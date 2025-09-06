Охват Северска: начались бои за пгт Ямполь возле важной трассы снабжения ВСУ

4 366 1
Охват Северска: начались бои за пгт Ямполь возле важной трассы снабжения ВСУ

Ряд источников сообщает, что поступает оперативная информация о начале боев за расположенный к западу от Серебрянского лесничества поселок городского типа Ямполь.

Поскольку поселок находится в непосредственной близости к трассе, соединяющей Северск с Красным Лиманом, по которой осуществляется снабжение группировки ВСУ на этом участке фронта, контроль над ним представляет важнейшее значение в грядущей Северской освободительной операции.



Рокадная трасса в Северск через Резниковку и Свято-Покровское уже активно простреливается нашими операторами БПЛА. Недалеко от неё идут бои в Федоровке и завершается зачистка недавно освобожденного населенного пункта Переездное. Также продвижение российских сил отмечается в лесополосах в районах Верхнекаменского и Новоселовки. Также сообщается о ряде локальных успехов на Краснолиманском участке.

Кроме того, минувшей ночью ВС РФ ударами двух баллистических ракет уничтожили размещавшийся в промышленной зоне Славянска склад боеприпасов 63-й бригады ВСУ. Обе ракеты обеспечили глубокое пробитие цехового корпуса, вызвав мгновенную детонацию хранившегося боезапаса. В течение полутора часов на объекте происходили интенсивные взрывы различной силы, что свидетельствует о наличии на пораженном складе разнотипных боеприпасов. Взрывы были такой силы, что в соседних зданиях получили повреждения оконные и фасадные конструкции.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kulemin0025gmail.com Звание
    kulemin0025gmail.com
    0
    Сегодня, 14:53
    Супер. Укры конечно заявят, что все российские ракеты были сбиты. А детонация произошла - кондиционеров из-за падения обломков российских ракет 😏