Николай Леонтьев: путешественник, создавший ЧВК. История графа Абая
Судьба отвела ему короткую жизнь — Николай Степанович не прожил и 50 лет, но его жизнь могла бы послужить сюжетом для приключенческого фильма или многосерийного сериала. Херсонский дворянин и есаул Кубанского казачьего войска сумел не только совершить головокружительные путешествия, стать африканским графом и генералом; но и во многом предвосхитил XXI век, став создателем фактически первой российской ЧВК в Африке, сыгравшей важнейшую роль в отражении Эфиопией агрессии европейских колонизаторов и последующей модернизации архаичной эфиопской армии.
26 октября 1862 года в деревне Малая Березовка Херсонской губернии в семье потомственного дворянина Степана Леонтьева родится мальчик Николай. С детства проявив немалые способности и интерес к военному делу и путешествиям, он поступает в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге — одно из наиболее престижных военных учебных заведений Российской империи. Училище славилось жёсткой дисциплиной и интенсивной программой, включавшей помимо непосредственно общевоинских дисциплин (тактика, топография, артиллерийское дело) иностранные языки и естественные науки с упором на навыки, которые могли пригодиться в дальних экспедициях. Неслучайно выпускниками училища были известные российские путешественники — Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Владимир Арсеньев, Чокан Валиханов…
Николай Леонтьев в парадном костюме
Из-за болезни Леонтьев не сможет завершить обучение в Николаевском училище и будет зачислен в лейб-гвардии уланский полк. Однако к тому времени молодого дворянина всецело захватит страсть к путешествиям.
В 1891 году он выйдет в отставку в звании поручика и будет приписан в звании есаула к 1-му Уманскому полку Кубанского казачьего войска, став приписным казаком станицы Васюринской. Не желая следовать проторенным тропам, он возглавит экспедицию через Персию и Белуджистан, целью которой было изучение маршрутов в Индию. С большой долей вероятности экспедиция действовала под патронажем Генерального штаба, заинтересованного в разведке потенциальных маршрутов движения войск в Индию. Участники экспедиции, включая штабс-капитана Константина Звягина и военврача Давида Глинского, несмотря на постоянные угрозы, будь то иссушающая жара или нападения разбойников, в конце концов достигнут берегов Ганга. Экспедиция соберет обширный фотоматериал (свыше 1000 снимков), который Леонтьев передаст Императорскому Русскому географическому обществу, действительным членом которого он будет избран.
По возвращении домой он загорается желанием посетить Африку, большую роль в этом сыграет его новый друг, известный путешественник Александр Елисеев. Несмотря на содействие со стороны РГО и военного министерства, основное финансирование легло тяжким бременем на плечи участников, в первую очередь Николая Леонтьева, вынужденного заложить свое имущество. В состав экспедиции войдут девять человек, включая врача Елисеева и иеромонаха Ефрема (в миру Михаил Цветаев).
Эфиопия в 1891 году
В январе 1895 года экспедиция Леонтьева прибудет во французский порт Джибути, откуда было принято решение отправиться в Эфиопию кратчайшим путем — через Данакильскую пустыню. Итальянские власти, видя в русских путешественниках угрозу своим колониям, пытались натравить на экспедицию местные племена, распространяя слухи о необычайном богатстве, перевозимом караваном Леонтьева. Однако благодаря предусмотрительно набранной охране из 120 человек экспедиция благополучно достигнет Харара, где будет встречена салютом из 6 тысяч ружей, организованным одним из сподвижников императора Менелика — расом Мэконныном.
Чтобы лучше понимать значение экспедиции Леонтьева, нужно сделать небольшой исторический экскурс. Ко времени прибытия русской экспедиции Эфиопия окажется под угрозой полномасштабной итальянской агрессии. Правительство Франческо Криспи, в лучших традициях европейской дипломатии, воспользовавшись неоднозначной формулировкой 17-й статьи Уччальского договора, объявляет протекторат над страной и после отказа Менелика признать его начинает планомерное вторжение. К 1895 году ситуация становится критической — колониальные войска генерала Ореста Баратьери наносят несколько поражений войскам вассалов Менелика, захватывают значительные территории провинции Тигре и готовятся к наступлению вглубь страны. Эфиопия остро нуждалась в союзниках и в условиях негласной солидарности колониальных держав могла рассчитывать лишь на помощь России.
