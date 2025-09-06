Военный парад в Пекине больно «ударил» Запад. Как изменится ситуация с переговорами по Украине

Военный парад в Пекине больно «ударил» Запад. Как изменится ситуация с переговорами по Украине

Президент Путин улетел... В хорошем настроении, под пристальным взглядом мировых СМИ... Красивое мероприятие, бешеный темп работы, множество встреч, важнейшие решения... Я помоложе президента буду, но в таком темпе жить…

Однако и нам пора осмыслить некоторые аспекты тех высказываний, тех действий, которые мы увидели в эти дни. Надо сказать, точнее повторить, о том колоссальном сдвиге в международных отношениях, который произошел, но пока мало заметен для простого обывателя. Сегодня будем говорить об одной из важнейших на данный момент для нас теме. Не о глобальном изменении мира, а об Украине, о том, что будет дальше...



Но начну с... соревнования президента России и министра иностранных дел РФ. Негласном, но... Недавно я публично в своей статье благодарил министра Лаврова за новый «титул» для Зеленского, который он озвучил в своем выступлении. «Человек, которого на Украине называют президентом...». Действительно по-дипломатически остро.

Но, не в обиду Сергею Лаврову, президент Путин, по моему мнению, все-таки сумел «победить» своего министра. Изящно, с юмором высшего уровня, Путин опустил (или «намочил в сортире» — исковерканная цитата из раннего президента) Зеленского намного дальше, чем Лавров.

«Действующий глава администрации»... Во как Зеленский «подсидел» Ермака. Из князи в гря... дерьмо головой. Но красиво, так, что никто и не подумает назвать нашего президента невоспитанным хамом... «Деклассированный элемент», как говорили лет сто назад о некоторых...

Но пошутили и ладно. Теперь о серьезном. О том, что в западных СМИ в постоянном топе. Я о переговорах, точнее, о гарантиях безопасности Украине после окончания войны. К сожалению, те идеи, которые распространяют те самые мерцы, стармеры, макроны и прочие фон дер ляйены, захватывают и некоторых из наших политиков.

Ежедневные разговоры о каких-то территориях в обмен на гарантии или что-то подобное. Интересно, а когда вообще на официальном уровне Россия поднимала этот вопрос в таком ключе? Мы много раз предлагали «дипломатический путь» решения проблемы и постоянно натыкались на категорическое «нет» от «главы администрации» из Киева.

Лично для меня окончательно стало ясным то, что все разговоры о территориях теперь прекратятся, после того как президент Путин неоднократно рассказывал журналистам о событиях 2014 года, практически прямо обвиняя Запад в государственном перевороте на Украине. Если немного развить мысль Владимира Владимировича, можно продолжить (отсебятина автора):

«Те, кто годы игнорировал интересы России, кто наплевательски относился к нашему народу, те, кто делал из братского народа «антиРоссию», кто подталкивал и подталкивает Украину к войне с РФ, теперь требуют какие-то «вкусняшки» для себя и своего «детища» в виде территорий, гарантий, репараций, компенсаций...».

Теперь на первом месте будут интересы России! Её безопасность. Разговоры о безопасности стоит забыть. Как и о прочем выше перечисленном. Думаю, президент перевернул эту страницу. Теперь в приоритете нейтральный статус и вменяемость нового президента и правительства! Нового! Это Владимир Путин подчеркнул несколько раз. «После выборов...»

Переговоры будут, но в другом формате


Прежде чем копаться в глубинах вопроса, скажу одну важную фразу. Переговоры любые, с США, с Европой, с Киевом, возможны только при условии учета новых реалий на фронтах. Победы наших солдат и офицеров неоспоримы и не подлежат пересмотру. Русская армия может двигаться только вперед!.. Честно, меня порадовала такая уверенность Главкома в своих ВС.

Наверное, читатели заметили бурную реакцию на Западе на встречи нашего президента с Си Цзиньпином, Нарендрой Моди и Ким Чен Ыном. Как, впрочем, и участие в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Кто только не высказался, комментируя эти события. Даже президент Трамп обиделся… «Великий» оказался на вторых ролях. Один из... Обидно.

Думаю, все поняли, что большинство политиков на Западе поняли главную суть прошедших событий. Парад в Пекине — не просто праздник Победы для Китая, это важнейший и мощнейший внешнеполитический акт, который непосредственно влияет, в том числе, и на ситуацию на Украине. А президент Путин лишь укрепил своими заявлениями это понимание.

Итак, что мы увидели в Пекине? Четыре геополитических громады, которые идут рядом, в одном направлении. Две мощнейших экономики и две сильнейшие армии. Действительно стратегическое партнерство. Но как оно скажется на позиции России на переговорах? Ответ опять же дал наш президент.

Время, когда Москва допускала какие-то компромиссы, прошло. Думаю, через пару-тройку дней после окончания визита министр Лавров озвучит некоторые нюансы нового подхода к решению проблемы Украины. Позиция Кремля станет более бескомпромиссной, более жесткой. Мы уже не будем довольствоваться малым. Теперь победа значит победа, значит капитуляция и мир на наших условиях.

Напомню, в ходе встречи президентов Путина и Трампа на Аляске затронута тема Запорожской и Херсонской областей. Тогда вопрос стоял о том, чтобы в ходе переговоров решить судьбу территорий, которые ещё находятся под контролем ВСУ, выводе наших соединений из некоторых районов и даже о совместном использовании ЗАЭС.

Запад слишком «долго думал», теперь, я так считаю, разговоры в этом направлении будут прекращены. Сколько раз можно повторять избитую фразу о том, что с каждым новым днем условия будут ужесточаться? Вот они и ужесточаются. А для тех, кто «хватается за пистолет», смотрите парад в Пекине. Смотрите на китайскую армию, про русскую и северокорейскую «кино» вы уже посмотрели в Курской области. Все регионы, которые вошли в состав России, должны быть признаны де-юре! Только так!

Варианты ответа Запада


Понятно, что для Запада, а особенно для «великих» США, такая ситуация стала шоком. Как понятно и то, что политическая элита этих стран вряд ли примет сразу такое положение дел. Реакция президента Трампа в этом случае — прекрасный показатель такой реакции. Именно поэтому стоит рассмотреть разные варианты продолжения дипломатической борьбы.

Вариант с признанием новых реалий мы рассматривали выше. Остается вариант отказа. Предположим, что Запад и США отказываются от предложений Москвы и продолжают нагнетать обстановку. Какой наиболее вероятный ответ России?

Думаю, «стиль ответа» не изменится. Не хотите по-хорошему, будем действовать «по старым лекалам», военные цели СВО будут расширены, и разговор пойдет уже о других, важнейших, ключевых для Киева областях. Я имею в виду Харьковскую, Сумскую, Николаевскую и Одесскую вместе с критически важным портом Одесса. Проще говоря, Москва пойдет на коренное изменение геополитической обстановки в регионе.

Вот так мне видится ситуация с переговорами в ближайшее время. Российский президент поставил перед «любителями» Зеленского задачу, решение которой в любом случае станет поражением Запада. Альтернатива просто великолепная.

Либо вы признаете границы России согласно российской Конституции и «давите» на Киев, заставляете провести выборы президента для легитимизации власти с последующим заключением мирного договора на наших условиях, либо мы расширяем освобожденные территории, проводим необходимые референдумы и включаем эти области в свой состав, что сведет переговорные позиции Вашингтона, Брюсселя и Киева к нулю.

Продолжение следует


Встреча лидеров стран в Пекине действительно важнейшее событие. Лидеры многих стран показали свою позицию. Теперь не Запад во главе с США диктует остальным, что и как делать, теперь появился противовес, который способен не просто сопротивляться, но и дать отпор наглецам в случае необходимости.

Позиции Москвы, Пекина, Дели и Пхеньяна стали жестче. Таким образом, сменился сам вектор переговоров. В «украинском вопросе» теперь не Запад будет говорить «с позиции силы», а мы. И переговоры будут вестись на наших условиях. Это, кстати, касается и переговоров других стран с Вашингтоном и другими «пугателями» азиатских государств.

Время, когда все «просили» Вашингтон, ездили на поклон к американскому президенту, когда Европа плевала через губу на всех, кто пытался добиться хоть какой-то правды, закончилось. Парад в Пекине действительно изменил геополитический расклад. Случилось то, что ждали и чего боялись многие государства.

Независимость действительно становится независимостью! А это означает не только выполнение собственных желаний, но и ответственность за собственные решения. Вот так выглядят «новые правила игры», о которых много говорили в последние годы. Вот так народы большинства стран мира скоро ощутят ответственность за свой выбор президентов и депутатов... Время туповатых политиков проходит...
