Крупные габариты Typhon подталкивают США к его замене на CAML-H

Во время учений за пределами США стало ясно, что имеющаяся пусковая установка Typhon обладает слишком крупными габаритами, что значительно осложняет её транспортировку и быстрое развертывание. В связи с этим военное командование США рассматривает возможность замены Typhon на более компактную и мобильную систему — автономную пусковую установку CAML-H.

Typhon, которая состоит из четырёх пусковых установок Mk 70 Mod 1, перевозимых на тягачах Oshkosh HEMTT, признана эффективным решением для запуска ракет SM-6 и BGM-109 Tomahawk. Однако, как сообщил начальник Управления быстрых возможностей и критических технологий армии США генерал-лейтенант Роберт Раш, текущая система требует усовершенствования с точки зрения мобильности и оперативности.



Новая пусковая установка CAML-H уже частично наследует возможности Typhon, поддерживая запуск тех же ракет BGM-109 Tomahawk и SM-6, но при этом обладает меньшими размерами и большей мобильностью.

Отметим, что ранее размещение подобных ракетных комплексов могло рассматриваться как нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещал развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности.