В Финляндии решили отказаться от использования свастики в символике ВВС
На флагах некоторых подразделений финских Военно-воздушных сил до сих пор сохранились символы, которые ассоциируются с нацизмом и ненавистью. Но теперь в Финляндии решили постепенно отказаться от использования свастики в символике ВВС страны.
Когда это государство стало членом Североатлантического альянса, данный символ удалили с эмблемы командования финских ВВС. Это было сделано, чтобы не раздражать союзников по НАТО, многие из которых либо состояли в антигитлеровской коалиции, либо пострадали от немецко-фашистской оккупации в годы Второй мировой войны.
Собственно, в символике финских ВВС свастика появилась еще в 1918 году, то есть задолго до прихода нацистов к власти в Германии, а этот символ стал нераздельно ассоциироваться с гитлеровцами. Несмотря на это, демонстрация ее во время мероприятий с участием военных в Финляндии неизменно вызывает недоумение и возмущение у союзников по НАТО и иностранных туристов.
По мнению командующего ПВО Карельского авиационного крыла Томи Бёма, можно было бы и дальше пользоваться свастикой, но во избежание недоразумений с иностранцами этого лучше не делать.
- считает офицер.
Он заявил, что обновление символики ВВС Финляндии лучше отражает их нынешнюю идентичность.
Ранее в 2021 году военнослужащие немецких Военно-воздушных сил отказались участвовать в совместной церемонии с финскими коллегами. Это произошло, когда они узнали, что на мероприятии будут присутствовать флаги со свастикой.
