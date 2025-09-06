F-35: не пинайте павшего пингвина…
Вообще термин «распингвинился» — это из спорта. Из зимнего. Так называется разгон саночников, когда спортсмен, сидя на санках, совершает толчки от снега руками. Быстрые и короткие, как махание крыльями у пингвина.
У нас этот термин будет иметь несколько иной смысл. Понятно, что он будет иметь отношение к F-35, за которым напрочь закрепилось прозвище «Пингвин» благодаря уникальным летным данным этой машины, сопоставимым с особенностями полета птицы-рыболова.
Начнем, конечно, с того, что у 35-го явно все идет наперекосяк. Действительно, пока очень сложно сказать, кто виноват и что делать, но явно какая-то черная полоса пошла. И это видно настолько явно, что сами американцы не доверяют «пингвину». Иначе не объяснить, почему сопровождать «ночные молотки» В-2 полетели не F-35, что было бы более логично, а F-22, которые смотрелись в операции при полном отсутствии ВВС Ирана на горизонте как болид «Формулы-1» на стоянке у супермаркета. В смысле — оно так-то можно, но зачем?
Возможно, конечно, дело в британских летчиках и техниках. Приснопамятная «демонстрация флага», как уже не раз было сказано, дело напрочь бестолковое и дорогостоящее, но вот британцы столько сделали, чтобы доказать это всему миру…
«Демонстрация» своей ущербности уже обошлась британскому казначейству в 2,7 миллиардов фунтов стерлингов. В итоге «Принц Уэльский» как сеятель прошелся по Азии, разбрасывая покалеченные F-35.
На британских форумах — мат-перемат, винят Адмиралтейство во всех смертных грехах, главный из которых — откровенно дурацкий демо-поход, в который потащили неотработанные, практически «сырые» самолеты, стоившие уже кучу фунтов стерлингов. И второй — что собираются купить еще один полк «чудо-самолетов».
Между тем, первого F-35 еще не успели толком вернуть к жизни, как примерно по тому же сценарию «озяб» в Кагосиме еще один. И тоже в гражданском аэропорту. Так сказать, чтобы как можно больше людей смогли рассмотреть этот наисовременнейший самолет, который японские силы самообороны планировали в качестве вооружения своих эсминцев-авианосцев.
Так сказать, информация к размышлению с доставкой до места осмысления. Американский сервис…
Шутят японцы так же зло, как и индусы, но вот в чем соль: в Дели не планировали покупать F-35, в отличие от Токио.
Учитывая, что вояж «Принца Уэльского» продолжается, у британцев много чего еще впереди. И их маркетинговое шоу сможет очень неплохо подкосить продажи F-35 в мире, да вот вышло так, что беда прилетела оттуда, откуда совсем не ждали.
Вот в свое время Гитлер говаривал, что итальянцы будут стоить Германии 15 дивизий: если союзники — чтобы защищать, а если противники — чтобы разбить. Так оно, кстати, и вышло. Но сегодня итальянцы ни на что не претендуют, а на их место явно вышла другая нация. Бывшие соперники по Средиземному морю, то есть французы.
Это в целом неплохая нация, но вот с политиками им явно не везёт со времён Миттерана. И потому в действиях своих французы стали немного больше, чем это было бы разумно, подличать. За что им время от времени судьба выписывает пинки типа лишения контракта на строительство атомных подводных лодок для Австралии или сокращения на 80% количества закупаемых Индией «Рафалей».
Вот, кстати, и «песня прозвучала». То есть на арену вылетел «Рафаль».
Самолетище, которому не то чтобы не везет, а он просто такой вышел… Своеобразный. Нельзя сказать, что очень уж плохой (зато можно сказать, что просто плохой), но цена… И вот эти французские самолеты и ответственные за их продажу другим странам лица очень так неплохо ударили в спину американцам. Душевно. Как нам с «Мистралями».
Всё случилось в июне этого года. НАТО проводило учения «Atlantic Trident 2025», в целом рутинные, с намеком на действия если не в Арктике, то где-то там, на северо-востоке, который у нас является северо-западом. Ничего особенного, кроме того, что в этот раз к обычной морской компоненте было добавлено большое количество учебных воздушных боев в ассортименте.
В ассортименте — это значит, что варьировались и условия боев, и противники. Американцы использовали F-35А, британцы — «Еврофайтеры», французы — «Рафали». Как бы вопрос о том, кто будет лучшим, не ставился, больше было интересно, кто займет второе место — «Рафаль» или «Тайфун»?
Но так как учения рутинные, то никого и не насторожило полное отсутствие релизов. Даже намеков не было на то, кто был худшим. Сегодня понимаем, что по итогам было заключено некое джентльменское соглашение типа «своих не палим, сор из хаты не выносим».
Соглашение — оно, конечно, хорошее дело, но его, как козырь в карточной игре, перебивает вот это «ничего личного, только бизнес» в исполнении французов.
Учитывая, какую оглушительную плюху отвесили китайско-пакистанские МиГ-21 нового поколения в последнем конфликте, положение надо было не исправлять. Спасать.
Ну и бравые месье и мадам из пресс-службы фирмы «Дассо Авиасьон» выдали по полной программе:
Очень такой тонкий, знаете, намек на толстые обстоятельства: «Рафаль» — шикарная машина, и если его правильно использовать, то в прямых руках он валит F-35 легко и непринужденно. А если кто-то отхватывает от пакистанцев — как поется в одной песенке, Колумб, то есть «Рафаль», ни в чем не виноват. Учите матчасть, учите летчиков.
Ну и ожидаемо напубликовали кучу фото «пингвинов» из кабины «Рафаля» в самых разнообразных проекциях в качестве доказательной базы того, что «все бои между «Рафалем» и F-35 были выиграны французскими истребителями».
Американцы, конечно, такой подлости не ожидали. Зловещее молчание повисло в инфосфере, и только через некоторое время представители ВВС США смогли что-то прокомментировать. Точнее, комментировать они ничего не стали, только выдали, что «условия учебных и реальных боев очень разнятся».
Это, конечно, бесспорно. В реальном бою «пингвину» будет еще тяжелее, потому что никто не станет подгонять условия боя под сценарий. Сценарий вообще будет один: кто сильнее — тот и в небе, а слабый идет вниз, дымясь, или в виде кучи обломков. Как повезет.
В чем суть любых учений? В идеальных условиях. Это нормально, надо только отдавать себе отчет в том, что бой — это совсем иное. Никто не будет ждать, пока F-35 плеснет в баки топлива от заправщика, наоборот, как раз танкер постараются высечь и сбить как можно раньше. И то же самое будет относиться к самолету ДРЛОиУ, который будет выдавать пилотам F-35 данные для оптимальных действий. И у России, и у Китая уже есть ракеты, которые летят на 200+ км. И если истребитель еще имеет шансы на уклонение, то летающий сундук типа танкера или ДРЛОиУ — сомнительно..
Ну а с горящими «красными лампочками» и без эффективного целеуказания так себе расклад получается для американцев. Не смертельный, но очень нервный. И вот здесь уже возникает вопрос: а в неидеальных условиях что с F-35 сделают русские и китайские истребители? И это очень интересный вопрос, вот только, уверен, американцы совершенно не горят желанием отвечать на него, потому что маркетинг — это главный козырь США и базовая основа всего.
Впрочем, в плане работы над собственной репутацией «пингвину» не нужна помощь Су-35 или J-20. Он и сам неплохо справляется. И последний инцидент в этой истории – просто вишенка на тортике, пусть и не очень хорошо пахнущем. Да, он произошел раньше, в начале этого года, но суть от этого не меняется.
