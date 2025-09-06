Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

Зеленский заявил, что не поедет в Москву, в ответ на предложение Владимира Путина прибыть в российскую столицу, если тот действительно хочет переговоров. При этом Зеленский нашёл «экстравагантное» объяснение тому, почему от поездки в Москву он отказывается:

Я не могу туда поехать, когда моя страна подвергается ежедневным атакам.

Интересное заявление… То есть, в США, Британию, Данию, Францию, Польшу, Турцию, Ватикан, ЮАР он «во время ежедневных атак» ездить может, а в Россию – нет.

Как говорится, придумал бы что-то пооригинальнее и более правдоподобное. Ну, хотя бы: «Я не поеду в Москву, потому что боюсь… Как минимум боюсь того, что после этого меня ликвидируют националисты на самой Украине».

Дежурно для себя назвав президента Путина «террористом», Зеленский добавил, что «мы не можем доверять Путину». Кто эти «мы», Зеленский не уточнил. Или он уже переходит на «старорежимный манер»: «Мы, государь-император…»?

Далее Зеленский заявил, что Путин сам должен к нему приехать. Таким образом, глава киевского режима повторил вчерашний тезис главы Евросовета Антониу Кошты, который, как уже сообщало «Военное обозрение», сказал следующее:

Если вы (Владимир Путин) хотите мира, то придите к президенту Зеленскому.

Надо ли это воспринимать изначально как подтверждение того, что сам Зеленский мира точно не хочет?

Кстати, Путин действительно рано или поздно может приехать в Киев. Другой вопрос: где к тому моменту будет г-н Зеленский?
  1. Joker62 Звание
    Joker62
    +11
    Сегодня, 08:35
    Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

    Какой грозный султанчик/наполеончик... lol Ишь чего удумал, что наш Гарант испугался от грозного рыка наркофюрера в лице Зелебобика. negative
    Совсем страх потерял и берега попутал... fool
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +10
      Сегодня, 08:39
      Какой грозный султанчик/наполеончик...
      Клоун он всегда остаётся клоуном, в какой бы костюм его не нарядили... Даже в своих "заявлениях"... Полное ничтожество...
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +12
        Сегодня, 09:32
        Цитата: Lev_Russia
        Клоун он всегда остаётся клоуном, в какой бы костюм его не нарядили...

        Удивительно, местечковый иудей почувствовал себя Наполеоном.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +9
          Сегодня, 09:56
          Цитата: carpenter
          Цитата: Lev_Russia
          Клоун он всегда остаётся клоуном, в какой бы костюм его не нарядили...

          Удивительно, местечковый иудей почувствовал себя Наполеоном.

          Он почувствовал той старухой из сказки Пушкина о "золотой рыбке" у которой башню снесло и она захотела, чтобы золотая рыбка была у неё на посылках. Только это чучело видимо сказку не дочитал т.к.в финале за такую бабкину близость, рыбка лишила её всего нажитого нечестным путём и оставила у разбитого корыта. Только у зелепуки будет разбита ещё и сопатка. Оборзел в корягу no
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 09:51
        Цитата: Lev_Russia
        Клоун он всегда остаётся клоуном, в какой бы костюм его не нарядили.

        Есть одно интересное обстоятельство - это заявление об отказе ехать в Москву, Зе давал во время интервью представителям американских СМИ на фоне разрушенного 21-го августа ВС РФ в Закарпатье завода, оборудованного американской компанией Flex Ltd. Якобы, там (в четыре смены!) выпускали кофемашины (пожар двое суток длился, так хорошо горели эти кофеварки smile). Актёришка считает, что выбрал удачные декорации для спектакля - руины, в которые превратились американские вложения. Решил, что на таком фоне американцы ему больше посочувствуют.
        1. Обычный Звание
          Обычный
          +4
          Сегодня, 10:12
          hi Мало того, если внимательно посмотреть на его правую руку, то виден трицепс, но, в таком положении руки, без искусственного ее напряжения, увидеть это невозможно. Проще говоря, рука находится в таком положении ,что подразумевает расслабленность: она не вытянута вперед, он не держит ничего в руке тяжелое ,что могло бы вызвать проявления мускулатуры, но при этом, она, напряжена. Иными словами он искусственно, сознательно ее напряг для камеры, дескать какой спортивный и атлетичный президент. Даже в такой мелочи он пытается казаться, а не быть, что в свое время подметил наш президент, отвечая на вопрос журналистки о их возможно встрече. Это бы еще до начала СВО.
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +1
            Сегодня, 10:18
            Цитата: Обычный
            Даже в такой мелочи он пытается казаться, а не быть

            hi Хорошее дополнение от внимательного наблюдателя. Как раз в тему.
          2. Napayz Звание
            Napayz
            +2
            Сегодня, 10:47
            Такому финту гниду макарон научил
            1. Обычный Звание
              Обычный
              0
              Сегодня, 12:35
              макарону компьютерная графика нарисовала, у нарка есть бицуха, но не настолько чтобы в расслабленной позе проявлялась. Он все же не профессиональный бодибилдер у которых это может проглядываться даже в покое.
      3. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +2
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Lev_Russia
        Клоун он всегда остаётся клоуном, в какой бы костюм его не нарядили...

        Лепень, рекл и кипа ему к лицу.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 10:15
        Цитата: Lev_Russia
        Какой грозный султанчик/наполеончик...
        Клоун он всегда остаётся клоуном, в какой бы костюм его не нарядили... Даже в своих "заявлениях"... Полное ничтожество...

        Я думаю, что ВВП действительно хочет мира. И он обязательно примет предложение Зеленского и приедет в Киев. Для охраны от украинских нацистов вместе с Путиным на переговоры приедет 100-тысячная армия ВС РФ. И тогда точно удастся договориться о мире на наших условиях. yes
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 08:48
      Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать
      А рожа не треснет.... fool
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +7
        Сегодня, 08:59
        Ну почему же, может и приехать. Принимать парад победы на Крещатике.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Joker62
      Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

      Какой грозный султанчик/наполеончик..

      Путин обязательно приедет к Зеленскому на танке, а на броне будут сидеть Медведев, Шойгу и Кадыров.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +2
        Сегодня, 09:58
        Цитата: carpenter
        а на броне будут сидеть Медведев, Шойгу и Кадыров

        И три медведя. И Маша. Навеяло вот request
        1. Обычный Звание
          Обычный
          -1
          Сегодня, 10:15
          Оригинальное сравнение, особенно кстати пришлась Маша)
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 10:17
          Цитата: Paranoid62
          И три медведя. И Маша.

          А за танком на цепи ведут клоуна.
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Сегодня, 11:38
        Цитата: carpenter
        Цитата: Joker62
        Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

        Какой грозный султанчик/наполеончик..

        Путин обязательно приедет к Зеленскому на танке, а на броне будут сидеть Медведев, Шойгу и Кадыров.

        Не надо вспоминать хуженетовича ... Не портьте людям настроение . sad
    4. Alex Priest
      Alex Priest
      +4
      Сегодня, 09:49
      Клоун-евгейчик в полосатой робе с желтой шестиконечной звездой. По историческим законам евгеям нельзя выезжать из гетто или черты оседлости.
    5. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 09:56
      Ну значит, никто ни к кому не поедет. Будем мочить и долбить дальше.
    6. Eroma Звание
      Eroma
      +1
      Сегодня, 10:32
      Цитата: Joker62
      Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

      здесь уместна поговорка: Бойся своих желаний!
      пока всё идёт к тому на что рассчитывали в 22 году: Путин на белом коне въезжает в Киев! bully
    7. юрий Л Звание
      юрий Л
      +1
      Сегодня, 10:56
      А ведь было время в марте 2022,когда Зеленский крайне печально сидел в заваленной мешками Банковой,11 и ждал каждый час,что его шкурка будет поджарена и выставлена в Кунст-камере. Но... время прошло,шкурка цела ,так почему бы и не порычать и поунижать трусов,так и не решившихся его переместить в Кунст-камеру?Со времен каменного века в человеческой стае действует одно непреложное правило, если ты силен,или если против тебя ,слабака стоят еще большие моральные слабаки,то почему бы и не порычать на них...Увы.
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        0
        Сегодня, 11:27
        Вы правы. Благодаря жесту (не буду уточнять чего) Зеля воскрес, вылез из бункера. Услышал аплодисменты и стал играть героя. Помятая футболка, небритый вид, отрывистые сентенции (ну как бы в образе Че Гевары). Западному ду.рачью понравилось. Стали таскать по столицам. Ему понравилось, тем более, что кругом антреприза. Щедро. Однако зазнался. Подумал, что он теперь он главнее Трампа. Старик не потерпел и показал ему его место. Зеля сказал, что он понял, он теперь на втором месте после Трампа. Стал грубить всем напропалую, в т.ч. Путину. Но у Путина характер нордический. Хотел бы чтобы дальнейшее происходило как в басне Михалкова "Заяц во хмелю", но вряд ли, потому что характер нордический.
    8. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Joker62
      Какой грозный султанчик/наполеончик...

