Почему забыли парад Победы в Берлине
Парад союзных войск 7 сентября 1945 года в Берлине. Колонна советских танков ИС-3
Предыстория
После полного символизма Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. (80 лет Священному Параду Победы) советское руководство предложило союзникам по антигитлеровской коалиции провести совместный парад войск в честь победы над гитлеровской Германией в самом Берлине.
Союзники дали согласие, но его проведение отложили до завершения разгрома Японии и Второй мировой войны. В итоге парад союзных войск решили провести в сентябре 1945 года в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои во время штурма Берлина.
В параде Победы союзных войск во Второй мировой войне должны были участвовать все рода сухопутных войск. Военно-воздушные и Военно-морские силы решено было не привлекать.
В совместном параде приняли участие всего 5 тыс. солдат и офицеров. Цифра явно недостаточная для зрелищного мероприятия, претендующего на статус эпохального исторического события (победное завершение Второй мировой войны). Для сравнения, 24 июня 1945 года в Параде Победы на Красной площади в Москве участвовало около 35 тыс. человек.
На парад старались отобрать советских солдат и командиров, которые особенно отличились при штурме германской столицы и главных центров Германской империи — Рейхстага и Имперской канцелярии.
Со стороны США, Англии и Франции в параде принимали участие войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной службы в отведенных им секторах западной части города.
Парад должны были принять три главнокомандующих войсками союзников. Со стороны СССР парад должен был принять главнокомандующий Группы советских войск в Германии и глава Советской военной администрации, Маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Незадолго до парада пришло известие, что по ряду причин главнокомандующие союзнических государств — американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и французский генерал Делатр де Тассиньи — не могут прибыть в Берлин и уполномочили для участия в параде своих представителей.
Жуков сообщил об этом Сталину. Выслушав доклад советского полководца, Сталин сказал:
Так глава Советского Союза Иосиф Виссарионович поручил принимать парад Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
Парад состоялся через пять дней после окончания Второй мировой войны (80 лет назад завершилась Вторая мировая война). В этот жаркий и солнечный осенний день, казалось, самой природой предназначенный для проведения грандиозного совместного парада, американцы, англичане и французы сделали все, чтобы демонстративно принизить роль Красной империи и её Вооруженных сил в победе над Германией и Японией.
Парад Победы союзных войск 7 сентября 1945 года. Маршал Г. К. Жуков объезжает войска
Берлинский парад
7 сентября 1945 г. в 9 час. 30 мин. на центральную площадь Берлина стали прибывать военнослужащие союзных армий и военная техника. Подготовленные трибуны заняли генералы и офицеры союзных войск. В районе, где проходил парад, собрались около 20 тыс. берлинцев.
На трибуне присутствовали представители главнокомандующих оккупационными войсками: от Великобритании — заместитель командующего британскими оккупационными войсками, генерал-майор Брайан Робертсон, от США — генерал Джордж Паттон, от Франции — командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал Мари-Пьер Кёниг.
Напротив были расположены четыре оркестра — по одному от каждой державы-победительницы (СССР, США, Англии и Франции). Каждый сводный полк должен был пройти торжественным маршем мимо зрительских трибун в духовом сопровождении именно своего оркестра.
Ровно в 11 часов на открытом автомобиле к трибуне подъехал Георгий Жуков, он произвел фронтальный объезд войск. Сводные полки встречали Маршала Советского Союза своими приветствиями. Объехав войска, Жуков произнес речь, в которой были отмечены исторические заслуги советских войск и союзных сил. Торжественная речь советского главнокомандующего, его приветствия державам-победительницам синхронно переводились на английский и французский языки.
Открывала парад советская пехота, бойцы 9-го стрелкового корпуса 5-й советской ударной армии. Сводный полк 248-й стрелковой дивизии возглавлял участник штурма Берлина, Герой Советского Союза подполковник Георгий Ленев.
Сводный полк 248-й стрелковой дивизии на Шарлоттенбургском шоссе в берлинском парке Тиргартен. Численность сводного полка составляла 2000 человек. Командовал полком Герой Советского Союза подполковник Г. М. Ленев
Затем шли солдаты из 2‑й французской пехотной дивизии, партизаны, альпийские стрелки и зуавы. Это были солдаты, воевавшие против противника в Северной Африке, Италии, а также на территории самой Франции. Командовал французами полковник Плесье.
