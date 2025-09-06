На учениях ОДКБ «Эшелон-2025» в Белоруссии акцент сделан на защите от дронов
На белорусской территории с 31 августа проводились одновременно трое маневров, которые заканчиваются сегодня. Это «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».
Целью последних учений является отработка материально-технического обеспечение Объединенных сил ОДКБ в условиях боевых действий, а руководит ими первый заместитель начштаба тыла.
Неожиданно на учениях ОДКБ «Эшелон-2025» в Белоруссии акцент был сделан на защите от дронов. Особенно ценной для белорусских военных стала возможность перенять у российских коллег опыт, который те получили в ходе СВО. Речь идет о дополнительном бронировании и маскировке автомобилей снабжения, возведении логистических коридоров, защищенных от беспилотников противника, а также о методах отражения атак малоразмерных БПЛА.
На учениях был создан защищенный от дронов маршрут, оборудованный специальной сеткой и пунктами наблюдения с воздуха.
Кроме того, военнослужащие союзных армий отрабатывали вопросы технической разведки, эвакуации и восстановления поврежденного транспорта.
Что касается защиты от беспилотной опасности, то на данный момент это очень своевременное начинание, ведь БПЛА уже в значительной степени изменили характер, стратегию и тактику ведения боевых действий в современных условиях. Очень важно, что теперь антидроновые методы и средства стали не только заботой командиров и бойцов отдельных подразделений на передовой. Их теперь активно прорабатывают и внедряют на уровне руководства Вооруженными силами государства.
Информация