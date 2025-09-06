Десантная операция могла бы лишить британцев и французов надежд на порт Очаков

Десантная операция могла бы лишить британцев и французов надежд на порт Очаков

В связи с «засветом» перед камерами весьма интересной карты в Генштабе ВС РФ в экспертной и, скажем так, «любительской» среде активизировалось обсуждение темы возможного создания Одесского и Очаковского (Николаевского) направлений.

Расстояние от контролируемой Вооружёнными силами России Кинбурнской косы до южной части Очакова составляет около четырёх километров. Сейчас эту дистанцию легко преодолевают дроны, включая теперь и вездесущие FPV. Но столь ли фантастической может являться операция десантная?



Безусловно, противник вынужден держать в районе Очакова достаточно значительные резервы, понимая, что вероятность российского десанта не равна нулю. В то же время у российских войск есть безусловный козырь – возможность поддержки практически любой (адекватной положению дел на фронте и линии этого самого фронта) сухопутной или морской операции активным «ФАБированием» и нескончаемой «прополкой» врага дронами. Поэтому оборонительные позиции под Очаковом вполне могут быть обнулены с воздуха.



Если учесть, что на неделе проходила информация о том, что наши ВКС впервые ударили ФАБом с УМПК по объекту в районе Очакова, то, получается, что такие возможности имеются, а значит, при определённых условиях их вполне можно масштабировать.

Если допустить сам факт лишения ВСУ контроля над портом Очакова (а ведь это может быть на первых порах и техническое «лишение»), то значимость юга Николаевской области критически снизится с точки зрения тех, кто хочет прибрать Очаков к своим рукам – в первую очередь британцев и французов. Да и сами надежды Лондона и Парижа в отношении Очакова во многом растают.

При этом значительной может быть и стратегическая значимость лишения противника, не собирающегося выходить на мирный договор, очередного участка Причерноморья.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 11:21
    Да и сами надежды Лондона и Парижа в отношении Очакова во многом растают.
    А это им серпом по фаберже ! winked
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 12:01
      О какой базе может идти речь, если весь Очаков простреливается насквозь с Кинбурнской косы?
      1. MichIs Звание
        MichIs
        +3
        Сегодня, 12:05
        Впрочем, как и Кинбургская коса с Очакова. Чтобы потери были минимальные, штурм должен быть с нескольких направлений. А это значит, что сначала надо взять хотя бы Херсон.
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          +2
          Сегодня, 12:29
          Каким образом Херсон к десантной операции Очаково? Какие несколько направлений при морском десанте?
          1. MichIs Звание
            MichIs
            +1
            Сегодня, 12:34
            Взятие Херсона - это один из шагов сухопутного приближения к Очакову. Но там не только Херсон, там и другие города есть. А просто десант с моря - нас там будут ждать все сухопутные и морские силы скаклов для обороны Очакова (как мы уничтожали "десанты" скаклов через Днепр). Либо же мы полностью стираем Очаков всеми видами бомб и ракет километров на 300 и высаживаемся на безжизненное побережье (что нереально). Так понятно?
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              +2
              Сегодня, 12:41
              Конечно есть и другие города, поэтому говорить об Херсоне не надо. Это всё равно, что сказать, что чтобы взять Очаков, надо взять Киев. И к тому же, Херсон, это главная цель, а не Очаков.
              Что понятно, речь об десанте, а не об наземном штурме. К тому же Очаков находится на кончике полуострова и никаких нескольких направлений там не будет и с земли. Только одно. Хотели выпедриться, так написали бы бы, что морской десант туфта идите с земли. Только если идти с земли, то значит, все крупные города уже под нашим контролем и штурмовать Очаков вообще не надо. Еще раз, это мелка цель. Противник бросит Очаков, если наши возьмут Николаев
              1. MichIs Звание
                MichIs
                0
                Сегодня, 12:57
                Если вы не поняли, что я написал - это не мои проблемы
        2. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 14:39
          Однако, на косе никто баз создавать не собирался.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:26
      Uncle Lee
      Сегодня, 11:21
      А это им серпом по фаберже ! winked


      hi Всё будет решаться поэтапно с достижением всех целей и задач в Донецкой, Запорожской, Херсонской и расширении санитарной зоны Сумской, Харьковской, Днепропетровской обл., как и охватом Черниговской, дорога жизнь каждого солдата и офицера ВС РФ в СВО-КТО.
      Назначение Мордвичёва зам. НГШ не просто сигнал в расчёте на длительное ведение СВО не только в бандерштате, но и война за гарантии национальной безопасности российского народа и Отечества в свете приготовлений фрицев, триболтов и других т.н. вояк гейропы к войне с Россией.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 14:37
        Цитата: ZovSailor
        приготовлений фрицев