За ними следовали бойцы 131-й пехотной бригады и ряда других британских подразделений, воевавших в Египте. Командовал сводным британским полком полковник Бренд. Далее прошел сводный оркестр шотландцев-волынщиков.
Замыкали пеший строй парашютисты из 82-й американской воздушно-десантной дивизии. Командовал американцами полковник Тукер.
Завершился парад прохождением бронетехники. Сначала шла техника Британии — 24 танка и 30 бронемашин 7-й танковой дивизии. Далее — французская колонна: 6 средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии. Следом американская колонна: 32 танка и 16 бронемашин из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы.
Замыкали строй танки из 2-й гвардейской танковой армии, руководил советской колонной генерал-майор Т. Абрамов. В заключение всей торжественной церемонии оркестр каждой страны исполнил свой национальный гимн.
Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строю. Большое впечатление на зрителей произвели танки и самоходная артиллерия. Особенно сильно иностранцев потрясли советские тяжелые танки ИС-3, запущенные в серийное производство в последние дни Великой Отечественной войны. Из союзных войск лучшей строевой подготовкой отличились британские войска.
Парад Победы союзных войск 7 сентября 1945 года. Колонна из 30 английских легких разведывательных бронеавтомобилей Daimler Mk II из состава 7-й английской танковой дивизии проходит по Шарлоттенбургскому шоссе в берлинском парке Тиргартен
Колонна из 16-ти американских легких бронеавтомобилей М8 «Грейхаунд» (Greyhound) из состава 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы проходит по Шарлоттенбургскому шоссе
Колонна из 24-х английских средних крейсерских танков А-34 «Комета» из 7-й британской танковой дивизии проходит по площади Большой Звезды в берлинском парке Тиргартен
Пролог «холодной войны»
Это была последняя крупная совместная акция союзников. Дружба между Советским Союзом и Соединенными Штатами после общей победы над Германией и Японией не состоялась. Вины СССР в этом нет. Сталин, после завершения страшной и кровопролитной войны, не был заинтересован в новом глобальном противостоянии. Советской цивилизации необходим был мир для восстановления и дальнейшего развития. Мирное сотрудничество, сосуществование позволило бы меньше ресурсов направлять на развитие обороны, улучшить жизнь народа. Москва уже отказалась от троцкистских идей «мировой революции».
Однако хозяева Англии и США, которые собственно и развязали Вторую мировую войну, и претендовали на мировое господство, не желали мира. Они жаждали уничтожить советскую (русскую) цивилизацию и развязали Третью мировую войну (она более известна как «холодная война»). Новое противостояние не могло принять формы открытой войны, по примеру Первой и Второй мировых войн, так как Лондон и Вашингтон боялись военной мощи Красной империи (Почему США развязали мировую войну; Зачем Запад развязал Третью мировую войну).
Также не было уже мощной державы, которую можно было столкнуть с Россией. Англосаксы предпочитали чужими руками жар загребать. Они уже три столетия сталкивали русских со своим «пушечным мясом» – шведами, турками, персами, французами, японцами и германцами.
Позднее свою роль оказал ядерный фактор, когда Москва добилась атомного паритета.
Война шла на информационном, идеологическом и экономическом фронтах, а открытые конфликты, в которых так и или иначе принимали участие США с союзниками и СССР, были локального и реже регионального характера. К примеру, Корейская война, затем Вьетнам и прочие конфликты.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что последнее крупное совместное мероприятие союзников было предано забвению, его постарались забыть.
Вот почему при жизни Сталина трехминутную кинохронику парада (из реально отснятой операторами 30-минутной хроники) показали всего лишь один раз, причем без каких-либо комментариев. По воле Верховного это событие было предано забвению и вычеркнуто из отечественной Истории.
Сталин всё отлично понял, на Западе уважали только силу, помноженную на железную волю и разум. Уже 12 сентября 1945 года началась переброска на Чукотку войск 126-го легкого горно-стрелкового корпуса.
Парад союзных войск в Берлине 7 сентября 1945 года, посвященный окончанию Второй мировой войны. Колонна из 52 советских тяжелых танков ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии проходит по Шарлоттенбургскому шоссе
