Бородино: битва, определившая ход истории

Каждый год, 8 сентября, Россия вспоминает одно из самых масштабных и судьбоносных событий в своей военной истории – День Бородинского сражения. Эта битва, состоявшаяся 7 сентября 1812 года у деревни Бородино (125 км от Москвы), стала кульминацией противостояния двух великих армий: русской под командованием Михаила Кутузова и французской во главе с императором Наполеоном Бонапартом.

Хотя сражение не привело к немедленному разгрому противника, его стратегическое значение трудно переоценить. Бородинское поле стало местом невиданного доселе столкновения сил и воли двух империй.



С рассвета и до заката более 250 тысяч солдат и тысячи орудий вели беспрерывный бой. По историческим справкам, французские пушки произвели более 60 тысяч залпов, а русские – более 50 тысяч. Ключевые точки сражения – Багратионовы флеши, батарея Раевского – много раз переходили из рук в руки, свидетельствуя о ярости и ожесточении боя.

Цена этого противостояния была чудовищной. Потери с обеих сторон оказались беспрецедентными. Русская армия, по оценкам историков, потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести от 40 до 45 тысяч человек. Были ранены или контужены десятки генералов, а легендарный командующий 2-й армией Петр Багратион получил смертельное ранение.

Войско Наполеона лишилось, по разным данным, от 30 до 35 тысяч солдат и офицеров. Именно эти колоссальные жертвы позже заставили «Корсиканское чудовище» назвать сражение самым ужасным из всех проведенных им битв.

Русская армия, хотя и отступила с позиций, сохранила боеспособность и моральный дух. Именно после Бородина начался перелом в Отечественной войне. Стратегический замысел Наполеона – разбить русских в генеральном сражении и продиктовать условия мира – потерпел крах. Кутузову же удалось достичь главного: французская армия была необратимо обескровлена, а ее дальнейший поход на Москву предопределил фатальную для захватчиков развязку.

Сегодня Бородино служит не только памятником воинской доблести, но и символом национального единства и стойкости перед лицом внешней угрозы. Мемориальный комплекс на месте битвы, многочисленные памятники и ежегодные реконструкции хранят память о подвиге предков.

Эта дата напоминает о том, что даже в самой тяжелой битве можно заложить основу для будущей победы, ценой невероятных усилий и готовности к самопожертвованию. Бородино навсегда осталось в истории как момент высочайшего проявления национального духа, определившего дальнейшую судьбу не только России, но и всей Европы.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    8 сентября 2025 04:17
    ❝ Бородино: битва, определившая ход истории ❞ —

