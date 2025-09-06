Крупные габариты Typhon подталкивают США к его замене на CAML-H
Во время учений за пределами США стало ясно, что имеющаяся пусковая установка Typhon обладает слишком крупными габаритами, что значительно осложняет её транспортировку и быстрое развертывание. В связи с этим военное командование США рассматривает возможность замены Typhon на более компактную и мобильную систему — автономную пусковую установку CAML-H.
Typhon, которая состоит из четырёх пусковых установок Mk 70 Mod 1, перевозимых на тягачах Oshkosh HEMTT, признана эффективным решением для запуска ракет SM-6 и BGM-109 Tomahawk. Однако, как сообщил начальник Управления быстрых возможностей и критических технологий армии США генерал-лейтенант Роберт Раш, текущая система требует усовершенствования с точки зрения мобильности и оперативности.
Новая пусковая установка CAML-H уже частично наследует возможности Typhon, поддерживая запуск тех же ракет BGM-109 Tomahawk и SM-6, но при этом обладает меньшими размерами и большей мобильностью.
Отметим, что ранее размещение подобных ракетных комплексов могло рассматриваться как нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который запрещал развёртывание наземных ракет средней и меньшей дальности.
