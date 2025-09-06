Польша хочет ввести ваучеры на теплоснабжение и заморозить цены на энергоресурсы

Польша хочет ввести ваучеры на теплоснабжение и заморозить цены на энергоресурсы

Польская ТЭС Лазыска


Президент Польши, страны, постоянно заявляющей, что «давно избавилась от российских нефти и газа», инициирует новую заморозку тарифов на энергоносители для населения и промышленности. Этот вопрос планируется обсудить на ближайшем заседании польского парламента – Сейма.

Обсуждать депутаты планируют сразу два подобных законопроекта. Один из них поступил на рассмотрение из канцелярии президента Навроцкого, другой – от правительства Туска. Второй вариант предполагает так называемые ваучеры на теплоснабжение.

При этом оба законопроекта едины в том, что цены на энергоносители в Польше должны быть заморожены как минимум до конца текущего года.

Таким образом, вполне очевидно, что польская экономика столкнулась с проблемой снижения доступности энергоносителей. Если ранее топливо бесперебойно поступало из России безо всяких наценок и надбавок за «смену прописки» (например, на появление такого товара как «латвийская» нефть), то теперь тарифы растут, несмотря на то, что в Евросоюзе заявляют о стабилизации энергетического рынка.
Также польские парламентарии планируют на ближайшем парламентском заседании вернуться к неоднозначной инициативе о возобновляемых источниках энергии.

Новое предложение предусматривает повышение порога для фотоэлектрических установок, не подключенных к энергосистеме, для которых не требуется разрешение на строительство, до 500 кВт. Правительство захочет отказаться от одного из предыдущих положений об увеличении мощности установок ВИЭ и когенерации до 5 МВт, от которых потребуется получение права на концессию.

Напомним, что наибольшее своё развитие польская энергосистема получила при «тоталитарном режиме». Стало быть, теперь пора полностью декоммунизироваться...
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 10:16
    И сколько будет стоить один килоджоуль...??? Эх помню, а мы когда-то талоны на водку получали, чтобы согреться... Ностальжи...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 11:07
      Эх помню, а мы когда-то талоны на водку получали, чтобы согреться...
      А мы спирт технический попивали wink
      1. nepunamemuk Звание
        nepunamemuk
        0
        Сегодня, 11:12
        спирт технический попивали wink

        у нас на заводе в цех принесли ведро БФ
        цех не "работал" два дня
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:19
    Когда государство вмешивается в ценообразование заканчивается это всегда плачевно.Инвесторы в энергетику проголосуют ногами- капитализм однако.Англия не даст соврать.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: tralflot1832
      Когда государство вмешивается в ценообразование заканчивается это всегда плачевно.

      США вмешиваются в ценообразование - накапливают и сбрасывают на рынок нефть из Стратегического нефтяного резерва...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 10:52
        Покупают по дешевле а продают по дороже .Кстати цена нефти упала ,идёт пополнение стратрезерва нефти в США ? Байден лихо его ополовинил.Стратрезерва нефти на 20 дней войны.А влияние времена на 40 дней.
      2. atakan Звание
        atakan
        +1
        Сегодня, 11:24
        Походу рыночек сам себя не порешал. )
    2. loha Звание
      loha
      +6
      Сегодня, 10:41
      когда в союзе государство контролировало цены, все было доступно (я про энергоносители, если что) у Кадафи это было все бесплатно, но захотели свободы и демократии, и сейчас ею даквятся. Зависит все не от государства а от конкретных людей у руля.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 10:45
        Ага и в капитализм Россия вступила с глубиной переработки нефти на НПЗ 64,1 % как в каком-то Зимбабве.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:18
        Цитата: loha
        Зависит все не от государства а от конкретных людей у руля.

        Если все зависит от конкретных людей - то это плохо, за хорошими руководителями всегда приходят плохие
    3. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 10:50
      тарифы растут, несмотря на то, что в Евросоюзе

      Ничего страшного. Пусть ЕС дотирует затраты на тепловую и электроэнергию, у них денег много, девать некуда. А про дешевый газ и нефть пусть забудут.
    4. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:55
      На рынках неумеренные цены настолько распространены, что безудержная страсть к наживе не уменьшается из-за обильных поставок товаров. Люди, чьей целью всегда является получение прибыли, за счет уменьшения всеобщего процветания, люди, которые владеют огромными богатствами, которых достаточно чтобы полностью удовлетворить целые нации, пытаются увеличить свои состояния и стремятся к разорительным процентам. Забота о человечестве побуждает нас ограничить алчность таких людей. Спекулянты, тайно нападая на общественное благосостояние, так завышают цены на товары, так что при единовременной покупке солдат лишается зарплаты и премии.

      Поэтому мы постановили установить максимум цен, чтобы, если когда где-либо проявляется засилие высоких цен, жадность могла быть ограничена пределами нашего статута. Для обеспечения надлежащего исполнения любой, кто нарушит этот статут, подлежит смертной казни. Такое же наказание применяется к тому, кто в своем желании совершить покупку вступил в сговор в обход закона с жадным продавцом. Смертной казни также подлежит тот, кто полагает, что он должен убрать свои товары с общего рынка из-за этого постановления.

      Мы призываем всех к верности, чтобы закон, установленный для общественного блага, соблюдался с послушанием и заботой.

      Гай Авре́лий Валерий Диоклетиа́н
      1. Юрась_Беларусь Звание
        Юрась_Беларусь
        0
        Сегодня, 13:54
        Максимум Рим не спас. Якобинцы во Франции тоже устанавливали максимум и это тоже не помогло - их скинули термидорианцы. Только коммунисты смогли сделать много, когда просто ликвидировали класс богачей-капиталистов. Сейчас же цены опять летят в космос и всё потому, что капиталисты вернулись.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:24
    КНР не против - они мировые лидеры в производстве фотоэлектрических установок - цена ,качество .Есть правда ещё вариант ,просить Россию снять санкции с газового трубопровода Ямал- Германия. laughing Но это уже не в какие ворота.
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +4
    Сегодня, 10:26
    Боженька,дай же наконец европе аномально холодную зиму,аминь.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 10:39
      Цитата: taiga2018
      Боженька,дай же наконец европе аномально холодную зиму,аминь.

      Да, повернуть Гольфстрим в другую сторону может только Чудо...
      1. ved_med12 Звание
        ved_med12
        -1
        Сегодня, 10:56
        тающие ледники ........................................
      2. Anglorussian Звание
        Anglorussian
        +2
        Сегодня, 11:04
        Коллапс Гольфстрима похоронит Северный флот и выморозит Мурманск с Архангельском.
        1. nepunamemuk Звание
          nepunamemuk
          +1
          Сегодня, 11:19
          при потеплении Гольфстрим и так встанет
          холоднее чем в Оймяконе всё равно не станет
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:09
      Цитата: taiga2018
      Боженька,дай же наконец европе аномально холодную зиму,аминь.
      И аварию на газосжижающих заводах wink
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: taiga2018
      Боженька,дай же наконец европе аномально холодную зиму,аминь.

      Надо срочно призвать Генерала Мороз. Он-то точно заморозит всё - от трубы до ходящих тел. wassat
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:38
    Всё не так плачевно, как они плачут, но расплачиваться придется за то, что в который раз сунули нос не в свой вопрос. Танцы на граблях надо занести в Конституцию.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:38
    ❝ Наибольшее своё развитие польская энергосистема получила при «тоталитарном режиме». Стало быть, теперь пора полностью декоммунизироваться ❞ —

    — «Назло России отморожу» ...
  7. Paul32 Звание
    Paul32
    0
    Сегодня, 11:02
    Польша хочет ввести ваучеры? КОНгениально! Предлагаю в срочном порядке выписать ПОЛЬШЕ ЧУБАЙСА из ИЗРАИЛЯ. Или где он там? Кто его последний раз у банкомата видел, отзовитесь!!!
  8. двп Звание
    двп
    -2
    Сегодня, 11:04
    А нельзя ли и нам цены заморозить? Наш пересидент и правительство не хотят отправить в ГД "два подобных законопроекта"?
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:19
    Польша хочет ввести ваучеры на теплоснабжение и заморозить цены на энергоресурсы

    А наплевали бы на "зелёную повестку" и были бы "в шоколаде":
    Угля у пшекии дополна, работа и заработок шахтёрам, повышение ВВП и налогов и "вишенка на торте" - независимая политика в сфере тепло- и энергогенерации.
    Но так не интересно, нужно создать трудности, а потом пытаться их преодолеть. Как комсомольцы, право слово! fellow wassat
  10. Комментарий был удален.
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Сегодня, 12:07
    При слове "ваучер" я чешусь в самых интимных местах. Чубайс!!!!! Где мои две "Волги"?
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:16
      ❝ При слове "ваучер" я чешусь в самых интимных местах. Чубайс!!!!! Где мои две "Волги"? ❞ —
  12. BASIOR
    BASIOR
    -1
    Сегодня, 12:31
    Автор не понимает, о чём говорю. В Польше тепло и электроэнергия производятся на угольных электростанциях, работающих на добываемом в Польше каменном угле и буром угле. Евроколхоз, «борясь» с климатом, ввёл очень высокий климатический налог на этот ресурс, что привело к искусственному росту цен на тепло и электроэнергию.
    Российская нефть и газ здесь ни при чём.
  13. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 12:54
    предполагает так называемые ваучеры на теплоснабжение.

    При слове "ваучер" у меня возниает вопрос? Это что, поляки будут оплачивать отопление зимой, а тепло в доме получат летом? wassat
  14. Misza1963 Звание
    Misza1963
    0
    Сегодня, 12:57
    Ceny energii elektrycznej w Polsce rosną głównie ze względu na realizację idiotycznych dyrektyw unijnych, służalczość władzy i likwidację polskiego przemysłu energetycznego opartego na węglach.
    Gaz lub ropa nie mają tu znaczenia.
    Polska robi dokładnie odwrotne rzeczy, niż się powinno. Jak to Polska.
    Wódka jest dość tania, więc też będzie droga.
    Wszystko, co dobrego wybudowano w PRL, zostanie zrujnowane.
  15. Mедвежонок
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 13:05
    Во-первых, цены на энергоносители в Польше заморожены с 2023 года в рамках программы «Щит гражданской защиты». Заморозка энергоносителей распространяется на все домохозяйства и фермеров.

    Во-вторых, энергетический ваучер не означает, что кто-то обязан его использовать для получения энергии. Энергетический ваучер — это финансовая поддержка домохозяйств от государства, призванная смягчить последствия роста цен на энергоносители. Максимальная сумма энергетического ваучера составляет 53 900 рублей.

    В-третьих, новый президент уже объявил о возвращении к углю и увеличении добычи угля, поскольку он не поддерживает возобновляемые источники энергии.
  16. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 14:21
    Срочно выслать в Польшу Чубайса. Он в ваучерах знает толк, через год-два энергетике Польши придёт кирдык