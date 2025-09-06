В Финляндии решили отказаться от использования свастики в символике ВВС

В Финляндии решили отказаться от использования свастики в символике ВВС

На флагах некоторых подразделений финских Военно-воздушных сил до сих пор сохранились символы, которые ассоциируются с нацизмом и ненавистью. Но теперь в Финляндии решили постепенно отказаться от использования свастики в символике ВВС страны.

Когда это государство стало членом Североатлантического альянса, данный символ удалили с эмблемы командования финских ВВС. Это было сделано, чтобы не раздражать союзников по НАТО, многие из которых либо состояли в антигитлеровской коалиции, либо пострадали от немецко-фашистской оккупации в годы Второй мировой войны.



Собственно, в символике финских ВВС свастика появилась еще в 1918 году, то есть задолго до прихода нацистов к власти в Германии, а этот символ стал нераздельно ассоциироваться с гитлеровцами. Несмотря на это, демонстрация ее во время мероприятий с участием военных в Финляндии неизменно вызывает недоумение и возмущение у союзников по НАТО и иностранных туристов.

По мнению командующего ПВО Карельского авиационного крыла Томи Бёма, можно было бы и дальше пользоваться свастикой, но во избежание недоразумений с иностранцами этого лучше не делать.

Возможно, было бы разумно идти в ногу со временем

- считает офицер.

Он заявил, что обновление символики ВВС Финляндии лучше отражает их нынешнюю идентичность.

Ранее в 2021 году военнослужащие немецких Военно-воздушных сил отказались участвовать в совместной церемонии с финскими коллегами. Это произошло, когда они узнали, что на мероприятии будут присутствовать флаги со свастикой.
  1. HAM Звание
    HAM
    +15
    Сегодня, 11:58
    А фрицы лицемеры ещё те!! Свастику у финнов увидели и обиделись,а у кохлов в упор не видят!!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 12:31
      Цитата: HAM
      А фрицы лицемеры ещё те!! Свастику у финнов увидели и обиделись,а у кохлов в упор не видят!!

      Что со свастикой. Что без свастики. Один корнеплод - еврофашисты. yes
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 12:52
        Финны по тормознутости вполне могут посоревноваться с прибалтами... Им 80-ти лет не хватило чтобы понять, что свастика это нехорошо...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +7
    Сегодня, 12:03
    Ну да. Ложечки нашлись, а осадочек остался.

    Или в моей интерпретации: В гoвнo (НАТО) вступил - долго пахнуть будешь. laughing
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:03
    ❝ Можно было бы и дальше пользоваться свастикой, но во избежание недоразумений с иностранцами этого лучше не делать ❞ —
    ❝ Возможно, было бы разумно идти в ногу со временем ❞ —

