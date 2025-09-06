«Миротворец» Трамп переименовал Минобороны в министерство войны

Я закончил семь войн, и эту войну (украинскую) ждёт то же самое.

Президент США сделал очередные заявление по поводу украинского конфликта. По словам Дональда Трампа, «этот конфликт должен завершиться, иначе придётся дорого заплатить». Далее Трамп уже привычно напомнил, что он «завершил семь войн». Надо полагать, что в это число входит и война Израиля в Газе, которая, мягко говоря, далека от завершения.Трамп:Президент США добавил, что Европа «тоже хочет положить конец» этому вооружённому конфликту, и именно Европе делать основной вклад в предоставление Киеву гарантий безопасности.При этом американский президент подписал указ, согласно которому официальное название Пентагона звучит как «министерство войны». Это название ведомство носило до появления у СССР атомной бомбы – до 1949 года.В связи с подписанием Трампом соответствующего указа Пит Хегсет стал менять наименование своей должности на страницах соцсетей, указывая, что с 5 сентября 2025 года он является министром войны США.Напомним, что на таком фоне США проявляют военную активность в Карибском море. Накануне, как сообщало «Военное обозрение», проводилась часть учений с десантной операцией у берегов Пуэрто-Рико. Специалисты считают, что это подготовка Вашингтона ко вторжению в Венесуэлу для смены власти в этой латиноамериканской стране.Также напомним, что Трамп жаждет получить Нобелевскую премию мира...