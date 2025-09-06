Экс-офицер СБУ: Порошенко дал добро на совершение терактов в РФ ещё в 2015 году

Бывший украинский президент Петр Порошенко* дал добро на совершение терактов в РФ еще в 2015 году. Существует даже официальный засекреченный документ о начале подрывной и диверсионной деятельности спецслужб Украины на российской территории.

Об этом в интервью агентству ТАСС рассказал экс-офицер СБУ Василий Прозоров, который сейчас находится в РФ.

Он уточнил, что предполагалось развернуть террористическую деятельность не только в республиках Донбасса, которые тогда еще не были частью России, но и в российских регионах.

По словам бывшего сотрудника украинской спецслужбы, данное решение принял Объединенный комитет по разведывательной деятельности при президенте Украины Петре Порошенко*. В некоторой степени к такому шагу привел провал военной операции ВСУ против ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. По словам Прозорова, тогда киевский режим оказался в крайне сложной ситуации, фактически на грани краха, но его спасли заключенные с российским руководством Минские соглашения.

Для реализации поставленных президентом задач при украинской контрразведке создали отдельное 5-е управление и расширили штат спецподразделений.

Инициированная Порошенко* десять лет назад подрывная деятельность на территории России продолжается и сегодня, уже при Зеленском. Об этом свидетельствуют появляющиеся время от времени сообщения о задержаниях в разных регионах нашей страны российских и иностранных граждан, уличенных в подготовке и проведении диверсий и терактов.


Петр Порошенко* - член запрещенного в РФ объединения, признанного Росфинмониторингом террористическим или экстремистским.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 13:27
    Уж так получилось, проходит информация - в Куеве горит фабрика "Рошен", принадлежащая Вальцману ( поменявшему по неизвестным обстоятельствам фамилию на парасенко ).
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Сегодня, 13:33
      Пусть все его активы полыхают синим пламенем!
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 13:37
        Ну и почему он до сих пор жив...??? Получается, он уж десять лишних лет по земле мотается... am
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          Сегодня, 13:38
          Цитата: Lev_Russia
          Ну и почему он до сих пор жив...??? Он получается уже десять лишних лет по земле мотается... am

          Все по той же причине что Зеленский и Буданов.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 14:03
            Так этот еврей Порошенко (Вальцман) и был назначен Вашингтоном президентом Украины, чтобы начать убивать русских!
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 14:16
        Он же Вальцман П. А., он же бывший шоколадный король, он же преступник, по которому веревка плачет.
    2. Комментарий был удален.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +4
        Сегодня, 13:44
        Lev_Russia
        Сегодня, 13:36
        hi На мой взгляд не должно быть неприкасаемых, которые замешаны в тысячах смертей военных и мирных людей.
        При этом жы до отщепенце проводилась политика наступления на гарантии русскому языку, прописанные в ст. 10 Конституции,
        с подачи наглосаксов и ультраглобалистов шли нападки на УПЦ с созданием автокефалии ПЦУ, отлучением верующих от Православной церкви в угоду врагам- наглосаксам.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 13:37
    — Всё послемайданное руководство заслуживает трибунал ...
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +2
      Сегодня, 14:17
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Всё послемайданное руководство заслуживает трибунал ...

      Послемайданное руководство Украины - все как один ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ! Для их казни народным судом и трибунала ждать не следует!
      Про Зеленского вообще отдельный разговор!
  3. usr01 Звание
    usr01
    +1
    Сегодня, 13:47
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    Всё послемайданное руководство заслуживает трибунал

    да какой трибунал????
    стенка, без суда и следствия!
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 13:47
    Так себе.
    А ведь кое кто помогал устроить заповедник для террористов в Идлибе , устроить массовый завоз и раздачу гражданства РФ..
  5. Лучник Звание
    Лучник
    +1
    Сегодня, 14:18
    Да, это конкретный п*****с. Никаких моральных принципов.