        их уже фрицами не совсем правильно называть, имя Фриц, даже в тридцатку популярных не входит, не то что 80 лет назад.. сейчас у них тройка имен: Ной, Бен, Поль.. нынче- скорее Нои или Бены, чем Фрицы.. laughing
    3. Ростислав Прокопенко Звание
      Ростислав Прокопенко
      0
      Сегодня, 13:05
      Не надо по Фаберже laughing
      Всё-таки памятник искусства, да и просто красиво
      Чтобы обойтись без предупреждения пусть будут текстикулы, первычные половые признаки...
      Но по Фаберже - не надо wink
  2. Лимон Звание
    Лимон
    +4
    Сегодня, 11:24
    Всё возможно,не зря же там наши ССО бритов в полон взяли.Раскололи наверняка сразу по самое нехочу и всю инфу вынули из них.
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +3
    Сегодня, 11:24
    Да сколько можно уже мусолить эту карту.... Одессу , Очаков и Николаев можно брать только с земли. Любой десант это смертники , не доедущие даже до земли. Хватит думать категориями 2022 года , такой войны уже не будет никогда
    1. Feodor13 Звание
      Feodor13
      0
      Сегодня, 11:29
      Войны в стиле 2022 г. не будет - верно, но будут особенности войны 2026 г. - о которой вы не догадываетесь.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -2
        Сегодня, 12:07
        А Вы сами знаете о особенностях завтрашней войны?Глядя на политическое руководство,ставящее невыполнимые цели,связанные только с уничтожением всего и чся на вна,то лично я не берусь прогнозировать даже на завтра
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +4
      Сегодня, 12:07
      Любой десант это смертники

      Любые штурмовые подразделения можно назвать смертниками. Десантные войска существуют и должны выполнять свою прямую задачу.
    3. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      +1
      Сегодня, 12:31
      Это разогрев для ВСУ. Пусть читают, бояться и держат там достаточно большие силы, которые бы могли перебросить на другие участки фронта
    4. stankow Звание
      stankow
      0
      Сегодня, 12:46
      Еще более смертники обороняющиеся, если их атакуют и с земли, и с моря. Одновременно, с двух противоположных сторон. Куда стрелять куда развернуться, где тыл, где фронт. Не позавидуешь.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +6
    Сегодня, 11:31
    В боевых действиях иногда и невозможное становится возможным. Нет смысла гадать о возможности десанта не зная реального положения дел, количества и состава резервов ВС РФ на этом направлении. Время покажет. Если такой десант состоится и будет успешным это будет очень хорошо.
  5. km-21
    km-21
    -17
    Сегодня, 11:47
    Никакой десантной операции на Одессу и Очаков не будет. У России попросту нет для этого необходимых ресурсов.Хочется надеяться, что российское командование осознает реальное соотношение сил на украинском ТВД и не будет совершать катастрофических ошибок.

    Вместе с тем в условиях сегодняшнего стратегического тупика все-таки существует вполне реальная возможность переломить ход войны в свою пользу. Для этого необходимо уговорить Запад прекратить накачивать Украину оружием и прочими военными ресурсами. А для пущей убедительности - нанести предупредительный ядерный удар по одному из натовских логистических хабов на территории Польши или Румынии. Например, по Жешуву.

    Если этот удар будет нанесен аккуратно и решительно, то никакой ответки не будет, поскольку англосаксы категорически не желают ввязываться в ядерную перестрелку с Россией. Но если Россия не отважится на подобную меру, то англосаксы окончательно убедятся в ее небоеспособности. И тогда Россию постигнет судьба Югославии, Ирака, Ливии...
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +3
      Сегодня, 11:59
      Никакой десантной операции на Одессу и Очаков не будет.

      Я не был бы столь категоричен. Морского десанта не будет, да (уж больно много морских мин там понаставили).
      Но при обнулении ПВО переднего может быть десант воздушный. Пару десятков километров спланировать на соответствующих парашютах уж точно можно.
      1. km-21
        km-21
        -11
        Сегодня, 12:09
        Но при обнулении ПВО...

        Начиная с 24 февраля 2022 года Россия великое множество раз "обнуляла" украинскую ПВО. Может хватит уже молоть подобную чушь? Сегодня даже гиперзвук не гарантирует преодоление ПВО. А десантный самолет вообще будет выглядеть как мишень в тире.
        1. DirtyLiar Звание
          DirtyLiar
          +7
          Сегодня, 12:14
          По Очакову уже бьют ФАБами. В том числе и по ПВО. Значит, ПВО переднего края мало-помалу задвигается вглубь.
          1. km-21
            km-21
            -8
            Сегодня, 12:30
            Про дальнобойную ПВО что-нибудь слыхали?
            А про авиацию ПВО?
            1. DirtyLiar Звание
              DirtyLiar
              +5
              Сегодня, 12:35
              ФАБ бросаются с дистанции 50-70 км. Что-нибудь слыхали? Если есть возможность бросать ФАБ, значит передний край ПВО подавлен и средства ПВО "откатились" вглубь, если наши бомберы спокойно залетают на дистанцию "ФАБирования".
              Теперь десант:
              По информации военного ведомства, бойцы спецназа и десантники-разведчики с начала 2019 года осваивают скрытное десантирование с высот до 8000 метров, в том числе на дальность планирования, с кислородным оборудованием и вооружением. «Когда нужно скрытно приземлиться на ограниченную и неподготовленную площадку, имея при этом с собой снаряжение или вооружение, в дело вступают парашютисты-высотники, – рассказал начальник отдела специальной парашютной высотной подготовки расположенного в Рязани 309-го Центра специальной парашютной подготовки лейтенант Виктор Богданов. – Для таких десантников не станет проблемой прыгнуть из любого летательного аппарата, вплоть до какого-нибудь дельтаплана, пролететь под открытым куполом значительное расстояние и даже, если потребуется, приземлиться на крышу здания, движущийся автомобиль или корабль. Более того, они смогут выполнить такую задачу даже в непогоду».
              При этом, по его словам, десантник, прыгнув с парашютом с высоты 8000 метров, может самостоятельно пролететь вплоть до 50 километров.

              Это данные 2019-го года. Уверен, что сейчас есть возможности десантирования и на более дальние расстояния.

              P.S. Не надо быть зашоренным. Кто бы думал, что Хамас (запрещённая в РФ) использует для десантирования через стену парапланы? Однако - вот он, пример десанта.
            2. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              +1
              Сегодня, 13:36
              Цитата: km-21
              Про дальнобойную ПВО что-нибудь слыхали? А про авиацию ПВО?

              Ну, расскажите, раз вы в курсе, какое дальнобойное ПВО и какая авиация ПВО есть вна Украине. И в каких количествах.
        2. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +5
          Сегодня, 12:32
          Сегодня даже гиперзвук не гарантирует преодоление ПВО.
          Вы можете привести конкретные примеры, когда ПВО НАТО на Украине сбивало гиперзвуковые ракеты? В противном случае Ваше утверждение - фейк.
          1. km-21
            km-21
            -9
            Сегодня, 12:35
            В противном случае Ваше утверждение - фейк.

            У Вас очевидные проблемы с логикой.
            1. Дед-дилетант Звание
              Дед-дилетант
              +2
              Сегодня, 12:37
              У Вас очевидные проблемы с логикой.

