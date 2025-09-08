Серийные вездеходы «Улан» на фронте

Серийные вездеходы «Улан» на фронте
Вездеход «Улан» на форуме «Армия-2024»


В ходе текущей Спецоперации в действующей армии получили широкое распространение мотовездеходы. Машины разных моделей используются для перевозки людей и грузов в разных ситуациях. Недавно армия начала получать и осваивать новый подобный вездеход — изделие «Улан» отечественного производства. Он строится на основе доступных агрегатов и отличается высокими тактико-техническими характеристиками.



На выставке и в серии


На прошлогоднем военно-техническом форуме «Армия-2024» российская промышленность представила большое количество современных образцов автомобильного транспорта. Демонстрировались как уже известные разработки, так и совершенно новые машины.

Одной из новинок стал вездеход «Улан», разработанный одной из отечественных организаций. Это была лёгкая двухосная машина повышенной проходимости, предназначенная для перевозки нескольких человек или сопоставимого груза. В конструкции вездехода сразу учитывались особенности эксплуатации и применения в армии.

В дальнейшем машина «Улан» прошла необходимые испытания и подтвердила все расчётные характеристики. По итогам таких мероприятий, было принято решение о старте серийного производства. Соответствующие мероприятия провели в течение первых месяцев 2025 г., и затем начались поставки.

В середине июля появились первые упоминания о появлении «Уланов» в зоне боевых действий. Тогда же на профильных ресурсах были опубликованы фото новой техники в армии. 2 сентября издание «Известия» подтвердило начало поставок серийных вездеходов в армию. Кроме того, оно рассказало о первых этапах эксплуатации новой техники в одном из соединений.


«Улан» в зоне проведения Спецоперации, июль 2025 г.

Вездеходы поступили на снабжение 110-й бригады 51-й гвардейской армии из состава Южного военного округа. Военнослужащие этого соединения уже освоили новую технику и начали использовать её по прямому назначению. Машины применяются в качестве транспорта для личного состава и грузов. В частности, с их помощью обеспечивается доставка припасов на передовую.

Отмечаются высокие эксплуатационные характеристики нового вездехода. Он построен на основе широко доступных комплектующих и агрегатов, что упрощает обслуживание и ремонт. При этом достигнут высокий уровень технических характеристик, соответствующий основным задачам.

Вездеход «Улан» производится серийно и теперь поставляется в войска. Следует ожидать, что количество такой техники в армии будет постоянно расти. Её будут использовать вместе с другими машинами аналогичного назначения. Возможно, в перспективе отечественный «Улан» станет самым массовым образцом в своём классе.

Упрощение и унификация


«Улан» — лёгкий двухосный вездеход, способный перевозить людей и грузы. При его разработке ставилось несколько основных целей. Эта машина должна была отличаться простотой конструкции и производства, не вызывать затруднений в эксплуатации, а также показывать высокие ходовые характеристики.

Эти задачи были решены за счёт разумного упрощения конструкции машины в целом. Кроме того, использованы готовые узлы и агрегаты, заимствованные у существующей серийной техники. Основным источником компонентов стал внедорожник «Нива» Волжского автозавода.


Вездеход построен на основе каркаса из металлических труб и получил кузов капотной компоновки. В носовой части машины располагается двигатель и основная часть агрегатов трансмиссии, за ними находится двухместная кабина экипажа, а корма отдана под грузовую платформу.

Длина такого вездехода не превышает 3,8 м, ширина — 1,9 м, высота — менее 1,9 м. Клиренс — 180 мм. Снаряжённая масса достигает 620 кг, грузоподъёмность — 600 кг.

«Улан» комплектуется бензиновым двигателем ВАЗ-21214. Четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,7 л развивает мощность 85 л.с. У серийного внедорожника также позаимствовали пятиступенчатую механическую коробку передач и раздаточную коробку. С их помощью обеспечивается полный привод.

Передняя ось получила независимую подвеску на поперечных рычагах с вертикальными пружинами. Задняя ось выполнена на основе моста и тоже имеет пружинную амортизацию. Все основные элементы подвески взяты у серийных автомобилей.

