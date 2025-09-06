Противник пытается навести «беспилотные воздушные мосты» в Купянске и Покровске

Украинские войска пытаются наладить снабжение своих гарнизонов в Покровске (Красноармейске) и Купянске через «беспилотные воздушные мосты». Речь идёт о практике, когда полезным грузом снаряжаются беспилотники типа «Баба Яга» (изначально сельскохозяйственные дроны достаточно высокой грузоподъёмности - до 50 кг), а потом они направляются к блокированным группам ВСУ в городах в качестве средств доставки.

Такие дроны транспортируют не только воду, медикаменты и продовольствие, но также боеприпасы.



В Купянск противник пытался доставить свыше 300 кг автоматных патронов и гранат к «подствольнику» для одного из подразделений, которое находится в юго-западной части города. Для этого использовались 7 дронов типа «Баба Яга», которые пытались долететь до места с небольшими интервалами времени между отдельными БПЛА.

Российские войска выявили эту воздушную активность. Причём изначально предполагалось, что противник таким образом решил устроить атаку на наши позиции в том же Купянске. Однако потом – по оказавшемуся на земле содержимому - стало ясно, что это именно «доставка» для ВСУ.

Деятельность наводимых противником «беспилотных воздушных мостов» при осложнении для него вариантов снабжения по земле наши бойцы стараются блокировать. Для этого применяются в том числе FPV-дроны, которые выступают в качестве средств воздушного тарана.

В Покровске складывается похожая ситуация ввиду того, что с «сухопутным» снабжением для гарнизона ВСУ в городе после потери Первого Мая (Леонтовичей) возникли крупные проблемы.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:52
    сельскохозяйственные дроны достаточно высокой грузоподъёмности - до 50 кг)

    Есть дроны которые уже свободно человека могут тащить what.
    Ежели удастся поднять грузоподъёмность БПЛА до 200 кг, то можно уже полностью экипированного бойца транспортировать в нужное место...думаю что это не за горами.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 07:04
      На каждую ихнюю "Бабу Ягу" найдётся наша русская Баба Яга... Тем более что Баба Яга может быть только русской - всё остальное плагиат и подделка... "Рубикон" не даст соврать...
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +2
        Сегодня, 10:00
        Что то они заморочились с доставкой, чем им яндекс доставка не нравиться winked laughing (шутка)
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +2
      Сегодня, 07:55
      бные
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Есть дроны которые уже свободно человека могут тащить

      На СВО уже испытываются БПЛА ,способные поднять человека и перенести его на определённое расстояние ! Смотрел я видео .как с помощью такого БПЛА проверяли возможность эвакуации раненого ! На недавней технической выставке демонстрировали образцы транспортных (грузовых) БПЛА (по "совместительству" .бомберов...)
  2. Наган Звание
    Наган
    +6
    Сегодня, 07:08
    Какая-то неправильная доставка. Вот то ли дело Парубию доставили!
  3. greencon
    greencon
    0
    Сегодня, 10:24
    Сейчас это обычная тактика в ЦВО. Наши герои также широко использовали ее в конце 2023 года во время обороны юга Донбасса. Хорошо, что Николаю сейчас приходится приспосабливаться к реальности, когда он отрезан от путей снабжения.
  4. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 10:28
    Пятерочка - доставка...... ......
  5. alovrov Звание
    alovrov
    0
    Сегодня, 10:34
    Школа Геринга, приёмы все те же. Под Демянском прокатило, но под Сталинградом уже нет.