    — «Изведал враг в тот день немало,
    Что значит русский бой удалый» © ...
  2. Chifka Звание
    Chifka
    +16
    8 сентября 2025 05:33
    "Недаром помнит вся Россия про день Бородина" (с)
    Соседов сын, семиклассник, знает и может показать на карте все сёла и деревни, освобождённые нашими в ходе СВО. Вчера в ответ на наш с соседом тост "Ну, за Бородино!" drinks сначала спросил, в ДНР это или в ЛНР, потом с удивлением слушал наш рассказ про битву "двунадесяти языков", Наполеона, батарею Раевского, Багратионовы флеши и про собственно Бородинскую битву, всё, что с пьян.. всё, что вспомнили. Он понял, что вкусный чёрный Бородинский назван именно в её честь. Не неумный человек ведь, парень реально умный. Сосед рвался прийти в школу и разобраться с тем, как им преподают историю. Благо воскресенье было laughing Вот такая история request
    1. Chifka Звание
      Chifka
      +7
      8 сентября 2025 06:09
      Кто-то уже с утра трудолюбиво минуснул, ну да ладно. Я это собственно к чему. Про Дни воинской славы и прочие подобные Дни нужно вспоминать не раз в год и по юбилеям. Это должна быть часть повседневной жизни. Не долбить, понятно, каждые сутки, иначе приестся сразу. Понятно, что связь Бородинского хлеба с самой битвой условна, но например разместить на упаковке картинку с образом солдат войны 1812 года - лишний раз напомнит о таком событии. Во всяком случае у поколения старше ЕГЭ. Мелочь, да, но наша жизнь из таких мелочей состоит. А то мы отпразднуем с помпой какой-нибудь такой День - и забудем про него благополучно на год. А деткам нашим и внукам что день, что год - особо и фиолетово, 16-й или какой там Айфон - вот это тема.
      P.S. Нашло что-то с утра на фоне вчерашних событий. Не судите строго, если чё laughing
      1. ved_med12 Звание
        ved_med12
        +2
        8 сентября 2025 16:08
        Вам всем троим по три минуса впаяли.... smile
        Не спят, или наоборот проснулись...
        с Днем Бородина!!! Россия!
        1. Chifka Звание
          Chifka
          +2
          8 сентября 2025 16:30
          Да. Раньше один такой был, сейчас видимо клонировали. Минусуют любой пост, независимо от смысла и содержания. Не спят. Хотя странно, я-то им зачем? Не самый активный пользователь request
  3. BAI Звание
    BAI
    +7
    8 сентября 2025 06:06
    7 сентября - Бородино.
    А сегодня, 8 сентября, - Куликовская битва
  4. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +5
    8 сентября 2025 06:08
    Смотрю подпись к статье использованы фотографии из Википедии и возникает сразу вопрос неужели во всей России не нашлось своих аутентичных материалов для статьи о Бородино?
  5. lukash66 Звание
    lukash66
    0
    8 сентября 2025 06:31
    Я тут где то вычитал, что французы потеряли убитыми и ранеными чуть ли не вдвое больше генералов, чем наша армия. 46 генералов в общем, 37 полковников и почти 2000 офицерья.
  6. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +2
    8 сентября 2025 07:18
    сегодня ещё день рождения начальника штаба Герасимова
    у него предельный срок службы наступил
    интересно на пенсию пойдёт или его не отпустят 😇
  7. vadivm59 Звание
    vadivm59
    +4
    8 сентября 2025 07:58
    у наших потери -40т.ч. у французов -30 т.ч. наступали французы,а по всем законам войны наступающие несут большие потери. или уже в то время наши командиры людей не жалели,или пробелы в умении командовать войсками?
    1. Русфанер Звание
      Русфанер
      +2
      8 сентября 2025 08:32
      Наполеон очень грамотно сконцентрировал артиллерию... к сожалению.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +3
        8 сентября 2025 09:33
        Французские пушки были несколько дальнобойнее наших, потому при общем количестве орудий в нашу пользу, французский огонь был более эффективным.
        Ну и да, Наполеон же по образованию артиллерист.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      8 сентября 2025 08:46
      В школе нам другие цифры потерь рассказывали, с большими потерями французов, и я им до сих пор верю, потому что известно чем все это закончилось.
      А 8 сентября я делал доклад:
      600 лет Куликовской битвы.
      1. solar Звание
        solar
        0
        8 сентября 2025 09:43
        потому что известно чем все это закончилось

        Вообще-то Бородино закончилось отступлением наших войск :((
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          8 сентября 2025 09:53
          Цитата: solar
          Вообще-то Бородино закончилось отступлением наших войск :((

          Сохранение армии, война закончилась полным уничтожением вражеских войск, и нашими войсками в Париже. Меньшие потери французов в эту картинку не вписываются, и погода тут не при делах.
          Я просто хорошо представляю как они врут, на примерах тех же немцев.
          1. solar Звание
            solar
            0
            8 сентября 2025 10:36
            Речь шла конкретно о Бородинском сражении.
            А то что война закончилась поражением французов- так этому комплекс причин, в первую очередь ошибочно поставленные Наполеоном цели и способы войны, а не чисто итог Бородинского сражения.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +1
              8 сентября 2025 11:09
              Так не выиграли в чистую ни одного сражения, просто сточили вражескую армию соотношением потерь, если для этого нужно было отступать, - отступали.
              Или кто то думает что солдат бабы нарожали? Париж брать. А наполеоновская армия в чистую закончилась.
              1. solar Звание
                solar
                0
                8 сентября 2025 11:36
                Наполеоновская армия "сточилась" вследствие внутреннего разложения, связанного с тем, что неверно были определены цели и задачи войны. Наполеон, воевавший с Англией, добивался, чтобы Россия прекратила союзнические отношения с Англией, считал, что после этого Англия пойдет на условия Наполеона, для этого он предпринял поход на Москву, считая, что это приведет Россия к разрыву с Англией. Но ничего подобного не произошло, огромная армия бессмысленно торчала в Москве, постепенно разлагаясь как боевая единица.
                1. Andobor Звание
                  Andobor
                  +1
                  8 сентября 2025 11:45
                  Цитата: solar
                  Наполеоновская армия "сточилась"
                  об Русскую армию за счет превосходящих потерь во множестве сражений в том числе и на Бородинском поле. Потому я верю цифрам потерь которые мне в школе рассказывали, а не сегодняйшей Вики.
                  1. solar Звание
                    solar
                    +1
                    8 сентября 2025 12:45
                    Расскажите подробно о "множестве сражений" в результате которых французы вынуждены были уйти из Москвы. Ну, кроме Бородинского, после которого наши были вынуждены отступить...
                    1. роман66 Звание
                      роман66
                      0
                      8 сентября 2025 21:52
                      Я отвечу - хотя бы Малоярославец
                      1. solar Звание
                        solar
                        0
                        8 сентября 2025 21:58
                        Я отвечу - хотя бы Малоярославец

