке надо было писать, а не это вот все про великую Америку)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 22:23
    Украина выразила озабоченность ,переносом Трампом Космического командования США из одного штата в другой?Украина без озабоченностей по поводу и без повода жить не может.
  3. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Вчера, 22:26
    Хреновенько выглядит, явно что то случилось.
    1. Володин Звание
      Володин
      +5
      Вчера, 22:29
      Цитата: Cartalon
      Хреновенько выглядит,

      В свои-то почти 80 лет?
      1. rotfuks Звание
        rotfuks
        +4
        Вчера, 23:58
        В свои-то почти 80 лет?
        У меня мама всегда сильно болела и всю жизнь лечилась на курортах, но прожила 87 лет. А папа вообще не болел и по курортам не ездил и на трех работах пахал и умер в 61 год. Я о том что если мужик дожил до возраста 70+ это уже повод для зависти. А возраст 80+ для мужика это вообще повод для аплодисментов.
    2. al3x Звание
      al3x
      0
      Вчера, 23:06
      Да вроде бы как и всегда, он же Бенджамин Баттон из одноименного фильма (довольно таки качественный кинофильм, кстати говоря, в сравнении с кучей шлака голливудского последних лет) 😁
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 00:57
      Цитата: Cartalon
      Хреновенько выглядит, явно что то случилось.

      Да. Спит на ходу...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 22:28
    Цитата: al3x
    У него куда не плюнь

    Всё в деньги превращается,сегодня семья Трампов в течении нескольких часов стала на 5 млрд $ богаче.А Трамп всем говорил - выкладывайте в мою криптовалюту и всех был шанс. laughing Что то напомнило ,МММ - Лёня Голубков: Мы не халявщики ,мы партнёры.В" пирамиде " выигрывают всегда ,кто на самом верху. wassat
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Вчера, 22:32
    Видимо он потому так хочет свергнуть Мадуро, что ему дилер сказал что это первоклассный венесуэльский товар. А его во как кроет не по децки!
  6. Napayz Звание
    Napayz
    +1
    Вчера, 22:36
    Трамп
    пообещал рассказать «интересные вещи» в ближайшие дни...

    Как в анекдоте
    - Знаешь, как заинтриговать человека?
    - Как?
    - Завтра скажу...
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Вчера, 22:51
    Интересно, а сегодня обещали какие-то аццкие санкции против России?))) специально спать не ложился хотел посмотреть)))
  8. sodium20 Звание
    sodium20
    -11
    Вчера, 23:00
    Великая индийская ошибка: Реалистичный анализ. Почему мистер Трамп прав в отношении Индии?

    Индийский цирк может закончиться плачевно. Почему?

    Индийское руководство разрабатывает свою внешнюю политику, дипломатию, геополитику, налогообложение и т. д., исходя из интересов кучки индийских бизнес-семей. В 2025 году 1% элитных индийских бизнес-семей контролирует 90% всего богатства и активов Индии.

    В 2025 году Индия переживает гибельное распределение богатства. Элитный класс в 1% символически известен как "класс браминов". Индия печально известна своей "кастовой дискриминацией" (одна из форм расизма и апартеида). В кастовой системе брамины составляют 1 % элиты высшего класса.

    Индийское руководство демонстрировало безграничную жадность и жажду денег. Они никогда не диверсифицировали распределение богатства в стране. В результате влияние, власть и богатство оказались в руках 1% элитных бизнес-семей. На протяжении всей истории Индия всегда колонизировалась иностранными державами в таких ситуациях. То есть иностранным державам очень легко завоевать элитный 1% индийского правящего класса. Поэтому Индию колонизировали Моголы, англичане, португальцы, французы, голландцы и т. д.

    В 2025 году Индия находится на пике неравномерного распределения богатства. Моголы, англичане и португальцы никогда не грабили Индию по сравнению с нынешним индийским режимом.

    В 2025 году Индия станет одной из самых коррумпированных стран Азии. Индийская законодательная, исполнительная, судебная власть и средства массовой информации стали коррумпированными и прогнили до основания. Индийский Верховный суд стал самым коррумпированным юридическим учреждением в мире. Индийский фондовый рынок, финансовые институты и банки стали чрезвычайно мошенническими.

    В 2025 году Индия стала экономически, политически, военно-политически и геополитически слабой.

    Почему администрация Трампа права в отношении Индии? Они разоблачили наживу на ископаемом топливе 1% индийских элитных бизнес-семей.

    Алгоритм индийской наживы:

    Шаг1: Импорт сырой нефти из России по очень низкой цене.
    Шаг2: переработка сырой нефти на индийских нефтеперерабатывающих заводах для получения различных видов ископаемого топлива.
    Шаг3: Экспорт ископаемого топлива на европейские рынки по более высокой цене.
    Шаг4: Инвестируйте прибыль, полученную от продажи ископаемого топлива, в различные европейские страны.

    4-й шаг представляет собой угрозу интересам США, России и Китая. 4-й шаг усилит влияние НАТО. Господин Трамп - умный человек.

    Безумная внешняя политика Индии стала угрозой для США, России и Китая. Автоматически Индия стала двойным агентом и троянским конем ЕС.

    Геополитический суверенитет таких стран, как Индия, - это миф. На протяжении последних 25 лет индийская экономика сильно зависит от США. Как тарифы и санкции повлияют на Индию?

