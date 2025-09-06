Моди ответил на санкционные угрозы Трампа

В отношениях между премьер-министром Индии и президентом США, похоже, царит полнейшая идиллия. Судя по их высказываниям, Нарендра Моди и Дональд Трамп питают друг к другу самые теплые чувства.В частности, об этом свидетельствует недавний пост на странице в соцсети главы индийского правительства. В нем Моди крайне оригинально отзывается о санкционных угрозах Трампа.- заявляет индийский премьер-министр.Далее он характеризует индо-американские отношения как перспективное глобальное стратегическое партнерство.Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявлял, что Вашингтон потерял Нью-Дели и Москву, уступив их Пекину. И когда вчера журналисты попросили главу Белого Дома объяснить, что тот имел в виду, он неожиданно отказался от собственных слов.- ответил Дональд Трамп.Американский президент добавил, что он и премьер-министр Индии связаны теплыми отношениями, поэтому волноваться не о чем. И несмотря на это, он снова выразил разочарование решением Нью-Дели увеличить объемы закупок нефти и нефтепродуктов у России.Соединенные Штаты 6 августа увеличили размер пошлин для Индии на 25 процентов, так как индийская сторона не стала отказываться от российских углеводородов. Теперь тарифы на индийскую продукцию в США составляют 50%.

Я не думаю, что это так

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»