                        Сражение под Малоярославцем было уже после ухода французов из Москвы.
                        Расскажите подробно о "множестве сражений" в результате которых французы вынуждены были уйти из Москвы.

        2. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          8 сентября 2025 10:00
          Тогда звучала цифра потерь 40 на 60 в нашу пользу, и я прекрасно знаю как они за 45 лет это переврали, и смогли даже некоторых у нас убедить.
        3. Grencer81 Звание
          Grencer81
          +1
          8 сентября 2025 18:10
          Отступление, это ещё не есть поражение... Это не я сказал... Поражение, это когда ты подписываешь капитуляцию или мир на условиях противника.
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      8 сентября 2025 11:34
      Цитата: vadivm59
      у наших потери -40т.ч. у французов -30 т.ч. наступали французы,а по всем законам войны наступающие несут большие потери

      Две причины. Мощная концентрация французской артиллерии на главном участке. И то, что Багратионовские флеши много раз переходили из рук в руки. То есть русским приходилось постоянно наступать на главном участке, чтобы вернуть флеши обратно.
      Русская же артиллерия была рассредоточена по всей линии обороны. Так как было точно неизвестно где ждать французов.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        8 сентября 2025 12:51
        Французам нужно было любой ценой победить в генеральном сражении, потому редуты трупами заваливали, нашим нужно было нанести максимальный урон и сохранить армию, сама логика говорит о соотношении потерь, результат войны это подтверждает.
  8. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    +3
    8 сентября 2025 08:28
    Цитата: vadivm59
    у наших потери -40т.ч. у французов -30 т.ч. наступали французы,а по всем законам войны наступающие несут большие потери. или уже в то время наши командиры людей не жалели,или пробелы в умении командовать войсками?

    как и двести лет спустя снаряды не подвезли
    французы сделали 60 тысяч выстрелов
    которые пришлось везти из Франции и Европы
    русские 50 тысяч
    снарядов много не бывает 🤕
  9. Тимофей Чарута Звание
    Тимофей Чарута
    +5
    8 сентября 2025 08:37
    Понимаю, что сейчас на меня обрушится праведный гнев ура-патриотов, но истина дороже и правду-матку придется таки резать....

    Возможно, что Кутузов был неплохой стратег (в итоге изгнал Наполеона из России не выиграв при этом ни одной битвы), но тактик был так себе. Прорыв Наполеона через Березину - даже при огромных его потерях - сам благополучно проскользнул, прошла гвардия, даже пленных россиян утащили за собой - для нас полное кури-куку. В результате еще 2 года кровопролитных битв с переменным успехом. Правда сам Кутузов этим безобразием уже не руководил, болел, потом помер... Свалили все на Чичагова, который оказался адмиралом...

    В Бородинской битве у Наполеона не было большого численного перевеса (не в разы), а пушек у русских было даже существенно больше, особенно крупных калибров (хороши для контрбатарейной борьбы). Французы все время атаковали, причем заранее укрепленные позиции (флеши, насыпные батареи)
    Но в итоге, как в основном обороняющаяся на укрепленных позициях сторона - россияне тем не менее потеряли народу больше (оценки разнятся, но у всех получается таки больше). Судя по всему россияне угробили неоправданно многих на многочисленных, поспешных плохо подготовенных контратаках, не в состоянии держать фронт, постоянно сбиваемые с позиций. Потеряли даже Багратиона...

    С артиллерией совсем не хорошо - численный перевес реализовать не получилось, 60 тыс. французских залпов против 50 тыс. русских. Пардон, но почему? Судя по всему концентрация сил на решающих участках и умение прорвать любую оборону - фишка Наполеона, там где им было нужно - французов и их пушек оказывалось всегда больше. Еще при Ваграме Буонапартий это показал во всем своем блеске... Читал, что при Бородино часть русской артиллерии вообще просидело в резерве, не берегли людей, берегли пушки, многие из которых потом пришлось бросить в Москве.

    Короче говоря, у Кутузова был шанс, используя перевес в артиллерии на заранее укрепленных позициях- измотать, обескровить французов и затем самому нанести решающий удар.
    Касаемо истории с гвардией Наполеона - ему даже не понадобилось вводить ее в бой, хотя российская гвардия в бою была...

    Мое мнение - Наполеона на самом деле доконало взятие богатой Москвы и обещание своим солдатам на этом войну закончить - повальный грабеж и мародерство, полное разложение в первую очередь иностранного сброда "Великой армии", утрата боеспособности из-за многочисленных обозов награбленного, действия партизан на растянутых коммуникация. Ну и конечно русская зима...
    Еще до Березины Наполеон предвидел такой финал и приказал... собрать и сжечь все знамена, лишить русских таких трофеев...
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      +2
      8 сентября 2025 09:36
      «Судя по всему россияне угробили неоправданно многих на многочисленных, поспешных плохо подготовенных контратаках» - не так. Русские войска были построены очень плотно в несколько линий. В результате грамотно организованная французами артиллерийская стрельба наносила русским чудовищный урон. Перелёт ядра по первой линии войск практически гарантированно давал попадание по второй.
      «Пардон, но почему?» - В самом начале сражения был убит командующий русской артиллерией генерал Кутайсов. В результате про оставленную в резерве почти половину орудий забыли…
      1. Тимофей Чарута Звание
        Тимофей Чарута
        -1
        8 сентября 2025 12:13
        Цитата: Сергей Валов
        «Судя по всему россияне угробили неоправданно многих на многочисленных, поспешных плохо подготовенных контратаках» - не так. Русские войска были построены очень плотно в несколько линий. В результате грамотно организованная французами артиллерийская стрельба наносила русским чудовищный урон. Перелёт ядра по первой линии войск практически гарантированно давал попадание по второй.
        «Пардон, но почему?» - В самом начале сражения был убит командующий русской артиллерией генерал Кутайсов. В результате про оставленную в резерве почти половину орудий забыли…


        Ну и в чем здесь полководческий гений Кутузова? А Наполеон во всю использовал его ошибки...
        1. Konnick Звание
          Konnick
          0
          8 сентября 2025 12:28
          Цитата: Тимофей Чарута
          Цитата: Сергей Валов
          «Судя по всему россияне угробили неоправданно многих на многочисленных, поспешных плохо подготовенных контратаках» - не так. Русские войска были построены очень плотно в несколько линий. В результате грамотно организованная французами артиллерийская стрельба наносила русским чудовищный урон. Перелёт ядра по первой линии войск практически гарантированно давал попадание по второй.
          «Пардон, но почему?» - В самом начале сражения был убит командующий русской артиллерией генерал Кутайсов. В результате про оставленную в резерве почти половину орудий забыли…


          Ну и в чем здесь полководческий гений Кутузова? А Наполеон во всю использовал его ошибки...

          Если бы не Барклай де Толли, то Кутузов бы сдал сражение. Только инициативные действия этого генерала спасли от разгрома русскую армию на Бородинском поле.
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      8 сентября 2025 10:51
      Цитата: Тимофей Чарута
      Но в итоге, как в основном обороняющаяся на укрепленных позициях сторона - россияне тем не менее потеряли народу больше

      Багратионовы флеши много раз переходили из рук в руки (до 12). И русским уже приходилось не защищаться, а нападать! Кроме того Наполеон сконцентрировал артиллерию на этом (главном) участке и вел бешеный огонь.

      Цитата: Тимофей Чарута
      С артиллерией совсем не хорошо - численный перевес реализовать не получилось, 60 тыс. французских залпов против 50 тыс. русских. Пардон, но почему? Судя по всему концентрация сил на решающих участках и умение прорвать любую оборону - фишка Наполеона

      Вы же сами и ответили на этот вопрос. Наполеон сконцентрировал артиллерию на главном участке сражения, а русская артиллерия была распределена по всей линии обороны. В этом нельзя обвинять Кутузова. Он (как обороняющаяся сторона) не мог точно знать куда ударит Наполеон. Был вынужден так поступить.

