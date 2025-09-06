Экс-офицер СБУ: Порошенко дал добро на совершение терактов в РФ ещё в 2015 году
1 53412
Бывший украинский президент Петр Порошенко* дал добро на совершение терактов в РФ еще в 2015 году. Существует даже официальный засекреченный документ о начале подрывной и диверсионной деятельности спецслужб Украины на российской территории.
Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал экс-офицер СБУ Василий Прозоров, который сейчас находится в РФ.
Он уточнил, что предполагалось развернуть террористическую деятельность не только в республиках Донбасса, которые тогда еще не были частью России, но и в российских регионах.
По словам бывшего сотрудника украинской спецслужбы, данное решение принял Объединенный комитет по разведывательной деятельности при президенте Украины Петре Порошенко*. В некоторой степени к такому шагу привел провал военной операции ВСУ против ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По словам Прозорова, тогда киевский режим оказался в крайне сложной ситуации, фактически на грани краха, но его спасли заключенные с российским руководством Минские соглашения.
Для реализации поставленных президентом задач при украинской контрразведке создали отдельное 5-е управление и расширили штат спецподразделений.
Инициированная Порошенко* десять лет назад подрывная деятельность на территории России продолжается и сегодня, уже при Зеленском. Об этом свидетельствуют появляющиеся время от времени сообщения о задержаниях в разных регионах нашей страны российских и иностранных граждан, уличенных в подготовке и проведении диверсий и терактов.
Петр Порошенко* - член запрещенного в РФ объединения, признанного Росфинмониторингом террористическим или экстремистским.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация