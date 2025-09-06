Генсек НАТО: «Влияния у Путина как у губернатора Техаса»

9 183 46
Генсек НАТО: «Влияния у Путина как у губернатора Техаса»

Генсек НАТО Марк Рютте убежден, что президент России Владимир Путин обладает относительно незначительными возможностями и якобы способен влиять на мировую политику не больше, чем губернатор Техаса.

Исходя из этого весьма некомпетентного предположения, Рютте заявил, что, по его мнению, Запад вообще не должна волновать позиция России относительно идеи размещения иностранных «миротворцев» на Украине.

Генсек НАТО также отметил, что Украина якобы является суверенным государством, способным самостоятельно решать вопросы, касающиеся ввода иностранных войск на свою территорию.

Если Украина хочет иметь гарантии безопасности или военное присутствие на своей территории в поддержку мирного соглашения — это её право. Никто другой не может за неё решать

— заявил Рютте.

Кроме того, самоуверенный до глупости и, похоже, абсолютно оторванный от реальности генсек НАТО призвал «перестать придавать Путину слишком много власти» и не воспринимать российского лидера слишком серьезно. Рютте резюмировал, что, по его мнению, Путин обладает влиянием не больше, чем у губернатора Техаса.

Американский журналист Алекс Христофору, комментируя поражающее своей некомпетентностью высказывание Рютте, отметил, что генсек НАТО, по-видимому, кажется себе умным, когда пытается высмеять Путина, однако на самом деле очевидно, что он ничего не смыслит в Техасе и точно так же ничего не смыслит в России. Христофору напомнил Рютте две распространенные на Западе аксиомы: «Не связывайтесь с Техасом» и «Не дразните медведя».
46 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +6
    Сегодня, 12:33
    Рютте резюмировал, что, по его мнению, Путин обладает влиянием не больше, чем у губернатора Техаса.
     Ну тогда у Рютте влияния не больше чем у старшего помошника младшего дворника на любом из аэродромов НАТО... И всё таки он полный болван и не нужно уделять ему так много внимания...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 12:37
      Позорище
      Елена Ивченко Юрова
      Позорище - какого поискать!
      Подобное ещё б мне вспомнить надо!
      Раз тысячу, наверное, икать
      Пришлось с недавних пор генсеку НАТО.

      Трамп - «папочка»! Да кто ж подумать мог!
      По мне - индюк напыщенный на троне.
      Но снова унижается «сынок»,
      И кланяется трамповской «короне».

      Позорище. Кому не знаю как,
      Но Рютте от такого не отмыться.
      Он с виду, вроде, не совсем , дypaк
      Но и умом не может отличиться.

      Отвесит недостаточный поклон,
      Приедет Трамп и наподдаст сынишке.
      Публично, перед камерами он
      Приспустит сателлёнышу штанишки.

      Об этих не заботится «сынкам»,
      Ведь самозванцы, даже не бастарды.
      Достоинства нет месту в мужиках,
      Чужие раздавили миллиарды.

      Как шавки лижут обувь языком,
      Пред пылью раболепствуют от Трампа.
      Позорище. Кто был вчера «сынком»,
      Тот станет проституткой снова завтра.

      Елена Ивченко ©
      26.06.2025 г.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:12
      Lev_Russia
      Сегодня, 12:33
      Ну тогда у Рютте влияния не больше чем у старшего помошника младшего дворника на любом из аэродромов НАТО... И всё таки он полный болван и не нужно уделять ему так много внимания

      hi Холопы босса должны отрабатывать свою должность, прошлый, стоптенберг по поручению Стреляного Уха пробивает ему медальку через связи у норгов, нынешний лает в силу своих способностей.
      Всё хорошее быстро забывается,пришла давно пора обозначить ещё жёсткий сигнал для всех коалиций желающих, как в ноябре 2024 "Орешником", только теперь более убедительно для западных областей бандерштата, включая приграничье с поленьями и цы ганами. am
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    Сегодня, 12:33
    Исходя из этого весьма некомпетентного предположения, Рютте заявил, что, по его мнению, Запад вообще не должна волновать позиция России относительно идеи размещения иностранных «миротворцев» на Украине.