О чем речь? Да всё о том же «восстании машин», про которое снято в Голливуде столько прекрасных фильмов. О том, как машины вдруг решают, что им надо убить всех людей и спокойно жить своей цивилизацией. И эта история прямо просится в такой фильм.
База Эйельсон на Аляске. Да, там, где недавно встречали Путина в воздухе, но встречали опять же F-22. Видимо, во избежание и на всякий случай.
Обычный тренировочный, я бы снова сказал — рутинный вылет F-35A 355-й истребительной эскадрильей 354-го истребительного крыла закончился напрочь разбитым самолетом. Обстоятельства катастрофы были засекречены, потому информация понемногу начала просачиваться только через несколько месяцев, и об январском ЧП заговорили только в апреле. Ну а там плотину прорвало, и понеслись подробности.
Итак, F-35A был разбит при посадке, точнее, упал в непилотируемом режиме, потому что летчик после часа сражения с машиной, видимо, со словами «провались ты все», нажал красную кнопку и выстрелил себя в небо. То есть катапультировался.
Самое ошеломительное в этой истории то, что самолет был технически исправен настолько, насколько вообще F-35A мог быть исправен. «Заглючило» внутреннюю нейросеть самолета, которая не давала выпустить шасси. Бортовой компьютер начал блокировать команды летчика на выпуск шасси, считая, что самолет уже находится на земле.
Из официального отчета в Сеть было слито следующее:
Что тут можно сказать? Вода в гидравлической жидкости — это, конечно, непорядок, особенно в условиях Аляски. Но заблокировать действия пилота на основании показаний датчиков — это, согласитесь, компьютер взял на себя лишнего. Точнее, вообще потерял берега и не видел их, и даже не пытался увидеть.
Час, пока еще в самолете было топливо, компьютер пытались образумить. И летчик, и силы поддержки с земли. Но все было бесполезно: железный ящик уперся. Самолет стоит на земле, летчик идиот, потому что пытается выпустить уже выпущенные шасси. Тем более нельзя дать пилоту убрать шасси, ведь тогда стоящий на земле самолет будет поврежден. Между нами: просто аплодирую нервам американского летчика, видимо, это был крепкий такой профи. В самолете со свихнувшимся компьютером – Стенли Кубрик давно такое снял, правда, в космосе, но уверен, пилоту совсем не улыбалось быть главным героем «Космической одиссеи», которого собрался прижучить свихнувшийся компьютер.
Дальше, как говорится, будет только интереснее. Такими темпами можно очень далеко зайти.
Вообще год 2025-й для F-35 как-то не очень складывается. Сперва Илон Маск взялся за дискредитацию и, видимо, преуспел. Потом F-35 отказали в участии в операции в Иране, затем во встрече Путина. Звоночки, звоночки.
Но вот когда в самом Пентагоне начали демонстрировать, очень мягко говоря, полное пренебрежение F-35, вот тут «Локхид-Мартину» пора бы и задуматься. Видимо, мы еще очень многого не знаем, но ведь не просто так Пентагон взял и ополовинил деньги, предназначенные на дальнейшее развитие F-35, в пользу своего нового детища, F-47?
Здесь надо понимать, одно дело — взять и профинансировать очередную задумку, неплохо на этом отпилив. Это в США не преступление, а сложившийся уклад. Так нет, F-47 будут разрабатывать за счет программ развития F-35, что фактически если не ставит крест на дальнейшей судьбе самолета, но, скажем так, вдвое усложняет ему дальнейшую жизнь.
А то, что это все происходило на фоне передачи пятисотого F-35 в американские вооруженные силы, еще более подтверждает, что в Пентагоне в «пингвина» наигрались. И пора покупать новую игрушку.
Возможно, что и до французов что-то такое долетело, иначе с чего они вдруг решили «вломить» F-35 по полной программе?
Конечно, сгущать краски мы не будем, но есть определенная уверенность, что карьера F-35 понемногу поворачивает в сторону отставки. Что, в принципе, вполне закономерно.
