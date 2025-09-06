На учениях ОДКБ «Эшелон-2025» в Белоруссии акцент сделан на защите от дронов

На белорусской территории с 31 августа проводились одновременно трое маневров, которые заканчиваются сегодня. Это «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».

Целью последних учений является отработка материально-технического обеспечение Объединенных сил ОДКБ в условиях боевых действий, а руководит ими первый заместитель начштаба тыла.

Неожиданно на учениях ОДКБ «Эшелон-2025» в Белоруссии акцент был сделан на защите от дронов. Особенно ценной для белорусских военных стала возможность перенять у российских коллег опыт, который те получили в ходе СВО. Речь идет о дополнительном бронировании и маскировке автомобилей снабжения, возведении логистических коридоров, защищенных от беспилотников противника, а также о методах отражения атак малоразмерных БПЛА.


На учениях был создан защищенный от дронов маршрут, оборудованный специальной сеткой и пунктами наблюдения с воздуха.


Кроме того, военнослужащие союзных армий отрабатывали вопросы технической разведки, эвакуации и восстановления поврежденного транспорта.

Что касается защиты от беспилотной опасности, то на данный момент это очень своевременное начинание, ведь БПЛА уже в значительной степени изменили характер, стратегию и тактику ведения боевых действий в современных условиях. Очень важно, что теперь антидроновые методы и средства стали не только заботой командиров и бойцов отдельных подразделений на передовой. Их теперь активно прорабатывают и внедряют на уровне руководства Вооруженными силами государства.
  silberwolf88
    silberwolf88
    0
    Вчера, 15:32
    Дроны это тренд любой современной войны … посему и нужны учения и понимания как противостоять данной угрозе … включение таких задач на учение просто веление времени
    Думаю противоядие уже на подходе … опыт накоплен большой как в применении так и в противостоянии (защите своих)
  Солдатов В.
    Солдатов В.
    0
    Вчера, 15:51
    Суворов говорил- лучшая оборона это нападение. Вот чему надо учиться и тренироваться. Чтобы никто не успел поднять дроны, ракеты, авиацию в воздух. "Орешник" начинает и выигрывает. soldier
  Lako
    Lako
    +1
    Вчера, 18:33
    Это может пригодится, только в борьбе с бандформированиями, прорвавшимися на территорию Республики или действующими из - за её пределов. В случае нападения НАТО, война будет совсем другая.