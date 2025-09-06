В Славянске ФАБами уничтожен крупный склад по обеспечению ВСУ на переднем крае

Противник подвергается интенсивным бомбардировкам в районе Краматорска и Славянскп. После освобождения села Марково расстояние от передовых позиций наших войск до краматорской окраины сократилось примерно до 10-11 км. Причём российские войска заняли позиции противника, на которых обнаруживается в том числе значительное количество ПЗРК.

Сегодня в течение ночи и ранним утром российские Су-34 «фабировали» объекты противника в Славянске. Использовались (уже традиционно) ФАБ с УМПК.



В промзоне Славянска фиксируется несколько очагов пожаров. По предварительным данным, ударами уничтожен один из крупных складов по обеспечению ВСУ на переднем крае. Соответственно, это создаст значительные проблемы для противника в плане наличия материально-технической основы для удержания обороны на этом направлении.

Череда ударов – и по противнику в Купянске. Там российские войска активно действуют в центральной части города. Также идёт ликвидация остатков ВСУ в западной его части. За ночь по позициям врага в этом населённому пункте Харьковской области было сброшено не менее 4 авиационных бомб с УМПК.

Противник старается удержать Купянск за собой ещё и в связи с тем, что это крупный транспортный (автомобильный и железнодорожный узел) на востоке региона. Через него проходит, например, железная дорога в сторону Мариуполя. Ранее по этому участку ж/д активно курсировали поезда (пассажирские и товарные) из (тогда, правда, такого термина ещё не существовало) «старых» регионов России. Потеря Купянска станет крайне болезненной не только для «имиджа» украинской власти, но и для всей логистики ВСУ на востоке.
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 08:09
    ❝ Сегодня в течение ночи и ранним утром российские Су-34 «фабировали» объекты противника ❞ —

    — Продолжение следует днём и вечером ...
    (Работайте, братья!)
    Романенко
    Сегодня, 08:46
    Пошла работа по перемолу фашистской дряни! Так держать ребята! Никаких остановок, не давайте им головы поднять, пусть так и живут и дохнут на коленях, как сами себя поставили!
    Лимон
    Сегодня, 09:06
    Хорошо попали. Ни к чему украм обеспечение на переднем крае!))