    Рискните. Прямо завтра. А там ясно станет, кого будет волновать размещение миротворцев на Украине. Искандеров точно не разволнует, Гераней и других-аналогично.
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 12:55
      Осталось за малым, ввести, разместить и посмотреть, а шо будет.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 13:14
        Полностью согласен.Опыт вообще вещь великая.Я всегда говорил своим подчиненным-количество полученных знаний,прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования.Но этот опыт,весьма болезненный...
      2. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        -3
        Сегодня, 13:37
        Цитата: frruc
        Осталось за малым, ввести, разместить и посмотреть, а шо будет.

        После подписания мирного договора введут, даже не сомневайтесь.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 12:34
    ❝ Он ничего не смыслит в Техасе и точно так же ничего не смыслит в России ❞ —

    — Он вообще ничего не смыслит, ему по должности не положено ...
  4. Semovente7534 Звание
    Semovente7534
    +7
    Сегодня, 12:38
    Если оставить в стороне глупые заявления Рютте, его замечания приведут Трампа в ярость, учитывая, что губернатор Техаса Грег Эбботт, как и Трамп, республиканец. Это показывает, насколько Рютте невежественен и оторван от реальности.
  5. Лимон Звание
    Лимон
    +5
    Сегодня, 12:38
    Рютте заявил, что, по его мнению, Запад вообще не должна волновать позиция России относительно идеи размещения иностранных «миротворцев» на Украине

    Так вперед ,гомосек попробуй и только в первых рядах!)) Ничтожество!!!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 13:29
      Цитата: Лимон
      Так вперед ,гомосек попробуй и только в первых рядах!)

      Рютте в первых рядах? lol Только если успеть сдаться.
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 12:39
    В.В. Путин будет продолжать СВО, а мира на Украине не будет, если не будут выполнены все требования Путина (с) BBC


    А я думал что в БиБиСи все малохольные lol
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 12:44
    Встречи коалиции желающих ни каких последствий иметь не будут- Дмитрий Анатольевич Медведев ,на границе с Финляндией.
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 13:05
      Цитата: tralflot1832
      Дмитрий Анатольевич Медведев ,на границе с Финляндией.

      по следам генерала Апраксина
  8. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +2
    Сегодня, 12:46
    Ахахаха, вся Европа, всё Нато, весь Запад не может справиться с одним единственным "губернатором Техаса". Какие же вы тогда убогие.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      -1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: Сергей Кондратьев
      весь Запад не может справиться
      и локонцв порвать в клочья экономику - в начале 2022 сколько было разговоров куда там России с её 2(3) % мирового ВВП, санкции раздавят и пр.
  9. opuonmed Звание
    opuonmed
    -3
    Сегодня, 12:50
    Рютте заявил, что, по его мнению, Запад вообще не должна волновать позиция России

    Рютте Нато ядерные удары не боится получить ?
  10. Обычный Звание
    Обычный
    +3
    Сегодня, 12:51
    Губернатор Техаса напрягся: Who the fuck is this asshole, what the fuck is he talking about? laughing
  11. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +2
    Сегодня, 12:51
    А ссыкотно попробовать наплевать на предупреждение?
  12. Аскер Звание
    Аскер
    0
    Сегодня, 12:51
    Да, наш Президент ещё тот шутник-не серьёзный!! Думаю раньше или позже и до этого клоуна у него время появится.
    Степень деградации западных ,,элит,, уже откровенно пугает, или они массово на чем то ,,сидят,, или такими родились, но их же упорно выбирают( пусть не этого) из года в год, и всё хуже и хуже. Причем по всему западному миру! Если бы в США не победил Трамп, то и у них следующий был бы совсем не понятно что!
    Чем это всё закончится абсолютно не понятно и этим страшно.
  13. HAM Звание
    HAM
    +6
    Сегодня, 12:52
    Честно говоря,пусть в Эвропе будут Рютте,Калласы,Дерляйны ,Макроны чем прагматичные и умные ......а что у дурака на уме,то и на языке....думать--не их стихия.
    Вся эта банда от своей "значимости" может скоро лопнуть.. fool
    1. Лимон Звание
      Лимон
      0
      Сегодня, 13:06
      Согласен. Нам выголны такие балбесы ,неучи и ничтожиства у власти ЕС.
  14. Vladlous Звание
    Vladlous
    +3
    Сегодня, 12:53
    Смешные ребята эти европейские лидеры. Впрочем, они как смешны, так и мерзки и опасны, в первую рчередь для своих народов. Потому как ввергнуть свои государства в заведомо проигрышную мясорубку им ничего не стоит. Они же либералы - заварят кашу и свалят. Политические расходники - политпрезики. Поэтому откуда им что-то знать про влияние.
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:57
    Вопрос не в том, что оно глупо... зачем он такое говорит?
    О истинной ценности, весомости, влияниии разных политических деятелей, у них знают, есть так кому правильно все оценить...
    Так зачем такую чушь несёт чиновник публичный, заметный!?
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      0
      Сегодня, 14:31
      Для местного электората, наверное...пипл сxавает!
      Ну и чтоб "от другиx" не отделяться.
  16. cytadell Звание
    cytadell
    0
    Сегодня, 13:02
    Рютте заявил, что, по его мнению, Запад вообще не должна волновать позиция России относительно идеи размещения иностранных «миротворцев» на Украине.
    Такой дуpак кому-то выгоден, ибо он толкает европу в жернова войны. И этот кто-то находится не за океаном, а всего-лишь на острове. Его поддерживают два-три цербера: петушок, нацист и скандинав. Шавки ни в счёт.
  17. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 13:04
    Собака лает
    А караван идет
    (Народная мудрость)
  18. stankow Звание
    stankow
    -1
    Сегодня, 13:06
    Ага, а влияние и авторитет Рюте примерно как у зампотыла батальона Азов. Кстати и идеология та же.
  19. Glagol1 Звание
    Glagol1
    -1
    Сегодня, 13:11
    Один из бруссельских образчиков. Ну этот еще и нестандартной ориентации. И тyпoй. Одной фразой обидел сразу двух влиятельных людей. Возможно он не в курсе насчет Техаса - который в несколько раз больше его страны. Ну и точно не смотрел недавние репортажи из Китая. В вообще, если комментировать суть, вызывает вопрос сам базис. Неужели они реально верят в то, что безопасность можно построить в угоду одному и в ущерб другому? Особенно если другой:
    1.Самая большая страна в мире
    2.Армия номер 2 или 3 в мире
    3.Четвертая (или пятая, как считать, но все равно очень большая) в мире экономика
    4.1/10 мировой энергии
    5.Страна, давшая миру больше всех мыслителей, поэтов, писателей, ученых.
    Или тут другое - ненависть настолько сильна, что затмевает разум?
    1. Anglorussian Звание
      Anglorussian
      0
      Сегодня, 14:36
      Мыслители и писатели- это которые на ВО посейдонами махают laughing ?
  20. MichIs Звание
    MichIs
    +1
    Сегодня, 13:13
    А я и не знал, что губернатор Калифорнии - 2ое в Мире лицо по влиянию после Путина wink
  21. Григорий Чарнота Звание
    Григорий Чарнота
    -1
    Сегодня, 13:25
    чья бы мычала ) шестерка штатовская имеет мнение ??
  22. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 13:32
    генсек НАТО призвал «перестать придавать Путину слишком много власти»

    Рютте забыл, что власть никто и никогда не дает. Одни её забирают, другие теряют. И как раз сегодня мы видим потерю власти западом
  23. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 13:45
    Не все так просто.НАТО реально перестало считаться с первой ядерной страной мира.А почему? А потому что дети и главное Деньги Элиты РФ там.Поэтому зачем им бояться РФ?Как пример, Голос Президента.Вопросы есть? А у народа РФ вопросы есть...
  24. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 13:46
    Это хорошо что он такой глупый.
  25. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 13:54
    Цитата: Товарищ Берия
    Рискните. Прямо завтра. А там ясно станет, кого будет волновать размещение миротворцев на Украине.

