Моди ответил на санкционные угрозы Трампа

В отношениях между премьер-министром Индии и президентом США, похоже, царит полнейшая идиллия. Судя по их высказываниям, Нарендра Моди и Дональд Трамп питают друг к другу самые теплые чувства.

В частности, об этом свидетельствует недавний пост на странице в соцсети главы индийского правительства. В нем Моди крайне оригинально отзывается о санкционных угрозах Трампа.



Глубоко ценим и полностью разделяем чувства президента Трампа и его позитивную оценку наших связей

- заявляет индийский премьер-министр.

Далее он характеризует индо-американские отношения как перспективное глобальное стратегическое партнерство.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявлял, что Вашингтон потерял Нью-Дели и Москву, уступив их Пекину. И когда вчера журналисты попросили главу Белого Дома объяснить, что тот имел в виду, он неожиданно отказался от собственных слов.

Я не думаю, что это так

- ответил Дональд Трамп.

Американский президент добавил, что он и премьер-министр Индии связаны теплыми отношениями, поэтому волноваться не о чем. И несмотря на это, он снова выразил разочарование решением Нью-Дели увеличить объемы закупок нефти и нефтепродуктов у России.

Соединенные Штаты 6 августа увеличили размер пошлин для Индии на 25 процентов, так как индийская сторона не стала отказываться от российских углеводородов. Теперь тарифы на индийскую продукцию в США составляют 50%.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 10:03
    Что-то MAGA не выходит у Трампа.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:14
      Судя по их высказываниям, Нарендра Моди и Дональд Трамп питают друг к другу самые теплые чувства.
      Восток дело тонкое... Не судите по словам, а судите по делам...
      Что-то MAGA не выходит у Трампа.
      Это точно...
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:09
      ❝ Что-то MAGA не выходит у Трампа ❞ —
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 10:04
    Трамп обрадовал журналистов ,жаждущих трёхзначных пошлин к Индии: 50 % это очень много.
    А так у них идиллия ,между Трампом и Моди.Правда Бессент жалуется - Моди не обнуляет пошлины на товары из США ,которые ранее действовали.Рынок Индии наиболее закрытый для товаров из США из за пошлин Индии и действуют они годами .Будем посмотреть.Голивуд на Индийском рынке закрыт.У них Боливуд есть- забавный и беспощадный.
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +4
    Сегодня, 10:05
    Трамп, как игрок в покер сохраняет мину лица, что мол всё нормально и всё хорошо, но Нарендра Моди - хорошо играет в шахматы и покер ему не интересен.
    В шахматах есть время подумать, у Трампа его нет.
    Молодцы Индия!!!!
    Конец гегемонии однополярного мира!!!!
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:25
    ❝ Трамп добавил, что он и премьер-министр Индии связаны тёплыми отношениями ❞ —
    ❝ Моди:«Глубоко ценим и полностью разделяем чувства президента Трампа и его позитивную оценку наших связей» ❞ —

    — «Восток - дело тонкое» © ...
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 10:29
    Гадкий старикашка, - нежно признал премьер Индии, - но я его всё равно обожаю. Все мы скоро предстанем перед Кришной, Вишной и Махавишной и тесно обнявшись воспарим в голубую даль.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:05
    Цитата: Vulpes
    Что-то MAGA не выходит у Трампа
    Все на предвыборных митингах повыходило wink
  7. мусоргский Звание
    мусоргский
    +2
    Сегодня, 11:15
    Читать всю эту мутату нет желания! Политики играют словами и что за ними стоит никто сказать точно не может!
  8. Мореход Звание
    Мореход
    0
    Сегодня, 13:43
    Радует, что у нас с Индией и Китаем реально улучшаются отношения. И обычные граждане этих стран реально к нам потеплели. Это ощущается даже в работе с их властями (не самыми простыми для моряков). Особенно в последнее время, особенно возраста 40 плюс. Молодёжь более инфантильна... Как в прочем везде))