Заимствованные агрегаты дают «Улану» достаточно высокие ходовые характеристики. На шоссе он развивает скорость более 80 км/ч и имеет запас хода 320 км. При этом обеспечивается передвижение по пересечённой местности и преодоление препятствий. В то же время, открытый кузов позволяет пересекать водные преграды только по неглубоким бродам.


Кабина выполнена открытой. Она имеет ветровое стекло небольшой высоты, дополненное мягким прозрачным экраном. Сбоку экипаж прикрыт мягкими тканевыми «дверями» с прозрачными вставками. Свой тент предусмотрен и для грузовой платформы.

Основной задачей «Улана» является перевозка грузов. Для этого машина имеет полноценную кормовую платформу с откидными бортами. На ней возможна перевозка людей, в т.ч. раненых на носилках. Кроме того, небольшая платформа с ограждением монтируется на капоте.

Вездеход не имеет штатного вооружения. Также пока не предусматриваются установки для монтажа тех или иных систем. При этом в кабине имеются места для перевозки личного оружия, рассчитанные на разные образцы. Возможно, в будущем, по мере накопления опыта эксплуатации, «Улан» сделают полноценным носителем вооружений.

Проект «Улан» предусматривает использование средств радиоэлектронной борьбы. На вездеходе предусмотрено место для монтажа подобных приборов, а также разъёмы для их питания. При этом возможна установка и других радиоэлектронных устройств, требуемых для решения поставленных задач.

Обновление парка


Практика показала, что сухопутным подразделениям и частям необходимы не только боевые бронированные машины, но и лёгкая незащищённая техника с высокими характеристиками проходимости. С 2022-23 гг. в действующую армию поступают различные образцы такого рода — вездеходы автомобильного типа, квадроциклы или мотоциклы.


Приборная доска. Видны разъёмы питания для оборудования

Например, в 2023 г. министерство обороны закупило в Китае крупную партию двухосных мотовездеходов марки Desertcross. Эта техника нашла применение на фронте и оправдала ожидания. Она повысила мобильность некоторых подразделений, упростила доставку грузов и помогла наработать необходимый опыт.

Параллельно с эксплуатацией доступных вездеходов шла разработка собственных машин такого класса. Одним из результатов этого процесса в прошлом году стало изделие «Улан». С точки зрения общей концепции оно похоже на импортные «Десерткроссы», однако имеет отличия и преимущества технического характера. Кроме того, оно сразу создавалось с учётом потребностей и желаний нашей армии.

По своему техническому облику, характеристикам и общим возможностям новый отечественный «Улан» не уступает другой технике своего класса, как российской, так и иностранной. Он способен двигаться по шоссе или бездорожью, а также перевозить нагрузку в несколько центнеров. При этом предусмотрена защита от БПЛА — как в виде станции РЭБ, так и за счёт личного оружия экипажа и пассажиров.

Важнейшей особенностью «Улана» является широкое использование готовых компонентов, взятых у серийной техники. Это существенно упрощает производство, а также помогает в эксплуатации. Так, запчасти для «Нивы» не являются дефицитом, и доступ к ним есть даже в зоне боевых действий. Благодаря этому ремонт вездеходов ускорится и уменьшатся простои, а также сократится количество списанной техники.

Таким образом, в недавнем прошлом армия дополнила свой автопарк техникой нового для себя класса и с её помощью получила требуемые возможности. Теперь эта часть парка будет обновляться за счёт машин отечественной разработки и производства. Вполне возможно, что в серию пойдёт не только «Улан», и это ускорит переход на российскую технику, который даст известные преимущества.
  1. AMG Звание
    AMG
    +3
    8 сентября 2025 05:38
    А с каких пор открытый кузов влияет на глубину преодолеваемых бродов и каким образом?
    1. Netl Звание
      Netl
      +5
      8 сентября 2025 15:30
      Цитата: AMG
      влияет на глубину преодолеваемых бродов

      Очевидно, имеется ввиду, что бывают и плавающие вездеходы, соответственно, герметичные.

      А в целом - идея неплохая, дешевый пикап на базе Нивы, возможно, будет и понадежнее УАЗа.
      Простой, как валенок, с доступными и недорогими запчастями. Высоких характеристик ждать не стоит, но нужна-то именно массовка, для ФПВ - пофигу кого взрывать. Весь вопрос в том, будут ли приличные по размерам серии или это останется только на уровне небольших экспериментальных партий. request
      1. AMG Звание
        AMG
        -2
        Вчера, 06:30
        Автору нужно не иметь ввиду, а выражаться правильными техническими терминами. Указать брод какой глубины машина может преодолевать. За кузов он беспокоится, а за экипаж и двигатель нет.
  2. Kuziming Звание
    Kuziming
    +6
    8 сентября 2025 06:17
    Лучше чем ничего.
    Что смогли, то и построили.
    Вопрос - сколько?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      -2
      8 сентября 2025 08:21
      Вопрос - сколько?

      вопрос - Сколько это стоит, а не сколько построят...
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +2
        Вчера, 12:22
        Там вопросов много. И почему к этому долго шли? Была пара проектов на основе Нивы давно уже. И, как говорят военные, в самих подразделениях такая техника не предусмотрена(как и мотоциклы и еще куча всего) , а она нужна. А если так, то бюджета МО на это нет.
        1. Konnick Звание
          Konnick
          0
          Вчера, 12:59
          Цитата: Zaurbek
          Там вопросов много. И почему к этому долго шли? Была пара проектов на основе Нивы давно уже. И, как говорят военные, в самих подразделениях такая техника не предусмотрена(как и мотоциклы и еще куча всего) , а она нужна. А если так, то бюджета МО на это нет.

          В августе 96-го Басаев захватил Грозный. Перед этим было много угонов белых Нив по югу России. И 6 августа боевики ворвались в Грозный на Нивах со снятыми дверями и установленными пулеметами и блокировали блок-посты...Талантливый гад был
          1. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            +2
            Вчера, 13:22
            Если их не положено в войсках, там их и не будет.
            Дело не в Ниве. Думаю, УАЗ 469 в армейской комплектации не сильно хуже. Просто если он один у командира, а их нужно 10....он один и будет. Та же проблема и с ББМ типа Тигр и Тайфун. Они есть серийные, но их нет в штате, соответственно их не купят. Тот же Автоваз может Нивой стандартной обеспечить весь фронт с двух сторон. Так то.
            1. clou Звание
              clou
              0
              Вчера, 22:46
              Цитата: Zaurbek
              Они есть серийные, но их нет в штате, соответственно их не купят.

              Штат был получен на горе синай свыше в скрижалях и изменению не подлежит
  3. литий17 Звание
    литий17
    -5
    8 сентября 2025 08:04
    Красиво как обычно на бумаге.... А когда узнал что на основе ВАЗа! И в статье делается упор на обслуживание и доступность запчастей.. Так что ломаться будет похлеще чем НИВА, и запчасти представляю как будут поставляться по линии автослужбы..., ответ как обычно, иди покупай и клянчи у волонтеров!
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +7
      8 сентября 2025 08:34
      А когда узнал что на основе ВАЗа!
      Вы правы конечно, но предложите альтернативу. Пока состояние нашего автопрома соответствует состоянию нашей промышленности в целом, другой базы (основы) и не будет. Слава Богу что машинка всё же получилась удачная и востребованная.
      1. литий17 Звание
        литий17
        +1
        8 сентября 2025 09:12
        Да и вы правы, и альтернатива у нас печальная.... У меня сослуживец купил джип армейский из Южной Кореи, оказывается там раньше их выпускали. Восстановил, гоняет... Дизельный, все очень и очень просто, экономичный... Так что в сравнении с нашей показной картинкой... данный джип это то что нужно, в принципе лучше чем ЗИЛ-157 для армии нет! Все мы усложняем. а потом мучаемся.
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +2
          Вчера, 09:04
          Отчего народ на Украине так корежит от АвтоВАЗа? Такую неприязнь испытывает, что даже "кушать не могут".
          От того, что не смогли создать ни Ниву, ни Весту, а только потеряли и то что имели? Ни ЛуАЗ, ни Таврию не смогли у себя сохранить в производстве.
          Вы для чего на АвтоВАЗ клевещете?
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      8 сентября 2025 11:11
      Цитата: литий17
      Красиво как обычно на бумаге.... А когда узнал что на основе ВАЗа! И в статье делается упор на обслуживание и доступность запчастей.. Так что ломаться будет похлеще чем НИВА, и запчасти представляю как будут поставляться по линии автослужбы..., ответ как обычно, иди покупай и клянчи у волонтеров!