    Самое главное, пусть Рютте их и возглавит, а мы будем посмотреть...вот только в пластиковом мешке он уже свое мнение поменять не сможет, если будет чего в мешок собирать.
  26. ergh081 Звание
    ergh081
    -1
    Сегодня, 13:58
    На самом деле, ситуация весьма затруднительная. На той стороне всё больше невменяемых начальников, а с учётом того, что наш Президент миротворитель, надежды на устройство радиоактивного пояса на территориях враждебных государств - нет. Остаются варианты: физическое уничтожение носителей русофобии в руководстве стран НАТО, второе - переформатировать мозги с помощью СМИ. Оба более или менее не кровопролитных варианта - нереальные. Остаётся всеобщая мобилизация и "замачивание" противника. Подскажите, если есть другие мнения.Или само рассосётся?
  27. fabrice68 Звание
    fabrice68
    0
    Сегодня, 14:01
    Malgré ces déclarations de Rutte ("meme pas peur!"), il n'empeche que ces troupes n'iront uniquement que en cas de cessez le feu. Et en plus, ils aimeraient une couverture aérienne des USA.
  28. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 14:08
    Następny osioł coś wciągnął, jakiś biały proszek od clowna!
  29. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 14:10
    Я так понимаю началось осеннее обострение у лиц с шизоидным расстройством личности?...
  30. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:11
    Реально мы с НАТО общаемся по любым вопросам или только в прессе пикетируемся? Если не общаемся то вообще не обращать на них внимание. Для нас нет ни Рютте ни НАТО. Вообще не упоминать нигде. А есть организации подлежащие уничтожению, как представляющие угрозу нам.
  31. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +2
    Сегодня, 14:14
    Пусть тут меня заминусят, но он Абсолютно прав! Имея самый большой в мире арсенал самого смертоносного оружия в мире каждый день позволять безнаказанно бомбить свои города - это бесхребетность. Эта война не закончится без применения оружия массового поражения, джинн войны давно выпущен из бутылки и загнать его обратно можно только силой. Иначе скоро будут лупить крылатыми ракетами по всей России, а не только по Ростовской области, Крыму и Краснодарскому краю! На юге России выбили все нефтеперерабатывающие заводы. За 95 бензином уже очереди, он в жутком дефиците, и это в стране, которая снабжала бензином пол европы и азии. Необходимо начать с тактического ЯО, вынести все крупные мосты и тоннели!
  32. tarakan Звание
    tarakan
    0
    Сегодня, 14:17
    Зеля вывил новый сорт дури и стал барыгой у коалиции нуждающих? laughing
  33. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:39
    Ага, именно поэтому объединенный запад не может победить Россиию и второй год подряд проводит коллективные сеансы психотерапии коалиция желающих, но не могущих. Крайние высказывания рюте, мерца и остальных - это психические срывы от осознания своего ничтожества и невозможности повлиять на ситуацию.
  34. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 14:43
    Интересно, кто допустил, чтобы этот олигофрен возглавил НАТО? У дяди полный ноль по географии и экономике. Техас самый большой штат по размерам, больше многих гейропейских стран и второй по экономике, после Калифорнии. Хотя, сейчас возможно уже и первый. После многих лет руководства демократов, Калифорния уже не та.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 14:55
      Да уже вроде как не секрет, что на эти должности они попадают в результате жесткой отрицательной селекции. Вот и получаем батутистку на 360 градусов анналену, кака и прочих. Они проглядели Орбана, Фицо, не смогли расшатать Грузию и теперь уже не допустят таких промахов. Румыния, Молдавия тому подтверждение.