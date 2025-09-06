Десантная операция могла бы лишить британцев и французов надежд на порт Очаков
В связи с «засветом» перед камерами весьма интересной карты в Генштабе ВС РФ в экспертной и, скажем так, «любительской» среде активизировалось обсуждение темы возможного создания Одесского и Очаковского (Николаевского) направлений.
Расстояние от контролируемой Вооружёнными силами России Кинбурнской косы до южной части Очакова составляет около четырёх километров. Сейчас эту дистанцию легко преодолевают дроны, включая теперь и вездесущие FPV. Но столь ли фантастической может являться операция десантная?
Безусловно, противник вынужден держать в районе Очакова достаточно значительные резервы, понимая, что вероятность российского десанта не равна нулю. В то же время у российских войск есть безусловный козырь – возможность поддержки практически любой (адекватной положению дел на фронте и линии этого самого фронта) сухопутной или морской операции активным «ФАБированием» и нескончаемой «прополкой» врага дронами. Поэтому оборонительные позиции под Очаковом вполне могут быть обнулены с воздуха.
Если учесть, что на неделе проходила информация о том, что наши ВКС впервые ударили ФАБом с УМПК по объекту в районе Очакова, то, получается, что такие возможности имеются, а значит, при определённых условиях их вполне можно масштабировать.
Если допустить сам факт лишения ВСУ контроля над портом Очакова (а ведь это может быть на первых порах и техническое «лишение»), то значимость юга Николаевской области критически снизится с точки зрения тех, кто хочет прибрать Очаков к своим рукам – в первую очередь британцев и французов. Да и сами надежды Лондона и Парижа в отношении Очакова во многом растают.
При этом значительной может быть и стратегическая значимость лишения противника, не собирающегося выходить на мирный договор, очередного участка Причерноморья.