      У вас есть предложение лучше? Что вы предлагаете?
      УАЗик не ломается?
      Китаец лучше?а сколько на него запчасти ждать?
      Что делать по вашему? Только реалистично а не" Надо придумать чтото типа Виллиса, неломучий и построить под него автозавод!!"(с)
    3. Английский тарантас Звание
      Английский тарантас
      +7
      8 сентября 2025 15:37
      Так это и есть НИВА.
      Кузов новый, база та же.
      К ней какие претензии могут быть?
      Машина действительно отработанная, зарекомендовавшая себя и доступная. А главное дешёвая.
      Не так уж часто она ломается. Да и если ломается, никаких проблем с починкой нет.
      Сколько было воя, почему ВАЗ не может никак сделать так необходимый ВС РФ багги.
      Вот сделали.
      Лучший вариант из возможных. Взяли готовое, отработанное и эффективное шасси и сделали всё как надо. Но ты и тут найдёшь повод для всёпропадания.
      Hilux у нас к сожалению всё равно не делают.
    4. Konnick Звание
      Konnick
      +1
      Вчера, 13:40
      Цитата: литий17
      А когда узнал что на основе ВАЗа! И в статье делается упор на обслуживание и доступность запчастей.. Так что ломаться будет похлеще чем НИВА,

      А что у Нивы ломается? Двигатель? Ему сто лет в обед и ломаться там нечему. Подвеска? Передняя стальные кованные рычаги на пружинах с перевернутыми шаровыми и никаких стоек стабилизатора, задний мост на пружинах. Начитались автоблогеров... .
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    8 сентября 2025 08:52
    Хоть что то свое,в таком классе...В связи с проблемой сбыта вазовских машин,может они переключатся и станут выпускать подобное?А не отправлять людей в отпуска?
  5. Konnick Звание
    Konnick
    -3
    8 сентября 2025 08:55
    «Улан» комплектуется бензиновым двигателем ВАЗ-21214. Четырёхцилиндровый мотор объёмом 1,7 л развивает мощность 85 л.с. У серийного внедорожника также позаимствовали пятиступенчатую механическую коробку передач и раздаточную коробку. С их помощью обеспечивается полный привод.

    Передняя ось получила независимую подвеску на поперечных рычагах с вертикальными пружинами. Задняя ось выполнена на основе моста и тоже имеет пружинную амортизацию. Все основные элементы подвески взяты у серийных автомобилей

    Не у серийных, а у серийной Нивы. Только этот Улан раза в два будет дороже из-за сварного каркаса из труб, свариваемого вручную. И комфорта никакого. В годы ВОВ серийные модели грузовиков ГАЗ и ЗИС упростили с целью экономии. Была только одна фара, не было передних тормозов, вместо дверей брезент, кузов имел только задний открывающийся борт. . Так и Ниву можно выпускать удешевленную, а не это очередное "достижение"
    1. АлександрА Звание
      АлександрА
      +1
      8 сентября 2025 23:40
      Цитата: Konnick
      Так и Ниву можно выпускать удешевленную, а не это очередное "достижение"

      У "Нивы" снаряженная масса от 1120 кг. У этого вездехода 620 кг. Как снижение снаряженной массы влияет на проходимость думаю понятно. Влияет сильно.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Вчера, 13:48
        Цитата: АлександрА
        Цитата: Konnick
        Так и Ниву можно выпускать удешевленную, а не это очередное "достижение"

        У "Нивы" снаряженная масса от 1120 кг. У этого вездехода 620 кг. Как снижение снаряженной массы влияет на проходимость думаю понятно. Влияет сильно.