              Это не конкретный пример перехвата ПВО НАТО гиперзвуковой ракеты. Жду.
    2. MichIs Звание
      MichIs
      -8
      Сегодня, 12:08
      Нет не ресурсов, а права на большое количество жертв среди наших штурмов. Поэтому лично бы я нанес серию ударов тактическим ЯО по этим городам и их окрестностям (нам не стоит жалеть скаклов кем бы они не были), а также внутрь окраины. После этого наступление "мелкими группами" на выжженную территорию.
      1. km-21
        km-21
        -12
        Сегодня, 12:15
        Нет не ресурсов, а права на большое количество жертв среди наших штурмов.

        Количество жертв будет равно количеству отправленных в бой десантников. Плюс экипажи десантных кораблей. Не выживет никто.
        Поэтому лично бы я нанес серию ударов тактическим ЯО по этим городам и их окрестностям

        Глупо. Англосаксы того и добиваются, чтобы мы свои же города превратили в радиоактивные руины. Бомбить надо не Украину а Польшу и/или Румынию.
        1. MichIs Звание
          MichIs
          -6
          Сегодня, 12:17
          В наших городах сейчас живут не наши люди. Период деактивации после тактического ЯО будет небольшим - максимум лет 40. Тысячелетняя Русь выдержит
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            +2
            Сегодня, 12:34
            Период деактивации после тактического ЯО будет небольшим - максимум лет 40.
            Это беспочвенное утверждение. А если учесть, что "ограниченная ядерная война" сразу перерастет в глобальную, то оно, утверждение, еще и вредительское.
            1. MichIs Звание
              MichIs
              -3
              Сегодня, 12:38
              У Оркаины есть ЯО? Не знал. Или вы о Бриташке, Лягушке и 3.14ндоcии? Так первые две уничтожаются тоже достаточно просто при желании. С страной вечнозеленой резанной бумаги тяжелее, но с ней можно договориться и я не думаю, что применение тактического ЯО по оркаинцам послужи для янкесов поводом для ядерной войны с Россией, в которой США проиграют, а Китай выиграет.
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                +1
                Сегодня, 12:49
                В наших городах сейчас живут не наши люди. Период деактивации после тактического ЯО будет небольшим - максимум лет 40
                Это Ваше утверждение. Вы не правы. Деактивация будет проходить гораздо дольше, чем Ваши 40 лет. Поскольку радиация проникает не только в верхние слои почвы, а глубже. И радиоактивную пыль, которую после взрыва разносит на сотни километров, никто не отменял. Как никто не отменял и гибель множества людей, от побочных эффектов радиации, даже в тех районах, которые не оказались под прямым воздействием ЯО.
                В Японии после американских ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки много лет умирали те, кто получил облучение не находясь непосредственно в зоне поражения. Умирали от побочных факторов. Подумайте над этим.
                У Оркаины есть ЯО? Не знал. Или вы о Бриташке, Лягушке и 3.13ндоcии?
                ЯО из перечисленных стран есть лишь у Франции и США. Если Вы не в курсе, то у Англии - американское ЯО. И они не имеют возможности применять его самостоятельно. На Украине ЯО нет. Но Вы же ведете разговор о нашем применении тактического ЯО! Или нет? Тогда выражайтесь конкретнее.
                1. MichIs Звание
                  MichIs
                  -1
                  Сегодня, 12:55
                  Что думать. Съездите в Чернобыль и удивитесь. Да и в Брянской области поблизости уже все в порядке (я это от родственников знаю). Еще раз, 40,50,60,даже 100 лет для тысячелетней России - не срок. Для России, главное, чтобы западные вырожденцы не заходили дальше границы Германия - Италия.
                  1. Дед-дилетант Звание
                    Дед-дилетант
                    +2
                    Сегодня, 13:04
                    Что думать
                    Вы, видимо, идете с таким девизом по жизни?
                    Съездите в Чернобыль и удивитесь.
                    Это Вы можете удивиться, изучая этот вопрос. Там, если Вы не в курсе, не было ядерного взрыва. Был выброс. И - да, не стоит на 100% доверять родственникам, если они, конечно, не эксперты по проблемам ядерных катастроф. Если эксперты, то будьте добры дать ссылки на их работы по чернобыльской проблематике.
                    Понимаете, я служил срочную службу в РВСН СССР. Как раз во время чернобыльской катастрофы. И нам все эти вещи рассказывали. Уже после, в 90-х, я работал с людьми, которые эту самую катастрофу ликвидировали. И от них некоторые вещи знаю.
                    Еще раз, 40,50,60,даже 100 лет для тысячелетней России - не срок. Для России, главное, чтобы западные вырожденцы не заходили дальше границы Германия - Италия.
                    Ну, скажем так: когда запад нападал на Русь, он всегда получал по сусалам. Наполеон, Гитлер, шведы... Для Руси главное, чтобы они научились читать мемуары своих-же пораженцев, и не лезли.
                2. Anglorussian Звание
                  Anglorussian
                  -1
                  Сегодня, 14:05
                  У Англии- английское ЯО и применять его она может самостоятельно- ключ у премьера.
                  Ударить без ответа не выйдет- если это сойдёт с рук, через 3 года ядерные арсеналы появятся в двух десятках государств, а это никому не надо. В итоге будет как в тюрьме- беспредельщика гасят всей хатой. С учетом того, что летать над Россией незамеченным не так уж и сложно ( проверено украми) финал будет не совсем таким как вам понравится.
      2. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        +3
        Сегодня, 12:20
        Это хорошо, что лично Вы - не в генштабе.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:13
      Вы хоть понимаете,что подобное будет сродни поражению России.От нас сразу же отвернутся ,если даже станут врагами те страны,от которых мы критически зависим в технологиях,точной механике,электронике,даже простых вещах,медицине..Мы даже самореза элементарного не получим
      1. km-21
        km-21
        -11
        Сегодня, 12:19
        От нас сразу же отвернутся

