Противник пытается навести «беспилотные воздушные мосты» в Купянске и Покровске
Украинские войска пытаются наладить снабжение своих гарнизонов в Покровске (Красноармейске) и Купянске через «беспилотные воздушные мосты». Речь идёт о практике, когда полезным грузом снаряжаются беспилотники типа «Баба Яга» (изначально сельскохозяйственные дроны достаточно высокой грузоподъёмности - до 50 кг), а потом они направляются к блокированным группам ВСУ в городах в качестве средств доставки.
Такие дроны транспортируют не только воду, медикаменты и продовольствие, но также боеприпасы.
В Купянск противник пытался доставить свыше 300 кг автоматных патронов и гранат к «подствольнику» для одного из подразделений, которое находится в юго-западной части города. Для этого использовались 7 дронов типа «Баба Яга», которые пытались долететь до места с небольшими интервалами времени между отдельными БПЛА.
Российские войска выявили эту воздушную активность. Причём изначально предполагалось, что противник таким образом решил устроить атаку на наши позиции в том же Купянске. Однако потом – по оказавшемуся на земле содержимому - стало ясно, что это именно «доставка» для ВСУ.
Деятельность наводимых противником «беспилотных воздушных мостов» при осложнении для него вариантов снабжения по земле наши бойцы стараются блокировать. Для этого применяются в том числе FPV-дроны, которые выступают в качестве средств воздушного тарана.
В Покровске складывается похожая ситуация ввиду того, что с «сухопутным» снабжением для гарнизона ВСУ в городе после потери Первого Мая (Леонтовичей) возникли крупные проблемы.