Именно в этот критический момент для Эфиопии в страну прибывает экспедиция Николая Леонтьева. Несмотря на неофициальный статус миссии и отсутствие каких-либо официальных документов, путешественник продемонстрирует необычайную смекалку и гибкость, за несколько аудиенций сумев убедить Менелика в своем официальном статусе и пообещав военную помощь из России.
Император, по достоинству оценив русского добровольца, доверит ему разработку стратегии будущей кампании. Николай Леонтьев разработает особую стратегию партизанской войны против итальянских войск, основанную на опыте Отечественной войны 1812 года. Вместо «мясных» лобовых и фланговых атак на итальянские позиции и бесплодных штурмов укреплений, неизбежно приводивших к огромным потерям среди абиссинских воинов, Леонтьев убеждает Менелика «не разбивать себе носов об итальянские брустверы», а заманивать врага вглубь страны, нарушая коммуникации и нанося болезненные уколы в тылу мобильными отрядами, по образцу партизанских соединений Давыдова и Фигнера. После чего ослабленный противник добивается решительным ударом вдвое превосходящей его по численности армией Менелика…
Осознавая необходимость закупки современного оружия, набора добровольцев и обеспечения дипломатической поддержки со стороны России, Николай Леонтьев организует первое официальное эфиопское посольство в Санкт-Петербург. Примечательно, что именно русскому путешественнику принадлежит создание эскизов первых орденов в Эфиопии — Эфиопской Звезды (трёх степеней) и Печати Соломона (двух степеней). Леонтьев лично составит список российских генералов и чиновников, которых следовало наградить, что во многом способствует успеху посольства.
После краткой аудиенции у Николая II, после которой отставной поручик получит орден Святого Владимира IV степени, а его товарищ Звягин — орден Святого Станислава III степени, совместно с отцом Ефремом они развернут активную «пиар-кампанию» в поддержку братской Эфиопии. Он не только будет давать многочисленные интервью газетам, подчеркивая духовную близость двух православных (как тогда считалось) народов и необходимость поддержки далекой христианской страны, но и проведет встречи с «сильными мира сего», убеждая оказать финансовую поддержку Эфиопии.
Получив «добро» от ряда высокопоставленных чиновников Генерального штаба и Военного министерства, Леонтьев начнет формирование добровольческого отряда из казаков и отставных солдат, который можно назвать прообразом современных ЧВК. Точная численность отряда неизвестна и по сей день, известны лишь имена нескольких бойцов. Среди них были урядник Константин Адзеев, унтер-офицеры Федор Петров и Василий Коркунов, фельдшер Семен Бузас; чуть позже к ним присоединятся младший урядник Петр Гогосов и поручик Николай Шедевр. Не стоит забывать и то, что стараниями добровольца будет организован транзитный канал оружия из Одессы в Эфиопию, а возвращавшееся эфиопское посольство увезет с собой 135 ящиков с винтовками и боеприпасами и свыше 400 тысяч рублей, выделенных лично Николаем II и закономерно истраченных Менеликом на военные нужды.
Посольство в Абиссинию. Поляков В.В. В центре на белом коне граф Николай Леонтьев с абиссинскими орденами
Отряд добровольцев Леонтьева станет не только свидетелем, но и участником ключевых сражений итало-эфиопской войны: разгрома итальянского корпуса при Амба-Алаге, осады крепости Мэкэле и знаменитого сражения при Адуа, закончившегося сокрушительным разгромом экспедиционного корпуса Ореста Баратьери. Сражения, ставшего крупнейшим военным поражением европейской державы от африканского государства.