      Цитата: Тимофей Чарута
      Касаемо истории с гвардией Наполеона - ему даже не понадобилось вводить ее в бой

      Понадобилось. Ведь перевеса в Бородинском сражении не было. Вот только он не рискнул остаться без всего. Поэтому гвардию Наполеон приберег. Но это его не спасло от дальнейших поражений.

      Цитата: Тимофей Чарута
      Мое мнение - Наполеона на самом деле доконало взятие богатой Москвы и обещание своим солдатам на этом войну закончить - повальный грабеж и мародерство, полное разложение

      А Кутузов тут мимо проходил!! Интересная позиция! Виновато все что угодно, кроме русской армии и ее полководцев!! Прямо западный взгляд на вещи.

      На самом деле, в поражении Наполеона виновата ни погода, ни голод, ни богатая Москва..., а воля и гениальный замысел великого русского полководца, коим является Михаил Илларионович. И его блестящий Тарутинский маневр. Наполеон попал в стратегическую ловушку. Считая, что победа у него в кармане, он не стал преследовать Кутузова (который по его мнению убежал в глубь страны!). Вместо этого расслабился, ожидая мирных предложений от Александра. А Кутузов напротив -готовился к грядущим баталиям и укреплял свою армию. Когда Наполеон вдруг узнал, что Кутузов его запер в Москве, он был очень удивлен и обескуражен. Партия по-сути была уже сыграна.

      П.С. Наполеон никогда бы не позволил совершить обходной маневр Кутузову вокруг Москвы (и не расслабился бы), если бы знал куда движется русская армия. Обманулис.
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      -2
      8 сентября 2025 10:51
      Цитата: Тимофей Чарута
      Но в итоге, как в основном обороняющаяся на укрепленных позициях сторона - россияне тем не менее потеряли народу больше

      Багратионовы флеши много раз переходили из рук в руки (до 12). И русским уже приходилось не защищаться, а нападать! Кроме того Наполеон сконцентрировал артиллерию на этом (главном) участке и вел бешеный огонь.

      Цитата: Тимофей Чарута
      С артиллерией совсем не хорошо - численный перевес реализовать не получилось, 60 тыс. французских залпов против 50 тыс. русских. Пардон, но почему? Судя по всему концентрация сил на решающих участках и умение прорвать любую оборону - фишка Наполеона

      Вы же сами и ответили на этот вопрос. Наполеон сконцентрировал артиллерию на главном участке сражения, а русская артиллерия была распределена по всей линии обороны и бездействовала. В этом нельзя обвинять Кутузова. Он (как обороняющаяся сторона) не мог точно знать куда ударит Наполеон. Был вынужден так поступить.

      Цитата: Тимофей Чарута
      Касаемо истории с гвардией Наполеона - ему даже не понадобилось вводить ее в бой

      Понадобилось. Ведь перевеса в Бородинском сражении не было. Вот только он не рискнул остаться без всего. Поэтому гвардию Наполеон приберег. Но это его не спасло от дальнейших поражений.

      Цитата: Тимофей Чарута
      Мое мнение - Наполеона на самом деле доконало взятие богатой Москвы и обещание своим солдатам на этом войну закончить - повальный грабеж и мародерство, полное разложение

      А Кутузов тут мимо проходил!! Интересная позиция! Виновато все что угодно, кроме русской армии и ее полководцев!! Прямо западный взгляд на вещи.

      На самом деле, в поражении Наполеона виновата ни погода, ни голод, ни богатая Москва..., а воля и гениальный замысел великого русского полководца, коим является Михаил Илларионович. И его блестящий Тарутинский маневр. Наполеон попал в стратегическую ловушку. Считая, что победа у него в кармане, он не стал преследовать Кутузова (который по его мнению убежал в глубь страны!). Вместо этого расслабился, ожидая мирных предложений от Александра. А Кутузов напротив - готовился к грядущим баталиям и укреплял свою армию. Когда Наполеон вдруг узнал, что Кутузов его запер в Москве, он был очень удивлен и обескуражен. Партия по-сути была уже сыграна.

