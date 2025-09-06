Министр транспорта США: Наше сотрудничество с Россией в космосе - светлое пятно

Мы планируем миссию на Марс уже в начале 2030-х. Очень важно то, что мы изучаем на орбитальной станции, а также в наших лунных миссиях. Всё это будет играть важную роль в поддержании жизнеобеспечения экипажа.

Я родился в начале 70-х. Тогда были недостатки программы «Аполлон», но в то же время и преимущество программы «Спейс шаттл», которая очень вдохновляла всех молодых американцев. Но, если честно, я разочарован. Программа «Артемида», знаете ли, возвращение на Луну, пребывание на Луне, извлечение уроков и затем полёт на Марс — это невероятно захватывающе. И проблема в том, что ведь Америка сегодня не знает, что мы полетим снова на Луну, а потом на Марс, потому что подпитываемся энергией наших предыдущих успехов.

Я хочу сказать, что сотрудничество между США и Россией имеет решающее значение для вывода космической станции с орбиты. И вы знаете, что мы успешно сотрудничаем в этом направлении, хотя, кстати, стоит отметить, что сейчас между США и Россией много разногласий, особенно по поводу Украины. Я считаю, что сотрудничество наших двух великих стран в космосе — это светлое пятно. И я думаю, что мы можем и должны опираться на это.

В США теперь раскручивают тему «Марсианской миссии». Уже несколько лет этой теме пристальное внимание уделяет Илон Маск. Теперь же, когда Маск успел побывать в американском госаппарате и бесславно его покинуть, повестку полётов на Марс муссирует администрация Трампа.Вот что заявил американский министр транспорта Шон Даффи:Даффи напомнил, что миссия на Марс имеет продолжительность около 8 месяцев.Министр транспорта США:2030-й год Даффи назвал во много определяющим, потому что к этому моменту должна прекратить работу МКС.Примечательно, что Шон Даффи коснулся и вопроса взаимодействия с Россией: