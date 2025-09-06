F-35: не пинайте павшего пингвина…

F-35: не пинайте павшего пингвина…

Вообще термин «распингвинился» — это из спорта. Из зимнего. Так называется разгон саночников, когда спортсмен, сидя на санках, совершает толчки от снега руками. Быстрые и короткие, как махание крыльями у пингвина.


У нас этот термин будет иметь несколько иной смысл. Понятно, что он будет иметь отношение к F-35, за которым напрочь закрепилось прозвище «Пингвин» благодаря уникальным летным данным этой машины, сопоставимым с особенностями полета птицы-рыболова.




Начнем, конечно, с того, что у 35-го явно все идет наперекосяк. Действительно, пока очень сложно сказать, кто виноват и что делать, но явно какая-то черная полоса пошла. И это видно настолько явно, что сами американцы не доверяют «пингвину». Иначе не объяснить, почему сопровождать «ночные молотки» В-2 полетели не F-35, что было бы более логично, а F-22, которые смотрелись в операции при полном отсутствии ВВС Ирана на горизонте как болид «Формулы-1» на стоянке у супермаркета. В смысле — оно так-то можно, но зачем?


Возможно, конечно, дело в британских летчиках и техниках. Приснопамятная «демонстрация флага», как уже не раз было сказано, дело напрочь бестолковое и дорогостоящее, но вот британцы столько сделали, чтобы доказать это всему миру…

«Демонстрация» своей ущербности уже обошлась британскому казначейству в 2,7 миллиардов фунтов стерлингов. В итоге «Принц Уэльский» как сеятель прошелся по Азии, разбрасывая покалеченные F-35.


На британских форумах — мат-перемат, винят Адмиралтейство во всех смертных грехах, главный из которых — откровенно дурацкий демо-поход, в который потащили неотработанные, практически «сырые» самолеты, стоившие уже кучу фунтов стерлингов. И второй — что собираются купить еще один полк «чудо-самолетов».


Между тем, первого F-35 еще не успели толком вернуть к жизни, как примерно по тому же сценарию «озяб» в Кагосиме еще один. И тоже в гражданском аэропорту. Так сказать, чтобы как можно больше людей смогли рассмотреть этот наисовременнейший самолет, который японские силы самообороны планировали в качестве вооружения своих эсминцев-авианосцев.

Так сказать, информация к размышлению с доставкой до места осмысления. Американский сервис…

Шутят японцы так же зло, как и индусы, но вот в чем соль: в Дели не планировали покупать F-35, в отличие от Токио.

Учитывая, что вояж «Принца Уэльского» продолжается, у британцев много чего еще впереди. И их маркетинговое шоу сможет очень неплохо подкосить продажи F-35 в мире, да вот вышло так, что беда прилетела оттуда, откуда совсем не ждали.

Вот в свое время Гитлер говаривал, что итальянцы будут стоить Германии 15 дивизий: если союзники — чтобы защищать, а если противники — чтобы разбить. Так оно, кстати, и вышло. Но сегодня итальянцы ни на что не претендуют, а на их место явно вышла другая нация. Бывшие соперники по Средиземному морю, то есть французы.

Это в целом неплохая нация, но вот с политиками им явно не везёт со времён Миттерана. И потому в действиях своих французы стали немного больше, чем это было бы разумно, подличать. За что им время от времени судьба выписывает пинки типа лишения контракта на строительство атомных подводных лодок для Австралии или сокращения на 80% количества закупаемых Индией «Рафалей».

Вот, кстати, и «песня прозвучала». То есть на арену вылетел «Рафаль».


Самолетище, которому не то чтобы не везет, а он просто такой вышел… Своеобразный. Нельзя сказать, что очень уж плохой (зато можно сказать, что просто плохой), но цена… И вот эти французские самолеты и ответственные за их продажу другим странам лица очень так неплохо ударили в спину американцам. Душевно. Как нам с «Мистралями».

Всё случилось в июне этого года. НАТО проводило учения «Atlantic Trident 2025», в целом рутинные, с намеком на действия если не в Арктике, то где-то там, на северо-востоке, который у нас является северо-западом. Ничего особенного, кроме того, что в этот раз к обычной морской компоненте было добавлено большое количество учебных воздушных боев в ассортименте.


В ассортименте — это значит, что варьировались и условия боев, и противники. Американцы использовали F-35А, британцы — «Еврофайтеры», французы — «Рафали». Как бы вопрос о том, кто будет лучшим, не ставился, больше было интересно, кто займет второе место — «Рафаль» или «Тайфун»?

Но так как учения рутинные, то никого и не насторожило полное отсутствие релизов. Даже намеков не было на то, кто был худшим. Сегодня понимаем, что по итогам было заключено некое джентльменское соглашение типа «своих не палим, сор из хаты не выносим».

Соглашение — оно, конечно, хорошее дело, но его, как козырь в карточной игре, перебивает вот это «ничего личного, только бизнес» в исполнении французов.

Учитывая, какую оглушительную плюху отвесили китайско-пакистанские МиГ-21 нового поколения в последнем конфликте, положение надо было не исправлять. Спасать.

Ну и бравые месье и мадам из пресс-службы фирмы «Дассо Авиасьон» выдали по полной программе:

«Учебные схватки стали настоящей кульминацией этого действа (учений Atlantic Trident 2025). И ярким символическим событием: в виртуальном воздушном бою французскому истребителю Rafale удалось несколько раз сбить американский истребитель F-35 в ближнем и дальнем боях. Это захватывающее зрелище, по сути, отражает две разные школы современной философии воздушного боя».


Очень такой тонкий, знаете, намек на толстые обстоятельства: «Рафаль» — шикарная машина, и если его правильно использовать, то в прямых руках он валит F-35 легко и непринужденно. А если кто-то отхватывает от пакистанцев — как поется в одной песенке, Колумб, то есть «Рафаль», ни в чем не виноват. Учите матчасть, учите летчиков.

Ну и ожидаемо напубликовали кучу фото «пингвинов» из кабины «Рафаля» в самых разнообразных проекциях в качестве доказательной базы того, что «все бои между «Рафалем» и F-35 были выиграны французскими истребителями».


Американцы, конечно, такой подлости не ожидали. Зловещее молчание повисло в инфосфере, и только через некоторое время представители ВВС США смогли что-то прокомментировать. Точнее, комментировать они ничего не стали, только выдали, что «условия учебных и реальных боев очень разнятся».

Это, конечно, бесспорно. В реальном бою «пингвину» будет еще тяжелее, потому что никто не станет подгонять условия боя под сценарий. Сценарий вообще будет один: кто сильнее — тот и в небе, а слабый идет вниз, дымясь, или в виде кучи обломков. Как повезет.

В чем суть любых учений? В идеальных условиях. Это нормально, надо только отдавать себе отчет в том, что бой — это совсем иное. Никто не будет ждать, пока F-35 плеснет в баки топлива от заправщика, наоборот, как раз танкер постараются высечь и сбить как можно раньше. И то же самое будет относиться к самолету ДРЛОиУ, который будет выдавать пилотам F-35 данные для оптимальных действий. И у России, и у Китая уже есть ракеты, которые летят на 200+ км. И если истребитель еще имеет шансы на уклонение, то летающий сундук типа танкера или ДРЛОиУ — сомнительно..


Ну а с горящими «красными лампочками» и без эффективного целеуказания так себе расклад получается для американцев. Не смертельный, но очень нервный. И вот здесь уже возникает вопрос: а в неидеальных условиях что с F-35 сделают русские и китайские истребители? И это очень интересный вопрос, вот только, уверен, американцы совершенно не горят желанием отвечать на него, потому что маркетинг — это главный козырь США и базовая основа всего.

Впрочем, в плане работы над собственной репутацией «пингвину» не нужна помощь Су-35 или J-20. Он и сам неплохо справляется. И последний инцидент в этой истории – просто вишенка на тортике, пусть и не очень хорошо пахнущем. Да, он произошел раньше, в начале этого года, но суть от этого не меняется.

О чем речь? Да всё о том же «восстании машин», про которое снято в Голливуде столько прекрасных фильмов. О том, как машины вдруг решают, что им надо убить всех людей и спокойно жить своей цивилизацией. И эта история прямо просится в такой фильм.

База Эйельсон на Аляске. Да, там, где недавно встречали Путина в воздухе, но встречали опять же F-22. Видимо, во избежание и на всякий случай.

Обычный тренировочный, я бы снова сказал — рутинный вылет F-35A 355-й истребительной эскадрильей 354-го истребительного крыла закончился напрочь разбитым самолетом. Обстоятельства катастрофы были засекречены, потому информация понемногу начала просачиваться только через несколько месяцев, и об январском ЧП заговорили только в апреле. Ну а там плотину прорвало, и понеслись подробности.

Итак, F-35A был разбит при посадке, точнее, упал в непилотируемом режиме, потому что летчик после часа сражения с машиной, видимо, со словами «провались ты все», нажал красную кнопку и выстрелил себя в небо. То есть катапультировался.


Самое ошеломительное в этой истории то, что самолет был технически исправен настолько, насколько вообще F-35A мог быть исправен. «Заглючило» внутреннюю нейросеть самолета, которая не давала выпустить шасси. Бортовой компьютер начал блокировать команды летчика на выпуск шасси, считая, что самолет уже находится на земле.

Из официального отчета в Сеть было слито следующее:

«Основные стойки шасси и носовые стойки не смогли полностью выдвинуться из-за образования льда в гидравлической жидкости, которая была загрязнена водой. В конечном итоге это привело к тому, что датчики "веса на колесах" сообщали самолету, что он находится на земле, когда на самом деле он находился в воздухе, после чего самолет переключался в наземный режим».

Что тут можно сказать? Вода в гидравлической жидкости — это, конечно, непорядок, особенно в условиях Аляски. Но заблокировать действия пилота на основании показаний датчиков — это, согласитесь, компьютер взял на себя лишнего. Точнее, вообще потерял берега и не видел их, и даже не пытался увидеть.

Час, пока еще в самолете было топливо, компьютер пытались образумить. И летчик, и силы поддержки с земли. Но все было бесполезно: железный ящик уперся. Самолет стоит на земле, летчик идиот, потому что пытается выпустить уже выпущенные шасси. Тем более нельзя дать пилоту убрать шасси, ведь тогда стоящий на земле самолет будет поврежден. Между нами: просто аплодирую нервам американского летчика, видимо, это был крепкий такой профи. В самолете со свихнувшимся компьютером – Стенли Кубрик давно такое снял, правда, в космосе, но уверен, пилоту совсем не улыбалось быть главным героем «Космической одиссеи», которого собрался прижучить свихнувшийся компьютер.

Дальше, как говорится, будет только интереснее. Такими темпами можно очень далеко зайти.

Вообще год 2025-й для F-35 как-то не очень складывается. Сперва Илон Маск взялся за дискредитацию и, видимо, преуспел. Потом F-35 отказали в участии в операции в Иране, затем во встрече Путина. Звоночки, звоночки.

Но вот когда в самом Пентагоне начали демонстрировать, очень мягко говоря, полное пренебрежение F-35, вот тут «Локхид-Мартину» пора бы и задуматься. Видимо, мы еще очень многого не знаем, но ведь не просто так Пентагон взял и ополовинил деньги, предназначенные на дальнейшее развитие F-35, в пользу своего нового детища, F-47?

Здесь надо понимать, одно дело — взять и профинансировать очередную задумку, неплохо на этом отпилив. Это в США не преступление, а сложившийся уклад. Так нет, F-47 будут разрабатывать за счет программ развития F-35, что фактически если не ставит крест на дальнейшей судьбе самолета, но, скажем так, вдвое усложняет ему дальнейшую жизнь.

А то, что это все происходило на фоне передачи пятисотого F-35 в американские вооруженные силы, еще более подтверждает, что в Пентагоне в «пингвина» наигрались. И пора покупать новую игрушку.

Возможно, что и до французов что-то такое долетело, иначе с чего они вдруг решили «вломить» F-35 по полной программе?

Конечно, сгущать краски мы не будем, но есть определенная уверенность, что карьера F-35 понемногу поворачивает в сторону отставки. Что, в принципе, вполне закономерно.
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -11
    Сегодня, 04:59
    что с F-35 сделают русские и китайские истребители?
    Если, конечно, заметят. Хотя полностью невидимых машин и не бывает вовсе wink
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +3
      Сегодня, 05:33
      Если, конечно, заметят. Хотя полностью невидимых машин и не бывает вовсе

      Почему то вспомнилась классика:
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        +1
        Сегодня, 07:13
        может это типа аутотренинга?
    2. faridg7 Звание
      faridg7
      +6
      Сегодня, 06:24
      Цитата: Голландец Михель
      Если, конечно, заметят. Хотя полностью невидимых машин и не бывает вовсе

      Заметят, он вполне себе нормально светится на экранах, и ОЛС на него вполне нормально наводится.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 08:34
      Учитывая какие бабки Китай вкидывает в фундаментальные и прикладные науки - результат будет. Это лишь вопрос времени.
    4. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +3
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Голландец Михель
      что с F-35 сделают русские и китайские истребители?
      Если, конечно, заметят. Хотя полностью невидимых машин и не бывает вовсе wink
      Рафаль его в свой локатор видел, значит и для наших самолётов это проблемой не будет.
      1. bayard Звание
        bayard
        +3
        Сегодня, 12:40
        У нас радары на тяжелых истребителях помощней будут . Стало быть тем более справятся . А вот то , что в США уже наклепали 1200 этих ущербных для себя и союзников - безусловный плюс . Хотя бы тем , что в постоянной готовности к применению из всего парка порядка 40% . И это в мирное время при очень умеренной эксплуатации . Очень хорошо когда у врага основной самолёт - инвалид от рождения .
        Плохо что опаздываем с развёртыванием собственных полков истребителей 5-го поколения .
  3. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 05:38
    Вот только евреи вынесли иранскую ПВО именно на F-35. Наверно от бедности, потому что ни F-22, ни B-2 дядя Сэм не дал, и даже не продал. И, видно с великого горя, заказали еще эскадрилью F-35.
    1. KCA Звание
      KCA
      +11
      Сегодня, 05:44
      - Доктор, вы знаете, у меня сосед говорит что может сексом заниматься каждый день, а у меня совсем не получается
      - А сколько вам лет?
      - 80
      - А соседу?
      - Тоже 80
      - Ну так какие проблемы, и вы говорите что каждый день
      Не напоминает ничего?
      1. Наган Звание
        Наган
        +6
        Сегодня, 05:50
        Цитата: KCA
        Не напоминает ничего?

        Напоминает. Заявления иранцев, как они эти F-35 каждый день сбивали по нескольку штук. Правда всех доказательств - парочка неумелых фотошопов и обломки одного беспилотника, потерю которого, кстати, Израиль признал. А вот обломков F-35 так и не предъявили, видать потому, что пока не нашли, поскольку обломки малозаметные.
        1. rytik32 Звание
          rytik32
          +7
          Сегодня, 08:29
          Цитата: Наган
          обломки одного беспилотника, потерю которого, кстати, Израиль признал


          Израиль признал потерю одного, а потерял от 5 до 8.
          Пять - это минимум, по которым есть фото и даже номера этих БПЛА:
          Hermes 900 с/н 997 Исфахан
          Hermes 900 с/н 939 Тегеран
          Eitan с/н 298 Луристан
          Eitan с/н 248 Луристан
          Orbiter с/н 8373 Кашан
          Подборку фото можно посмотреть например https://t.me/c/2072524055/522218
        2. Не_боец Звание
          Не_боец
          +2
          Сегодня, 13:17
          Сколько там было, больше двух тысяч самолетовылетов на максимальный радиус да еще и с дозаправками? И НИ ОДНОЙ потери по техническим причинам, без огня противника?
    2. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      +4
      Сегодня, 05:52
      Если я правильно помню, евреи ставят на F-35 свое програмное обеспечение.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 05:54
        Цитата: 3x3zsave
        Если я правильно помню, евреи ставят на F-35 свое програмное обеспечение.
        и не только, некоторую часть "железа" тоже поменяли на свое.
        1. 3x3zsave Звание
          3x3zsave
          +9
          Сегодня, 06:31
          Почитал немного по теме и вот что подумал: аварийность за 10 лет жксплуатации менее 1% - это много или мало?
          1. faridg7 Звание
            faridg7
            +3
            Сегодня, 09:29
            Цитата: 3x3zsave
            Почитал немного по теме и вот что подумал: аварийность за 10 лет жксплуатации менее 1% - это много или мало?

            Мало конечно, очень хороший показатель. Мне интересно как бы этот показатель изменился, если бы машина во всём мире эксплуатировалась без эксплуатационных ограничений, как наш Су35С в войсках. До 2022 г ограничения в эксплуатации были только в использовании БРЭО, которые с началом СВО были сняты.
            1. 3x3zsave Звание
              3x3zsave
              +2
              Сегодня, 09:36
              Я ниже в комментарии сравнил аварийность Су-35 и F-35.
    3. faridg7 Звание
      faridg7
      +7
      Сегодня, 06:45
      Цитата: Наган
      Вот только евреи вынесли иранскую ПВО именно на F-35.

      Ну, насчёт "вынесли" я сомневаюсь. Зная, что первыми ударили евреи, думаю по ЗРК у границ наносились удары без входа в воздушное пространство Ирана, а значит до удара иранцы просто не могли работать по самолётам, даже если их видели. Это не показатель эффективности самолёта или ЗРК, это называется вероломство и подлость. А ЗРК в глубине страны иранцам выносили не Фу35, а беспилотники запущенные в Иране же. Так что заслуга Фу35 в этой операции спорна.
      Цитата: Наган
      И, видно с великого горя, заказали еще эскадрилью F-35

      А у них есть другие варианты для обновления авиапарка?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 08:52
        Ну, читал на британских околовоенных сайтах, что вместо Ф - 35 А, которые якобы хотят заказать для ВВС, лучше заказать самую новую модификацию "еврофайтера" - бл. 4., по деньгам выйдет примерно столько же, зато, кроме невидимости, он имеет массу преимуществ перед "пингвином". Опять же - спасти завод, которые сейчас остановился - нет заказов.
        А по поводу того, что "рафаль" выиграл у "пингвина" все ближние воздушные бои, так ничего удивительного - американцы и сами это знали, они проводили бои с Ф - 16, "пингвин" все проиграл. Аэродинамика и "стелс" - не дружат, плюс площадь плоскостей - интенсивное маневрирование - это вообще не для Ф - 35, в любой модификации.
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          -1
          Сегодня, 08:59
          Тут вопрос не в качестве самолёта и не в том, что у него есть какие то конкуренты. Вопрос тут в том, что оборонный бюджет Израиля строится на военной помощи США, поэтому закупаться в первую очередь вооружения будут те, которые им предоставит промышленность США. закупить что то другое можно только если это не производят американцы. Так что альтернативы Фу16, Фу 15 и Фу35 у них нет.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            +2
            Сегодня, 09:04
            Ну, выбор самолетов у США достаточно большой. И до недавнего времени евреям очень нравился Ф - 16 - простой и дешевый. Тут ведь вопрос не только в стоимости самой машины, но и стоимость летного часа. У Ф - 16 он один из самых дешевых, у Ф - 35 он один из самых дорогих. Дороже - только другие американские "невидимки".
            Ситуация может быть таковая, что евреев никто и не спрашивал - чего они хотят. Ф - 35 им давали явочным порядком - берите и не умничайте.
            1. faridg7 Звание
              faridg7
              -1
              Сегодня, 09:08
              Скорее всего так, но в отличии от многих покупателей, у евреев есть право на внесение изменений в оборудование самолётов и программное обеспечение, что несомненно пошло на пользу машинам.
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                +3
                Сегодня, 09:13
                Мы не знаем, какое там изменение вносят еврейские программисты. Сам я очень далекий от этого человек, просто пользователь ПК и все. Но кум мой, программер с более чем 30 летним стажем, в свое время писал программы и для американцев. его даже одно время в Сиэтл приглашали. Так вот он сказал, что если нет исходных кодов, то много там не исправишь. Не думаю, что амеры дали евреям исходники.
              2. voyaka uh Звание
                voyaka uh
                0
                Сегодня, 09:19
                Изменение ПО касается ПО оружие и датчиков ситуационной осведомленности и других.
                ПО пилотирования не тронуто. Оно Локхида.
                Кстати, о последней операции F-35 на ВО как-то промолчали:
                это полное уничтожение правительства хуситов в столице Сана.
                12 министров, включая премьера и нач.Генштаба убиты ударами с воздуха.
                В разных локациях, но одновременно.
                Было это недели две назад.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  +2
                  Сегодня, 09:21
                  И что это изменит? будут другие министры и генералы. А ракеты и БПЛА, как прилетали, так и будут прилетать. Саудиты уже поняли полную бесперспективность этой возни и успокоились)) а евреи, продолжают думать, что они самые умные)))
                2. faridg7 Звание
                  faridg7
                  -3
                  Сегодня, 09:23
                  Цитата: voyaka uh
                  Кстати, о последней операции F-35 на ВО как-то промолчали:
                  это полное уничтожение правительства хуситов в столице Сана.
                  12 министров, включая премьера и нач.Генштаба убиты ударами с воздуха.
                  В разных локациях, но одновременно.

                  Ну, зная каково оснащение у хуситов, там вполне могли бы справиться и Фу4.
                3. a.s.zzz888 Звание
                  a.s.zzz888
                  0
                  Сегодня, 13:07
                  voyaka uh
                  (Alexey)
                  +1
                  Сегодня, 09:19
                  Кстати, о последней операции F-35 на ВО как-то промолчали:
                  это полное уничтожение правительства хуситов в столице Сана.
                  12 министров, включая премьера и нач.Генштаба убиты ударами с воздуха.
                  А с какого перепуга ВО должно восхвалять убийства террористами с временного территориального образования исравуль?
      2. Ariman
        Ariman
        -2
        Сегодня, 11:02
        В чем вероломство и подлость заключается? Или он должен был честно бомбить бомбами с300 с высоты км?
        Б.ч. ПВО вынесли ф35 и ф15. И они же провели операцию кровавая свадьба. А у вас, зэтникоа, просто пригорает из за этого, завидно. Сами бы так хотели но не можете
      3. Scaffold Звание
        Scaffold
        0
        Сегодня, 13:15
        Цитата: faridg7
        это называется вероломство и подлость.

        Как хорошо, что мы не такие и воюем честно и открыто уже четвертый год, да?
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          -1
          Сегодня, 13:48
          Цитата: Scaffold
          Цитата: faridg7
          это называется вероломство и подлость.

          Как хорошо, что мы не такие и воюем честно и открыто уже четвертый год, да?

          Да, мы воюем честно и открыто. Насколько я помню, украинцев с их хозяевами предупреждали с 2014года, а войска были введены в работу после объявления о начале СВО. Евреи же начали свою операцию под прикрытием переговоров с иранским руководством по ядерной программе.
    4. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +2
      Сегодня, 06:56
      Цитата: Наган
      Вот только евреи вынесли иранскую ПВО
      завербованными мигрантами из Афганистана, о чем сами говорили, правда в какой степени это вопрос. Ну а то что их в итоге пришлось спасать Трампу так же наводит на размышления.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 07:04
        Цитата: Dart2027
        завербованными мигрантами из Афганистана
        На войне все средства хороши.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 10:14
          Цитата: Наган
          На войне все средства хороши.

          То есть с тем, что хваленые 35-е никакой роли не играли не спорите.
    5. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Наган
      Вот только евреи вынесли иранскую ПВО именно на F-35
      Иранскую ПВО вынесли не F-35, а спрятанными спящими дронами, которые ждали своего часа Х
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        -2
        Сегодня, 08:37
        Дронами уничтожили генералов Генштаба и КСИР и ученых-физиков. Когда надо было попасть точно ракетой в окна зданий.
        А ПВО вынесли именно F-35.
        В Иране все валили на дроны, потому что были сбитые дроны.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          -1
          Сегодня, 10:19
          Цитата: voyaka uh
          А ПВО вынесли именно F-35.

          https://nv.ua/world/geopolitics/unichtozhenie-pvo-irana-stali-izvestny-detali-operacii-izrailya-50522234.html
        2. a.s.zzz888 Звание
          a.s.zzz888
          0
          Сегодня, 13:02
          Когда надо было попасть точно ракетой в окна зданий.
          Глазами очевидца)) laughing Правда, как всегда лживого. laughing
          пи.си. Рулетка с собой? "Форточку" замерял, ракета пролезла? tongue
    6. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 08:36
      Евреи вынесли систему ПВО Ирана благодаря разведке НАТО (США), а роль "пингвина" там, так себе. И если все было так замечательно - чего евреи мира запросили?
    7. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +2
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Наган
      Вот только евреи вынесли иранскую ПВО именно на F-35.

      И на Ф-16, у которых стелса нет вообще
  4. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 06:28
    Цитата: Роман Скоморохов
    Вода в гидравлической жидкости — это, конечно, непорядок, особенно в условиях Аляски. Но заблокировать действия пилота на основании показаний датчиков — это, согласитесь, компьютер взял на себя лишнего
    Если датчики выдают на исполнительный механизм выпуска шасси команду (оповещение) о том, что шасси выпущено, то для исполнительного механизма, опирающегося только на команды датчиков, оно и на самом деле выпущено и бортовой компьютер с ИИ здесь совершенно ни при чем. И если в гидросистеме, отвечающей за выпуск шасси, оказалась по какой-то причине влага, то это вовсе не вина бортового компьютера, и ни датчиков (они-то как раз все правильно определили) и не исполнительного механизма, который выполнил свою работу в точном соответствии с командой датчика. Искать надо причину, по которой вода могла попасть в гидросистему - это аэродромное хранилище ГСМ, инженерно-технический состав (что менее всего вероятно, ибо заправка происходит закрытым способом), либо какая-то некондиция, пришедшая еще с завода...
    1. podval57 Звание
      podval57
      +7
      Сегодня, 07:08
      "Если датчики выдают на исполнительный механизм выпуска шасси команду (оповещение) о том, что шасси выпущено..."

      Толи дело у нас - концевые выключатели убраного и выпущеного положения шасси и никакого компьютера между концевиками и лампочками.
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        +3
        Сегодня, 07:26
        Ну так то да. Переложи тумблер управления шасси в положение сложено, и оно сложится даже на стоянке - техника должна выполнять команды, а не умничать.
        1. unhappy Звание
          unhappy
          0
          Сегодня, 08:40
          О том и разговор. В кабину боевой машины имеет доступ только пилот или специалисты по обслуживанию и наладке (они точно знают что можно или нет). На шоу туда может и турист залезть но машина 100 процентов обесточена.
        2. podval57 Звание
          podval57
          +2
          Сегодня, 09:57
          Не сложится, есть защита от дурака - тоже концевик по обжатию амортстойки ,но лучше не испытывать судьбу.
          1. faridg7 Звание
            faridg7
            0
            Сегодня, 10:01
            Цитата: podval57
            Не сложится, есть защита от дурака - тоже концевик по обжатию амортстойки ,но лучше не испытывать судьбу.

            но ведь складывали, случаи были.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 10:42
              на Ту22 и катапультировались на стоянке с земли. было дело. не те тумблеры включили по ошибке и пальнули креслами.
              1. faridg7 Звание
                faridg7
                0
                Сегодня, 13:31
                Цитата: Nexcom
                на Ту22 и катапультировались на стоянке с земли. было дело. не те тумблеры включили по ошибке и пальнули креслами.

                Там немного не так было. В кабине кто то побывал на стоянке, пощёлкал тумблерами. В зоне рабочего места командира корабля остался во включенном положении тумблер катапультирования экипажа. А когда экипаж занял свои места выполняя предполётную подготовку и проверку, и на самолёт было подано питание от АПА, катапульты сработали.
      2. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 08:38
        А кто сказал, что это плохо? Чем проще схема - тем она надежнее. Сложные схемы - быстрее ломаются и труднее ремонтируются.
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          +1
          Сегодня, 08:43
          Абсолютно согласен. Вероятность отказа всегда только растёт с усложнением
      3. Комментарий был удален.
    2. Сергей985 Звание
      Сергей985
      0
      Сегодня, 11:50
      Тоже удивился, что всё на ИИ спихивают.
  5. codetalker Звание
    codetalker
    +7
    Сегодня, 06:36
    В проблемах с Ф-35 нет ничего удивительного. Почему-то большинство комментаторов обсуждают только его технические, производственные, эксплуатационные аспекты, упуская из вида управленческие.
    Проект Ф-35 разрабатывался в то время, когда в США были на 100% уверены, что им не придется воевать с технологически развитым противником. Россия была в развале, Китай еще был далек от мыслей о технологическом суверенитете, европейские страны, Япония и прочие «союзники» - оккупированы американцами.
    Зачем нужны новые навороченные боевые самолеты? Воевать с «папуасами»? Для этого достаточно самолетов предыдущих поколений, которые у США хорошего качества и в достаточном количестве.
    Тем не менее, современный медиаобраз супердержавы предполагал технологическое лидерство, важнейшей частью которого являются успехи ВПК. Именно с этой целью, а также для распила денег были созданы не только Ф-35, но и некоторые другие проекты (зумволты и тд).
    Ф-35 изначально не планировался как боевой самолет, но как пиар-проект. Он для фильмов, для пафосных видео, для «парадов», для рассказов какая Америка великая.
    Но к моменту выхода Ф-35 на стадию массового производства, оказалось, что Россия никуда не делась, есть еще Китай и другие страны, для потенциальных конфликтов с которыми нужны самолеты, а не Ф-35.
    Именно этим обусловлено, что его сначала наштамповали тысячами, а потом пошли проверять его состояние (материалов из самих Штатов достаточно). Какое было принято решение? Силой втюхать его «союзникам», что бы они оплатили эту аферу, а самим срочно разрабатывать современный боевой самолет. Сейчас очень забавно наблюдать, как «союзники» пытаются сопротивляться.
    1. Luminman Звание
      Luminman
      +3
      Сегодня, 06:42
      Цитата: codetalker
      Проект Ф-35 разрабатывался в то время, когда в США были на 100% уверены, что им не придется воевать с технологически развитым противником
      В таком случае, для чего так глубоко разработчиками внедрялись стелз-технологии в планер и двигатель?
      1. codetalker Звание
        codetalker
        +4
        Сегодня, 06:47
        Если вы вспомните, все нулевые слово «стелс» было главным атрибутом военных технологий 21 века. Нужно было изделие-лидер, которое для всего остального мира как-бы не достижимо.
      2. faridg7 Звание
        faridg7
        +1
        Сегодня, 08:32
        Цитата: Luminman
        Цитата: codetalker
        Проект Ф-35 разрабатывался в то время, когда в США были на 100% уверены, что им не придется воевать с технологически развитым противником
        В таком случае, для чего так глубоко разработчиками внедрялись стелз-технологии в планер и двигатель?

        Ну, во-первых это дорого, что означает для них- это выгодно, а во-вторых это выгодно
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +2
        Сегодня, 08:41
        Для того, чтобы было дороже. Ну, и понтов поболее))) ты ж не какое-то фуфло покупаешь, а самолет невидимку)))
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 08:40
      Ф - 35 - очередная афера "Локхида" и изначально планировался для выкачки денег из лохов)
  6. Luminman Звание
    Luminman
    +3
    Сегодня, 06:50
    Цитата: codetalker
    Нужно было изделие-лидер, которое для всего остального мира как-бы не достижимо.
    Возможно и так - как товар в красивой обертке...
  7. Комментарий был удален.
  8. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 07:12
    Но заблокировать действия пилота на основании показаний датчиков — это, согласитесь, компьютер F-35 взял на себя лишнего.


    Вот такой вот он "искусственный интеллект" sad . Насколько "грамотный" спец сочинил алгоритм - настолько "интеллектуально" бортовой компьютер и действует. sad
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +3
      Сегодня, 07:31
      А кто тут летчик? Так балласт из костей и мяса.

      Пусть ИИ был неправ,
      Но виновен не ИИ,
      А тот, кто крикнул из ветвей:
      - ИИ бАльшой - яму видней!

      (с) В. Высоцкий
      laughing
    2. faridg7 Звание
      faridg7
      +4
      Сегодня, 08:39
      Цитата: Бывший солдат
      Но заблокировать действия пилота на основании показаний датчиков — это, согласитесь, компьютер F-35 взял на себя лишнего.


      Вот такой вот он "искусственный интеллект" sad . Насколько "грамотный" спец сочинил алгоритм - настолько "интеллектуально" бортовой компьютер и действует. sad

      Пусть пилотировавший скажет ИИ спасибо, что не запретил ему катапультирование исходя из того, что по датчикам он "стоял на земле"
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        0
        Сегодня, 09:09
        У нихкатапульты емнип - не поддерживают катапультированиес земли. Только у нас (если угол более менее вертикальный) - катапульта вполне спасает и раскрывает парашют (при рулежке даже например).
        Цитата: faridg7
        Пусть пилотировавший скажет ИИ спасибо, что не запретил ему катапультирование исходя из того, что по датчикам он "стоял на земле"
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          +2
          Сегодня, 09:16
          Скорее всего катапульта там на бортовой комп если и завязана, то лишь для возможности выплюнуть пилотирующего, когда ИИ решит, что его пора спасать. В целом системы катапультирования должны быть автономны и независеть от других систем никак. Кстати недавно было упоминание о том, что был катапультирован на рулёжке пассажир, которого вывозили на поощрительный полёт, так что катапульты у них на земле вполне работают.
  9. Luminman Звание
    Luminman
    +3
    Сегодня, 07:26
    Цитата: podval57
    Толи дело у нас - концевые выключатели убраного и выпущеного положения шасси и никакого компьютера между концевиками и лампочками
    Концевики тоже могут покрыться льдом и тогда наступит полный карачум. Хотя к гидростеме они и не имеют отношения... wink
  10. Антоний
    Антоний
    -5
    Сегодня, 07:45
    Нам то что с их проблем? Все самолеты всегда были и будут проблемными. Это все лирика, а сколько мы можем выставить Су-57 (серийных, полностью работоспособных, со всеми работающими системами)?
  11. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    -1
    Сегодня, 08:02
    Это в целом неплохая нация, но вот с политиками им явно не везёт со времён Миттерана. И потому в действиях своих французы стали немного больше, чем это было бы разумно, подличать.
    .
    Если вы не понимаете действий своих врагов, значит у вас недостаточно ума. Распространять на других свою мораль и мотивы, а потом удивляться, посему визави действует не по ним - признак инфантилизма и глупости.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 08:44
      Понимать и анализировать действия людей, которые действуют абсолютно алогично - так себе занятие))) проще не связываться с такими людьми, потому что они могут учудить в любой момент.
      1. Док1272 Звание
        Док1272
        0
        Сегодня, 09:21
        Проще не связываться...так живём не в сферическом вакууме. Вынуждены как то взаимодействовать. И соответственно надо анализировать и пытаться понимать...иначе, однажды, придут и застанут со спущенными штанами.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 09:24
          Взаимодействовать с человеком который идет против элементарной логики? Увольте - это бред. Со спущенными - вряд ли, РВСН несет БД согласно графика, ну и РПКСН тоже.
          1. Док1272 Звание
            Док1272
            -2
            Сегодня, 09:25
            Напомню. Матиас Руст....всё))))
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +3
              Сегодня, 09:29
              И шо Руст? я как раз в те годы в Советской Армии служил. Каких результатов он достиг? Его видели и вели, и могли несколько раз сбить. Не было команды - это вопросы не к военным. Скажу больше - сейчас, благодаря БПЛА вообще нет безопасных мест, ну разве только под землей - прилететь может куда угодно. А МБР - она и в АФрике МБР, и она, кстати - под землей или под водой.
            2. Док1272 Звание
              Док1272
              +1
              Сегодня, 09:29
              Да пусть хоть всего обминусуют. Факт. Он есть ...
            3. Illanatol Звание
              Illanatol
              0
              Сегодня, 09:39
              Что все? Вы в курсе, что латиноамериканские наркобароны в то время тонны кокаина забрасывали в США на таких самолетиках? Граница на шпингалете, ага.
              Все? А как же 11 сентября? Как же бравые "рембо" даже родной Пентагон не смогли защитить от воздушной атаки террористами?
              А еще в годы "холодной войны" наш МиГ-23, не имея пилота на борту, совершил посадку на крыше дома в Бельгии. Причем МиГ-23, в отличие от "цесны", мог и ТЯО нести на борту. Где же была ПВО НАТО? "МиГ" несколько границ пересек, пока в Бельгию попал.
              1. solar Звание
                solar
                0
                Сегодня, 14:08
                Где же была ПВО НАТО? "МиГ" несколько границ пересек, пока в Бельгию попал.

                Его сопровождали на всём протяжении полета, но сбивать не стали из-за необычности ситуации. Ситуация усугубилась тем, что наши считали, что самолет давно упал в море, у нас его никто не отследил.
                В 10:00 и. о. командующего авиацией Северной группы войск генерал-майор авиации В. Огнев доложил командованию ВВС о произошедшем и о том, что самолёт «упал в море, никакого ущерба при этом не причинил»[1], но это не соответствовало действительности. Как показали данные бортового самописца, через 6 секунд после катапультирования Скуридина двигатель снова начал набирать обороты, истребитель прекратил снижение и перешёл в горизонтальный полёт.

                Наши поэтому не догадались, что происходит и прощелкали самолет.
                Система опознавания «свой-чужой» была включена; самолёт беспрепятственно пролетел над территорией стран Варшавского договора — Польши и ГДР.

                и никто не принял у нас никаких мер.
                НАТО его обнаружило ещё над ГДР и немедленно взяли на сопровождение.
                В 09:42 CET[6] (по другой версии, в 09:44 CET[1]) борт 29, находясь над территорией ГДР, был взят на сопровождение радиолокационными станциями (радарами) НАТО. Высота полёта самолёта составляла 12 000 метров, скорость 740 км/ч[6]. После пересечения границы между ГДР и ФРГ на его перехват с авиабазы Сустерберг (Нидерланды) были подняты два истребителя F-15 Eagle 32-й тактической истребительной эскадрильи ВВС США... В 10:05 оба F-15 Eagle перехватили нарушителя. Убедив (не с первой попытки) диспетчера в том, что они наблюдают советский истребитель без лётчика и с отсутствующим фонарём кабины, пилоты получили распоряжение сбивать МиГ-23М только в крайнем случае. В этот момент истребитель летел над густонаселёнными районами[1] и невозможно было предсказать, куда он может упасть с такой большой высоты...

                В сопровождении обоих F-15 Eagle борт 29 пролетел над ФРГ, Нидерландами, Бельгией и уже приближался к Франции и городу Лилль. Американские пилоты решили сбить самолёт, если станет ясно, что он сможет достичь Лилля, но этого не потребовалось: как раз в этот момент он выработал всё авиатопливо и начал плавно терять высоту. В 10:37 CET истребитель рухнул на ферму в бельгийской деревне Беллегем неподалёку от Кортрейка. Оба F-15 Eagle провели ещё 10-15 минут над местом падения, после чего вернулись на базу...
  12. kig Звание
    kig
    +3
    Сегодня, 08:17
    Автор очень постарался попинать пингвина, но по делу ли? Например, удар по Ирану. Мы точно знаем, что перед тем как над Ираном появились В-2, там побывали израильские F-35I и неназванные американские "самолеты 4-го и 5-го поколения". Так выразился ихний Министр обороны. Правда, Трамп, как президент, позднее четко казал, что это были F-22 и F-35, и вряд ли он скачал то, чего не было. Ну а кто из них был первым, 22-е или 35-е, не так уж важно. Каждый выполнял свои задачи, и может быть, когда-нибудь мы узнаем, какие именно и как.

    По Аляске и нейросеть, которая не давала выпустить колеса: автор, похоже, не только не читал отчета о расследовании, но и не заглядывал в Х-файлы, где показали падение самолета, причем с выпущенными шасси. Даже если комп блокировал команду на выпуск шасси - а это не так -, то он делал это не сам по себе, а отрабатывал программу и инструкции, которые кто-то туда заложил. Ну и совсем непонятно, почему автор соотносит наличие умного самолетного компьютера с попаданием воды в гидросистему.

    Кажется, я нашел следующую тему для своих отчетов.
  13. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 08:40
    F-35: не пинайте павшего пингвина…

    ПаДшего звучит лучше. fellow laughing
  14. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:13
    А , Скоморохов...
    Если он в очередной раз попинал Ф35 ,может и не так все плохо....

    Суть то понять просто: выложить сравнение аварий Ф35 и наших ,и соотношение количества произведенных и полетов.
    но это никто не делает ,ясно почему....

    И наши усердно умалчивают ,что Ф35 - как бы не совсем истребитель. А маленький бомбер - истребитель. .т.е не для битв за господство в воздухе на равных. А отбиться от истребителя при случае.....
    По крайней мере так писали изначально ,до нарочитого переименования в "истребитель" и "многофункциональный истребитель" в инете
    1. 3x3zsave Звание
      3x3zsave
      +3
      Сегодня, 09:33
      Суть то понять просто: выложить сравнение аварий Ф35 и наших ,и соотношение количества произведенных и полетов.
      В общем- то все в открытом доступе
      F-35 произведено примерно 1230 единиц
      Су-35 произведено 124 единицы
      Аварийность за 10 эксплуатации по обоим моделям составляет (+/-) 1%>
      1. faridg7 Звание
        faridg7
        +1
        Сегодня, 09:46
        Цитата: 3x3zsave
        Суть то понять просто: выложить сравнение аварий Ф35 и наших ,и соотношение количества произведенных и полетов.
        В общем- то все в открытом доступе
        F-35 произведено примерно 1230 единиц
        Су-35 произведено 124 единицы
        Аварийность за 10 эксплуатации по обоим моделям составляет (+/-) 1%>

        Вообще то это не сравнение. Это общая статистика, которая никак не учитывает то, что Фу35 по большей части своей эксплуатации является ограниченно боеготовым, имеет ряд ограничений по эксплуатации и летает в основном учебные и патрулирование, в отличии от Су35С, который эксплуатируется без ограничений, да и насколько я знаю, часто с эксплуатацией за пределами в ТТХ и РЛЭ
        1. 3x3zsave Звание
          3x3zsave
          +3
          Сегодня, 09:54
          Вообще то это не сравнение.
          Да ради Бога! Я не претендую на истину в последней инстанции, ибо вообще плохо разбираюсь в теме. Просто заинтересовался праведностью пинков Романа в адрес "пингвина"
      2. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +1
        Сегодня, 09:48
        Цитата: 3x3zsave
        В общем- то все в открытом доступе

        Ну вот, обломали парню всю малину request laughing
    2. Illanatol Звание
      Illanatol
      +1
      Сегодня, 09:33
      Цитата: Макс1995
      Суть то понять просто: выложить сравнение аварий Ф35 и наших ,и соотношение количества произведенных и полетов.
      но это никто не делает ,ясно почему....


      И почему? Что или кто мешает ВАМ предоставить такую статистику?
      1. Макс1995 Звание
        Макс1995
        -1
        Сегодня, 12:29
        И почему? Что или кто мешает ВАМ предоставить такую статистику?
        напишите статью здесь
    3. Винни76 Звание
      Винни76
      -1
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Макс1995
      И наши усердно умалчивают ,что Ф35 - как бы не совсем истребитель. А маленький бомбер - истребитель. .т.е не для битв за господство в воздухе на равных. А отбиться от истребителя при случае.....

      А зачем он такой уникальный нужен? А господство кто будет завоёвывать, Ф-15? А бомбить кто будет, Б-2? Или тоже Ф-15.
      1. Макс1995 Звание
        Макс1995
        +2
        Сегодня, 12:32
        Вам не нужен, да.. Да наверняка, даже захоти ,не купите...
        а это вы израилю и натовцам нужен... даже Турции нужен был. но не дали...
  15. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 09:15
    Продадут Израилю. Там тепло и ничего не замерзнет
  16. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:58
    Автор ,Вы это что удумал ?Сейчас налетит секта поклонников F-35 порвёт все ВО, на части
  17. T-100 Звание
    T-100
    +4
    Сегодня, 10:04
    Скоморохов все хоронит и хоронит, не может успокоиться. Все натовское уже похоронил, потом опять достал и похоронил
  18. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +1
    Сегодня, 10:36
    Израильтяне допилили Ф-35 до рабочего состояния .
  19. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 11:18
    Вот в свое время Гитлер говаривал, что итальянцы будут стоить Германии 15 дивизий: если союзники — чтобы защищать, а если противники — чтобы разбить.
    Это было про Румынию в первую мировую...
  20. Maxim Davydov Звание
    Maxim Davydov
    +1
    Сегодня, 11:29
    Цитата: T-100
    Скоморохов все хоронит и хоронит, не может успокоиться. Все натовское уже похоронил, потом опять достал и похоронил

    Клоунада, ставшая тут, к сожалению, традиционной.
    Пятое поколение уже в 3-ей итерации, тираж за полтора десятка лет сопоставим со всем семейством Су-27 за полвека, продаётся, летает, сбивает, бомбит, аварийность чуть ли не на уровне гражданской авиации... "Павший пингвин", говорите? Ха.
  21. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    -1
    Сегодня, 11:56
    Это захватывающее зрелище, по сути, отражает две разные школы современной философии воздушного боя».

    Т.е. в НАТО две школы философии боя?!?
    Хотя, я бы эти школы назвал школами танцев.
    Интересно, но не реально, посмотреть хотя бы имитацию боя "пингвина" хотя бы с китайцем, а потом и с СУшкой wink
  22. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 13:56
    Иначе не объяснить, почему сопровождать «ночные молотки» В-2 полетели не F-35, что было бы более логично, а F-22

    Как раз совершенно логично, что бомбардировщики сопровождали истребители Ф-22, а не ударные Ф-35, истребители для того и создавали.
    В последнее время статьи у автора какие-то странные и далекие от реальности. Вчеро он с жаром доказывал, что Бельгия якобы категорически отказалась передавать украинцам Ф-16, хотя на самом деле бельгийцы буквально несколько дней назад заявили, что Ф-16 передадут в самое ближайшее время. Сегодня вот в каком-то петросяновском стиле написано, что американцы от Ф-35 вот-вот откажутся, как от якобы ненадежного, хотя на самом деле Ф-35 по соотношению налета к количеству аварий- один из самых надежных самолетов в мире. А то что когда-то его заменят на другой- так это закономерность, ничего вечного не бывает.