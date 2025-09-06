В Киеве ракетным ударом был ликвидирован «главный инженер» ЗРК Patriot

Недавний российский удар по Киеву привёл к ликвидации одного из важных звеньев ПВО-ПРО ВСУ. Стало известно это из петиции, которую на сайте Зеленского опубликовала женщина по имени Яна Сакун. Она требует от главы киевского режима присвоить её брату звание героя Украины посмертно.

Выясняется, что человеком, которому предлагают посмертное присвоение звания героя, является (точнее – являлся) подполковник Денис Сакун. Его должность обозначается как главный инженер подразделения ЗРК Patriot. Он осуществлял «техническое сопровождение» ЗРК американского производства. По последним данным, Сакун ранее прошёл стажировку за рубежом, где и обучался управлению и техобслуживанию «Пэтриота».



В результате российского ракетного удара был ликвидирован как главный инженер, так и сам комплекс, который тот обслуживал.
Из петиции:

Во время массированного ракетного обстрела Киева подполковник Сакун находился на боевом дежурстве в составе боевого расчёта. Подразделением было уничтожено несколько баллистических ракет, одна из которых должна была поразить позиции ЗРК. В результате падения обломков возник пожар. Несмотря на смертельную угрозу, офицер лично бросился спасать технику и тушить огонь. Из-за детонации боевой части сбитой ракеты Денис Сакун погиб.

В тексте также утверждается, что «подразделение Сакуна стало первым, сбившим гиперзвуковую ракету «Кинжал». Странно, а Кличко демонстрировал «обломки» «Кинжала», когда на Украину ещё не были поставлены первые «Пэтриоты». Неужели кто-то из них говорит неправду?..
