Зеленский заявил, что Путин должен сам к нему приехать

Я не могу туда поехать, когда моя страна подвергается ежедневным атакам.

Если вы (Владимир Путин) хотите мира, то придите к президенту Зеленскому.

Зеленский заявил, что не поедет в Москву, в ответ на предложение Владимира Путина прибыть в российскую столицу, если тот действительно хочет переговоров. При этом Зеленский нашёл «экстравагантное» объяснение тому, почему от поездки в Москву он отказывается:Интересное заявление… То есть, в США, Британию, Данию, Францию, Польшу, Турцию, Ватикан, ЮАР он «во время ежедневных атак» ездить может, а в Россию – нет.Как говорится, придумал бы что-то пооригинальнее и более правдоподобное. Ну, хотя бы: «Я не поеду в Москву, потому что боюсь… Как минимум боюсь того, что после этого меня ликвидируют националисты на самой Украине».Дежурно для себя назвав президента Путина «террористом», Зеленский добавил, что «мы не можем доверять Путину». Кто эти «мы», Зеленский не уточнил. Или он уже переходит на «старорежимный манер»: «Мы, государь-император…»?Далее Зеленский заявил, что Путин сам должен к нему приехать. Таким образом, глава киевского режима повторил вчерашний тезис главы Евросовета Антониу Кошты, который, как уже сообщало «Военное обозрение», сказал следующее:Надо ли это воспринимать изначально как подтверждение того, что сам Зеленский мира точно не хочет?Кстати, Путин действительно рано или поздно может приехать в Киев. Другой вопрос: где к тому моменту будет г-н Зеленский?