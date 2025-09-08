Серийные вездеходы «Улан» на фронте
Вездеход «Улан» на форуме «Армия-2024»
В ходе текущей Спецоперации в действующей армии получили широкое распространение мотовездеходы. Машины разных моделей используются для перевозки людей и грузов в разных ситуациях. Недавно армия начала получать и осваивать новый подобный вездеход — изделие «Улан» отечественного производства. Он строится на основе доступных агрегатов и отличается высокими тактико-техническими характеристиками.
На выставке и в серии
На прошлогоднем военно-техническом форуме «Армия-2024» российская промышленность представила большое количество современных образцов автомобильного транспорта. Демонстрировались как уже известные разработки, так и совершенно новые машины.
Одной из новинок стал вездеход «Улан», разработанный одной из отечественных организаций. Это была лёгкая двухосная машина повышенной проходимости, предназначенная для перевозки нескольких человек или сопоставимого груза. В конструкции вездехода сразу учитывались особенности эксплуатации и применения в армии.
В дальнейшем машина «Улан» прошла необходимые испытания и подтвердила все расчётные характеристики. По итогам таких мероприятий, было принято решение о старте серийного производства. Соответствующие мероприятия провели в течение первых месяцев 2025 г., и затем начались поставки.
В середине июля появились первые упоминания о появлении «Уланов» в зоне боевых действий. Тогда же на профильных ресурсах были опубликованы фото новой техники в армии. 2 сентября издание «Известия» подтвердило начало поставок серийных вездеходов в армию. Кроме того, оно рассказало о первых этапах эксплуатации новой техники в одном из соединений.
«Улан» в зоне проведения Спецоперации, июль 2025 г.
Вездеходы поступили на снабжение 110-й бригады 51-й гвардейской армии из состава Южного военного округа. Военнослужащие этого соединения уже освоили новую технику и начали использовать её по прямому назначению. Машины применяются в качестве транспорта для личного состава и грузов. В частности, с их помощью обеспечивается доставка припасов на передовую.
Отмечаются высокие эксплуатационные характеристики нового вездехода. Он построен на основе широко доступных комплектующих и агрегатов, что упрощает обслуживание и ремонт. При этом достигнут высокий уровень технических характеристик, соответствующий основным задачам.
Вездеход «Улан» производится серийно и теперь поставляется в войска. Следует ожидать, что количество такой техники в армии будет постоянно расти. Её будут использовать вместе с другими машинами аналогичного назначения. Возможно, в перспективе отечественный «Улан» станет самым массовым образцом в своём классе.
Упрощение и унификация
«Улан» — лёгкий двухосный вездеход, способный перевозить людей и грузы. При его разработке ставилось несколько основных целей. Эта машина должна была отличаться простотой конструкции и производства, не вызывать затруднений в эксплуатации, а также показывать высокие ходовые характеристики.
Эти задачи были решены за счёт разумного упрощения конструкции машины в целом. Кроме того, использованы готовые узлы и агрегаты, заимствованные у существующей серийной техники. Основным источником компонентов стал внедорожник «Нива» Волжского автозавода.
Вездеход построен на основе каркаса из металлических труб и получил кузов капотной компоновки. В носовой части машины располагается двигатель и основная часть агрегатов трансмиссии, за ними находится двухместная кабина экипажа, а корма отдана под грузовую платформу.
Длина такого вездехода не превышает 3,8 м, ширина — 1,9 м, высота — менее 1,9 м. Клиренс — 180 мм. Снаряжённая масса достигает 620 кг, грузоподъёмность — 600 кг.
«Улан» комплектуется бензиновым двигателем ВАЗ-21214. Четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,7 л развивает мощность 85 л.с. У серийного внедорожника также позаимствовали пятиступенчатую механическую коробку передач и раздаточную коробку. С их помощью обеспечивается полный привод.
Передняя ось получила независимую подвеску на поперечных рычагах с вертикальными пружинами. Задняя ось выполнена на основе моста и тоже имеет пружинную амортизацию. Все основные элементы подвески взяты у серийных автомобилей.
Заимствованные агрегаты дают «Улану» достаточно высокие ходовые характеристики. На шоссе он развивает скорость более 80 км/ч и имеет запас хода 320 км. При этом обеспечивается передвижение по пересечённой местности и преодоление препятствий. В то же время, открытый кузов позволяет пересекать водные преграды только по неглубоким бродам.
Кабина выполнена открытой. Она имеет ветровое стекло небольшой высоты, дополненное мягким прозрачным экраном. Сбоку экипаж прикрыт мягкими тканевыми «дверями» с прозрачными вставками. Свой тент предусмотрен и для грузовой платформы.
Основной задачей «Улана» является перевозка грузов. Для этого машина имеет полноценную кормовую платформу с откидными бортами. На ней возможна перевозка людей, в т.ч. раненых на носилках. Кроме того, небольшая платформа с ограждением монтируется на капоте.
Вездеход не имеет штатного вооружения. Также пока не предусматриваются установки для монтажа тех или иных систем. При этом в кабине имеются места для перевозки личного оружия, рассчитанные на разные образцы. Возможно, в будущем, по мере накопления опыта эксплуатации, «Улан» сделают полноценным носителем вооружений.
Проект «Улан» предусматривает использование средств радиоэлектронной борьбы. На вездеходе предусмотрено место для монтажа подобных приборов, а также разъёмы для их питания. При этом возможна установка и других радиоэлектронных устройств, требуемых для решения поставленных задач.
Обновление парка
Практика показала, что сухопутным подразделениям и частям необходимы не только боевые бронированные машины, но и лёгкая незащищённая техника с высокими характеристиками проходимости. С 2022-23 гг. в действующую армию поступают различные образцы такого рода — вездеходы автомобильного типа, квадроциклы или мотоциклы.
Приборная доска. Видны разъёмы питания для оборудования
Например, в 2023 г. министерство обороны закупило в Китае крупную партию двухосных мотовездеходов марки Desertcross. Эта техника нашла применение на фронте и оправдала ожидания. Она повысила мобильность некоторых подразделений, упростила доставку грузов и помогла наработать необходимый опыт.
Параллельно с эксплуатацией доступных вездеходов шла разработка собственных машин такого класса. Одним из результатов этого процесса в прошлом году стало изделие «Улан». С точки зрения общей концепции оно похоже на импортные «Десерткроссы», однако имеет отличия и преимущества технического характера. Кроме того, оно сразу создавалось с учётом потребностей и желаний нашей армии.
По своему техническому облику, характеристикам и общим возможностям новый отечественный «Улан» не уступает другой технике своего класса, как российской, так и иностранной. Он способен двигаться по шоссе или бездорожью, а также перевозить нагрузку в несколько центнеров. При этом предусмотрена защита от БПЛА — как в виде станции РЭБ, так и за счёт личного оружия экипажа и пассажиров.
Важнейшей особенностью «Улана» является широкое использование готовых компонентов, взятых у серийной техники. Это существенно упрощает производство, а также помогает в эксплуатации. Так, запчасти для «Нивы» не являются дефицитом, и доступ к ним есть даже в зоне боевых действий. Благодаря этому ремонт вездеходов ускорится и уменьшатся простои, а также сократится количество списанной техники.
Таким образом, в недавнем прошлом армия дополнила свой автопарк техникой нового для себя класса и с её помощью получила требуемые возможности. Теперь эта часть парка будет обновляться за счёт машин отечественной разработки и производства. Вполне возможно, что в серию пойдёт не только «Улан», и это ускорит переход на российскую технику, который даст известные преимущества.