    (a) 50-процентные тарифы, введенные администрацией Трампа, сломают хребет индийской экономике.
    (b) Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Индию резко сократятся.
    (c) Стоимость индийской валюты резко снизится по отношению к доллару США.
    (d) Инфляция и рецессия задушат индийскую экономику.
    (e) США подтолкнут страны ЕС и Ближнего Востока к введению санкций против Индии.
    (f) Санкции разрушат индийский производственный сектор, ИТ, электронику и станкостроение.
    (g) Санкции затронут авиационную, космическую и оборонную отрасли Индии. США могут отказать в поставках компонентов и запасных частей для
    1. Коммерческим и военным самолетам Boeing.
    2. Вертолеты Chinook, Seahawk, Sea King и Apache.
    3. Самолеты P-81 Poseidon, Hercules и Globe Master.
    4. Гаубицы 777, радары, ракеты, торпеды, управляемые бомбы Glide и артиллерийские снаряды.
    5. БПЛА MQ-9A Reaper.
    6. Штурмовые винтовки SIG Sauer.

    (Любезно предоставлено: https://www.congress.gov/crs_external_products/IF/PDF/IF12438/IF12438.29.pdf

    (h) В 2024 году Индия официально стала стратегическим партнером США. Между Индией и США были подписаны многочисленные соглашения и контракты. Любое отклонение от этих контактов повлечет за собой серьезные санкции, штрафы и судебные разбирательства против индийской администрации.

    Индийское руководство оказалось в крайне затруднительном положении. Я все еще не до конца понимал безумие индийской администрации.
    1. orionvitt Звание
      orionvitt
      +2
      Вчера, 23:43
      Цитата: sodium20
      Элитный класс в 1% символически известен как "класс браминов

      Надо же, никто оказывается до вас, этого не знал. Прямо откровение какое то. winked
      1. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 01:55
        Помните движение в США "Оккупируй Уол-Стрит" ? Там тоже были плакаты "Нас 99%" , а им в ответ из офисов банков показывали картонки с надписью "А нас - 1%" . bully Но это конечно ДРУГОЕ . yes
    2. rotfuks Звание
      rotfuks
      +2
      Сегодня, 00:09
      Великая индийская ошибка: Реалистичный анализ. Почему мистер Трамп прав в отношении Индии?
      вы такой текст сами копытом настучали ? Или скопировали и постеснялись указать источник? Что касается великой индийской ошибки. Судя по количеству индийских имен в американском истеблешменте и количеству индийских жен у американских чиновников нету никакой индийской ошибки. Но богоизбранных явно отодвигают от корыта.
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 02:13
      Цитата: sodium20
      Индийский цирк может закончиться плачевно.

      laughing Они и про Китай что-то такое говорили . И про Россию . bully
      Революцию против брахманов хотят замутить ? Серьёзно ?
      Оружие Индия теперь будет закупать исключительно у России . У нас оно лучше , дешевле и без кабальных условий . Лайтинг они уже послали в эротический полёт , но он (английский) даже взлететь не в состоянии . От самолётов ПЛО инды отказались сами . А всё прочее есть у нас . Попробуют как Россию шантажировать пассажирскими самолётами , мы и самолёты им построим . Нам как раз такого рынка не хватает для нормального запуска серии . А Китай возвращается к сотрудничеству в гражданском и транспортном авиастроении и будет закупать наши авиадвигатели . Снова .
      И кому от этого хуже ?
      Кто лишается рынков по собственной инициативе ?
      И чей это Цирк на дроте нам изображают ?
      Может вы ещё и СВИФТ индам отключите ?
      Так БРИКСУ только этого и надо . good Свой Инвестиционный Банк Развития , своя Расчётная Система , своя замкнутая экосистема "Весь Мир кроме США , Англии и европ" .
      Мир без паразитов проживёт . А вот паразитам то как без целого Мира ?
      США построят собственную экосистему\макроэкономическую зону . Особенно присоединив Канаду и Гренландию . И им будет очень хорошо , когда урегулируют внутренние расколы и избавятся от евро-паразитов .
      А европам то куда ?? bully
      На свалку ?
      На вертела голодным мигрантам ?
      Или с Россией воевать в одиночку ?
      Так ведь смоет нафиг всех волнами евро-потопа , от астероида правильно упавшего . И ни одна невинная не пострадает . Только европы и Англия - соседка ихняя .
  9. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    Вчера, 23:00
    Был фильм "Они живут" (1988)
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 02:19
      Хороший фильм , жизнеутверждающий .
      Скоро волшебные очки раздавать будут .
  10. sagitovich Звание
    sagitovich
    +2
    Вчера, 23:04
    Подумаешь, ...
    Ушел в запой на пару - тройку дней, наш человек! laughing
  11. orionvitt Звание
    orionvitt
    0
    Вчера, 23:34
    чтобы штаб американского Космического командования находился в «республиканском» штате, а не «демократическом»
    Чудесно. В некогда соединённых штатах, наблюдается резкое разъединение. Сначала на демократические и республиканские, а потом может и на пятьдесят полностью отдельных удельных государств без федерального центра. Будем посмотреть. Калифорния будет свободна, как и Флорида вместе с оклахомщиной и остальными мичиганщинами. laughing
  12. Комментарий был удален.
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Вчера, 23:46
    Заявление не посвящено Украине, хотя Украина так ждала. Это во-вторых. Хотя про украинский конфликт всё же было. Президент пообещал рассказать «интересные вещи» в ближайшие дни.

    Не знаю, что произойдет интересного в ближайшие дни, а на хуторе 404 сегодня ночью снова дискотека "по полной программе". Судя по конфигурации, ближе к утру похоже и крылатые ракеты присоединятся.