      Носатый потребитель кокаину . Обсыпанный перхотью крысогнид .
    9. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:44
      Joker62
      Сегодня, 08:35
      Какой грозный султанчик/наполеончик... lol Ишь чего удумал, что наш Гарант испугался от грозного рыка наркофюрера в лице Зелебобика. negative
      Совсем страх потерял и берега попутал..

      hi Всю верхушку жыдо наркофюрера берегут для Международного военного трибунала.
      Тогда этот нарик и будет позировать перед камерами в надежде скостить срок.
      На всей хунте, матрасниках и гейропе вина за жизни сотен тысяч жизней военных и мирных людей. am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 08:38
    ❝ То есть, в США, Британию, Данию, Францию, Польшу, Турцию, Ватикан, ЮАР он «во время ежедневных атак» ездить может, а в Россию – нет ❞ —

    — В России он боится подвергнуться «ежедневным атакам» ВСУ ...
  3. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 08:39
    Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

    Как его вштыривает, однако! fellow
    Долго не протянет. request laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:34
      Цитата: К-50
      Как его вштыривает, однако!
      Долго не протянет.

      Наверное с кокса на герыч перешёл.
  4. poquello Звание
    poquello
    +7
    Сегодня, 08:41
    "Путин сам должен к нему приехать."
    дык едет , просто медленно, я так подозреваю: когда приедет - обдолбыш будет прятаться в Европе
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +4
      Сегодня, 08:45
      Цитата: poquello
      "Путин сам должен к нему приехать."
      дык едет , просто медленно, я так подозреваю: когда приедет - обдолбыш будет прятаться в Европе

      Есть поговорка:
      Русские долго запрягаются, зато очень быстро ездят!

      А когда Наш Гарант приедет быстро - этому шуту, в лице Зелебобика, нужно как можно быстре смазивать свои пятки за бугор!
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      +5
      Сегодня, 08:48
      Цитата: poquello
      "Путин сам должен к нему приехать."
      дык едет , просто медленно, я так подозреваю: когда приедет - обдолбыш будет прятаться в Европе

      Зе реалист - он хочет чтобы когда Путин будет в Киеве- чтоб зашёл к Зе на кладбище на могилку, проведать...
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 09:04
        Цитата: свой1970
        Цитата: poquello
        "Путин сам должен к нему приехать."
        дык едет , просто медленно, я так подозреваю: когда приедет - обдолбыш будет прятаться в Европе

        Зе реалист - он хочет чтобы когда Путин будет в Киеве- чтоб зашёл к Зе на кладбище на могилку, проведать...

        Наоборот, наш Гарант придет на могилку деда Зелебобика(это в Кривом Роге) - Семёну Зеленского (полковник и ВОВ) и скажет: Какой гнилой внук у тебя родился!
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 09:06
          Цитата: Joker62
          Цитата: свой1970
          Цитата: poquello
          "Путин сам должен к нему приехать."
          дык едет , просто медленно, я так подозреваю: когда приедет - обдолбыш будет прятаться в Европе

          Зе реалист - он хочет чтобы когда Путин будет в Киеве- чтоб зашёл к Зе на кладбище на могилку, проведать...

          Наоборот, наш Гарант придет на могилку деда Зелебобика(это в Кривом Роге) - Семёну Зеленского (полковник и ВОВ) и скажет: Какой гнилой внук у тебя родился!

          Деды за внуков не отвечают....
  5. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 08:42
    Перед тем как ВВП приехал в Америку, xoxлы били себя копытом в грудь что он "зассыт". Интересно, что теперь чубатые будут говорить о нарколыге?
  6. Старик57 Звание
    Старик57
    +1
    Сегодня, 08:42
    Психо-клинический случай для медицины.
  7. Романенко Звание
    Романенко
    +3
    Сегодня, 08:44
    Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

    Приглашение давно принято и оно в силе. Если клоун до этого доживет, приедут представители РФ на танках, обязательно.
  8. Кирилл 59
    Кирилл 59
    -8
    Сегодня, 08:52
    Наш ответ должен быть суров как и комменты, типа "а мы первые сказали, пусть первый едет к нам" 😆
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 10:52
      Так ваш ответ и так "суров". Ничего лучшего чем суровое - "нет ты езжай ко мне", ваш наркот придумать не осилил.
      1. Кирилл 59
        Кирилл 59
        -3
        Сегодня, 10:54
        Ваш? Я на Урале так то, 59 это не возраст😆
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 10:56
          Дадада.. Я так и думал - "на Урале", ага. Сейчас все щирые уверены в том, что если называют Урал, Сибирь, и Дальний восток, то быстрее за своего сойдут laughing
          1. Кирилл 59
            Кирилл 59
            -3
            Сегодня, 11:05
            А может вы сами украинец 😆 просто доводите патриотизм до абсурда, и тем самым подрывайте веру людей 😆
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 11:08
              А можно цитату, где я довожу патриотизм до абсурда?))
              1. Кирилл 59
                Кирилл 59
                -3
                Сегодня, 11:09
                Абсурд называть меня хохлом, так что с Уралом?
                1. Уарабей Звание
                  Уарабей
                  +1
                  Сегодня, 11:11
                  А что с Уралом? На урале xoxлов не может быть и всяких навальняшек? Или вы подумали что такие снимки что то доказывают? laughing
                  1. Кирилл 59
                    Кирилл 59
                    -2
                    Сегодня, 11:42
                    Вот это и есть абсурд, все кто не разделяет вашу точку зрения наваляшка, украинец, вы ещё забыли либераст и квадробер (их недавно разгоняли по ТВ как угрозу России) 😆 про какие либо доказательства вам Соловьёв вечером расскажет на пару с Михалковым, а во время рекламных пауз, будут предлагать скинутся на лечение ребёнка за границей 😆 балабол вы гражданин (возможно украинский 😆😆)
  9. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 08:52
    Самый большой юмор будет, если Трамп приедет в Москву. ВВП же его тоже приглашал!! И куда тогда бобику деваться? "Свиту" европейскую в Москву не приглашают, а самому туда ехать оооооооооооочень стремно. wassat
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:54
    Анамнез Зеленского показывает у пациента рецессия в крайне тяжёлой степени.Современная медицинская наука ещё не знает как лечить такие случаи, известные щадящие способы результаты не дают ,болезнь прогрессирует. .Надо использовать революционный - изолировать от общества.Болезнь заразная - распространяется контактным способом через предметы быта ,в основном через ложечки и пластиковые пакетики.
  11. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 09:01
    «Мы, государь-император…»?
    «Мы, Черчиллеон Боневтик»! Бригада санитаров из дурдома уже с ног сбилась разыскивая этого инвалида умственного труда.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      Сегодня, 09:59
      Бригада за ним отправлена.
  12. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 09:03
    гроза усих пидвалов на банковой laughing Интересно, а подвальные крысы его тоже боятся? laughing
    А по факту, обычная босота из подворотни. Такие обычно до первого свистка полиции laughing
  13. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 09:12
    Да, чего -чегo, а апломба и наглости , этому лицедею не занимать!
  14. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 09:30
    Удивительно, если бы клоун сказал что нибудь другое. С крышей из отборных европейских нацистов мальчонка попутал берега.
  15. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 09:34
    Как говорят, бойся своих желаний... А ведь наш ВВП действительно может приехать в куев ))))) На руины, с несколькими бригадами десантуры и морпехов...
  16. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:37
    Если Путин хочет мира, то должен приклонить колено, перед Императором Всея Украины ,подать ниц и просить пощады.
    Немного не рассчитал Император с дозой утром...........
  17. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    -1
    Сегодня, 09:42
    Может он ему еще и подро...ьдолжен? (с)
  18. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 09:47
    Обыкновенный хохлячий "перефорс". Ничего сами не могут придумать. Только тырить и слизывать у русских.
  19. rusich Звание
    rusich
    +1
    Сегодня, 09:49
    Что слишком забористая "дурь" была, чтоб заявить такое просрочке
  20. koksalek Звание
    koksalek
    +2
    Сегодня, 09:51
    доза всё больше, речи всё бредовее
  21. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 09:57
    Всемирный император Вован Первый Зеленский!!!
  22. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 09:59
    Все что могут - это попугайничать и обезьянничать. Ужимки и гримасы этого торчка уже не смешат и не забавляют.
  23. Енотович Звание
    Енотович
    +1
    Сегодня, 10:04
    Клоун совсем потерял связь с реальностью.
  24. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 10:04
    Он что, всё ещё в детском саду? Путин первым «пригласил» Зеленского. Это добавляет вежливости, жеста, принятия приглашения. После этого можно пригласить ещё раз. Похоже, Зеленский уклоняется от встречи, слишком напуган!
  25. greencon
    greencon
    -3
    Сегодня, 10:16
    Некоторые наши сограждане в здравом уме могут сказать, что Путин не может поехать туда, когда Курская, Брянская области и наши нефтяные месторождения ежедневно подвергаются нападениям.
    1. fata-morgana Звание
      fata-morgana
      -2
      Сегодня, 11:02
      Никто не нападает на наши нефтяные месторождения ежедневно, на Курскую и Брянскую области. Это в здравом уме даже и не наши сограждане могут сказать.
      1. fata-morgana Звание
        fata-morgana
        -2
        Сегодня, 11:04
        Атаки БПЛА --- не нападение, атаки.
  26. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:30
    Цитата: carpenter
    А за танком на цепи ведут клоуна.
    Его в деревянной клетке везут, как Пугачева wink
  27. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 10:33
    Зеленский заявил, что не поедет в Москву,

    Просто, мало-мало засикал клоун. crying
  28. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 10:34
    Poyebało tego jewrejskiego clowna!
  29. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    -1
    Сегодня, 10:40
    Сами виноваты - распустили урода, он обнаглел, с катушек съехал. Кончить надо было уже давно - но Заратустра не велит………
  30. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +1
    Сегодня, 10:49
    Далее Зеленский заявил, что Путин сам должен к нему приехать
    Ну смотри, тебя за язык ни кто не тянул. laughing laughing laughing ВС РФ как раз прокладкой дороги занимаются. laughing
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 10:57
      Цитата: Fitter65
      ВС РФ как раз прокладкой дороги занимаются.

      "Украинские войска отошли с ряда позиций в лесополосах у Константиновки"
      карта просто радует
  31. ved_med12 Звание
    ved_med12
    0
    Сегодня, 10:58
    старуxа у разбитого корыта..............
  32. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 11:07
    Вот и славно!
    Трам-пам-пам!
  33. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 11:07
    Я могу конечно и ошибиться, но это Путин сейчас и делает. Приезд Путина в Киев на донный момент готовят ВС РФ.
  34. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 11:08
    Просроченной кучке можно уступить и организовать встречу с Путиным, но есть нюанс...каков жаждущий встречи таков и Путин
  35. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 11:18
    Одну глупость вешают на другую. К кому Путин должен ехать, когда в Киеве нет Президента?
  36. bddrus Звание
    bddrus
    0
    Сегодня, 11:59
    Путин же уже объяснил -вы просите переговоров, но при этом требуете чтобы я куда то к вам ехал?
    а вы не ох...ли
    ,т.е. не много ли вы хотите
  37. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:19
    Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать


    Подрасти хотя бы до роста Путина, жертва порванного презерватива.
  38. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    0
    Сегодня, 12:29
    Ф рожа хамская не треснет , чтобы мировой лидер приехал к какому то клоуну.
  39. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:53
    Может, РФ пора уже уничтожить киевский режим ? если есть такие возможности
  40. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:08
    Очевидная ассоциация
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  41. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:34
    Putin ti pošle akorát boty, aby jsi mu naleštil, protože jsi jen děvka západu, nelegitimní.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 14:35
      Путин просто отправит тебя чистить ботинки, потому что ты просто шлюха Запада, нелегитимная.