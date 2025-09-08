Арктика: место, которое снится многим, но сны эти не радужные
Мы уже уделили должное внимание инциденту с попытками поймать наш «Ясень» силами НАТО, причем, весьма приличными. Очень сложно понять, с чего так парни завелись, но то, сколько продолжались поиски, говорит о том, что возбудились они не на шутку.
Некоторые очень грамотные в этих делах товарищи эксперты утверждают, что «Ясень» нанес условное электронное ракетное поражение американскому авианосцу «Джеральд Форд». Вопрос, конечно, как об этом узнали, и главное, как оценили это американцы. Тут что-то скрыто в волнах, иначе ну правда, с чего они так возбудились?
Обычные и ничем не выдающиеся маневры группы кораблей у Лофотенских островов вылились в безумную погоню за призраком у берегов Исландии, в районе севера Британских островов и в норвежской части Баренцева моря. То есть, поплавали от души, а уж как налетались экипажи противолодочных «Посейдонов» - это вообще отдельная тема.
А один из «Посейдонов» зашел в поисках далековато и оказался не совсем в безопасном для себя районе. Там, где выходят на развертывание российские атомные подводные лодки. И экипаж Р-8 испытал не самые приятные минуты, потому что рядом очень быстро оказались два Су-30 морской авиации России, а как известно, российские летчики по меркам западного мира действуют грубо, жестко и непрофессионально.
Так было и на этот раз: «Посейдон» шатался всего в 40 километрах от территориальных вод Российской Федерации, аккурат в тех районах, где возвращаются в базу наши атомные подлодки. В общем, неизвестно, сколько пар брюк по возвращению было сдано в прачечные, но в своих коммюнике пресс-службы НАТО были очень аккуратны. Даже протестов не стали выражать, ограничились констатацией того, что русские, как всегда, действовали непрофессионально. И в «крайне агрессивной манере» вытолкали «Посейдон» из зоны поиска.
Впрочем, а что вы хотели от русских на Су-30? Вообще, надо сказать, добрейшей морской души летчики, потому что могли бы и сбить. Противолодочный самолет в районе плавания наших подводных лодок – достаточный повод для действий.
Если посмотреть на район, где происходило мракобесие в исполнение моряков и летчиков НАТО, то он довольно интересен. Самая кромка арктических вод, где, собственно, сегодня останавливаются взгляды многих политиков и военных. И вполне возможно, что именно там и начнется если не полноценная проба пера в противостоянии Запада и Востока, то уж репетиция точно.
США могут очень много разглагольствовать насчет того, что Китай (а теперь и Индия тоже) – это Центр Мирового Зла, но, по сути, то, ради чего начинаются войны, то есть, ресурсы – это не про Китай и Индию. Это про Россию. И чтобы можно было отдолбать эти две страны, надо каким-то образом вывести из этой безумной троицы Дракона, Слона и Медведя как раз последнего, потому что именно он способен обеспечить партнеров всем необходимым для длительной войны на истощение.
Как оказалось, Украины явно маловато. Конечно, можно подбросить в огонь кого-то еще, типа Финляндии, у которой такой воинственный президент-реваншист, но, скорее всего, придется самим разжигать. И лучше северных вод ничего не придумать?
Действительно, там достаточно баз и опорных пунктов, не надо лезть во льды, да и флоты НАТО это не умеют, есть северные аэродромы в Скандинавии. И в принципе, есть все для того, чтобы осложнить жизнь подводной части Северного флота и начать угрожать Северному морскому пути.
Вообще фиорды Севера Скандинавии для этого подходят идеально. Конечно, сегодня там «Тирпитца» не спрятать, но попытаться можно.
Сомнительно, что американские авианосцы полезут за Полярный круг, они для этого не рассчитаны. Проще поставить заслон от наших подводных лодок по линии Тронхейм – Рейкьявик, это не так напряжно что для техники, что для личного состава. И создает определенные проблемы для России, потому что у нас просто нет такого количества таких кораблей, чтобы можно было бодаться с американцами. И именно не лучшее состояние надводной части Северного флота может побудить партнеров… несколько обнаглеть.
Не зря же в НАТО называют Северный Ледовитый океан «Средиземным морем будущего», намекая на важность этого региона. Полезные ископаемые, запасы пресной воды в виде льда, трансарктические маршруты – в самом деле, Арктика может играть ту же роль в судьбе цивилизации, какую в древнем мире играло Средиземное море.
И эти прыжки и ужимки в Норвежском море – это пока даже не показуха. Не проба пера, это пока только демонстрация намерений и не более того. Но за демонстрациями обычно идут реальные действия, и рано или поздно, стук в арктическую дверь России да раздастся. А Норвежское море – это реальный предбанник. Арктическая прихожая.