        Абсолютная ахинея. Американцы бомбили Японию.
        И чё, многие отвернулись от США?

        От нас отвернутся если мы будем слабыми.
        А если мы продемонстрируем силу,
        то выстроится очередь желающих дружить.
      2. MichIs Звание
        MichIs
        -3
        Сегодня, 12:23
        Я хоть понимаю. А вы? И кто же от нас отвернется - Британия, Хранция, Гермашка, скандинавские инцестники и США? Извини, но - не велика потеря. И, знаете, если вы до сих пор не поняли человеческую психологию, то люди уважают сильных и решительных, особенно, если они наказывают справедливо. Так что никто от нас кроме врагов не отвернется. ПС. минусую не я - я вообше своим оппонентам не ставлю оценок, только другим
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -2
          Сегодня, 12:41
          Прежде всего отвернется Китай.Индия.Про турков уже не говорю
          1. MichIs Звание
            MichIs
            -1
            Сегодня, 12:45
            Никуда ни Китай, ни Индия не отвернутся. Скажу даже больше - они втайне надеются на это, что Россия поставит на место европейских колониалистов, принесших этим странам так много нехорошего.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 13:59
          Задайте себе вопрос.Почему ВС РФ проводит тяжело,с потерями,сухопутную операцию.Хотя мы можем применять ТЯО по логистическим обьектам,стратегисеским мостам итд. К чему бы это?И от чего не применяем?Какой Заратустра мешает?Ведь если бы применяли,то СВО пошла бы веселее
          1. MichIs Звание
            MichIs
            -1
            Сегодня, 14:21
            Я задаю себе этот вопрос - и ответ, есть. Он в наших "верхах". И не только я задаю себе этот вопрос, многие. И для них это тоже "странная война".
          2. MichIs Звание
            MichIs
            -1
            Сегодня, 14:32
            Вообще, с начала 2022 года было очень много странных решений со стороны наших верхов и ВВП. Если у кого память, не как у рыбки Гуппи, тот должен помнить - там не на один пожизненный срок - все эти Стамбульские договоренности, Отступление из под Киева, ничего не делание летом 2022 года, позорная сдача территорий, "Зерновая сделка" и т.д. Очень, очень странная "война", не на один пожизненный... Но как всегда нашлись свои современные Минин и Пожарский - Пригожин, Суровикин и их трудами Белоусов, и , которые в общем-то в самый трудный момент и вытащили СВО и Россию от поражения под руководством любителей шашлычков на шпажках в тайге ....
    4. Feodor13 Звание
      Feodor13
      +1
      Сегодня, 13:05
      А шлейф радиации с Жешува, с учетом доминирующих Северо-Атлантических воздушных масс, вы как своим детишкам-внучкам обоснуете? Или сразу в ротик запихаете? Изучите хотя бы карту радиации после Чернобыля. Там не Европа пострадала, а Россия-матушка до Волги!
      Сколько же Вас таких, бомбистов-недорослей!
  6. greencon
    greencon
    -3
    Сегодня, 12:02
    Это впечатляющий план, я всем сердцем поддерживаю его, если армия сможет освободить порт и его окрестности. Но с технической точки зрения, сначала начальнику генерального штаба необходимо мобилизовать для подготовки героев Гостомельской операции, которые сейчас участвуют в наземных боях.
  7. Andobor Звание
    Andobor
    +2
    Сегодня, 12:05
    Десантная операция могла бы лишить британцев и французов надежд на порт Очаков
    Что то мне подсказывает, что не десантом будут британцев и французов надежд лишать. По факту они уже их лишены, осталось заставить их это признать.
  8. cytadell Звание
    cytadell
    +2
    Сегодня, 12:16
    Взятие Очяуова без взятия части Херсонской и части Николаевской территорий не представляется возможным. Для удержания этих территорий нужны резервы и логистика - очевидные вещи. Противник будет активно противодействовать, ибо готовился и укреплялся. Для удачной операции нужны: доскональное знание местности, всех участков обороны/укреплений противника; нестандартные решения и "сюрпризы" для блокирования логистики противника, дестабилизация его тыла; проработка двух-трёх дополнительных вариантов дополнительных/альтернативных мер, с учётом прогноза развития ситуации на ЛБС. ИМХО
    Ps: максимальное взаимодействие и контроль всего театра военных действий во время операции.
  9. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -2
    Сегодня, 12:55
    «любительской» среде активизировалось обсуждение темы возможного создания Одесского и Очаковского (Николаевского) направлений.


