Президент поручил перейти к серийному производству двигателя ПД-26
Возвращаясь из Владивостока, где проходил Восточный экономический форум, президент посетил Самару. В этом городе прошло совещание по вопросам развития отечественного двигателестроения. Проходило обсуждение этого актуального вопроса в «ОДК-Кузнецов».
На совещании Владимир Путин отметил, что Россия, как и в своё время СССР, входит в пятёрку стран-лидеров по разработке и созданию как авиационных, так и ракетных двигателей.
Путин заявил, что за четыре года число поставленных в индустрию авиадвигателей выросло: было 791, стало – 1227.
Путин:
Президенту продемонстрировали эти двигатели – газотурбинный ВК-650В и турбореактивный ПД-8.
Путин:
В ходе совещания президент поручил завершить разработку турбореактивного двигателя ПД-26 и перейти к его серийному производству.
Президент:
На сегодняшний день завершён комплекс работ по эскизному проекту этого авиационного двигателя. По последним данным, тяга этой силовой установки составляет около 26 тонн. Его можно использовать как в широкофюзеляжных пассажирских самолётах, так и военных транспортниках, что, как считается станет новой страницей в отечественном авиастроении.
