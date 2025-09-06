Президент поручил перейти к серийному производству двигателя ПД-26

Президент поручил перейти к серийному производству двигателя ПД-26

Двигатели ВК-650В и ПД-8


Возвращаясь из Владивостока, где проходил Восточный экономический форум, президент посетил Самару. В этом городе прошло совещание по вопросам развития отечественного двигателестроения. Проходило обсуждение этого актуального вопроса в «ОДК-Кузнецов».



На совещании Владимир Путин отметил, что Россия, как и в своё время СССР, входит в пятёрку стран-лидеров по разработке и созданию как авиационных, так и ракетных двигателей.

Путин заявил, что за четыре года число поставленных в индустрию авиадвигателей выросло: было 791, стало – 1227.

Путин:

В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолётах «Ансат» и самолётах «Сухой Суперджет».

Президенту продемонстрировали эти двигатели – газотурбинный ВК-650В и турбореактивный ПД-8.

Путин:

Они соответствуют лучшим мировым стандартам.

В ходе совещания президент поручил завершить разработку турбореактивного двигателя ПД-26 и перейти к его серийному производству.
Президент:

У него принципиально новые возможности по мощности и тяге. При этом он эффективный и экономичный.

На сегодняшний день завершён комплекс работ по эскизному проекту этого авиационного двигателя. По последним данным, тяга этой силовой установки составляет около 26 тонн. Его можно использовать как в широкофюзеляжных пассажирских самолётах, так и военных транспортниках, что, как считается станет новой страницей в отечественном авиастроении.
  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:14
    Россия, как и в своё время СССР, входит в пятёрку стран-лидеров по разработке и созданию как авиационных, так и ракетных двигателей.

    1.США
    2.Великобритания
    3.Франция
    4.РФ.
    5.Китай
    А кто еще производит свои двигатели, а не сборку лицензионных копий?
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +2
      Сегодня, 07:24
      Монокристальное литье лопаток, нужно освоить для " полного цикла"....
      1. U-58 Звание
        U-58
        +1
        Сегодня, 07:55
        Монокристаллические лопатки-это уже сегодняшний день. На очереди внедрение лопаток из высокотемпературных композитов.
        1. ved_med12 Звание
          ved_med12
          0
          Сегодня, 08:03
          согласен ..
          Только, мне как теxнологу, пока трудно представить материал способныи выдержать 2000 градусов...
          1. U-58 Звание
            U-58
            0
            Сегодня, 09:48
            Ну типа металлокерамика какя-нить с. Но в этой теме предстоят еще большие изыскания. Тема непростая как и все новое.
            Типа, вам нано?
            - Нано, да еще как!
          2. gridasov Звание
            gridasov
            +1
            Сегодня, 10:32
            Эффективный двигатель создают изначально физики. Поэтому надо понимать как изменить процесс таким образом, чтобы создать локальную зону нагрева лопатки так, чтобы погасить или нивелировать нагрев потоком воздуха. Но это меняет архитектуру двигателя. И если в России как в одной из стран производителей это не понимают, то этого не знают и другие.
            1. ved_med12 Звание
              ved_med12
              0
              Сегодня, 10:39
              совершенно согласен, особенно по оxлаждению лопаток!
              1. gridasov Звание
                gridasov
                -1
                Сегодня, 11:18
                Вообще-то все достаточно не сложно. Просто необходимо решиться и ответить самому себе, что "Температура" как явление являеться производным более фундаментального процесса. А это значит, что при при относительном перемещении объекта в сплошной среде или наоборот, температурный процесс являеться электромагнитным процессом. Тогда и лопатку можно гармонизировать по всем осям координат таким образом, чтобы и течение потока сплошных сред мог создавать переполяризацию на концах геометрии объекта. В реальности это простейшая модель комплексного процесса. И чем она проще, а она становиться проще в реализации, тем эффективнее она работает и тогда можно кардинально расширить диапазон критических уровней процесса неразрушающего материал. Или наоборот понизить требования к материалу. В общем когда кажется, что все изобретено и открыто всегда жди аномального восприятия и новых решений. И если количество найдены вариативных решений на пределе и кажется, что тупик, то просто необходимо перейти на новый уровень масштабирования процессов. И пространство снова необьятно в новых моделях модернизирования.
                1. gridasov Звание
                  gridasov
                  -2
                  Сегодня, 11:31
                  Вот только не надо этих мансов с минусами. Идете тихо своим путем и не мешаем другим говорить.
            2. Авиатор_ Звание
              Авиатор_
              +2
              Сегодня, 10:46
              Гридасов, рад видеть на ВО! Как там Одесса?
              1. gridasov Звание
                gridasov
                +3
                Сегодня, 11:01
                Спасибо! В ожидании! Болезнь уходит постепенно. Поэтому созерцаем происходящее как трагикомедию.
            3. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 12:21
              Эффективный двигатель создают изначально физики.
              Физики уже очень давно сделали все расчеты по тепловым машинам. Физики уже не нужны.
              Нужно материаловеденье. Может быть химики для топлива, катализаторов и смазки. Ну и естественно инженеры. Но самое главное нужны технологи, которые могут наладить серийное производство.
        2. Bad_gr Звание
          Bad_gr
          +2
          Сегодня, 10:43
          Цитата: U-58
          Монокристаллические лопатки-это уже сегодняшний день. На очереди внедрение лопаток из высокотемпературных композитов.
          Сегодняшний день, для двигателей пятого поколения изготовляют не отдельные лопатки, а целиком диски с лопатками (монокристалл)
          1. gridasov Звание
            gridasov
            0
            Сегодня, 11:28
            Получается, что в диске в местах соприкосновения с лопаткой и на периферии от центробежных сил высокий потенциал вращающегося магнитного потока. А в лопатках радикальный от оси вращения магнитный поток и линейный по геометрии лопатки в доминант. Получается сложное совмещение различных магнитных потоков, что конечно нужно исследовать на новых вводных для анализа. Но опять - таки легче создать новую архитектуру алгоритмов процесса.
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 09:11
      Не уверен что у тех же Франции и Британии двигатели уж прям так целиком свои. Там уже настолько всё переплелось, что американские технологии при желании можно надыбать там запросто. Как и американское участие. Так что - я бы лично оставил три пункта - РФ, Китай и Запад... Да и то - Китай таки под некоторым сомнением, так ли уж его движки исключительно национальная разработка...
    3. lelik613 Звание
      lelik613
      0
      Сегодня, 09:26
      Чехи производят свои Walter M601, правда уже в рамках GE Aerospace.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +2
        Сегодня, 09:29
        Чехи производят свои Walter M601

        Это турбовинтовой двигатель относительно малой мощности. А речь идет о реактивнных большой.
    4. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Сегодня, 11:02
      Дилетант, про Китай, Вы погорячились... Там всё очень сложно и "лицензионно"... Хотя общий тренд развития, в оборонном секторе промышленности, впечатляет.
    5. garrycooper1 Звание
      garrycooper1
      0
      Сегодня, 11:33
      Ни мелкобрит ни лягушатники полным цыкоом по двигателям не обладают
    6. anzar Звание
      anzar
      -1
      Сегодня, 12:08
      А кто еще производит свои двигатели, а не сборку лицензионных копий?

      Уберите Китай и поставьте Украину (в прошлом)). И Германия в составе обьединения Турбоюнион. А серьезно модифицированные (не копий)- кроме Китай еще Корея.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 12:41
        и поставьте Украину (в прошлом)).

        Украины ни в прошлом ни в будущем нет, не было и не будет. Но был советский завод в Запорожье.
  2. Ботановед Звание
    Ботановед
    +2
    Сегодня, 07:20
    Получается, ПД-35 усох до ПД-26 или это новая разработка?
    1. faiver Звание
      faiver
      +3
      Сегодня, 07:29
      кхм, смотря что считать новой разработкой, напрмер "новейшие" ВК-650 и ВК-800 получили старт во второй половине 90х bully
      1. Dart Звание
        Dart
        0
        Сегодня, 08:16
        Это наконец-то добралась до сегодняшних дней тогдашняя поправка вправо
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 07:55
      Цитата: Ботановед
      Получается, ПД-35 усох до ПД-26 или это новая разработка?

      Новая разработка, и новые технологии изготовления. Это я узнал от своих друзей, когда учились.
      1. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 12:08
        Цитата: Joker62
        Цитата: Ботановед
        Получается, ПД-35 усох до ПД-26 или это новая разработка?

        Новая разработка, и новые технологии изготовления. Это я узнал от своих друзей, когда учились.
        Для ПД-26 использован газогенератор ПД-35. И если ПД-35 разрабатывался в инициативном порядке и для него нет самолёта, то ПД-26 может быть востребован уже сейчас.
        Информация с видео
        MASHNEWS. Новости
        https://youtu.be/eMQQneHjeVM
    3. U-58 Звание
      U-58
      +2
      Сегодня, 07:57
      Это новая разработка. Автор пока не озвучен. Нужна линейка по всему спектру по величине тяги.
      А ещё гдето ПД-8В в проектах для тяжелых вертолетов, ПД-12 и прочие..
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        0
        Сегодня, 11:56
        Цитата: U-58
        Это новая разработка.

