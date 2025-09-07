Почему забыли парад Победы в Берлине

Почему забыли парад Победы в Берлине
Парад союзных войск 7 сентября 1945 года в Берлине. Колонна советских танков ИС-3


Предыстория


После полного символизма Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г. (80 лет Священному Параду Победы) советское руководство предложило союзникам по антигитлеровской коалиции провести совместный парад войск в честь победы над гитлеровской Германией в самом Берлине.



Союзники дали согласие, но его проведение отложили до завершения разгрома Японии и Второй мировой войны. В итоге парад союзных войск решили провести в сентябре 1945 года в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои во время штурма Берлина.

В параде Победы союзных войск во Второй мировой войне должны были участвовать все рода сухопутных войск. Военно-воздушные и Военно-морские силы решено было не привлекать.

В совместном параде приняли участие всего 5 тыс. солдат и офицеров. Цифра явно недостаточная для зрелищного мероприятия, претендующего на статус эпохального исторического события (победное завершение Второй мировой войны). Для сравнения, 24 июня 1945 года в Параде Победы на Красной площади в Москве участвовало около 35 тыс. человек.

На парад старались отобрать советских солдат и командиров, которые особенно отличились при штурме германской столицы и главных центров Германской империи — Рейхстага и Имперской канцелярии.

Со стороны США, Англии и Франции в параде принимали участие войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной службы в отведенных им секторах западной части города.

Парад должны были принять три главнокомандующих войсками союзников. Со стороны СССР парад должен был принять главнокомандующий Группы советских войск в Германии и глава Советской военной администрации, Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

Незадолго до парада пришло известие, что по ряду причин главнокомандующие союзнических государств — американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и французский генерал Делатр де Тассиньи — не могут прибыть в Берлин и уполномочили для участия в параде своих представителей.

Жуков сообщил об этом Сталину. Выслушав доклад советского полководца, Сталин сказал:

Они хотят принизить политическое значение парада войск стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ главкомов и принимайте парад сами, тем более что вы имеете на это прав больше, чем они.

Так глава Советского Союза Иосиф Виссарионович поручил принимать парад Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Парад состоялся через пять дней после окончания Второй мировой войны (80 лет назад завершилась Вторая мировая война). В этот жаркий и солнечный осенний день, казалось, самой природой предназначенный для проведения грандиозного совместного парада, американцы, англичане и французы сделали все, чтобы демонстративно принизить роль Красной империи и её Вооруженных сил в победе над Германией и Японией.


Парад Победы союзных войск 7 сентября 1945 года. Маршал Г. К. Жуков объезжает войска

Берлинский парад


7 сентября 1945 г. в 9 час. 30 мин. на центральную площадь Берлина стали прибывать военнослужащие союзных армий и военная техника. Подготовленные трибуны заняли генералы и офицеры союзных войск. В районе, где проходил парад, собрались около 20 тыс. берлинцев.

На трибуне присутствовали представители главнокомандующих оккупационными войсками: от Великобритании — заместитель командующего британскими оккупационными войсками, генерал-майор Брайан Робертсон, от США — генерал Джордж Паттон, от Франции — командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал Мари-Пьер Кёниг.

Напротив были расположены четыре оркестра — по одному от каждой державы-победительницы (СССР, США, Англии и Франции). Каждый сводный полк должен был пройти торжественным маршем мимо зрительских трибун в духовом сопровождении именно своего оркестра.

Ровно в 11 часов на открытом автомобиле к трибуне подъехал Георгий Жуков, он произвел фронтальный объезд войск. Сводные полки встречали Маршала Советского Союза своими приветствиями. Объехав войска, Жуков произнес речь, в которой были отмечены исторические заслуги советских войск и союзных сил. Торжественная речь советского главнокомандующего, его приветствия державам-победительницам синхронно переводились на английский и французский языки.

Открывала парад советская пехота, бойцы 9-го стрелкового корпуса 5-й советской ударной армии. Сводный полк 248-й стрелковой дивизии возглавлял участник штурма Берлина, Герой Советского Союза подполковник Георгий Ленев.


Сводный полк 248-й стрелковой дивизии на Шарлоттенбургском шоссе в берлинском парке Тиргартен. Численность сводного полка составляла 2000 человек. Командовал полком Герой Советского Союза подполковник Г. М. Ленев

Затем шли солдаты из 2‑й французской пехотной дивизии, партизаны, альпийские стрелки и зуавы. Это были солдаты, воевавшие против противника в Северной Африке, Италии, а также на территории самой Франции. Командовал французами полковник Плесье.

За ними следовали бойцы 131-й пехотной бригады и ряда других британских подразделений, воевавших в Египте. Командовал сводным британским полком полковник Бренд. Далее прошел сводный оркестр шотландцев-волынщиков.

Замыкали пеший строй парашютисты из 82-й американской воздушно-десантной дивизии. Командовал американцами полковник Тукер.

Завершился парад прохождением бронетехники. Сначала шла техника Британии — 24 танка и 30 бронемашин 7-й танковой дивизии. Далее — французская колонна: 6 средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии. Следом американская колонна: 32 танка и 16 бронемашин из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы.

Замыкали строй танки из 2-й гвардейской танковой армии, руководил советской колонной генерал-майор Т. Абрамов. В заключение всей торжественной церемонии оркестр каждой страны исполнил свой национальный гимн.

Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строю. Большое впечатление на зрителей произвели танки и самоходная артиллерия. Особенно сильно иностранцев потрясли советские тяжелые танки ИС-3, запущенные в серийное производство в последние дни Великой Отечественной войны. Из союзных войск лучшей строевой подготовкой отличились британские войска.


Парад Победы союзных войск 7 сентября 1945 года. Колонна из 30 английских легких разведывательных бронеавтомобилей Daimler Mk II из состава 7-й английской танковой дивизии проходит по Шарлоттенбургскому шоссе в берлинском парке Тиргартен


Колонна из 16-ти американских легких бронеавтомобилей М8 «Грейхаунд» (Greyhound) из состава 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы проходит по Шарлоттенбургскому шоссе


Колонна из 24-х английских средних крейсерских танков А-34 «Комета» из 7-й британской танковой дивизии проходит по площади Большой Звезды в берлинском парке Тиргартен

Пролог «холодной войны»


Это была последняя крупная совместная акция союзников. Дружба между Советским Союзом и Соединенными Штатами после общей победы над Германией и Японией не состоялась. Вины СССР в этом нет. Сталин, после завершения страшной и кровопролитной войны, не был заинтересован в новом глобальном противостоянии. Советской цивилизации необходим был мир для восстановления и дальнейшего развития. Мирное сотрудничество, сосуществование позволило бы меньше ресурсов направлять на развитие обороны, улучшить жизнь народа. Москва уже отказалась от троцкистских идей «мировой революции».

Однако хозяева Англии и США, которые собственно и развязали Вторую мировую войну, и претендовали на мировое господство, не желали мира. Они жаждали уничтожить советскую (русскую) цивилизацию и развязали Третью мировую войну (она более известна как «холодная война»). Новое противостояние не могло принять формы открытой войны, по примеру Первой и Второй мировых войн, так как Лондон и Вашингтон боялись военной мощи Красной империи (Почему США развязали мировую войну; Зачем Запад развязал Третью мировую войну).

Также не было уже мощной державы, которую можно было столкнуть с Россией. Англосаксы предпочитали чужими руками жар загребать. Они уже три столетия сталкивали русских со своим «пушечным мясом» – шведами, турками, персами, французами, японцами и германцами.

Позднее свою роль оказал ядерный фактор, когда Москва добилась атомного паритета.

Война шла на информационном, идеологическом и экономическом фронтах, а открытые конфликты, в которых так и или иначе принимали участие США с союзниками и СССР, были локального и реже регионального характера. К примеру, Корейская война, затем Вьетнам и прочие конфликты.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что последнее крупное совместное мероприятие союзников было предано забвению, его постарались забыть.

Вот почему при жизни Сталина трехминутную кинохронику парада (из реально отснятой операторами 30-минутной хроники) показали всего лишь один раз, причем без каких-либо комментариев. По воле Верховного это событие было предано забвению и вычеркнуто из отечественной Истории.

Сталин всё отлично понял, на Западе уважали только силу, помноженную на железную волю и разум. Уже 12 сентября 1945 года началась переброска на Чукотку войск 126-го легкого горно-стрелкового корпуса.


Парад союзных войск в Берлине 7 сентября 1945 года, посвященный окончанию Второй мировой войны. Колонна из 52 советских тяжелых танков ИС-3 из состава 2-й гвардейской танковой армии проходит по Шарлоттенбургскому шоссе
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +15
    7 сентября 2025 03:48
    Сталин всё отлично понял, на Западе уважали только силу, помноженную на железную волю и разум.
    Чего нам так не хватает....
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +4
      7 сентября 2025 07:22
      Тоже отметил эту цитату. Если с силой еще более менее, мужество русского война не зависит от сидящего в кресле президента , то с волей и разумом у наших правителей полный швах. Как ни печально...
      1. Boris55
        Boris55
        -17
        7 сентября 2025 09:55
        Цитата: FoBoss_VM
        Чего нам так не хватает....
        Цитата: FoBoss_VM
        с волей и разумом у наших правителей полный швах

        Всего нам хватает. Решать одну и ту-же проблему можно разными путями.

        Большевик Сталин, чьим именем назван город в его часть, за то, что он в гражданскую отстоял его от белых присягнувших антанте и мечтающих уничтожить Россию, решал эту проблему исходя из своего жизненного опыта.

        Большевик Путин, решает нынешнюю проблему из своего жизненного опыта службы во внешней разведке, с учётом опыта в т.ч. и большевика Сталина.

        Большевик Сталин победил врага на 6-м приоритете управления.
        Большевик Путин побеждает врага (Запад) на всех шести - БРИКС, созданный им, похоронит Запад с её поработительной концепции устройства Мира на основе ссудного процента и расовой доктрины ненависти. Нам более ни когда не будет грозить опасность с Запада!

        Про шесть приоритетов управления в доходчивой форме. Подробнее - в инете.

    2. Illanatol Звание
      Illanatol
      -3
      7 сентября 2025 13:29
      Это лишь ваше имхо. И воли и дальновидности нынешней власти как раз хватает. У Запада вроде и козырей больше, но обыграть РФ не получается.

      То-то Трамп совсем Путина не уважает. Ну если сравнить отношение Трампа к Путину с таковым к немцам, французам и прочим гейропейцам - так вполне.
      Ну про отношение к Зеленскому... выгнали в свое время, как щенка дрисливого, из Белого Дома. "Почувствуйте разницу", как сказано в рекламе.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +6
        7 сентября 2025 13:40
        Цитата: Illanatol
        То-то Трамп совсем Путина не уважает

        Трамп уважает ядерное наследие оставленное И. В. Сталиным...
        1. Illanatol Звание
          Illanatol
          -2
          8 сентября 2025 08:13
          Ну это не совсем точно. Ядерное наследие, оставленное ИВС, было довольно скромным. Сколько боеголовок и бомб было у СССР в 1953 году?
          Большая часть ракетно-ядерного потенциала СССР и соответствующих технологий было создано уже после Сталина. Так что можно и Хрущева и Брежнева добавить, особенно Брежнева. Но и Путину отдадим должное, наши СЯС при ним были изрядно модернизированы, появился и гиперзвук.

          Как бы то ни было, но с Путиным Запад считается куда сильнее, чем с ЕБН. Хотя ЕБН тоже имел "ядерное наследие оставленное И. В. Сталиным."
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      7 сентября 2025 14:38
      Цитата: Uncle Lee
      Сталин всё отлично понял, на Западе уважали только силу, помноженную на железную волю и разум.
      Чего нам так не хватает....

      Асфальта нам не хватает..
      Берлин 5 ( пять!!)лет бомбили, долбали артиллерией, танки рвали траками, рельсы в который забивали - а асфальт как новенький...
      Вот почему так????!!!!!
      1. Igool Звание
        Igool
        +1
        7 сентября 2025 16:28
        Цитата: свой1970
        Вот почему так????!!!!!


        Потому, что немцы строили бетонные дороги. До самого последнего времени (2000-е), автобаны под Берлином так и были из бетона.
      2. Igool Звание
        Igool
        +4
        7 сентября 2025 16:42
        Вот фото вблизи. Обратите внимание- верхний слой асфальта- нарушен. Глубже идет бетон. На автобане вообще асфальта не было- бетонка.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          7 сентября 2025 22:26
          Цитата: Igool
          Вот фото вблизи. Обратите внимание- верхний слой асфальта- нарушен. Глубже идет бетон. На автобане вообще асфальта не было- бетонка.

          На одном фото раздолбленный к 1945 году Берлин, на другом федеральная трасса в 2018, по любым немецким канонам - автобан
          На мой взгляд - ее бомбили сильнее чем Берлин.
          З. Ы
          Сейчас дорогу сделали, спору нет - но сколько еще в стране таких дорог- как после бомбежки и артобстрелов
  2. Александр_Македонсков Звание
    Александр_Македонсков
    +8
    7 сентября 2025 04:29
    Кто забыл ? Тот кто не интересуется историей и продажные политиканы... И пожалуй ещё одна категория. Те, кто о недавнем параде в Пекине писали со слезами на глазах... Флюгера, одним словом smile
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    7 сентября 2025 04:40
    Цитата: Самсонов Александр
    Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы
    Сталин как в воду глядел wink
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +10
      7 сентября 2025 06:56
      Цитата: Голландец Михель
      Цитата: Самсонов Александр
      Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы
      Сталин как в воду глядел wink

      ИС- 3 в то время был самым лучшим танком.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +7
      7 сентября 2025 09:26
      Цитата: Голландец Михель
      Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы
      Сталин как в воду глядел

      Великий вождь предвидел на многие годы вперед. И был абсолютно прав. Зря его труды отменили для изучения студентами. Может быть непомнящих родства было бы поменьше
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +1
        7 сентября 2025 09:49
        По воле Верховного это событие было предано забвению и вычеркнуто из отечественной Истории.
    3. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      -12
      7 сентября 2025 11:34
      Согласно книге Эдуарда Радзинского «Сталин», Сталин стал Генеральным секретарём Коммунистической партии незаконно. Он не имел права занимать руководящие должности в партии, поскольку был исключён из неё за участие в конфискациях, как и нынешний Зеленский.
      1. faiver Звание
        faiver
        +9
        7 сентября 2025 12:16
        кто есть Сталин, и кто есть Радзинский взявшийся его судить? wink
      2. Illanatol Звание
        Illanatol
        +5
        7 сентября 2025 13:24
        Тупое вранье. Кто и когда принял решение об исключении Сталина из ВКП(б)? Ссылку на источник (не писанину Радзинского) не угодно ли предоставить?
        Генсек - это выборная должность. Нужен, как минимум, пленум партии.

        А Радзинский - просто продажное брехло. Кстати, давно его не видно в телевизоре. Видно Мединский все же более подходит текущему историческому моменту.
        1. АрхиФил Звание
          АрхиФил
          +1
          7 сентября 2025 13:44
          Кстати, давно его не видно в телевизоре.

          Возраст,Венеция,сын-*инагент*,короче неплохо и так,да и спокойно. bully По ютубу в основном общается с аудиторией.
      3. Igool Звание
        Igool
        +5
        7 сентября 2025 16:34
        Цитата: Salimi from iran
        Согласно книге Эдуарда Радзинского «Сталин»,


        Ссылаться на Радзинского в данном вопросе, это все-равно что изучать историю тех лет по Солженицыну. Это полный зашквар и показывает полное Ваше невежество в данном вопросе.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    7 сентября 2025 05:23
    ❝ Почему забыли парад Победы в Берлине ❞ —

    — «Никто не забыт, ничто не забыто» © ...
    1. Boris55
      Boris55
      0
      7 сентября 2025 10:09
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — «Никто не забыт, ничто не забыто» © ...

      Они нам этого не простили...
      1. Illanatol Звание
        Illanatol
        0
        7 сентября 2025 13:26
        Ну, как Жуков и напророчил.
  5. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +6
    7 сентября 2025 08:31
    Опять статья из разряда они все злодейские злодеи, а мы хорошие хорошисты.
    1. Illanatol Звание
      Illanatol
      -1
      7 сентября 2025 13:21
      Ну если они поддерживают укробандеровцев - таки злодеи. А мы уже потому хорошисты, что с неонацизмом боремся на Украине, превращая нациков в фарш.
    2. Igool Звание
      Igool
      +1
      7 сентября 2025 16:48
      Цитата: Ганкутсу_
      Опять статья из разряда они все злодейские злодеи


      Вы это можете сказать и о временах ВОВ? Тогда ведь так же показывалась сущность германского нацизма. Или у Вас найдутся какие-то факты? Не бойтесь, публикуйте, ознакомимся, очень нам любопытно.
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    7 сентября 2025 08:36
    От увиденного ИС-3 союзники ещё долго икали...
  7. parusnik Звание
    parusnik
    +8
    7 сентября 2025 08:44
    Англосаксы предпочитали чужими руками жар загребать. Они уже три столетия сталкивали русских со своим «пушечным мясом» – шведами, турками, персами, французами, японцами и германцами.

    Персидский поход Петра I,это англичане,его надоумили? А не Пётр I решил воспользоваться возникшим в Персии хаосом.А до поляков, у англичан,руки не дотянулись? yes
    1. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      +6
      7 сентября 2025 08:59
      Монгольское вторжение - это тоже происки англичанки. Все войны, что вела Россия была с подачи мелкобритании!
      Сама Россия никогда никаких войн не вела.
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +7
        7 сентября 2025 09:48
        Монгольское вторжение - это тоже происки англичанки.

        Все раньше началось,когда Владимир Мономах,женился на "аглицкой",принцессе,вот тогда,англичане столкнули лбами,русских князей и половцев,а уж потом татаро-монгол натравили,на самом деле они русскими были из Тартарии. laughing
      2. Marrr
        Marrr
        +2
        7 сентября 2025 12:51
        Монгольское вторжение - это тоже происки англичанки.
        точно, и и она же подговорила половцев напасть на Русь
      3. multicaat Звание
        multicaat
        -1
        8 сентября 2025 14:53
        Цитата: Ганкутсу_
        Сама Россия никогда никаких войн не вела.

        вот турки теперь чешут репу - с кем они воевали 2 века? 5 войн было, несколько памятников им стоит в МСК и СПБ. А Суворов как оказался в Италии? Макаронники заманили новой пастой?
        А русская колония у буров тоже была совершенно мирной, белой и пушистой? А 2 раздела Речи Посполитой - там тоже добровольно России отдавали территории? Вот поляки удивятся, когда услышат.
        А кавказские войны? Там видимо, тоже чеченские террористы взорвали что-то в МСК?
    2. AdAstra Звание
      AdAstra
      +6
      7 сентября 2025 10:28
      А то как же, лично ж ихняя королева тогда Петру звонила, со словами: "Диэр Пит, а не ду ту бы тебе до персов, спик у них дэр мэни разных ништяков ту би:" yes laughing
      1. parusnik Звание
        parusnik
        +7
        7 сентября 2025 10:30
        Петру звонила
         По китайскому мобильнику,собранному в Персии laughing yes
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      7 сентября 2025 19:32
      Потом у нас передумали и вернули Дагестан персам взад. После чего там началась яростная заруба, так как даги не хотели обратно lol
  8. Ольгович Звание
    Ольгович
    +3
    7 сентября 2025 09:13
    Редакция ВО на высоте-одна из немногих СМИ, отметивших юбилей знаменательного Парада союзных войск 7.09.1945. Авот "Правда, Известия,Комсомолка-нет ничего.

    И напрасно-Парад ознаменовал одно из немногих успешных стратегических совместных действий наций

    . По воле Верховного это событие было предано забвению и вычеркнуто из отечественной Истории.


    Зато вовсю крутили фильм "Падение Берлина" , где улыбающийся Сталин в белоснежном мундире выходит из самолета в ценрте поверженного Берлина , к нему бегут от только что взятого рейхстага наши бойцы и ..союзники с флагами США ,ВБ, Франции и пр и пр, чтобы восторженно выслушать речь вождя..
    Вот как оно было на самом деле!
  9. Jager Звание
    Jager
    +1
    7 сентября 2025 11:54
    От первого фото дух захватывает! Показать бы его Гитлеру вечером 21-го июня 1941-го с фразой "Ну давай, попробуй!". soldier
  10. Marrr
    Marrr
    +1
    7 сентября 2025 12:46
    Сталин, после завершения страшной и кровопролитной войны, не был заинтересован в новом глобальном противостоянии. Советской цивилизации
    автор придумал новый политический слоган - СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
    Или не придумал, а где-то подсмотрел?
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +4
      7 сентября 2025 13:22
      Или не придумал, а где-то подсмотрел?

      Сергей Георгиевич Кара-Мурза со своей одноимённой книгой в двух томах.Так что?Скорее подсмотрел-таки. bully
    2. Igool Звание
      Igool
      +1
      7 сентября 2025 16:54
      Цитата: Marrr
      СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ


      Ну если не цивилизация, то новая общность- советский народ был провозглашён:
      "30 марта 1971 года Леонид Брежнев провозгласил формирование новой исторической общности — советского народа. В этот день он выступил с отчетным докладом на XXIV съезде КПСС, в ходе которого и провозгласил существование нового народа."
      1. Marrr
        Marrr
        -2
        7 сентября 2025 18:55
        Ему бы дураку не народ провозглашать, а упразднить республики и ликвидировать границы, законодательно закрепив единое государство с одной внешней границей.
        Тогда бы хрена с два ЦРУшники и их агенты развалили бы СССР.

        И поменьше давать денег голодранцам по всему земному шару, уверяющим, что они строят социализм, поэтому скорее помогайте.
        Но кремлевские старцы впали в маразм и возомнили что будут жить и находится у власти вечно.
        Последствия этой тупости сейчас аукаются во всем мире
        1. Авиатор_ Звание
          Авиатор_
          +1
          7 сентября 2025 19:48
          а упразднить республики и ликвидировать границы, законодательно закрепив единое государство с одной внешней границей.
          В РИ это уже было, но Украина всё равно отвалилась, даже Брестский договор с немцами раньше РСФСР подписала (февраль 1918 против марта 1918). Так что это не метод.
        2. solar Звание
          solar
          +1
          7 сентября 2025 22:48
          Ему бы дураку не народ провозглашать, а упразднить республики и ликвидировать границы, законодательно закрепив единое государство с одной внешней границей.

          Всё по ленинским заветам. Ленин считал национальную политику в Российской империи одной из главных причин того, что она прекратила существование.
  11. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    +1
    7 сентября 2025 14:26
    Об этом параде забыли либо те, кто не знает истории, либо те, кто её просто не хочет знать (что, в общем - то, одно и то же). no
  12. Ольгович Звание
    Ольгович
    +2
    7 сентября 2025 14:52
    Кстати , это не первый парад союзников в Берлине-первый состоялся еще 4 мая 1945, непосредственно после взятия Берлина 2 мая
  13. Seal Звание
    Seal
    +4
    7 сентября 2025 15:57
    Цитата: Salimi from iran
    Согласно книге Эдуарда Радзинского
    Какой смысл ссылаться на малахольных ?
    К тому же трУсов, всеми силами избегающих ответственности за свои преступления. Напомню, что в 2011 году, Радзинский, управляя автомобилем-внедорожником, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем, за рулем которого находилась 24-летняя Мария Куликова. В результате ДТП девушка погибла на месте. Согласно схеме ГИБДД и объяснениям Радзинского, он сознательно допустил выезд на встречную полосу, что является нарушением ПДД и может квалифицироваться как причинение смерти по неосторожности. Однако этого малахольного, который тут же заявил, что он больной, подвели под амнистию. По факту Радзинский и дня не отсидел.
  14. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +1
    7 сентября 2025 21:30
    Особенно сильно иностранцев потрясли советские тяжелые танки ИС-3, запущенные в серийное производство в последние дни Великой Отечественной войны.


    Эшелон с танками ИС-3 прибыл с зачехлёнными платформами, был единственный плакат на паровозе:
    "Боевой привет шлёт Родина".
    Как уже было известно нашей разведке, Черчилль готовил операцию "Немыслимое", в ходе которой собирался выбить наши войска из Восточной Европы, используя для этого, в том числе, и пленных немцев, из которых сформировали подразделения, с немецким же оружием. В это время они проходили тренировки на территории Германии, под руководством британских офицеров.
    52 танка ИС-3 Второй Гвардейской танковой армии произвели впечатление на всех присутствовавших на параде, что сыграло свою роль в отмене предательского нападения.

    Опера́ция «Немы́слимое» (англ. Operation Unthinkable) — британский план боевых действий против Советского Союза, разработанный весной 1945 г. в конце Второй мировой войны объединённым штабом планирования военного кабинета Великобритании по заданию премьер-министра Уинстона Черчилля. В настоящее время этот план хранится в Государственном архиве Великобритании.

    «Танк ИС-3 стоял на постаменте в центре Константиновки. Для пушки Д-25Т, которая установлена на танке, можно применять снаряды гаубицы Д-30, которых много у ополчения. Так как у нас есть доступ к складам вооружения, мы будем использовать танк в боях», — сообщали ополченцы в первых числах июня.
    2018
    Это был первый танк, поступивший на вооружение ополчения ДНР
  15. napalm Звание
    napalm
    0
    7 сентября 2025 22:21
    Читал, что новые танки на параде отрезвляюще, подействовали на союзников.
  16. multicaat Звание
    multicaat
    0
    8 сентября 2025 14:43
    забыли парад, потому что западным странам его вспоминать нет нужды, и все СМИ в своей сфере они контролируют и информация просто так не публикуется, а у нас куда важнее берлинского парад победы в МСК, поэтому тоже не вспоминаем. Наконец, 3-й момент - как союзники слабо выглядят на параде, особенно после шока, когда проехали ИС-3. Сразу видно кто воевал, а кто отсиживался.