      П.С. Наполеон никогда бы не позволил совершить обходной маневр Кутузову вокруг Москвы (и не расслабился бы), если бы знал куда движется русская армия. Обманулис.
  10. kebeskin Звание
    kebeskin
    -1
    8 сентября 2025 09:37
    quote]Хотя сражение не привело к немедленному разгрому противника, его стратегическое значение трудно переоценить.[/quote]

    По моему про разром речь даже и не шла. Большая заслуга наших командующих в том, что до Бородинской битвы успели конницу противника изрядно измотать (тактикой Барклай Де Толи) и Наполеон впоследствии не смог ей успешно маневрировать. Также пока он дошел до бородинского поля уже потери были не малые. Сражение при Бородино закончилось тем что Наполеон пошел вперед к Москве, а мы отсутупили, но сохранили армию. В военной науке это победой не считается. (Кстати французы считают, что в этой битве победили они, хоть и с большими потерями). Тут еще отдельное спасибо, что в своей время в Трафальгальском сражении Нельсон выбил флот Наполеону, а то бы высадили нам в Ленинрадской области отряд. Плюс востание в Испании нам облегчело положение ввиду того, что значительную часть войск и ценных специалостов из генералитета пришлось оставить там. Вот бы нам было невесело.
    Засиделся Наполеон в Москве это стало впервую очередь для него главной бедой, а также не рагромленная русская армия. После длительных московских сидений Наполеона погнали, о чем он неоднократно и писал.

    Данная война сплотила весь народ нашего государства против Наполеона от полководцев до простых крестьян. Крестьяне думали, что им после всего пережитого Александр дарует свободу (не дали).
    Дворяне посмотрели, на то как Наполеон смог быстро собрать армию и не загубить экономику после его разгрома в России. Это в дальнейшем подталкнуло, к их размышлению по преобразованию государства. Но востание декабристов завершилось как завершилось. В крымскую войну стало неприятно, что снабжение английских, французкий войск через море было быстрее чем, наше в том же крыму.

    P.S. Галерея героев войны 1812 года в Эрмитаже бесподобна.
  11. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    8 сентября 2025 09:59
    Кутузову же удалось достичь главного: французская армия была необратимо обескровлена

    Еще нет. Армия Наполеона была сильна, Москва отдана. И ситуация могла повернуться в любую сторону. Поворотным событием стал гениальный Тарутинский маневр Кутузова.

    Наполеон был обманут и почивал на лаврах 5 недель в горящей Москве, считая что победа у него в кармане, а русская армия беспорядочно бежала в глубь страны. Но, тем временем, время работало на русских. Русская армия совершила обходной маневр и заняла выгодную позицию в районе села Тарутино. Юго-Западнее Москвы. Отдыхала и пополнялась. И стала угрожать французским коммуникациям. С юга армия Кутузова, с севера - партизаны Дениса Давыдова. А 18 октября Кутузов перехватил инициативу - русские нанесли неожиданный удар по авангарду французской армии под командованием генерала Мюрата. И нанесли тактическое поражение в Тарутинском сражении. Буквально наследующий день Наполеон спешно оставил Москву. А после боев при Малоярославце, начался активный этап изгнания французов из России.
  12. greencon
    greencon
    0
    8 сентября 2025 10:59
    Без всякого сомнения, эта статья - лучший отчет за десять дней.
  13. Тимофей Чарута Звание
    Тимофей Чарута
    +1
    8 сентября 2025 12:15
    Цитата: Тимофей Чарута
    Русские войска были построены очень плотно в несколько линий. В результате грамотно организованная французами артиллерийская стрельба наносила русским чудовищный урон

    Это тоже великий полководец Кутузов придумал? А почему бы самому не нанести "чудовищные урон" французам, раз ты такой выдающийся?
  14. Тимофей Чарута Звание
    Тимофей Чарута
    0
    8 сентября 2025 12:20
    Цитата: Stas157
    Наполеон сконцентрировал артиллерию на главном участке сражения, а русская артиллерия была распределена по всей линии обороны и бездействовала. В этом нельзя обвинять Кутузова. Он (как обороняющаяся сторона) не мог точно знать куда ударит Наполеон. Был вынужден так поступить.


    А Наполеон точно знал куда и когда бить - потому и великий. Предугадать действия противника - один из признаков великого полководца, не предугадал - уже не великий...Так битву не выиграть...
    1. napalm Звание
      napalm
      0
      8 сентября 2025 22:22
      Цитата: Тимофей Чарута
      Цитата: Stas157
      Наполеон сконцентрировал артиллерию на главном участке сражения, а русская артиллерия была распределена по всей линии обороны и бездействовала. В этом нельзя обвинять Кутузова. Он (как обороняющаяся сторона) не мог точно знать куда ударит Наполеон. Был вынужден так поступить.