        ПД-35, ПД-26, ПД-8 - это прямое развитие и масштабирование технологий, отработанных на ПД-14.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 13:03
          Цитата: Stas157
          Цитата: U-58
          Это новая разработка.

          ПД-35, ПД-26, ПД-8 - это прямое развитие и масштабирование технологий, отработанных на ПД-14.


          Ничего подобного.Только для ПД-35 создано 20 новых технологий,включая полимерные лопатки.

          . ПД-35 — это двигатель тягой около 35 тонн, обладающий высокой экономичностью и инновационными решениями. Цикл его разработки составляет около 10 лет: проект фактически начат в 2017 году, а первый серийный двигатель должен быть готов в 2028 году. Список новых технологий, необходимых для создания ПД-35, насчитывает сразу 18 направлений работ! Так ведется разработка новых лопаток из полимерных композиционных материалов, композитного корпуса вентилятора, нового компрессора высокого давления, малоэмиссионной камеры сгорания, мотогондолы с ламинарным обтеканием и других новых узлов, — всё 100%-российское.


          https://tehnoomsk.ru/archives/3972
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 08:58
      Тоже стало интересно. Первый раз услышал о таком движке. Может это облегченная версия ПД - 35, для замены запорожского Д - 18, на "Русланах"? Надо будет поискать - почитать.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 09:56
        В своё время на основе технологий ПД-35 собирались создать перспективные ПД-24 и ПД-28.Так же не забываем про двигатель Изделие-РФ тягой 24 тонны для ПАК ДА, испытывавшийся ещё в далёком 2021 году. Возможно проект ПД-26 это обобщение опыта и технологий полученных при разработке Изделие-РФ и ПД-35,а так же освоения технологий производства Д-18Т.Решили создать единый движ и для гражданских и для военных бортов.Чтобы не было зоопарка из двигателей.Если президент говорит уже о серийном производстве,то значит ПД-26 создают не с нуля ,а на основе солидного задела, обобщенного опыта и полученных технологий и тогда его создадут относительно быстро,как тот же ПД-8.

        . При этом разработчики нового поколения наших двигателей уже сообщили, что на базе ПД-35 будут разработаны также силовые установки с тягой 28 т (ПД-28) и 24 т (ПД-24) для использования на перспективных российских военно-транспортных и дальнемагистральных пассажирских самолетах.


        https://tehnoomsk.ru/archives/1580

        . Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Завершены работы по эскизному проекту авиационного двигателя ПД-26 на базе разработанного газогенератора ПД-35, защита проекта планируется в сентябре 2025 года с закрытием госконтракта между Минпромторгом РФ и ПАО "Ил". Об этом говорится в материалах к поездке президента Владимира Путина в Самару.

        "Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России, и у него принципиально новые возможности по мощности тяги, при этом он эффективный и экономичный. Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения. Да и кооперация здесь возможна, наши возможные партнёры тоже проявляют к этому большой повышенный интерес", - заявил Путин на совещании по вопросам двигателестроения.


        https://www.interfax.ru/russia/1045932
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 10:04
        Вот ещё инфографика подтверждающая возможность создания ПД-24 и ПД-28 на базе технологий ПД-35.
    5. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 10:23
      Цитата: Ботановед
      Получается, ПД-35 усох до ПД-26 или это новая разработка?


      ПД-35 на стендовых испытаниях уже выдаёт тягу в 37 тонн.Но он пойдёт только на двухдвигательный ШФДМС,это аналог Ил-96-400М,но только с двумя двигателями ПД-35.Больше его ставить то и некуда.Просто ранее на основе технологий ПД-35 предполагалось создать двигатели ПД-24 и ПД-28 для военно-транспортной авиации и для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов.Видать чтобы не делать сразу два примерно одинаковых по мощности двигла,а именно ПД-24 и ПД-28,было решено объединить их в один проект ПД-26.В котором бы воплотились опыт создания и технологии от двигателей Изделие-РФ тягой 24 тонны для ПАК ДА,испытывающегося на стенде ПД-35,локализуемоего ранее у нас Д-18Т для ремоторизации Ан-124 тягой 23,4 тонны.Вот на основе обобщенного опыта и технологий полученных при создании ПД-35 и решено было создать единый двигатель и для военно-транспортной авиации и для новых ШФДМС.Инфографика ниже.
    6. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 11:11
      Цитата: Ботановед
      Получается, ПД-35 усох до ПД-26 или это новая разработка?

      Может быть поняли, что ПД-35 слишком мощный и его пока некуда пристроить и решили "урезать осетра".
      Завершены работы по эскизному проекту авиационного двигателя ПД-26 на базе разработанного газогенератора ПД-35
  3. Епифанцев Сергей Звание
    Епифанцев Сергей
    +1
    Сегодня, 07:24
    Двигатель для военных транспортов. А вот для широкофюзеляжных самнительно, ведь делается ПД - 35.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 10:23
      Осталось только самолёты под эти двигатели разработать...
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 11:34
      Цитата: Епифанцев Сергей
      Двигатель для военных транспортов. А вот для широкофюзеляжных самнительно, ведь делается ПД - 35.

      Видимо поняли, что широкофюзеляжные это дальняя перспектива, а транспортники, в связи с усложнившейся международной обстановкой, нужны уже сейчас, поэтому отложили ПД-35 и занялись ПД-26. Интересно, как там продвигаются проекты "Слон" и ПАК ВТА
  4. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 07:31
    Президент поручил перейти к серийному производству двигателя ПД-26

    ПД-8 - слышал, ПД-14 - слышал, ПД-35 слышал, ПД-26, нет, не слышал, новый мотор появился однако? what
    Может Президент оговорился, или не про всё рассказывают? what
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +4
      Сегодня, 07:50
      Завершены работы по эскизному проекту авиадвигателя ПД-26
      Защита проекта сройдет в сентябре 2025 года.
      ПД-8 - слышал, ПД-14 - слышал, ПД-35 слышал, ПД-26, нет, не слышал, новый мотор появился однако?

      Чудно однако... what тоже вопросов много.
      Это эскиз или работающий образец?
      1. eskulap Звание
        eskulap
        +3
        Сегодня, 08:54
        Похоже на анкдот:
        -президент: " что там с двигателями, самолётами?"
        -отв.лица: " работаем по плану...вот разработали(нарисовали) новый движок лучше прежних , может сразу его будем производить?"
        -президент: " конечно, запускаем серийное производство"
    2. ved_med12 Звание
      ved_med12
      +1
      Сегодня, 08:06
      Шутка юмора...
      Президент сказал, значит так и будет. wink
    3. Sergey39 Звание
      Sergey39
      -1
      Сегодня, 10:20
      Он создан на основе ПД-35, они пока не дотянули тягу до 35т.
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 11:41
      Цитата: К-50
      Может Президент оговорился, или не про всё рассказывают?

      При создании нового двигателя ПД-26, который может быть использован для перспективного транспортного военного самолета, специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) планируют использовать решения, полученные при работе над ПД-35
      "Для нового двигателя ПД-26 специалисты ОДК планируют использовать решения, полученные при работе над двигателем-демонстратором технологий ПД-35, например, газогенератор ПД-35, а также комплекс критических технологий и материалов. Полученные параметры и характеристики двигателя-демонстратора подтвердили правильность выбранных технических решений, что позволяет продолжить работы над перспективными отечественными двигателями большой тяги", – заявили в корпорации.
    5. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 13:42
      Цитата: К-50
      Президент поручил перейти к серийному производству двигателя ПД-26

      ПД-8 - слышал, ПД-14 - слышал, ПД-35 слышал, ПД-26, нет, не слышал, новый мотор появился однако? what
      Может Президент оговорился, или не про всё рассказывают? what


      На основе технологий ПД-35 предполагалось создать двигатели ПД-24 и ПД-28 для военно-транспортной авиации и для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов.Видать чтобы не делать сразу два примерно одинаковых по мощности двигла,а именно ПД-24 и ПД-28,было решено объединить их в один проект ПД-26.В котором бы воплотились опыт создания и технологии от двигателей Изделие-РФ тягой 24 тонны для ПАК ДА,испытывающегося на стенде ПД-35,локализуемоего ранее у нас Д-18Т для ремоторизации Ан-124 тягой 23,4 тонны.Вот на основе обобщенного опыта и технологий полученных при создании ПД-35 и решено было создать единый двигатель и для военно-транспортной авиации и для новых ШФДМС.
    6. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 14:11
      В этом ряду отсутствует ещё один двигатель ПД-20. Тогда полная линейка будет на все случаи жизни и на экспорт удобно поставлять единый и мировой серии ПД.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:36
    Они соответствуют лучшим мировым стандартам.

    Всегда надо делать лучше мировых стандартов...это даст преимущество в будущем.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 07:39
    Цитата: Епифанцев Сергей
    Двигатель для военных транспортов
    Этот двиг подойдёт и для пассажирских самолётов
  7. B-777 Звание
    B-777
    +4
    Сегодня, 08:04
    Зная тягу, можно примерно прикинуть взлетную массу будущего лайнера:
    - 2 ПД-26 -> 52 тонны тяги. Значит взлетная масса ~ 160 тонн;
    - 4 ПД-26 -> 104 тонны тяги. Уже около 320/330 тонн.
    Тогда вопрос: что за новые лайнеры стоят на повестке? Либо кооперация? Мы - движки, Китай - фюзеляж?
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 09:53
      Проектов немеряно ПАК ДА, ПАК ТА, гражданская авиация... Вопрос доживу ли?
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +2
      Сегодня, 11:45
      Цитата: B-777
      Тогда вопрос: что за новые лайнеры стоят на повестке?

      Как можно понять, движок предназначен в первую очередь для ВТА. На сегодняшний день это важнее чем пассажирские лайнеры. Враг борзеет.
  8. Pistonfon Звание
    Pistonfon
    0
    Сегодня, 08:07
    Про ПД-50 что-то давно ничего не слышно.
  9. RockerMan Звание
    RockerMan
    +5
    Сегодня, 08:13
    Как там у классика
    "О сколько поручений чудных..."
  10. samaks Звание
    samaks
    +2
    Сегодня, 08:29
    Да, как-то странно... Шел разговор про линейку ПД-14, ПД-8, ПД-35. Сейчас про ПД-26. И никакой информации, вместо 35го он пойдет или в дополнение к запланированной линейке двигателей....
  11. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:48
    Президент поручил перейти к серийному производству двигателя ПД-26

    Вот бы еще и не 20 лет подготовки производства, сертификации и что там у них еще из тормозов, эххх, держу кулачок за удачу!
  12. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:00
    Все верно. Поискал в инете.
    ПД 26 впервые упомянулся в 24 году, как возможный!!!! будущий проект.
    А в 09.25. он уже обсуждался - как дали задание по разработке.

    Еслиб Путин "... поручил завершить разработку турбореактивного двигателя....и перейти к его серийному производству. " прежних моделей - выглядело бы смешно, и урон очередной перстижу ( стерпели бы, никуда не делись),
    А ПД 26 - само то. Можно "поручать" без конкретного срока и разъяснений. Все равно пока нет....
  13. Rooivalk
    Rooivalk
    -2
    Сегодня, 10:40
    ПД-35 не смогли, давайте ПД-26. То-есть, делаем ПД-35, может, на выходе он 26 тонн тяги и даст. Я ничего не путаю???
  14. Авиатор_ Звание
    Авиатор_
    -1
    Сегодня, 10:48
    Это всё очень блаародно (с), только как там с ПД-35? А про ПД-26 вообще ранее ничего не было, неужели с нуля начнут? Или такой ПД-35 получился, что переименовывать пришлось?
  15. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    -3
    Сегодня, 10:51
    Так проходила же инфа, что с ПД 35 не выходит каменный цветок... Не дает тягу в 35 тонн. И тяга на уровне 27 тонн. Видимо эта новость из той же оперы.
    1. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 11:36
      Цитата: Алексей Зоммер
      Так проходила же инфа, что с ПД 35 не выходит каменный цветок... Не дает тягу в 35 тонн. И тяга на уровне 27 тонн. Видимо эта новость из той же оперы.
      В видео с Путиным, говорилось, что двигатель ПД-35 на стенде показывает тягу в 37 тонн
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        0
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Bad_gr
        В видео с Путиным, говорилось, что двигатель ПД-35 на стенде показывает тягу в 37 тонн

        Вполне возможно, но прочему его не распорядились запустить в серию, а никому не известный ПД 26 решили запустить?
        Вот писали, писали про ПД 8, ПД 14, ПД 35....Про ПД 26 ни гугу....
        А потом бац!... Запускаем в серию ПД 26...
        Можете объяснить?
  16. nerovnayadoroga Звание
    nerovnayadoroga
    -2
    Сегодня, 11:19
    Поручения сбываются, иногда и очееень редко...
  17. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 14:38
    Все эти успехи, конечно, замечательны. Но, очень не своевременны. С любого дивана было понятно, что начиная с 2006 г., а тем более 08.08.2008 нам нужны свои ВСЕ моторы, начиная от мопеда, автомобиля - заканчивая танками, судами, самолётами, космическими кораблями и т.д. И только главному начальнику это приходит в голову, когда уже невтерпёж. Да, и приехал он на Саратовский ОДК, в основном уточнить про ПД26, который будет качать газ по Силе Сибири-2, дорогому другу Си в Китай. Любимая тема качать ресурсы партнёрам за рубеж