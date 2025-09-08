Как сломать нос советскому танку

Качество сварки - удовлетворительное


Оценить качество работы танкостроителей можно по-разному. Если касаться уровня изготовления бронекорпусов, то можно обстрелять готовое изделие. Например, в 1959 году с омского завода №174 взяли танк Т-54Б и обстреляли его 85-мм осколочно-фугасными гранатами и 100-мм бронебойными снарядами. Танку пришлось худо. В отчете, в частности, указывается на срыв крышки люка механика-водителя после удара 85-мм боеприпасом в лоб башни. Недостаточной оказалась прочность узла смотровых приборов и азимутального указателя – их снесло бронебойным снарядом, прилетевшим в лоб корпуса. Отметили также неудовлетворительную броневую защиту выхлопа, которую сорвало после 100-мм снаряда в борт.



К слову, контрольный обстрел организовали не просто так, а после конструктивных изменений – внедрили бесшиповое соединение лобовых деталей корпуса с помощью автоматической сварки, изменили защиту выхлопного патрубка с приваркой её к борту и введена приварка фланца прицела «Луна». Не то чтобы принципиальные изменения конструкции, но они потребовали транспортировки танка на полигон в Кубинку для тщательного обстрела. В итоге оказалось, что новшества себя почти оправдали (комиссия допустила изменения к серии), но выявились новые уязвимости. В заключении подвели итоги:

«Все разработанные заводом №183 (Харьков) и №174 (Омск) мероприятия по устранению выявленных недостатков должны быть внедрены для проверки обстрелом на корпусе и башне танка Т-55, которые будут отгружаться с завода №174 на НИИБТ полигон ГАБТУ для очередных контрольных испытаний обстрелом в III квартале 1959 года».

Остается только выразить надежду, что и в современности все новшества в конструкции танков испытываются подобным образом.

Но дело у военных испытателей не ограничивалось только обстрелом серийных танков. Отдельно оценивалась прочность и качество сварных швов простым испытанием – поломкой носового узла танка под прессом. Раскрыть тонкости этого дела позволяют хранилища Российского государственного архива экономики. Предыстория события гласит, что в конце 1957 года на танковых заводах внедрено бесшиповое соединение лобовых листов. Так быстрее и технологичнее, но потенциально менее прочно. Год спустя, в середине ноября, для испытаний специально сварили лобовой узел, полностью идентичный таковому у Т-54. Далее по рассекреченному отчету (орфография и пунктуация подвергалась минимальной правке):

«Цель испытания: поломкой под прессом сварных соединений узла проверить качество сварных швов в изломе, выполненных автоматической сваркой. Для отработки режимов автоматической сварки листов носа был сварен типовой образец длиной 500 мм. Сварка образца производилась на автомате АБС сварочной проволокой 6-5 мм марки ЭИ-613 под флюсом марки АН-22.


Режимы сварки следующие:
Сила тока …………………...450-500 A
Напряжение ………………...34-36 В
Скорость сварки…………….21,5 м/час
Скорость подачи проволоки 95 м/час.

Первый слой внутреннего и наружного швов варился по заложенной присадочной проволоке 5 мм марки ЭИ-613. Последующие слои наваривались без закладки присадочной проволоки. Оба шва — внутренний и наружный — были заварены в 7 проходов.

Образец был поломан под прессом. Излом произошел по наплавленному металлу внутреннего и наружного швов. В изломе внутреннего шва обнаружен непровар в вершине шва на длине 40 мм и несплавление слоев на длине 35 мм. В изломе наружного шва обнаружен непровар в вершине шва на длине 50 мм и несплавление слоев между третьим и четвертым на длине 145 мм.

По изломам выявлено, что сила тока недостаточная, поэтому для сварки последующего образца была увеличена сила тока.
Второй образец был сварен на следующих режимах:

Сила тока………………….. ……500-550 A
Напряжение………………. ……34- 38 В
Скорость сварки….......................21,5 м/час
Скорость подачи проволоки……95 м/час.

На втором образце были сделаны две засверловки. По засверловкам дефектов в сварных швах не обнаружено. Из средней части образца был вырезан участок для макро- и микроисследования.


Остальные участки сварного соединения были поломаны под прессом. В изломах внутреннего и наружного швов дефектов не обнаружено.

По засверловкам, микроисследованию и по изломам качество сварных швов удовлетворительное.

Для уточнения режимов сварки был сварен третий образец на тех же режимах, на которых сваривался второй образец.

Третий образец был поломан под прессом. В изломах третьего образца во внутреннем шве было обнаружено несплавление между 3 и 4-м слоями на конце шва длиной 20 мм, получившееся вследствие смещения электрода при зажигании цуги. В наружном шве дефектов не обнаружено.

В изломах всех трех образцов наплавленный металл швов плотный волокнистый серо-матового цвета без дефектов, за исключением дефектных мест описанных выше.

На основании полученных удовлетворительных результатов на 2-х последних образцах был сварен узел НОС на этих же режимах для испытания поломкой.

Испытанный бесшиповой узел НОС сварен 5 ноября 1958 года автосварщиком тов. Иматовым Э.А. автоматической сваркой под слоем флюса марки АН-22 сварочной проволокой диаметров 5 мм марки ЭИ-613.

Режимы сварки следующие:
Сила тока……………………500.550 A
На протяжение…...................34.38 B
Скорость сварки...…………..21,5 м/час
Скорость подачи проволоки..95 м/час.

Первый слой внутреннего и наружного шва варился по заложенной присадочной проволоке диаметром 5 мм ЭИ-613.
Порядок сварки был принят следующий:

Сначала было заварено 4 слоя внутреннего шва, затем заварен наружный шов полностью в 7 слоев, после чего заварены остальные 3 слоя внутреннего шва.

Перед поломкой сварные швы соединения листов носа были просвечены гамма-лучами.

При просвечивании в наружном сварном шве предполагался дефект в виде трещины. При поломке узла "НОС" в месте предполагаемого дефекта при просвечивании выявлен подкол по основному металлу. Для облегчения поломки и получения изломов по сварным швам узел был прерван газовой резкой на три разных участка, которые затем были поломаны под прессом.


Характер изломов и качество сварных швов в изломе следующие:

Участок №1:
Разрушение произошло примерно посредине наплавленного металла наружного и внутреннего швов. Вершины разделок внутреннего и наружного швов проварены по всей длине. В изломе внутреннего шва обнаружены две газовые поры размером 2х5 мм. В изломе наружного шва обнаружено несплавление между 2 и 3-м слоями на длине 15 мм высотой 2 мм.

Участок №2:
Разрушение произошло примерно посредине наплавленного металла наружного и внутреннего швов. Вершины разделок внутреннего и наружного швов проварены по всей длине швов. В изломе наружного шва обнаружено несплавление между слоями третьим и четвертым на длине 25 мм высотой 2 мм. В изломе внутреннего шва дефектов не обнаружено.

Участок №3
Разрушение произошло примерно посредине наплавленного металла, Вершины разделок внутреннего и наружного швов проварены по всей длине.

В изломе внутреннего шва обнаружено шлаковое включение размером 15 х 6 мм. В изломе наружного шва в вершине шва обнаружен подкол по основному металлу на длине 210 мм, высотой до 6 мм и несплавление между слоями на конце шва на длине 15 мм высотой 2 мм.

Во всех изломах сварных швов за исключением дефектных участков надавленный металл волокнистый серо-матового цвета, без столбчатости.

ВЫВОДЫ:

I. Обнаруженные в изломах дефектные участки швов имеют небольшие размеры и расположены разрознено. Общая длина дефектных мест - 70 мм, что к длине сварных швов 3648 мм.

Составляет: 70 : 3648 = 0,0189 =1,89 % Общая площадь дефектных участков 290 кв. мм, что к общей площади изломов сварных швов – 115440 кв. мм
составляет: 220 : 115440 = 0,0019 = 0,19 %.
2. Качество наплавленного металла в изломах сварных швов - хорошее.
3. Качество внутреннего и наружного швов в изломе – удовлетворительное.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Качество сварных швов выполненных автоматической сваркой под слоем флюса - удовлетворительное. Сварной узел НОС испытание выдержал.

На основании полученных удовлетворительных результатов испытания узла НОС с поломкой под прессом, был заварен второй бесшиповой узел НОС сверх программы 1958 года согласно письма Нач. Управления Госкомитета тов. Кучеренко Н.А. за 12/01941 от 2/УП-1958 г., который был установлен корпус танка Т-54 идущего для испытания на НИИБТ полигона ГБТУ».

НОС Т-55 под прессом


В сентябре 1959 года пришло время ломать носовую деталь более совершенного танка Т-55, у которого лобовые детали были сварены без шипов. По тексту отчета:

«Цель испытания: Поломкой под прессом сварных соединений узла проверить качество сварных швов в изломе, выполненных автоматической сваркой.

Испытанный узел сварен 24 августа 1959 года автосварщиком тов. Орешиным И.С. автоматической сваркой под слоем флюса марки АН-22 сварочной проволокой Ф-5 марки ЭИ-613.

Режимы сварки следующие:
Сила тока…………...................... 500-550 A
Напряжение….............................. 32-36 вольт
Скорость сварки………………..16 м/час
Скорость подачи проволоки…...95 м/час.