      А Наполеон точно знал куда и когда бить - потому и великий. Предугадать действия противника - один из признаков великого полководца, не предугадал - уже не великий...Так битву не выиграть...

      Кутузов не без оснований, ждал основного удара по правому флангу. Левый фланг по численности войск, уступал правому. К тому же Беннигсен без ведома Кутузова, вывел часть войск из Утицкого леса, раскрыв их расположение. Переброска войск с правого фланга на левый, занимала значительное время.
  15. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    8 сентября 2025 17:27
    Битва была знатная, но совсем не она определила ход истории. Еще до непосредвенного начала войны было ясно, что ее Россия проиграет ибо силы Наполеона были значительно больше. Поэтому Барклаем Де Толли был выработан план ведения войны, который в итоге и привел нас к победе. Это был план заманивания противника вглубь страны с одновременным ведением изматывающих боев и обрезания его транспортных коммуникаций. В итоге при продвижении вглубь России силы Наполеона таяли, а Русская армия продлолжала пополняться личным составом и оружием. Однако такая тактика не нашла поддержки в армии. Барклай стал изгоем. Генералы и офицеры критиковали его стратегию и требовали генерального сражения. Кутузов тоже понимал, что стратегия Барклая - единственный путь к победе. В итоге под давлением "общественности" Кутузов нехотя дал согласие на генеральное сражение под Москвой. И народ остался доволен, тем, что столицу сдали не без боя. Армия "спустила пар" и подняла свой боевой дух. Именно поэтому битва при Бородино была так важна в этой войне. Хотя уничтожила армию Наоплеона в большей степени огромная череда более мелких сражений и боевых стычек, в том числе и с участием партизан.
  16. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    +1
    8 сентября 2025 18:53
    Полностью согласен с академиком Е.Тарле, который выразился о Бородино "...ненужная стратегически, она стала необходимой политически и морально." Кутузов этой битвы не хотел, но не провести её ему никто бы не позволил. Наполеон же, навалившись на русскую армию всей мощью и не сумев ничего сделать (при всей своей гениальности как полководец) - реально, впервые потерпел столь крупное поражение!
  17. Тимофей Чарута Звание
    Тимофей Чарута
    0
    Вчера, 01:05
    Продолжаем резать правду-матку.

    Русская армия - армия крепостников и крепостных.
    Командование - все потомственные помещики, графья, князья и т.п., короче - надежная опора трона. Солдаты - в основном крепостные крестьяне, взятые рекрутами на 25 лет. Нулевые шансы дослужиться до генерала. Даже до старшего офицера, а редкие исключения только подтверждают общее правило.

    У французов: сам Наполеон - сын простого нотариуса, Маршалы: Мюрат - сын сельского трактирщика, Ней - папаша бочки делал, бондарь и т.д. и т.п. Выдвинулись во время революции благодаря своим полководческим талантам. Графьями и князьями их сделал уже Наполеон за храбрость и победы...
    В армию призывали на 5 лет в мирное время и продлевали на период военных компаний. Крепостное право давно было отменено, служили свободные люди. В известном смысле - это народная армия, потому и столько блистательных побед. По сравнению с русскими - совершенно иная мотивация.

    Еще важное отличие. У Наполеона были запрещены телесные наказания - солдат не били палками, шпицпрутенами, не гоняли несчастных сквозь строй. Могли расстрелять, как крайняя мера. Мотивация другая, повторюсь...
    Все враги Наполеона забивали своих солдат палками, шпицпрутенами до смерти, с упоением гоняли сквозь строй - русские, пруссаки, австрияки, "просвещенные" англичане и т.п. Короче, все... Если не палками, так простой офицерский и унтер-офицерский мордобой процветал...

    Русская народная солдатская песня:
    "Я Отечеству защита - палками спина побита!
    Я Отечеству отрада - тычки, зуботычины вся награда..."

    Лев Толстой весь этот зверский беспредел хорошо описал в знаменитом рассказе "После бала"...
    " - Я спросил его про гоняние сквозь строй. Он рассказал подробно про это ужасное дело. Как ведут человека, привязанного к ружьям и между поставленными улицей солдатами с шпицрутенами, палками, как все бьют, а позади солдат ходят офицеры и покрикивают: «бей больней!»
    — «Бей больней!» — прокричал старик начальническим голосом, очевидно, не без удовольствия вспоминая и передавая этот молодечески-начальнический тон..."

    Вот такие две совершенно разные армии и сошлись на Бородинском поле...

    Судя по всему, "золотой век" русского оружия закончился со смертью Суворова, после воевали уже больше числом, а не уменьем. Началась эпоха позорных поражений - от Аустерлица до Цусимы, с трудом побеждали только глупых ханов, эмиров и бестолковых турок. ПМВ тоже закончилась Брестским миром...
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      0
      Вчера, 08:35
      «золотой век" русского оружия закончился со смертью Суворова» - весьма спорный тезис. Суворов преимущественно воевал с турками, итальянская кампания была им проведена при почти двойном численном превосходстве над французами. Швейцарская кампания - это шедевр полководческого искусства Суворова и героизма русских солдат. В Наполеоновских войнах русская армия показала себя вполне достойно сражаясь с противником на равных. А вот далее вполне успешные войны с Турцией, неудачная Восточная война и блестящее, с военной точки зрения, покорение Средней Азии. Неудачная РЯВ и вполне достойное (на фоне других армий) поведение в ПМВ. Развал начался с февраля 1917 г.. Но при чем здесь армия?
      1. Тимофей Чарута Звание
        Тимофей Чарута
        0
        Вчера, 08:54
        Цитата: Сергей Валов
        «золотой век" русского оружия закончился со смертью Суворова» - весьма спорный тезис. Суворов преимущественно воевал с турками, итальянская кампания была им проведена при почти двойном численном превосходстве над французами. Швейцарская кампания - это шедевр полководческого искусства Суворова и героизма русских солдат. В Наполеоновских войнах русская армия показала себя вполне достойно сражаясь с противником на равных. А вот далее вполне успешные войны с Турцией, неудачная Восточная война и блестящее, с военной точки зрения, покорение Средней Азии. Неудачная РЯВ и вполне достойное (на фоне других армий) поведение в ПМВ. Развал начался с февраля 1917 г.. Но при чем здесь армия?


        Именно военные поражения создали революционную ситуацию в армии, благодатную почву для антивоенной пропаганды. Через год тоже самое случилось в Германии. Вот причем здесь армия.
        1. Сергей Валов Звание
          Сергей Валов
          0
          Вчера, 09:07
          Аналогичные военные поражения были у всех воюющих армий. Брусиловский прорыв был в 1916 г., всего за полгода до революции. До революции страну довёл прогнивший режим, а не армия.
    2. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      0
      Вчера, 08:49
      «совершенно иная мотивация.» - какая мотивация? Уже в середине революционных войн боевые действия велись преимущественно за пределами Франции, грабеж населения противника был нормой. Примерно к 1810 г. были сформированы жандармские подразделения для поиска уклонистов от призыва. В 1812 г. при оставлении Москвы армию сопровождали тысячи телег с награбленным имуществом. Солдаты оставляли ряды для сохранения имущества, дисциплина стремительно падала. Продовольствия на складах при отступлении было накоплено достаточно, но отсутствие дисциплины не позволяло накормить армию превратившуюся в толпу мародеров. Есть статистика по вышедшим из России частям - примерно половина людей находившимися под знамёнами были офицеры, как наиболее дисциплинированные военнослужащие. И это при примерном соотношении 1 к 50 в начале кампании.
  18. Тимофей Чарута Звание
    Тимофей Чарута
    0
    Вчера, 09:00
    Цитата: Сергей Валов
    «золотой век" русского оружия закончился со смертью Суворова» - весьма спорный тезис. Суворов преимущественно воевал с турками, итальянская кампания была им проведена при почти двойном численном превосходстве над французами.


    Передергивание.
    Золотой век русского оружия начался не с Суворова, а с Полтавы, где блистательно разгромили шведов - лучшую на тот момент армию Европы. В Гангуте разгромили их флот. Потом в Семилетней войне разделались с пруссаками. А Суворовым этот блистательный век только закончился, так что далеко не Суворовым единым... На "ВО" были публикации и о других талантливых русских полководцах того времени, типа Румянцева... Во всяком случае позорных поражений, типа Цусим и Аустерлицев они не испытали.
    1. Сергей Валов Звание
      Сергей Валов
      0
      Вчера, 09:13
      «с Полтавы» - Полтава, без сомнения победа, но над вдвое малочисленным противником оставшимся ещё и без пороха для артиллерии.
      А потом был Прутский поход.
      «Передергивание» - не передёргивание, а знание темы.