Хотя отряд Леонтьева практически не участвовал в прямых боестолкновениях, сосредоточившись на обучении солдат и занимаясь координацией войск Менелика, итальянские газеты, вслед за сбежавшими с поля битвы офицерами, оправдывая свое сокрушительное поражение, распространяли слухи о таинственных полутора сотнях русских солдат (напомним, что в отряде Леонтьева было меньше 15 человек), якобы сражавшихся в гуще Адуанского сражения и штурмовавших Мэкэле.
Всё в лучших традициях европейских СМИ, пытавшихся оправдать российским вмешательством свое позорное поражение от подданных Менелика, отстаивавших независимость своей Родины, на протяжении всей итало-эфиопской войны проявлявших невероятную храбрость и готовность к самопожертвованию.
Битва при Адуа
А вот где роль бойцов из отряда Леонтьева действительно сложно переоценить, так это сопровождение нескольких тысяч итальянских пленных, отправленных Менеликом вглубь страны. На протяжении всего пути русские добровольцы не только обеспечивали пленным защиту, но и делились с ними едой и предметами первой необходимости, оказывали посильную медицинскую помощь. Казак Адзеев взял на себя функцию полевого парикмахера и поддерживал моральный дух пленных. Примечателен случай с пленным капитаном Спрефико, которому фельдшер Бузас не только перевязал рану, но и отдал свою запасную рубаху. Обрадованный итальянец, не ожидавший подобного отношения, расплакался и начал обнимать всех русских...
После военного триумфа Николай Леонтьев попробует себя и в роли дипломата, совместно с эфиопской делегацией отправившись в Рим, где он сообщит итальянским властям условия мира, предложенные Менеликом. Отставной поручик встречается с кардиналом Мариано Рамполлой и ведет тайные переговоры с премьер-министром Антонио Старраббой, сменившим неугомонного Криспи, которому поражение при Адуа будет стоить всей политической карьеры.
По итогам переговоров 26 октября 1896 года в новой столице Эфиопии Аддис-Абебе будет подписан мирный договор, впервые гарантировавший африканской стране полную независимость.
Самым унизительным для Италии условием станет обязательство выплатить контрибуцию, замаскированную под оплату содержания итальянских военнопленных. Впервые европейская держава не только признает независимость африканского государства, но и будет вынуждена компенсировать ему военные издержки.
Леонтьев же отправится в Россию, где удостоится аудиенции у Николая II в Киеве и преподнесет российскому императору уникальный дар — живого слона, участника сражения при Адуа. Практически сразу после возвращения в Эфиопию Менелик направит Леонтьева в новую дипломатическую миссию — к османскому султану в Константинополь. Там русскому добровольцу удастся добиться предоставления особого статуса абиссинскому монастырю в Иерусалиме.
После триумфальной победы при Адуа и успешного завершения дипломатических переговоров император Менелик II, оценив, без преувеличения, выдающиеся заслуги Леонтьева и его «ЧВК», совершит беспрецедентный шаг — 9 мая 1896 года в торжественной обстановке пожаловав русскому офицеру титул графа Абая — первый графский титул в истории Эфиопии.
Одновременно казачий есаул будет возведён в высший военный чин дэджазмача (что соответствует генерал-лейтенанту). Став дэджазмачем, Леонтьев со своим отрядом примет активное участие в организации новых военных кампаний Менелика II и реформировании эфиопской армии. Его «ЧВК XIX века» предстоит совершить беспрецедентный военный поход, а над африканскими лесами и саваннами зазвучит русская музыка...
Использованная литература:
Корнилов Д. Ф. Русский вальс на африканских просторах, или подлинная история создателя первой ЧВК / Д. Ф. Корнилов. Москва ; Берлин: Директмедиа Паблишинг, 2025.
Елец Ю. Л. Император Менелик и война его с Италией: По документам и походным дневникам Н. С. Леонтьева. Санкт-Петербург.: тип. Е. Евдокимова, 1898.
Ефрем, архим. (Цветаев М. М.). Поездка в Абиссинию. М., 1901.
Продолжение следует...
Информация