        Кузов в сборе у Нивы Легенд весит 520 кг, отнимаем от 1120 кг 520 кг получаем 600 кг, остается 20 кг на остальное от Улана, число 620 кг от лукавого, столько весил мотовездеход из Китая.
        Считайте
        По данным из «Краткого автомобильного справочника» (М.: Транспорт, 1982), вес некоторых агрегатов этой модели (в кг):
        двигатель с оборудованием и сцеплением — 140;
        коробка передач — 26;
        раздаточная коробка — 25;
        карданные валы — 13,5;
        передняя подвеска — 85;
        передний мост — 23,5;
        задний мост — 61;
        кузов в сборе — 520;
        колесо в сборе с шиной (ВЛи-5) — 22;
        радиатор — 7.

        А насчет проходимости не все так просто. УАЗ лучше едет по снегу, так как продавливает снег до грунта, а Нива нет. В распутицу тоже самое -продавливает до твердого промерзшего грунта и едет, да, по песку у легкой машины лучше проходимость
        1. АлександрА Звание
          АлександрА
          0
          Вчера, 17:30
          Цитата: Konnick
          Кузов в сборе у Нивы Легенд весит 520 кг, отнимаем от 1120 кг 520 кг получаем 600 кг, остается 20 кг на остальное от Улана, число 620 кг от лукавого, столько весил мотовездеход из Китая.

          Если у Вас есть другое, более верное значение снаряженной массы "Улана", укажите это значение.
          По данным из «Краткого автомобильного справочника» (М.: Транспорт, 1982), вес некоторых агрегатов этой модели (в кг):

          Масса перечисленных агрегатов вместо с четырьмя колёсами в сборе 469 кг.
          А насчет проходимости не все так просто. УАЗ лучше едет по снегу, так как продавливает снег до грунта, а Нива нет
          .

          https://www.niva-club.net/viewtopic.php?t=13363 "Ездим по снегу."

          У более тяжелых машин преимущество только при движении по свежевыпавшему снегу (до определенной высоты снежного покрова). И конечно же чем больше при прочих равных колесо, тем лучше. Давление в шинах при движении по слабым грунтам необходимо снижать для увеличения площади пятна контакта.
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    -2
    8 сентября 2025 09:18
    А может лучше Ниву, раз уж с ВАЗа?
    1. faiver Звание
      faiver
      -2
      8 сентября 2025 09:58
      А может лучше Ниву, раз уж с ВАЗа?
      - рассыпется нахрен...
  7. faiver Звание
    faiver
    +3
    8 сентября 2025 10:11
    Первое - не озвучена цена, сразу навивает определенные мысли.
    Второе - не озвучен производитель, опять навивает определенные мысли
    Третье - исходя из прочитанного и фото, это не автомобиль, и не внедорожник, это по сути самоходное транспортное средство военного времени, которое на дорогах общего пользования, вне зоны боевых действий эксплуатировать нельзя.
    Ну да бог с ним, делают, поставляют на СВО и то хорошо.
    Пы.сы. Позабавило фото с торпедой - на этом самоходе стоит коробка-пятиступка bully , это с максимумом по трассе 80км/ч, тут как бы и трехступенчатой хватило бы за глаза, но понятно ставят что есть в наличии
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 08:54
      Максимальная скорость Нивы 142-153 км/ч. Какая ещё трехступенчатая коробка? Это вообще о чём?
      И зачем вам производитель? Может ещё координаты сборочного цеха и склада готовой продукции в открытый доступ выложить?
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Вчера, 14:51
        Статья не о Ниве, а об Улане
        А производитель мне о том что бы вынести суждение об его производственных возможностях и качественных характеристиках самоходного транспортного средства Улан
  8. Eug Звание
    Eug
    +2
    8 сентября 2025 10:15
    "Я его слепила из того, что было", "используй то, что под рукой, и не ищи себе другого " - и это очень правильно. Дизелёк бы ему исчо.
    1. faiver Звание
      faiver
      +4
      8 сентября 2025 10:27
      у нас есть серийные, надежные и недорогие малолитражные дизельки? bully
  9. wlkw Звание
    wlkw
    +1
    8 сентября 2025 11:03
    Цитата: литий17
    что на основе ВАЗа