    Жаль, что эти "любители" рассуждают об этой операции сидя на диване дома, а не в блиндаже.

    Сейчас до другого конца поля незамеченным не перебежать не переползти ни днем ни ночью, с ЛБС раненых по суше не могут неделями вытащить и по суши б/к и продуктов не всегда получается завести.

    Как вы по воде-то это собрались делать, расскажите?

    Наш флот забился в бухты на своих базах, перегородил все выходы и входы противолодочными сетями и сидят там поджав хвост.

    Какие десантные операции? На чем?

    Ну и самое главное, кем вы собрались десантироваться в Очакове и Одессе? Теми бедолагами, что сейчас идут на контрает с МО? Или может сами эти "любители" будут десантироваться.

    МО не может своих солдат обеспечить РЭБом и транспортом на суше, о море даже не мечтайте.

    В нашем поколении похоже нет ни Суворовых ни Нахимовых, только любители медалей, званий и должностей, за счет солдатской крови. Любителей порассуждать навалом, а постоять за страну днем с огнем не найти.
  10. avdkrd Звание
    avdkrd
    -3
    Сегодня, 12:57
    Десантная операция это хорошо, главное чтобы её не Герасимов планировал, а то потом обнаружится, что у десантников не было парашютов, а у морпехов средств высадки.
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 13:21
    Непонятно главное: а зачем спешить и лишать их Очакова сейчас?
    там суда ходят? разгружаются?
    4 км до него ,по статье. Ну, жахнем солцепеками и др ,все снесем.

    Аесли высадим свой десант - они будут жахать . неприятно.
    а ради чего высаживать то?
  12. Alexander Pankow
    Alexander Pankow
    0
    Сегодня, 13:38
    Если б да кабы осли во рту грибы...
  13. guest Звание
    guest
    -1
    Сегодня, 13:59
    Десантная операция могла бы лишить британцев и французов надежд на порт Очаков

    Какой Очаков, даже с этого маленького острова там врага выкинуть не можем, ну если верить картам.
  14. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:31
    Vyžeňte ty západní zloděje, nemají na Ukrajině místo!
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 14:31
      Гоните этих западных воров, им нет места на Украине!