Первый слой внутреннего и наружного швов варился по заложенной присадочной проволоке диаметром 5 мм марки ЭИ-613.

Порядок сварки был следующий: сначала было заварено 3 слоя внутреннего шва, затем заварен наружный шов полностью в 5 слоев, после чего заварены остальные 2 слоя внутреннего шва.

Перед поломкой сварные швы соединения листов носа были просвечены гамма-лучами.

При просвечивании во внутреннем сварном шве предполагался дефект в вид непровара. При поломке узла "Нос" в месте предполагаемого дефекта при просвечивании обнаружен непровар.

Для облегчения поломки и получения изломов по сварным швам узел был разрезан газовой резкой на три равных участка, которые затем были поломаны под прессом.


Характер изломов и качество сварных швов в изломе следующие:

Участок №1 - Разрушение произошло примерно посредине наплавленного металла наружного и внутреннего швов. Вершины разделок внутреннего и наружного швов проварены по всей длине. В изломе внутреннего шва обнаружены три газовые поры, размером 5х10 мм - 2 шт. и одна штука размером - 5х7 мм. В изломе наружного шва дефектов нет.

Участок № 2 Разрушение произошло примерно посредине наплавленного металла наружного и внутреннего швов. Вершины разделок внутреннего и наружного швов проварены по всей длине. В изломе внутреннего шва обнаружены шлаковые включения в двух местах, размером 10х15 мм и 10х12 мм. В изломе наружного шва дефектов не обнаружено.

Участок № З. Разрушение произошло примерно посредине наплавленного металла наружного и внутреннего швов. В изломе внутреннего шва обнаружен непровар в вершине шва на длине 130 мм, высотой 10 мм. В изломе наружного шва обнаружена горячая трещина размером 20х10 на прихватке выполненной ручной дуговой сваркой аустенитными электродами.

Во всех изломах сварных швов, за исключением дефектных участков наплавленный металл волокнистый серо-матового цвета без столбчатости.


ВЫВОДЫ:

1. Обнаруженные в изломах дефектные участки швов имеют небольшие размеры и расположены разрознено. Общая длина дефектных мест - 172 мм, что к длине сварных швов = 3648 мм. Составляет: 172 : 3648 = 0,04717 = 4,72 процента.
Общая площадь дефектных участков = 1905 кв. мм, что к общей площади изломов сварных швов = 115440 кв. мм.
составляет: 1905 : 115440 = 0.0165 = 1,65 процента.

2. Качество наплавленного металла в изломах сварных швов – удовлетворительное.

3. Качество внутреннего и наружного швов в изломе - удовлетворительное.

Заключение.

Качество сварных швов, выполненных автоматической сваркой под слоем флюса – удовлетворительное. Сварной узел испытание выдержал. Для постоянного контроля качества на каждом узле делать по 2 засверловки».

Документ подписали главный технолог завода, начальник бронекорпусного цеха и старший военный представитель по бронекорпусному производству.
  1. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 06:14
    Остается только выразить надежду, что и в современности все новшества в конструкции танков испытываются подобным образом.


    Не похоже. Иначе на башне не было бы столько оборудования, которые сметается первым же осколочно-фугасным снарядом.
    Такое ощущение, что конструкторы уверены - по танка будут бить только болванкой
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +3
      Сегодня, 07:10
      Цитата: BAI
      Иначе на башне не было бы столько оборудования, которые сметается первым же осколочно-фугасным снарядом.

      Да навесное то ладно, у него судьба такая, а вот жёсткий сбой СУО (которая защищена как экипаж, всей бронёй) от обстрела 25 мм автоматом - это за гранью...
      1. Гражданский Звание
        Гражданский
        +1
        Сегодня, 07:19
        Цитата: Владимир_2У
        Цитата: BAI
        Иначе на башне не было бы столько оборудования, которые сметается первым же осколочно-фугасным снарядом.

        Да навесное то ладно, у него судьба такая, а вот жёсткий сбой СУО (которая защищена как экипаж, всей бронёй) от обстрела 25 мм автоматом - это за гранью...

        Тоже видел это видео, танк должен был победить с учетом его вооружения и брони... но вышло как вышло. Экипаж танка впрочем выжил.
      2. Illanatol Звание
        Illanatol
        -2
        Сегодня, 09:02
        Про бой Т-90 против "Бредли"? Ну так, это лишь часть боя. Ранее Т-90 попал под артобстрел, тогда СУО и могло быть повреждено. Да и башню заклинило, потому танк ответного огня не вел по "Бредли".
        1. Владимир_2У Звание
          Владимир_2У
          +2
          Сегодня, 09:09
          Цитата: Illanatol
          Ну так, это лишь часть боя. Ранее Т-90 попал под артобстрел
          С чьих то слов? Может быть.
          Цитата: Illanatol
          тогда СУО и могло быть повреждено. Да и башню заклинило, потому танк ответного огня не вел по "Бредли".
          А вот это уже выдумки. Потому что и огонь Т-90М по М2 вёл, к сожалению безуспешно, и башня стала неконтролируемо вращаться (а это сбой) именно после обстрела с артавтоматов 25 мм. Пересмотрите.
    2. Konnick Звание
      Konnick
      -1
      Сегодня, 08:41
      Цитата: BAI
      Такое ощущение, что конструкторы уверены - по танка будут бить только болванкой

      А конструкторы Арматы даже не предусмотрели защиты оптико электронных приборов от стрелкового оружия...все приборы только под прикрытием противоосколочного кожуха. у обычного танка хоть незащищенные только головные части приборов наблюдения и прицеливания, остальное под защитой башни, а у Арматы полностью приборы без защиты, нельзя считать защитой 5мм кожух на шпиньках со шплинтами. Надеялись на КАЗ? Но против огня малокалиберных автоматических пушек как КАЗ может помочь? Никак.
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        -1
        Сегодня, 09:17
        Не надо глупости, уже подзамшелые, тиражировать. То что у Арматы под кожухом, то у обычных танков снаружи без защиты, а то что у обычных танков под бронёй, то у Арматы и под бронёй и ещё под кожухом. Полно уже картинок на этот счёт...
        То что башня Арматы Уже башни Т-90 означает только то, что не надо защищать башнёров, и можно лоб ужать на 120 см минимум.
        1. Konnick Звание
          Konnick
          -1
          Сегодня, 09:20
          Цитата: Владимир_2У
          Не надо глупости, уже подзамшелые, тиражировать. То что у Арматы под кожухом, то у обычных танков снаружи без защиты, а то что у обычных танков под бронёй, то у Арматы и под бронёй и ещё под кожухом. Полно уже картинок на этот счёт...
          То что башня Арматы Уже башни Т-90 означает только то, что не надо защищать башнёров, и можно лоб ужать на 120 см минимум.

          А картиночку можно? У меня есть такая без кожуха, броней и не пахнет
          1. Владимир_2У Звание
            Владимир_2У
            -1
            Сегодня, 09:22
            Цитата: Konnick
            А картиночку можно?
            Ну если вы не в состоянии набрать в поиске "Башня Арматы без кожуха" то пожалуйста:
            https://topcor.ru/uploads/posts/2021-11/1637993858_4qtgai97pb4.jpg
            https://topcor.ru/uploads/posts/2021-11/1638027281_57545.jpg

            https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1535103/pub_64e4b0a53c6d8165a995418a_64e4bdc186d0d0041608e8a8/scale_1200
            1. Konnick Звание
              Konnick
              0
              Сегодня, 09:38
              Цитата: Владимир_2У
              Цитата: Konnick
              А картиночку можно?
              Ну если вы не в состоянии набрать в поиске "Башня Арматы без кожуха" то пожалуйста:
              https://topcor.ru/uploads/posts/2021-11/1637993858_4qtgai97pb4.jpg
              https://topcor.ru/uploads/posts/2021-11/1638027281_57545.jpg

              https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/1535103/pub_64e4b0a53c6d8165a995418a_64e4bdc186d0d0041608e8a8/scale_1200

              Даже динамической защиты башни нет
      2. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 09:28
        Так мы ж ( (именно Армия, если вспомнить легенду всех предшествующих общевойсковых учений, да и сейчас недавно в средней азии) только с террористами воевать собирались, не понятно только с какими и почему с ними должно воевать именно МО(?). А какие у террористов малокалиберные пушки, а тем более "Брэдли"? Так наверное думали создающие неимеющегоаналоговвмире танк "Армата". yes
    3. Illanatol Звание
      Illanatol
      0
      Сегодня, 09:03
      Иначе на башне не было бы столько оборудования, которые сметается первым же осколочно-фугасным снарядом.

      А где его прикажете размещать? Под днищем танка или на корме?
      1. Konnick Звание
        Konnick
        0
        Сегодня, 09:19
        Цитата: Illanatol
        Иначе на башне не было бы столько оборудования, которые сметается первым же осколочно-фугасным снарядом.

        А где его прикажете размещать? Под днищем танка или на корме?

        Необходима минимизация оптических приборов, а не плодить громадные сковоречники. Отверстие прицела пушки у Тигра и у наших танков имели отверстие около 5 см, попасть и разбить прибор было очень затруднительно даже снайперам, а в современном танке попасть в экран тепловизора элементарно. Тем более перископические и телескопические приборы танков ВМВ менялись изнутри.