Польша хочет ввести ваучеры на теплоснабжение и заморозить цены на энергоресурсы
Президент Польши, страны, постоянно заявляющей, что «давно избавилась от российских нефти и газа», инициирует новую заморозку тарифов на энергоносители для населения и промышленности. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании польского парламента – Сейма.
Обсуждать депутаты планируют сразу два подобных законопроекта. Один из них поступил на рассмотрение из канцелярии президента Навроцкого, другой – от правительства Туска. Второй вариант предполагает так называемые ваучеры на теплоснабжение.
При этом оба законопроекта едины в том, что цены на энергоносители в Польше должны быть заморожены как минимум до конца текущего года.
Таким образом, вполне очевидно, что польская экономика столкнулась с проблемой снижения доступности энергоносителей. Если ранее топливо бесперебойно поступало из России безо всяких наценок и надбавок за «смену прописки» (например, на появление такого товара как «латвийская» нефть), то теперь тарифы растут, несмотря на то, что в Евросоюзе заявляют о стабилизации энергетического рынка.
Также польские парламентарии планируют на ближайшем парламентском заседании вернуться к неоднозначной инициативе о возобновляемых источниках энергии.
Новое предложение предусматривает повышение порога для фотоэлектрических установок, не подключенных к энергосистеме, для которых не требуется разрешение на строительство, до 500 кВт. Правительство захочет отказаться от одного из предыдущих положений об увеличении мощности установок ВИЭ и когенерации до 5 МВт, от которых потребуется получение права на концессию.
Напомним, что наибольшее своё развитие польская энергосистема получила при «тоталитарном режиме». Стало быть, теперь пора полностью декоммунизироваться...
