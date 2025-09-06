В Славянске ФАБами уничтожен крупный склад по обеспечению ВСУ на переднем крае
6 4613
Противник подвергается интенсивным бомбардировкам в районе Краматорска и Славянскп. После освобождения села Марково расстояние от передовых позиций наших войск до краматорской окраины сократилось примерно до 10-11 км. Причём российские войска заняли позиции противника, на которых обнаруживается в том числе значительное количество ПЗРК.
Сегодня в течение ночи и ранним утром российские Су-34 «фабировали» объекты противника в Славянске. Использовались (уже традиционно) ФАБ с УМПК.
В промзоне Славянска фиксируется несколько очагов пожаров. По предварительным данным, ударами уничтожен один из крупных складов по обеспечению ВСУ на переднем крае. Соответственно, это создаст значительные проблемы для противника в плане наличия материально-технической основы для удержания обороны на этом направлении.
Череда ударов – и по противнику в Купянске. Там российские войска активно действуют в центральной части города. Также идёт ликвидация остатков ВСУ в западной его части. За ночь по позициям врага в этом населённому пункте Харьковской области было сброшено не менее 4 авиационных бомб с УМПК.
Противник старается удержать Купянск за собой ещё и в связи с тем, что это крупный транспортный (автомобильный и железнодорожный узел) на востоке региона. Через него проходит, например, железная дорога в сторону Мариуполя. Ранее по этому участку ж/д активно курсировали поезда (пассажирские и товарные) из (тогда, правда, такого термина ещё не существовало) «старых» регионов России. Потеря Купянска станет крайне болезненной не только для «имиджа» украинской власти, но и для всей логистики ВСУ на востоке.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация