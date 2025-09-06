Жителям Чернигова необычным способом предложили делиться координатами ВСУ

Украинские источники сообщают, что ВС РФ сбросили с БПЛА над одним из густонаселенных районов Чернигова листовки с призывами делиться координатами позиций ВСУ. Чтобы гарантированно привлечь внимание жителей Чернигова, листовки выполнены в виде милых сердцу каждого жителя Украины 100-гривневых купюр.

В верхних углах листовок, судя по всему, напечатаны QR-коды, перенаправляющие в бот обратной связи, посредством которого любой неравнодушный житель Чернигова может сообщить нашим военным координаты украинских военных объектов, пунктов размещения, позиций и складов ВСУ. Распространение подобных материалов чрезвычайно обеспокоило представителей киевского режима в регионе. Украинская нацполиция уже поспешила пригрозить населению уголовной ответственностью за сотрудничество с ВС РФ и требует немедленно уничтожать найденные листовки. При этом не исключено, что этот «агитационный десант» является операцией украинских спецслужб, целью которой является провокация, чтобы выявить максимальное количество нелояльных киевскому режиму жителей региона.



Стоит отметить, что наблюдавшийся на Украине в 2022 году всплеск верноподданических настроений, выраженных в активной поддержке Зеленского и его окружения, к текущему моменту сменился глубоким разочарованием в украинском военно-политическом руководстве. Даже изначально максимально лояльные постмайданному режиму граждане успели в полной мере вкусить все «прелести» жизни в условиях непрекращающегося террора со стороны ТЦК, закрытых границ и откровенной диктатуры Зеленского. Не исключено, что даже в традиционно «проукраинских» регионах немалая часть населения уже готова принять любую власть, лишь бы прекратилось все вышеперечисленное.
17 комментариев
  1. двп Звание
    двп
    0
    Вчера, 15:27
    А что,и Фридрих Второй,и Буанопарте,и Адольф широко использовали фальшивомонетчиков. Вспомните, сколько денег вынужден был затратить Александр Первый выкупая фальшивые банкноты Наполеона. Мысль не новая,но интересная.
    1. Светлан Звание
      Светлан
      +4
      Вчера, 15:43
      Ход был бы интересный, если бы действительно разбрасывали фальшивые деньги. Но это не деньги. Это листовки.
      1. DirtyLiar Звание
        DirtyLiar
        -2
        Вчера, 15:51
        Смотри дальше. Все понимают, что это не деньги. Это - актив. Продавщица понимает, что это - актив, принимает, отпускает товар в далёкий долг, а потом этот долговой актив реализует войскам РФ. Как тебе такое, Илон Маск?
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Вчера, 15:55
        Ход был бы действительноинтересный, если бы действительно разбрасывали фальшивые деньги. Но это не деньги. Это листовки.
        Ну так пусть полиция выкупает эти деньги-листовки за нормальные деньги и все будут довольны... И полиция и народ и даже сам клоун, хрен(растение) ему в рот...
        1. Руссобел Звание
          Руссобел
          0
          Вчера, 21:50
          Не понял,а почему растение...?
          Нееет совать так совать.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Вчера, 21:54
            Хрен обыкновенный, или Хрен деревунский (лат. Armorácia rusticána) — многолетнее травянистое растение, вид рода Хрен (Armoracia) семейства Капустные (Brassicaceae). Выращивается на Руси с IX, а в Европе — с XV века ради листьев и корней, обладающих жгучим вкусом. Хрен используется в кулинарии как пряность и в народной медицине в качестве местного раздражающего, антибактериального и повышающего аппетит средства. Культивируется во многих странах мира, в основном как овощная, но также как декоративная культура... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%BD
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +2
    Вчера, 15:29
    Хатоскрайники вложат любого кто обеспечит им сытое и безопасное корыто … сейчас это прям хорошо (в том числе и для выявления разного рода активистов /бандеровцев) … а потом их нужно переформатировать ибо нам такие не нужны
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +5
    Вчера, 15:36
    Хорошая задумка. Главное учли менталитет чубатых!)))
    1. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Вчера, 15:46
      Любой человек любой страны, поднимет денежную купюру. Россиянин, украинец, немец, житель республики Умба Бумба. О каком менталитете идёт речь?
      1. fata-morgana Звание
        fata-morgana
        +4
        Вчера, 16:15
        Речь идёт о менталитете украинцев, продавших пашни и недра глобальному Западу, торгующих пленными, мёртвыми, внутренними органами, детьми, уворованным имуществом жителей Курской, да и своих земляков-побратимов, справками от ТЦК... Прошу прощенья, больше чем украинцев --- укропатриотов, так правильно.
    2. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +1
      Вчера, 16:28
      Чью задумку Вы хвалите? Вероятность того, что как сообщают украинские СМИ, это сделали ВС РФ крайне мала. А вот вероятность того, что сочувствующие России после сканирования QR кода и отправки сообщения будут попадать не на российский сайт, а на сайт вычисляющий IP адрес или номер телефона, весьма высока. Так что задумка СБУ, действительно, неплоха.
      1. orionvitt Звание
        orionvitt
        +3
        Вчера, 17:06
        Цитата: Андрей Гладких
        что как сообщают украинские СМИ, это сделали ВС РФ крайне мала

        К тому же в листовках информация на мове. Если бы распространяли русские, то и писали бы на русском, который в незалежной понимают абсолютно все и для большей части населения является родным.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Вчера, 17:10
    Цитата: Андрей Гладких
    Чью задумку Вы хвалите? Вероятность того, что как сообщают украинские СМИ, это сделали ВС РФ крайне мала. А вот вероятность того, что сочувствующие России после сканирования QR кода и отправки сообщения будут попадать не на российский сайт, а на сайт вычисляющий IP адрес или номер телефона, весьма высока. Так что задумка СБУ, действительно, неплоха.


    Так хвалят задумку. Идею. Использовать то, что мимо похожего на денежную купюру мало кто пройдет. Поднимут. Увидят, что не настоящая, но текст уже попадет в мозг.
    И если это плохиши сбушники сделали, то идея то чем плоха?!
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Вчера, 19:33
    А надо бы сбрасывать на них гривни, как можно более приближенные к оригиналу, и в товарных объемах. Неужто Гознак не справится с печатью?
  6. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    Вчера, 22:51
    ...украинцев, продавших пашни и недра глобальному Западу...
    Давайте не забывать про нашим гадёнышей, точно так же продавших страну западникам - выкидывать их ещё и выкидывать. Да ещё до сих пор активно призывающих западные деньги в нашу экономику вместо того, чтобы самим строить своё будущее на наши деньги. Впрочем, видимо уровень дебилизма наших верхов уже прошёл точку невозврата и думать там нечем. Тогда только лоботомия с последующей заменой на адекватных патриотов.
  7. НСВ Звание
    НСВ
    0
    Вчера, 23:23
    Даже не смешно!!!ВС РФ,такой ерундой не будут заниматься!!!
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 01:42
    в виде милых сердцу каждого жителя Украины 100-гривневых купюр. laughing