День Новороссийской военно-морской базы ВМФ России
Ежегодно 8 сентября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Новороссийской военно-морской базы ВМФ России. Новороссийская военно-морская база является самым «молодым» объединением Военно-Морского Флота России на кавказском побережье Чёрного моря, но при этом считается одной из крупнейших флотских группировок.
Основанный в 1838 году как стратегическая военно-морская база, Новороссийск стал ключевым форпостом России на Чёрном море. Его история — это летопись воинской славы: от первых укреплений в Цемесской бухте до героической обороны в Великую Отечественную войну.
С 1925 по 1940 годы Новороссийская ВМБ существовала лишь номинально, однако незадолго до начала Великой Отечественной войны стала полноценным подразделением советской армии. 29 января 1941 года по приказу командующего Черноморским флотом была определена штатная структура базы ВМФ. В Новороссийске были развернуты дивизионы кораблей охраны водного рейда, учебный дивизион подводных лодок, отряд торпедных катеров и части береговой артиллерии.
В годы Великой Отечественной войны база ВМФ в Новороссийске стала главной опорой осаждённых гарнизонов Одессы и Севастополя. В сентябре 1942 года советские войска были вынуждены оставить Новороссийск, после чего штаб и основные силы были перемещены в Геленджик, откуда и осуществляли высадку морских десантов. Особое место занимает 225-дневная эпопея Малой земли, где советские бойцы под командованием майора Куникова создали непоколебимый плацдарм.
Сейчас Новороссийская военно-морская база является современным соединением, оснащенным передовой техникой и вооружениями. В настоящее время база ВМФ в Новороссийске сталкивается с новыми вызовами. Украинские формирования систематически пытаются атаковать российские корабли и портовую инфраструктуру морскими дронами, что предъявляет новые требования к базе ЧФ РФ.