Действительной линией разграничения можно считать Северный полярный круг. До него – да, безраздельное пространство, которое может контролировать НАТО. Севернее… Сомнительно, что бравые моряки НАТО сунутся дальше линии о. Ян-Майен – Тромсе. Там уже все печально даже летом, а зимой… Впрочем, как зимой в тех местах, думаю, в США еще помнят.
Шахматная партия над и под водами Норвежского моря может ничуть не уступать по накалу тому, что происходило во времена проводок северных конвоев. Только «Тирпитца», способного до икоты напугать союзников, не будет. Хотя… Как сказать. Есть тут один кандидат на эту роль.
Вот что представляет собой сегодня Норвежское море. Это, сами понимаете, не южные моря типа Филиппинского или Южно-Китайского, тут такого оживления не увидеть.
Но – ловля трески идет полным ходом, ибо сезон. 80% судов на трекинг-карте – это рыболовы. Как все прекрасно понимают, стоит подуть «северному ветру», и все разбегутся по гаваням и портам. Однако, самое интересное будет происходить под волнами.
Конечно, подводная лодка – это не инструмент завоевания территорий. Но – прекрасный инструмент контроля. Та завеса из субмарин, которую может выставить Северный флот, она вполне в состоянии будет отбить желание у всех желающих попасть на русский Север.
Но есть нюансы.
Конечно, подводная лодка, притаившаяся на большой глубине, откуда ее ничем не выгнать – это хорошо для нас и плохо для них. Однако, что пуск торпед, что ракетный залп – это не про глубину погружения российских атомоходов, которая, заметим, дает фору всем остальным производителям подводных лодок мира.
Кроме того, как только лодка включила свой гидролокатор – ее могут услышать другие. Другие лодки, корабли ПЛО, сигналы могут засечь гидроакустические буи, сброшенные с самолетов и вертолетов…
То есть, по-хорошему, должен быть план, который предусматривает некую зачистку акватории Норвежского моря дабы облегчить работу российским подводникам. То есть, все, что плавает по поверхности и летает над нею, должно в ужасе смотаться из данного района.
Согласитесь, смотрится несколько полуфантастически. Ведь сценарий на той стороне будет все тот же: пара авианосцев, сопровождаемых ракетными крейсерами, эсминцами и подводными лодками. 150+ самолетов и вертолетов, в том числе ДРЛО и противолодочных. Зачем менять методички, если все и так работает?
Противника надо удивлять.
Конечно, удивить, имея в распоряжении старый тяжелый крейсер, старый ракетный крейсер и три старых фрегата, которые были большими противолодочными кораблями, не получится. Это, конечно, смех, а не отряд. Да и «Петр Великий» под большим вопросом в плане будущего.
Значит, что остается? А что остается, то и надо использовать.
Первое. Есть плавучая зенитная мегабатарея «Адмирал Нахимов». С весьма приличной мобильностью и дальностью действия.
А если учесть, что 96 из 176 пусковых ячеек можно занять ракетами от С-400, то при условии применения ракет 40Н6Е получается зона А2/AD километров в 400 радиусом.
Бесспорно, из остальных пусковых крейсер может выдать что-то поинтереснее «Томагавков» на той стороне, что будет кому-то интересно, а кому-то печально. Даже если в дело пойдут нормально так перехватываемые по причине своей дозвуковой скорости «Калибры», они сделают свое дело: перегруз системы ПВО сегодня – это архиважное дело.
Да, с той стороны полетят «Топоры». Это как раз ясно и понятно. Вполне известные изделия и очень спокойно перехватываемые. Весь плюс «Томагавков» исключительно в массовости залпа по принципу «авось что-то да залетит». Хотя Сирия показала – может не залететь ничего.
Плюс наши фрегаты тоже теперь умеют разными новинками швыряться. Да, пока три, но это лучше, чем ни одного.
В общем, про «Калибр» против «Томагавка» сказано уже много, тут паритет. Но у нас есть козыри в виде сверхзвукового «Оникса» и в перспективе – гиперзвукового «Циркона». «Циркон» пока оставим в покое, а вот «Оникс» - весьма интересное оружие, по крайней мере, ВСУ признали, что ни одну из этих ракет всем своим евроарсеналом они перехватить не смогли. Да, серия RIM у американцев сильна, посмотреть было бы интересно.
Учитывая, что «Оникс» и в перспективе «Циркон» могут таскать не только крейсера проекта 1144, но и фрегаты проекта 20350 (прекрасные корабли, нечего сказать), есть над чем подумать.
В целом у такого отрядика есть чем озадачить тех, кто будет противостоять. И противостояние это будет весьма непростым. То, что наши ракеты справятся с дозвуковыми «Гарпунами» и «Топорами», есть определенная уверенность, а вот что получится из перехвата «Ониксов» - вопрос.
Но идем дальше.
Второе. Воздушный компонент.
Казалось бы, в чем проблема у американцев с их плавучими аэродромами? Исключительно в том, что взлетает с этих аэродромов. И насколько аэродромы могут чувствовать себя в безопасности.
«Шершень» F/A-18 – отличный самолет. Один из лучших американских самолетов, но в таком деле его крошечный боевой радиус в 700 км губит все дело на корню.
То есть, если авианесущее корыто встанет где-то в безопасности у Фарерских островов, то максимум, что смогут «Шершни» - это залететь за Северный полярный круг. Причем, недалеко, километров на 150. Да, их новейшие AGM-158B JASSM-ER могут лететь на 900+ км и пытаться поражать корабли у северной оконечности Скандинавских гор. Но из 158-й противокорабельная ракета сильно так себе, она планировалась под другие цели. Потому попробовать можно, но не факт, что попадет. К тому же AGM-158B JASSM-ER все так же дозвуковая.
А то, чем реально «Шершень» может засветить по кораблю, то есть, AGM-84E «Гарпун» - извините, 150 км. И опять-таки, ракета дозвуковая, что не создаст проблем для российских ЗРК.
Арифметика говорит, что 700 км дальности полета «Шершня» и 150 км ПКР «Гарпун» - это всего 850 км. И на это расстояние авианосец должен будет подойти к нашей плавучей зенитке, чтобы только попытаться как-то «Нахимова» поцарапать. Так себе расклад, «Оникс-М» может лететь на 800 км. Там, на западе говорят, что это все фигня, но вот кто проверять полезет?
Далее. В кабинах «Шершней» однозначно сидят очень крутые парни, «Топ Ган» и все такое, но: до момента пуска ракет из 700 км к точке пуска 250 километров придется лететь в зоне действия С-400. То есть, 10-15 минут. Над морем, то есть, где тебя радары видят просто шикарно, потому что минимум помех. Да, сзади будут лететь «Гроулеры», которые должны будут защитить.
В общем – очень так себе расклад. В «Гроулере», который идет сзади и теоретически будет иметь шанс сбежать, я бы еще полетел. В «Шершне» как-то вот неуютно кажется. С-400 – это серьезно.
Но это только половина дела. Далее ход с нашей стороны.
Следующая фигура не ферзь, конечно, но слон точно. МиГ-31.
Причем, в обеих итерациях, БМ и К. МиГ-31БМ вполне может работать как самолет целеуказания, ничуть не хуже самолетов ДРЛОиУ. Причем, благодаря своей системе «Заслон-М» МиГ-31БМ может делать это как для других самолетов, так и быть «глазами» «Адмирала Нахимова». Причем, МиГ-31БМ может работать и по малозаметным целям типа противокорабельных крылатых ракет.
На вооружении МиГ-31БМ находятся очень неприятные изделия типа Р-33С и Р-37М с дальностью действия от 200 до 300 км. То есть, находясь в зоне действия ракет С-400 на борту «Адмирала Нахимова», МиГ-31БМ просто не даст подойти «Шершням» на дистанцию пуска ракет. А в случае пуска чего-то дальнобойного типа AGM-158B, 31-й просто увидит и собьет эти ракеты, либо передаст данные на «Нахимов». Результат будет примерно тот же.
Это не авторский вымысел, это пишут американцы. И еще их очень сильно волнует МиГ-31К. 2 000 километров дальности поражения аэробаллистической ракетой 9-C-7760 со скоростью 10М и при наличии 500-кг боеголовки – это очень много даже для авианосца.
Пара МиГ-31БМ и МиГ-31К может оказаться более эффективной «убийцей авианосцев», чем все эти огромные корабли, утыканные антеннами и ракетами.
Третья фигура. Су-30СМ/СМ2. Кто скажет, что этот самолет – не головная боль? Он может нести противокорабельные ракеты в принципе, от Х-28 и Х-35 до того же «Оникса». Да, пока прямой информации об этом не было, но: Су-30МКИ вполне нормально оперирует «БраМосом», который «Яхонт», то есть, «Оникс-Э», экспортный. Почему этого не сможет сделать Су-30СМ2?
Большой радиус действия нашего истребителя позволяет стать хорошим щитом для вышеперечисленных фигур на доске в первую очередь от всяких проблем со стороны Скандинавии. Но и стать вторым эшелоном со своим боевым радиусом (буквально 100 км не дотягивает до Северного полярного круга, облетая Скандинавию) этот самолет сможет запросто.
И четвертый гвоздь. Дальняя авиация. Здесь даже не станем трогать стратегов, это очень дорого и их ракеты предназначены несколько для иных целей, так сказать – в резерве. Для наших задач достаточно и Ту-22М3М с чем-то типа Х-22 «Буря». Сверхзвуковая, и если долетит – все печально.
