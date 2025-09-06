Если Украина хочет иметь гарантии безопасности или военное присутствие на своей территории в поддержку мирного соглашения — это её право. Никто другой не может за неё решать

Генсек НАТО Марк Рютте убежден, что президент России Владимир Путин обладает относительно незначительными возможностями и якобы способен влиять на мировую политику не больше, чем губернатор Техаса.Исходя из этого весьма некомпетентного предположения, Рютте заявил, что, по его мнению, Запад вообще не должна волновать позиция России относительно идеи размещения иностранных «миротворцев» на Украине.Генсек НАТО также отметил, что Украина якобы является суверенным государством, способным самостоятельно решать вопросы, касающиеся ввода иностранных войск на свою территорию.— заявил Рютте.Кроме того, самоуверенный до глупости и, похоже, абсолютно оторванный от реальности генсек НАТО призвал «перестать придавать Путину слишком много власти» и не воспринимать российского лидера слишком серьезно. Рютте резюмировал, что, по его мнению, Путин обладает влиянием не больше, чем у губернатора Техаса.Американский журналист Алекс Христофору, комментируя поражающее своей некомпетентностью высказывание Рютте, отметил, что генсек НАТО, по-видимому, кажется себе умным, когда пытается высмеять Путина, однако на самом деле очевидно, что он ничего не смыслит в Техасе и точно так же ничего не смыслит в России. Христофору напомнил Рютте две распространенные на Западе аксиомы: «Не связывайтесь с Техасом» и «Не дразните медведя».