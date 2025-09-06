Моди ответил на санкционные угрозы Трампа
В отношениях между премьер-министром Индии и президентом США, похоже, царит полнейшая идиллия. Судя по их высказываниям, Нарендра Моди и Дональд Трамп питают друг к другу самые теплые чувства.
В частности, об этом свидетельствует недавний пост на странице в соцсети главы индийского правительства. В нем Моди крайне оригинально отзывается о санкционных угрозах Трампа.
- заявляет индийский премьер-министр.
Далее он характеризует индо-американские отношения как перспективное глобальное стратегическое партнерство.
Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявлял, что Вашингтон потерял Нью-Дели и Москву, уступив их Пекину. И когда вчера журналисты попросили главу Белого Дома объяснить, что тот имел в виду, он неожиданно отказался от собственных слов.
- ответил Дональд Трамп.
Американский президент добавил, что он и премьер-министр Индии связаны теплыми отношениями, поэтому волноваться не о чем. И несмотря на это, он снова выразил разочарование решением Нью-Дели увеличить объемы закупок нефти и нефтепродуктов у России.
Соединенные Штаты 6 августа увеличили размер пошлин для Индии на 25 процентов, так как индийская сторона не стала отказываться от российских углеводородов. Теперь тарифы на индийскую продукцию в США составляют 50%.
