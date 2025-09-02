Трамп жив: президент США появился перед камерами и объявил о реформе в Пентагоне
Трамп жив. Это во-первых.
Приходится начать с констатации этого факта в связи с многочисленными заявлениями «отдельно взятых» конспирологов о том, что «если Трамп не появляется перед камерами и ничего не постит 2-3 дня, то он точно отошёл в мир иной». Но Трамп, отпраздновав День труда, вышел с анонсированным заявлением.
Заявление не посвящено Украине, хотя Украина так ждала. Это во-вторых. Хотя про украинский конфликт всё же было. Президент пообещал рассказать «интересные вещи» в ближайшие дни.
И неожиданно для многих президент США в ходе своего выступления объявил, что он решил произвести определённую реформу в Пентагоне: перенести штаб-квартиру Космического командования США из штата Колорадо в штат Алабама.
Оказалось, что для Трампа крайне важно, чтобы штаб американского Космического командования находился в «республиканском» штате, а не «демократическом». И Хантсвилл (Алабама) в США считается одной из «республиканских» вотчин.
Известно, что новым местом размещения штаба станет арсенал Редстоун. При этом эксперты в Пентагоне считают, что на возведение всех необходимых Космическому командованию объектов может уйти минимум 3 года и не менее 1,5 млрд долларов. Но разве же это деньги для почти триллионного военного бюджета США.
Выступая в Овальном кабинете вместе Питом Хегсетом и членами делегации Алабамы в Конгрессе, Трамп назвал своё решение, как и город Хантсвилл, прекрасным, отметив, что сам город получит название (статус) ракетного городка. Ещё немного и добавил бы: «как у русских»...