Дальность у Ту-22М такая (6 800 км), что он вообще над Арктикой может летать туда, куда надо, а не куда сможет. Реально очень полезный самолет, несмотря на возраст.
Иду на вы?
Если в целом, то несмотря на численное превосходство, ребята из НАТО не выглядят такими уверенно врывающимися в Арктику. Если мы говорим о конвенциональном конфликте за ресурсы, конечно, а мы говорим именно о нем.
Выдавить Россию из Арктики можно. Можно загнать в бухты Мурманска и Архангельска, блокировать там Северный флот, как это в свое время делали с Балтийским. Только процесс этот будет весьма кровавым, и на Западе все теперь прекрасно это понимают.
Конечно, адмиралы, которые будут рисовать планы, не сядут в кабины «Шершней» и не встанут к штурвалам «Арли Берков», идущих к Северному полярному кругу.
И последний, очень весомый момент. Да, тот самый лед, который действительно может стать очень ценным ресурсом: источником питьевой воды. Но через эти льды действительно нужно как-то пройти всем желающим приобщиться к разделу Арктики.
Нужны ледоколы.
Между тем, ледокол – это очень специфичное судно. И с ними в мире все очень непросто. Если взять Соединенные Штаты, которые более 100 лет строят авианосцы, то с той или иной степенью уверенности можно сказать, что это они умеют. У России такой практики не было, но ледоколы строились всегда. И север был русским всегда.
Есть ледоколы и есть ледокольные суда. Разница в мощности и возможностях. Вообще тому, чем можно оперировать на Севере, можно посвятить отдельную статью, сейчас достаточно сказать, что в распоряжении нашей страны имеется 84 ледокола и ледокольных судна. Да, цифра просто ошеломительная, но факт. Правда, не все из этого количества можно использовать на Севере, там нечего делать, скажем, речным ледоколам, которые чистят лед в низовьях Волги, чему лично был свидетелем. Но и то, что есть, превышает возможности всех остальных стран мира.
А что там, у тех, кто так хочет в Арктику?
Да ничего у них нет. Канада имеет около 20 судов этого класса, но основное большинство выполняет миссии на Великих озерах и по рекам. Плюс четыре ледокола прибрежного класса есть у Береговой охраны. Тяжелых ледоколов, способных оперировать в Арктике, у Канады много. Один. «Терри Фокс», заслуженный ветеран, борец со льдами с 1983 года. Единственное канадское судно, добравшееся до Северного полюса.
Вообще «Терри Фокса» хотели списать, но пока не могут. Надо построить что-то взамен.
Самый крупный и мощный ледокол Соединенных Штатов, «Хили», всего-то в два раза слабее по мощности российских коллег (34,5 МВт), покорил Северный полюс дважды. В 2001 и 2022 годах. Предмет национальной гордости и все такое. Конечно, до русских, которые просто возят на Северный полюс туристов, ему очень далеко, но он есть.
В общем, три наших ледокола, введенных в строй за последние пять лет, «Арктика», «Сибирь» и «Урал», они как бы превышают по мощности все, что может колотиться о лед Арктики под флагами США, Канады, Великобритании и прочих государств.
«Средиземное море 22 века»
Конечно, многие хотели бы запустить руки в этот регион по локоть и грести от души. Но Арктика и Северный Ледовитый океан – это точно не теплое и мягкое Средиземное море. Погода и льды делают Арктику очень непростым местом что для войны, что для бизнеса. Но главное – как-то вот повелось, что русские считают Север своим. Не то чтобы надо спрашивать у России, но просто прийти на наше и начать там дела делать – повторюсь, это будет неприятно и кроваво.
Мы довольно часто обсуждали возможное вмешательство России в различные конфликты и даже один раз такое произошло. В Сирии, как вы помните, наш флот принял участие в тамошних событиях, причем, силами кораблей Северного и Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Конечно, заслуги ЧФ в снабжении группировки российских войск неоценимы, а вот в плане нанесения ударов по противнику вне конкуренции были МРК из Каспия.
Вопрос в том, что цели в Сирии были больше политические, и в итоге все усилия закончились ничем. Сосредоточиться не на защите чужих интересов и прочих демонстраций флагов, а в защите в первую очередь своих интересов.
У России просто огромная связка в виде Северного Ледовитого и Тихого океанов. Это почти 10 000 километров от Мурманска до Сахалина вдоль побережья. Это все наше и это надо защищать. Арктика должна стать местом, о котором в любой стране мира должны знать, что там можно очень сильно выхватить по слишком любопытному носу.
То, что сегодня Россия как минимум, не слабее НАТО в плане качества, а сегодня качество играет очень большую роль, это обнадеживает на будущее. И Север, который многие сегодня называют русским, должен быть именно таким.
