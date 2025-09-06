В Славянске до сих пор горит поражённый ракетами склад боеприпасов ВСУ

В Славянске до сих пор продолжается масштабный пожар на складе боеприпасов, по которому утром был нанесен удар двумя баллистическими ракетами. Украинские ресурсы сообщают, что объект принадлежит 63-й бригаде ВСУ.

Уничтоженный российскими ракетами склад боеприпасов был размещен в промышленной зоне Славянска, на территории штамповочного цеха. Обе ракеты точно поразили цель, при этом обеспечив глубокое пробитие цехового корпуса и вызвав мгновенную детонацию хранившегося на складе боезапаса.





По уточненным данным, в оборудованных на территории промзоны складах находились: значительные партии 5,45×39 мм и 7,62×39 мм патронов для автоматов АК-74/АКМ, ящики с 12,7×108 мм боеприпасами для крупнокалиберных пулеметов NSV «Утёс» и Browning M2HB, ручные осколочные гранаты РГД-5, F-1 и западные аналоги M67, выстрелы к гранатометам, мины к 82-мм и 120-мм минометам, а также снаряды для артиллерийских систем 122 мм и 155 мм. Кроме того, в момент удара на территории цеха находились два грузовика КрАЗ-6322 с загруженными паллетами боеприпасов, бензовоз MAZ-5334 и другая техника обеспечения.

Также сообщается об ударе РСЗО «Торнадо-С» по железнодорожной инфраструктуре в районе Славянска. Удары пришлись на участок между городом и посёлком Былбасовка. В результате атаки значительные повреждения получило железнодорожное полотно и контактная сеть. Выведение из строя участка пути и электроснабжения по крайней мере на некоторое время парализовало движение эшелонов, вынудив ВСУ прибегнуть к объездным маршрутам и автомобильной логистике.


  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +7
    Вчера, 16:07
    Пусть это будет прощальным салютом ВСУ в Славянске, а теперь пинок под зад и брысь оттуда!!!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Вчера, 17:48
      Если бандеровцы в Славянске будут продолжать требовать от продавщиц мойвы, то у них снова детские памперсы сдетонируют... yes
    2. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Вчера, 18:23
      Цитата: Lev_Russia
      Пусть это будет прощальным салютом ВСУ в Славянске, а теперь пинок под зад и брысь оттуда!!!

      Флаг маловат. Небратья любят стяги поболее.
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Вчера, 16:09
    Как бы у браунинга .50 BMG калибр 12.7х99
    ящики с 12,7×108 мм боеприпасами для крупнокалиберных пулеметов NSV «Утёс» и Browning M2HB
  3. DirtyLiar Звание
    DirtyLiar
    +2
    Вчера, 16:10
    Да ладно, это вы всё врёте. Это подсолнечное масло горит. И взрывается. Иногда. Ну, не совсем подсолнечное, ну и не совсем масло. Но взрываются точно бутылки с маслом. Наверное.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 16:10
    ❝ В Славянске до сих пор горит поражённый ракетами склад боеприпасов ВСУ❞ —

    — Ну раз есть ещё чему гореть, пусть горит ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 16:27
    Жалуются ,пассажирский поезд почему-то стоит и никто о пассажирах не беспокоится.Не понял в Крамоторск или из Краматорска.
  6. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +6
    Вчера, 16:56
    Вот это дело! Это ж сколько жизней наши разведчики и ракетчики спасли soldier Цены им нет!
  7. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Вчера, 17:19
    Оттуда все началось, надеюсь там все закончится. Для Украины концом.
  8. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Вчера, 17:22
    А на каком заводе этот штамповочный цех?
    И что этот завод, к которому цех относился, производит.
    Или уже производил?
    1. abrakadabre Звание
      abrakadabre
      +1
      Вчера, 18:25
      И что этот завод, к которому цех относился, производит.
      После попадания, производит фейверки. Прямо в штамповочном цехе.