    А меня вот это не смущает..., техника на ЛБС живет несколько недель или месяцев.. Т.е. с большой вероятностью ее быстрее "прибьют", прежде чем она успеет поломаться. Другое дело, в мирное время.
  10. Dzenn Звание
    Dzenn
    0
    8 сентября 2025 11:11
    [quote][/А с каких пор открытый кузов влияет на глубину преодолеваемых бродов и каким образом?quote]

    Сразу видно вопрос от человека, далекого от военных действий. А возможность при атаке БПЛА, или обстреле быстро эвакуироваться из кузова машины, порой стоит сохраненных жизней бойцов.
    1. AMG Звание
      AMG
      0
      Вчера, 22:45
      Товарищ наш близкий, прочитайте как написано в статье о влиянии открытого борта на способности преодолении брода. Но только внимательно. К чему вы прилепили быструю эвакуацию? Если вы поняли сколько бойцов помещается в кузове и на чем они сидят, то расскажите всем. Ведь даже автор не приводит никаких данных,, одни общие фразы. А вы просто решили заполнить этот пробел своими буйными воображениями.
  11. wlkw Звание
    wlkw
    +1
    8 сентября 2025 11:13
    Цитата: Konnick
    Только этот Улан раза в два будет дороже из-за сварного каркаса из труб, свариваемого вручную.

    С чего бы это вдруг??? Автомобили "из труб" одни из самых дешевых, они не требуют изготовления оснастки для штамповки, а это очень дорого, особенно учитывая, что это мелкосерийка.
    С другой стороны, этот "автомобиль" можно сваривать на любом механическом заводе, где есть сварка и прессовое оборудование начального уровня. Красить можно из пульвизатора или валиком, Все равно заржаветь не успеет, можно и не красить...
    Плюс конструкции в том, что ее можно легко менять, под требования заказчика, вплоть до индивидуально изготовления.
    Ремонтопригодность бешенная, запчасти валяются и "догорают" вдоль всех дорог....
    Есть и минус, после окончания бд такую технику нужно будет сдавать на металлолом, хотя есть и плюс, сама туда доедет. ))))

    Сразу вспомнилась передача, где на каком то предприятии делают открытые багги для армии, все из разбитых жигулей и т.п. металлолома, и нормально, спрос на самобеглые тележки в армии никогда не исчезнет, особенно во время бд.
    1. Английский тарантас Звание
      Английский тарантас
      0
      8 сентября 2025 15:44
      Есть и минус, после окончания бд такую технику нужно будет сдавать на металлолом

      От чего же?
      Та же самая Нива.
      Сколько их используется в армии просто для перемещения пятой точки личного состава, документов и прочего имещества?
      Открыте машины в мирное время закрыть брезентовыми/резинотканевыми дверьми и крышей.
      УАЗик изначально тоже был с мягкой крышей. В НАТО машины с мягким кузовом использовались и продолжают использоваться.
      Те же английские Land Cruiser пользуются спросом и на гражданском рынке.
      Так же как наши УАЗы и Нивы. Для охоты/рыбалки, для дедов в деревне, дрова/сено/поросей возить.
  12. Dzenn Звание
    Dzenn
    +2
    8 сентября 2025 11:20
    То что армии нужны легкие и открытые вездеходы, стало ясно еще в ходе ВОВ. А еще говорят , что генералы готовятся к прошедшим войнам. Денег и ума не хватило в мирное время построить армейский легкий вездеход. Зато нашлись деньги на танковый биатлон и Парк Победы. Понятно что Парк Победы вещь нужная, правда злые языки говорят, что с Парком Победы и очередную баньку генералу построили.
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      8 сентября 2025 11:33
      очередную баньку генералу построили
      - ох, если б только баньку....
    2. Английский тарантас Звание
      Английский тарантас
      0
      8 сентября 2025 15:45
      Денег и ума не хватило в мирное время построить армейский легкий вездеход.

      А УАЗ это для кого было сделано? И как давно УАЗ перестали использовать?
    3. Альф Звание
      Альф
      +1
      8 сентября 2025 18:20
      Цитата: Dzenn
      А еще говорят , что генералы готовятся к прошедшим войнам. Денег и ума не хватило в мирное время построить армейский легкий вездеход.

      В конце советского времени создали УАЗ-3172. Но грянуло время "мир, дружба, жвачка"...
      1. АлександрА Звание
        АлександрА
        0
        8 сентября 2025 23:53
        Это машина класса ЛуАЗ-969М.
        1. Альф Звание
          Альф
          0
          Вчера, 18:27
          Цитата: АлександрА
          Это машина класса ЛуАЗ-969М.

          Мой пост внизу посмотрите.
          1. АлександрА Звание
            АлександрА
            0
            Вчера, 21:27
            УАЗ-3172 и ЛуАЗ-969М - разные классы. Для примера американский M1161 КМП США примерно в том же классе что "Улан" и ЛуАЗы:
            1. Альф Звание
              Альф
              0
              Вчера, 21:30
              Цитата: АлександрА
              УАЗ-3172 и ЛуАЗ-969М - разные классы.

              Герр лейтенант, Вы что, мой пост про "смотрите ниже", не прочли ?
              1. АлександрА Звание
                АлександрА
                0
                Вчера, 21:42
                Выше Вы писали: "В конце советского времени создали УАЗ-3172. Но грянуло время "мир, дружба, жвачка"..."

                Я всего лишь отметил что УАЗ-3172 армейский автомобиль другого (более тяжелого) класса, не отменяющий потребность в предельно упрощённых "транспортёрах переднего края" вроде советских армейских ЛуАЗов, современного "Улана", или современных американских M1161 и M1163 КМП США или Flyer-60 ALSV:
                1. Альф Звание
                  Альф
                  0
                  Вчера, 21:44
                  Цитата: АлександрА
                  Выше Вы писали: "В конце советского времени создали УАЗ-3172. Но грянуло время "мир, дружба, жвачка"..."

                  "А еще раньше выпускал вот это. На него еще и Сапог взгромоздили."
                  1. АлександрА Звание
                    АлександрА
                    0
                    Вчера, 22:09
                    УАЗ-469 и ЛуАЗ-967М выпускались одновременно. Упомянутый Вами ранее УАЗ-3172 должен был сменить в производстве УАЗ-469, точнее уже УАЗ-3151, а не ЛуАЗ.

                    В теме про "Улан" упоминание про не состоявшийся УАЗ-3172 - лишнее. Это разные классы армейских автомобилей.
    4. AMG Звание
      AMG
      0
      Вчера, 22:56
      Где вы это взяли такие выводы после второй мировой войны? Как раз наоборот, все передовые армии стали следуя опыту немцев пересаживать пехоту на бронетранспортеры, в том числе и Советская армия. Изучите лучше историю развития этого вида техники.
    5. ZAV69 Звание
      ZAV69
      0
      Вчера, 23:14
      Генерал уже в сизо знакомится со своим уголовным делом.
  13. Аригин Звание
    Аригин
    -1
    8 сентября 2025 15:55
    После окончания СВО надо её на параде 9 мая показать, на всю страну и перед иностранными лидерами, естественно, в противодронном обвесе, а чего стесняться?
    А пока дать фронту нужное количество.
  14. dnepropetrovsk Звание
    dnepropetrovsk
    -1
    8 сентября 2025 17:35
    В 90-е Луцкий автозавод выпускал вездеход ЛУАЗ (Волынка) из деталей запорожца. Идея была аналогичная. И обе машины чем то похожи.
    1. clou Звание
      clou
      +1
      8 сентября 2025 17:58
      Цитата: dnepropetrovsk
      Идея была аналогичная. И обе машины чем то похожи.

      Идея несколько старше. Еще сборная германии 85 лет назад использовала кюбельваген на агрегатах ФВ Жук и выпустила их 50 тысяч штук. Сколько уланов сделали за год?
    2. Альф Звание
      Альф
      +1
      8 сентября 2025 18:27
      Цитата: dnepropetrovsk
      В 90-е Луцкий автозавод выпускал вездеход ЛУАЗ (Волынка) из деталей запорожца.

      А еще раньше выпускал вот это. На него еще и Сапог взгромоздили.
  15. garri-lin Звание
    garri-lin
    0
    8 сентября 2025 20:32
    Нива в сапогах?
    Наконец.
    Один вопрос. Штатно лебедка установленна?