Украинские источники сообщают, что ВС РФ сбросили с БПЛА над одним из густонаселенных районов Чернигова листовки с призывами делиться координатами позиций ВСУ. Чтобы гарантированно привлечь внимание жителей Чернигова, листовки выполнены в виде милых сердцу каждого жителя Украины 100-гривневых купюр.В верхних углах листовок, судя по всему, напечатаны QR-коды, перенаправляющие в бот обратной связи, посредством которого любой неравнодушный житель Чернигова может сообщить нашим военным координаты украинских военных объектов, пунктов размещения, позиций и складов ВСУ. Распространение подобных материалов чрезвычайно обеспокоило представителей киевского режима в регионе. Украинская нацполиция уже поспешила пригрозить населению уголовной ответственностью за сотрудничество с ВС РФ и требует немедленно уничтожать найденные листовки. При этом не исключено, что этот «агитационный десант» является операцией украинских спецслужб, целью которой является провокация, чтобы выявить максимальное количество нелояльных киевскому режиму жителей региона.Стоит отметить, что наблюдавшийся на Украине в 2022 году всплеск верноподданических настроений, выраженных в активной поддержке Зеленского и его окружения, к текущему моменту сменился глубоким разочарованием в украинском военно-политическом руководстве. Даже изначально максимально лояльные постмайданному режиму граждане успели в полной мере вкусить все «прелести» жизни в условиях непрекращающегося террора со стороны ТЦК, закрытых границ и откровенной диктатуры Зеленского. Не исключено, что даже в традиционно «проукраинских» регионах немалая часть населения уже готова принять любую власть, лишь бы прекратилось все вышеперечисленное.

