«Миротворец» Трамп переименовал Минобороны в министерство войны

3 680 36
«Миротворец» Трамп переименовал Минобороны в министерство войны

Президент США сделал очередные заявление по поводу украинского конфликта. По словам Дональда Трампа, «этот конфликт должен завершиться, иначе придётся дорого заплатить». Далее Трамп уже привычно напомнил, что он «завершил семь войн». Надо полагать, что в это число входит и война Израиля в Газе, которая, мягко говоря, далека от завершения.

Трамп:



Я закончил семь войн, и эту войну (украинскую) ждёт то же самое.

Президент США добавил, что Европа «тоже хочет положить конец» этому вооружённому конфликту, и именно Европе делать основной вклад в предоставление Киеву гарантий безопасности.

При этом американский президент подписал указ, согласно которому официальное название Пентагона звучит как «министерство войны». Это название ведомство носило до появления у СССР атомной бомбы – до 1949 года.



В связи с подписанием Трампом соответствующего указа Пит Хегсет стал менять наименование своей должности на страницах соцсетей, указывая, что с 5 сентября 2025 года он является министром войны США.

Напомним, что на таком фоне США проявляют военную активность в Карибском море. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», проводилась часть учений с десантной операцией у берегов Пуэрто-Рико. Специалисты считают, что это подготовка Вашингтона ко вторжению в Венесуэлу для смены власти в этой латиноамериканской стране.

Также напомним, что Трамп жаждет получить Нобелевскую премию мира...
36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +8
    Сегодня, 06:23
    Бросает дедушку из крайности в крайность...перед ним другой дедушка дверь на выход найти не мог...этот же ломится во все двери без спроса. what
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 06:27
      американский президент подписал указ, согласно которому официальное название Пентагона звучит как «министерство войны».

      Наконец-то всё встало на свои места... Не знаю сколько там Трамп закончил войн, зато количество развязанных Штатами войн и военных конфликтов за последние восемьдесят лет исчисляется десятками...
    2. Zhan Звание
      Zhan
      +3
      Сегодня, 06:28
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Бросает дедушку из крайности в крайность...перед ним другой дедушка дверь на выход найти не мог...этот же ломится во все двери без спроса. what

      hi Думаю в этом есть экономическая составляющая. Сменили вывеску, свели баланс под старой вывеской по нулям. smile Новые счета, новый бюджет. smile Возможно проведут аудит старой конторы. smile
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +3
        Сегодня, 06:38
        «Миротворец» Трамп переименовал Минобороны в министерство войны
        Нужно быть более толерантным: Министерство обороны и нападения ! wink
        1. Dart Звание
          Dart
          +1
          Сегодня, 08:31
          Помним, помним... laughing
          Эх, Джельсомино...
  2. Комментарий был удален.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 06:42
      Ах как мы можем выворачивать..Пропаганда,.Не министерство войны,а военное впдомство.
      А в чём проблема...??? Наше Министерство Обороны можно назвать оборонным ведомством, ну и следовательно военное ведомство можно назвать "Министерством Войны"... А уж по сути, так точнее некуда...
  3. drags33 Звание
    drags33
    +3
    Сегодня, 06:28
    После избрания Дональда были некоторые надежды на проявление здравого смысла со стороны сша. Но сейчас стало окончательно ясно, что во главе страны встал самовлюбленный клоун, работающий исключительно на публику...
  4. Комментарий был удален.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:31
    Цитата: Zhan
    Думаю в этом есть экономическая составляющая. Сменили вывеску, свели баланс под старой вывеской по нулям

    Ну пока что у Трампа получается привлечь дополнительные триллионы долларов в бюджет США, за счёт пошлин, санкций,давления на конкурентов.
    1. Володин Звание
      Володин
      +7
      Сегодня, 06:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ну пока что у Трампа получается привлечь дополнительные триллионы долларов в бюджет США, за счёт пошлин, санкций,давления на конкурентов.

      И одновременно потерять триллионы долларов в связи со значительной переориентацией Индии, Бразилии, Китая и других крупных игроков мировой торговли на другие рынки
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +1
        Сегодня, 06:44
        Цитата: Володин
        И одновременно потерять триллионы долларов в связи со значительной переориентацией Индии, Бразилии, Китая и других крупных игроков мировой торговли на другие рынки

        То же верно...покер...он есть покер...в шахматной партии такие фокусы не проходят
        smile
    2. Себенза Звание
      Себенза
      -2
      Сегодня, 07:40
      Однозначно .Можно сколько угодно прикалываться над его деменцией, но он намного адекватнее своих соперников и работает на результат.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 10:27
      А удалось привлечь-то? А то он налоги снизил, соответственно поступления в бюджет упали, а пошлины пока на покупателей вешают
  6. Wladislaw Звание
    Wladislaw
    +3
    Сегодня, 06:49
    Ну хотя бы честно... Секретарь войны Пит Хеггсет.
    Двести пятьдесят лет войны и грабёжа со стороны США.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 06:51
    По словам Дональда Трампа, «этот конфликт должен завершиться, иначе придётся дорого заплатить».

    Ну, раз сами "разожгли", то теперь сами и тушите. fellow
    Смотрите только себя во время тушения не спалите. yes lol
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:01
    ❝ Трамп переименовал Минобороны в министерство войны ❞ —

    — Следующим шагом он объявит себя Марсом - богом войны ...
    (Ну раз с "миротворчеством" не прокатывает)
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 07:06
    Вообще то "Ministry of War" можно переводить и как "Министерство войны" и как "Военное министерство".
    Военные министерства, которые были почти в каждой стране мира, стыдливо переименовали в "Министерство обороны" после 2 МВ.
  10. Землекоп Звание
    Землекоп
    +1
    Сегодня, 07:13
    Тромп это вредоносный рыжик на кузове авто, который если вовремя не зачистить создаст большие проблемы.
  11. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 07:15
    Трамп уже привычно напомнил, что он «завершил семь войн». Надо полагать, что в это число входит и война Израиля в Газе, которая, мягко говоря, далека от завершения.
    Конфликт Тома и Джерри, Медведей-соседей и дровосека, Волка и зайца, хотя они давно не конфликтуют, но всё-таки.Урфин Джюс и его деревянные солдаты,после предупреждения Трампа, тоже прекратили вести свою захватническую войну...Это вот только его великие дела за 32 августа. А после того как он сказал 40-вого апреля -Прекратить,- сразу же закончился очередной Индо-Пакистанский инцидент... laughing laughing laughing
  12. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    0
    Сегодня, 07:31
    Трамп пантарез, все эти переименование, просто способ потешить своё самолюбие.
  13. Langf Звание
    Langf
    +2
    Сегодня, 07:33
    Трамп просто-таки уникальный трудяга: как в фильме "Обратная тяга" сам поджигает, сам и тушит, причём в основном горючими средствами. На такой гениальной комбинации и в таком напористом темпе этот шлемазл , прежде чем успеет копыта отбросить, ещё 2-3 Нобелевки сможет на грудь принять.
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      0
      Сегодня, 14:47
      Цитата: Langf
      ...ещё 2-3 Нобелевки сможет на грудь принять.
      А толковая (прикольная) торговая марка для водки, получилась бы (!)... На этикетке Трамп, на фоне Американского флага (сверху) и горящих государственных флагов над руинами (внизу этикетки). Прямо под его портретом в центре, надпись, - "Нобелевка" (!). winked
      За идею не благодарите. Патентуйте (!). wink
      hi
  14. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 07:35
    Трамп переименовал Минобороны в министерство войны
    Теперь, для закрепления успеха, ему осталось только объявить кому-нибудь войну wink
  15. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 07:39
    Вполне логичное решение. В самом деле, от кого амеркианцам обороняться на своём острове? Они оттуда только нападают по всему миру.
  16. abacus66 Звание
    abacus66
    +2
    Сегодня, 08:04
    Странно, а чего не по Оруэллу: "Министерство Мира"?
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      +1
      Сегодня, 09:08
      принуждение к миру?
      тоже вариант 😅
  17. B-777 Звание
    B-777
    +1
    Сегодня, 08:12
    На очереди «Министерство магии» - бывший мин. фин.?
  18. hhurik Звание
    hhurik
    0
    Сегодня, 09:12
    Наверное все-таки "Военное министерство" hi Нормальное название, без вот этого пропагандонского жеманства современного из серии "это другое, я не такая - я жду трамвая и только обороняюсь, поэтому называюсь Министерством обороны".
  19. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 09:39
    Может будет честен до конца и переименует демократию в нацизм ?
  20. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 09:46
    Ну хотя бы не занимайтесь подтасовками. Не "министр войны", а "военный министр". Так на русском языке называется эта должность. Словосочетание "министр войны" относится не к какой-то министерской должности, а к любому министру правительства, который проводит целенаправленную политику подготовки и развязывания войны. Это может быть и министр финансов и даже министр экономики.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 12:54
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Ну хотя бы не занимайтесь подтасовками. Не "министр войны", а "военный министр". Так на русском языке называется эта должность.

      Никаких подтасовок, потому как по-русски можно и так, и так.
  21. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 11:09
    Рыжий "молодец", он действительно сделает америку снова великой, такой с которой даже её вассалы скоро перестанут считаться, не говоря уже о глобальных игроках. Даже у самоходного деда не было подобной каши в голове.
  22. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 11:12
    Тромп рвет свой зад на лоскуты за нобелевку мира и тут же переименовывает министерство обороны в министерство войны. он туп как пробка. И тут же тянет свои корявые гнилые культяпки к Венесуэле...да ему вообще нужно забыть про нобелевку навсегда.
  23. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:28
    Трамп такой же тупой как и его сукин сын - Зеленский. Оба стремятся к миру на словах, а на деле террористы мира сего. Не удивлюсь если Трамп назначит Пианиста начальником в это новое ведомство к Питу!
  24. ASG7 Звание
    ASG7
    0
    Сегодня, 12:27
    Заодно бы и министерства финансов и торговли на министерства коррупции и обмана, чтобы не было недопонимания.
  25. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:37
    Potom nechápu, proč NATO nazývají obranou aliancí. Neměli by též NATO přejmenovat na válečný pakt?
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 14:38
      Тогда я не понимаю, почему НАТО называют оборонительным альянсом. Разве не стоит переименовать НАТО в военный союз?