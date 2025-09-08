День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России

Ежегодно 8 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Новороссийской военно-морской базы ВМФ России. Новороссийская военно-морская база является самым «молодым» объединением Военно-Морского Флота России на кавказском побережье Чёрного моря, но при этом считается одной из крупнейших флотских группировок.

Основанный в 1838 году как стратегическая военно-морская база, Новороссийск стал ключевым форпостом России на Чёрном море. Его история — это летопись воинской славы: от первых укреплений в Цемесской бухте до героической обороны в Великую Отечественную войну.





С 1925 по 1940 годы Новороссийская ВМБ существовала лишь номинально, однако незадолго до начала Великой Отечественной войны стала полноценным подразделением советской армии. 29 января 1941 года по приказу командующего Черноморским флотом была определена штатная структура базы ВМФ. В Новороссийске были развернуты дивизионы кораблей охраны водного рейда, учебный дивизион подводных лодок, отряд торпедных катеров и части береговой артиллерии.

В годы Великой Отечественной войны база ВМФ в Новороссийске стала главной опорой осаждённых гарнизонов Одессы и Севастополя. В сентябре 1942 года советские войска были вынуждены оставить Новороссийск, после чего штаб и основные силы были перемещены в Геленджик, откуда и осуществляли высадку морских десантов. Особое место занимает 225-дневная эпопея Малой земли, где советские бойцы под командованием майора Куникова создали непоколебимый плацдарм.

Сейчас Новороссийская военно-морская база является современным соединением, оснащенным передовой техникой и вооружениями. В настоящее время база ВМФ в Новороссийске сталкивается с новыми вызовами. Украинские формирования систематически пытаются атаковать российские корабли и портовую инфраструктуру морскими дронами, что предъявляет новые требования к базе ЧФ РФ.
  22 dmdc
    22 dmdc
    +3
    8 сентября 2025 04:16
    С праздником, моряки! Успехов в ратном труде!
    SmollH2
      SmollH2
      0
      8 сентября 2025 06:15
      Присоединяюсь и поддерживаю. Много не пейте
  Sergey39
    Sergey39
    0
    8 сентября 2025 07:45
    Современная история с ВМБ Новороссийск напрямую связана с попыткой в начале 2000 г. выгнать ЧФ из Севастополя и Крыма. В это время провели огромные работу по созданию береговой инфраструктуры и причальных комплексов с защитным молом. Сегодня ее активно используют при рассредоточении ЧФ для сохранения кораблей от ударов БЭКами. Но, хочется отметить положительный фактор, что практически нивелирована угроза от БЭКов. Общими усилиями и многоуровневыми мероприятиями, БЭКи перехватываются и уничтожаются на подходах к кораблям и инфраструктуре флота.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +2
      8 сентября 2025 08:08
      Как рассказали источники в военном ведомстве, строительство основных объектов военно-морской базы (ВМБ) завершено, акты сдачи-приемки подписаны в конце прошлого года. Все работы проходили в рамках федеральной программы по созданию системы базирования Черноморского флота на территории России. Они велись по двум направлениям — строительство наземной инфраструктуры и возведение портовых сооружений в Цемесской бухте Новороссийска. В военной гавани была создана новая система молов. Возведены восточный и западный общей протяженностью 1400 и 850 м соответственно. Для кораблей построили пять причалов.

      Также возведено более 70% необходимых для военно-морской базы вспомогательных объектов. В частности, построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры. В их числе — усовершенствованные учебно-тренировочные комплексы «Афалина» и «Гефест», шестиэтажное здание штаба соединения подводных лодок, общежитие для размещения личного состава и столовая на 1000 мест.

      Источники в Минобороны уточнили, что после завершения работ военно-морская база способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тыс. т.
      Andobor
        Andobor
        0
        8 сентября 2025 19:12
        Будучи инженером-геологом приходилось некоторые изыскательские работы там выполнять, лет 10 назад.
  ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    8 сентября 2025 08:17
    Приятно читать статьи про родной город. Присоединяюсь к поздравлениям!