    — На трезуб, видимо, свастику поменяют. ...
  4. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    +5
    Сегодня, 12:07
    До горячих финских парней дошло. Через 80 лет. Те ещё торопыги 😏
    1. seregatara1969 Звание
      seregatara1969
      +1
      Сегодня, 13:05
      Зато они воевали против Германии, несколько месяцев,когда переметнулись.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:23
        ..да вот если бы воевали то. реально то только числились объявившими войну...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 12:11
    Вот тебе и дружественая страна во времена СССР .1945 свастика с эмблем ВВС Финляндии исчезла ,но с 1958 г снова начала появляться .Угол наклона правда не тот ,но роли это не играет,. крест чёрный. И куда КПСС смотрело?Не знал об этом казусе.
  6. Гардамир Звание
    Гардамир
    -2
    Сегодня, 12:13
    Свастика до сих пор используется в азии, но это другое.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 13:20
      Да Гардамарин , вы правы , в Тибете где то используют , и уже очень долго . Но концы там завернуты в другую сторону .
      И с нацизмом это никак не связано . Но глядя даже на эту « перевернутую» нехорошие мысли появляются .
    2. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Сегодня, 13:25
      Так и финнов другое. Написано же, что с 1918-го...
    3. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      0
      Сегодня, 13:26
      Свастику нацисты позаимствовали у Тибета. Но это на самом деле другое. Власовцы тоже использовали георгиевскую ленту. Главное в каком контексте использовать ту или другую символику. Фины в данном контексте - остались нацистами по отношению к России.
  7. Ջոն Գալտ Звание
    Ջոն Գալտ
    0
    Сегодня, 12:21
    Некоторое натягивание бобра на глобус Суоми. В финских ВВС уже давно применяется эмблема, которая представляет сейчас крылышки по кругу с орлом или многоконечным коловратом в центре. По крайней мере, везде, где финны демонстрируют эту эмблему посторонним. Например, хорошо видно в музее ВВС возле а/п Вантаа. Свастику по центру тоже используют, но, это сейчас, скорее, дань истории и войсковая традиция для внутреннего применения - типа красной звезды в РФ: "дидывоевале" и всё такое. Опять же, финская свастика существенно отличается от германской. Первая - косая, вторая - прямая. Часто и "крылышки" существенно укорочены. Эдак и всех индусов в фашисты записать можно. И иранцев с армянами, чтоб два раза не вставать.
    1. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      -1
      Сегодня, 13:26
      И у славян была... ...........
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Ջոն Գալտ
      Некоторое натягивание бобра на глобус Суоми. В финских ВВС уже давно применяется эмблема, которая представляет сейчас крылышки по кругу с орлом или многоконечным коловратом в центре.
      Да хоть с пёрышками в пятой точке. Бобра то на глобус "натягивают" не российские источники, а конкретно финские, которых российские СМИ цитируют.
      По мнению командующего ПВО Карельского авиационного крыла Томи Бёма, можно было бы и дальше пользоваться свастикой, но во избежание недоразумений с иностранцами этого лучше не делать.
      Так что ваши претензии мимо кассы. Фашистская символика, она и в Африке фашистская, какими бы древними узорами её не оправдывали и не отбеливали, а её демонстрация в вооруженных силах не самая хорошая идея т.к.под этим символом были уничтожены десятки миллионов людей.
  8. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 12:22
    Он заявил, что обновление символики ВВС Финляндии лучше отражает их нынешнюю идентичность.

    Чёрного кобеля не отмоешь добела.©
  9. Mедвежонок
    Mедвежонок
    -3
    Сегодня, 12:35
    1. Аскер Звание
      Аскер
      -1
      Сегодня, 12:59
      Интересные факты о пшекской энергетике, если разве что и те и другие фанаты России..?.
    2. kulemin0025gmail.com Звание
      kulemin0025gmail.com
      0
      Сегодня, 13:33
      Не в эту тему ваш коммент.
  10. Амвросий Звание
    Амвросий
    +1
    Сегодня, 12:50
    Не прошло и полторы сотни лет
  11. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 12:52
    Странное решение. Отказ от свастики, сильно снижает мотивацию сбивать финские самолёты и вообще, в текущей парадигме, НАТО должно нанести свастику на все свои самолёты. ВСУ ведь не стесняются и наносят кресты на бронетехнику. Нелогичные финны. Официально поддерживать нацистов и убирать их символ со своих крыльев.
  12. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 13:29
    Идти в ногу со временем? Спустя почти век? Ну и тормозааааааааааа! Скажите лучше прямо: как хотели "не вкладывать меч в ножны", так и продолжаете облизываться на Россию от Карелии до Урала. Вечная память красным финам, погибшим в финской гражданской войне, под ножами белофинов и штыками немецкой армии! Им лучше было бы не видеть во что Манергейм и его последыши превратили красивую северную страну.
  13. Магог_ Звание
    Магог_
    0
    Сегодня, 13:44
    Из-за ассоциации с гитлеровской символикой запретим и отменим "СВаСТику" ? Может тогда и руны-символы, образующие это славянское слово отменим : "Сва", "С" и " Тика" ? Переименовать название города СеВаСТополь никому в голову не пришло ? Ну, слава Богу ! Я уж молчу об изображениях на христианских иконах и в храмах. А после СВО запретим изображать "Трезубец" ! А как насчёт олимпийского огня и факельной эстафеты, предложенной Геббельсом на церемониях Берлинских Олимпийских игр 1936 г. ? Отменим ?
  14. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 13:47
    Россия, похоже, не очень довольна членством Финляндии в НАТО, поскольку ей больше не придётся нести бремя всей Европы. И народ, и правительство, похоже, склоняются к изоляционизму.
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 13:55
      Not sad I meant,Russia is not sad about it
  15. Комментарий был удален.
  16. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 14:15
    В Финляндии решили отказаться от использования свастики в символике ВВС
    - есть предложении вовсе отказаться от ВВС, проще и дешевле...