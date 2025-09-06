Охват Северска: начались бои за пгт Ямполь возле важной трассы снабжения ВСУ
4 3661
Ряд источников сообщает, что поступает оперативная информация о начале боев за расположенный к западу от Серебрянского лесничества поселок городского типа Ямполь.
Поскольку поселок находится в непосредственной близости к трассе, соединяющей Северск с Красным Лиманом, по которой осуществляется снабжение группировки ВСУ на этом участке фронта, контроль над ним представляет важнейшее значение в грядущей Северской освободительной операции.
Рокадная трасса в Северск через Резниковку и Свято-Покровское уже активно простреливается нашими операторами БПЛА. Недалеко от неё идут бои в Федоровке и завершается зачистка недавно освобожденного населенного пункта Переездное. Также продвижение российских сил отмечается в лесополосах в районах Верхнекаменского и Новоселовки. Также сообщается о ряде локальных успехов на Краснолиманском участке.
Кроме того, минувшей ночью ВС РФ ударами двух баллистических ракет уничтожили размещавшийся в промышленной зоне Славянска склад боеприпасов 63-й бригады ВСУ. Обе ракеты обеспечили глубокое пробитие цехового корпуса, вызвав мгновенную детонацию хранившегося боезапаса. В течение полутора часов на объекте происходили интенсивные взрывы различной силы, что свидетельствует о наличии на пораженном складе разнотипных боеприпасов. Взрывы были такой силы, что в соседних зданиях получили повреждения оконные и фасадные конструкции.
Минобороны России, портал Lostarmour
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация