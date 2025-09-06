В Славянске до сих пор горит поражённый ракетами склад боеприпасов ВСУ
В Славянске до сих пор продолжается масштабный пожар на складе боеприпасов, по которому утром был нанесен удар двумя баллистическими ракетами. Украинские ресурсы сообщают, что объект принадлежит 63-й бригаде ВСУ.
Уничтоженный российскими ракетами склад боеприпасов был размещен в промышленной зоне Славянска, на территории штамповочного цеха. Обе ракеты точно поразили цель, при этом обеспечив глубокое пробитие цехового корпуса и вызвав мгновенную детонацию хранившегося на складе боезапаса.
По уточненным данным, в оборудованных на территории промзоны складах находились: значительные партии 5,45×39 мм и 7,62×39 мм патронов для автоматов АК-74/АКМ, ящики с 12,7×108 мм боеприпасами для крупнокалиберных пулеметов NSV «Утёс» и Browning M2HB, ручные осколочные гранаты РГД-5, F-1 и западные аналоги M67, выстрелы к гранатометам, мины к 82-мм и 120-мм минометам, а также снаряды для артиллерийских систем 122 мм и 155 мм. Кроме того, в момент удара на территории цеха находились два грузовика КрАЗ-6322 с загруженными паллетами боеприпасов, бензовоз MAZ-5334 и другая техника обеспечения.
Также сообщается об ударе РСЗО «Торнадо-С» по железнодорожной инфраструктуре в районе Славянска. Удары пришлись на участок между городом и посёлком Былбасовка. В результате атаки значительные повреждения получило железнодорожное полотно и контактная сеть. Выведение из строя участка пути и электроснабжения по крайней мере на некоторое время парализовало движение эшелонов, вынудив ВСУ прибегнуть к объездным маршрутам и автомобильной логистике.
