ФРГ может вложиться в расширение ядерного арсенала Британии и Франции

Европейцам следует рассчитывать не только на США, но и на собственные силы. Поэтому ФРГ может вложиться в расширении ядерного арсенала Британии и Франции. А для этого Берлин должен договориться с Лондоном и Парижем о совместном использовании этого вида вооружений.

Такое заявление в интервью для телеканала N-tv сделал глава фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Йенс Шпан.

Он отметил, что похожая схема действует у Германии с американцами.

Журналист задал Шпану вопрос, будет ли достаточным Берлину заключить подобное соглашение с Лондоном или Парижем.

Да. Однако вместе нам придётся модернизировать и расширить их ядерные арсеналы

- отметил немецкий партийный лидер.

Германия должна быть благодарна Соединенным Штатам за то, что они сейчас простирают свой защитный зонтик над Европой. Но нам также необходим европейский потенциал сдерживания

- заявил Шпан.

Красная кнопка находится в Вашингтоне

- отметил политик.

Но, несмотря на это, по его словам, европейским странам следует обладать и собственным мощным ядерным оружием.

Данную идею отказался поддерживать канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, в отдаленном будущем возможно немецко-французское сотрудничество в сфере ядерных вооружений, но точно не сейчас.

В ответ Шпан пригласил его провести дебаты. Их темой, по его мнению, должно стать создание независимого европейского ядерного щита под немецким лидерством.

На данный момент Великобритания и Франция являются ядерными державами, а Германия – нет.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Вчера, 16:14
    Вновь тянуться ручки немецкие к ЯО... Как хорошо что Гитлер не поверил в него... Ох и натворил бы он беды попади оно к нему в руки... Но теперь у него вполне "достойный" приемник появился...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Вчера, 16:20
      Цитата: Lev_Russia
      Вновь тянуться ручки немецкие к ЯО... Как хорошо что Гитлер не поверил в него... Ох и натворил бы он беды попади оно к нему в руки... Но теперь у него вполне "достойный" приемник появился...

      Этот достойный преемник уже предложил сократить социалку в Германии. Кушай, немчура. laughing
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Вчера, 16:21
      Ну не "приемник", а преемник конечно... laughing Извиняюсь...
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +1
      Вчера, 16:38
      У Сталина было всего две ошибки,одна из них сохранение Германии как государства....например Черчиль предлагал раскидать немчуру между другими странами и лишить их государственности.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Вчера, 17:32
        Цитата: Silver99
        У Сталина было всего две ошибки,одна из них сохранение Германии как государства....например Черчиль предлагал раскидать немчуру между другими странами и лишить их государственности.

        Может во второй серии это произойдет. Военный "сериал-то" начался.
      2. Наган Звание
        Наган
        0
        Вчера, 19:20
        Цитата: Silver99
        У Сталина было всего две ошибки,одна из них сохранение Германии как государства.

        Вторая, и куда худшая, то, что он затащил Францию за уши в список великих держав-победителей и в СБ ООН.
        На тот момент он это сделал, чтоб уравновесить относительно дружественным де Голлем откровенно враждебный Китай Чан Кай Ши, который тянули за уши в СБ США и Британия. А теперь в СБ Франция Микрона и КНР Си, история в который раз посмеялась. Надо было настоять на том, чтоб постоянными членами с правом вето была лишь Большая Тройка, в таком виде СБ был бы более дееспособен.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Вчера, 17:35
      Хочу заметить, что это пока, досужные хотелки одного из бундестаговских болтунов. Реально, это очень сложны процесс. Не говоря уже о том, где они собираются брать деньги для такого дорогого удовольствия. Ситуация в экономике Германии аховая, улучшений не предвидится и на шее "булыжник" в виде бандерлянда.
    5. bandabas Звание
      bandabas
      +1
      Вчера, 17:36
      Ну у Адольфа Алоизовича была харизма. У этого "нечто"... Не по сеньке шапка bully
    6. opuonmed Звание
      opuonmed
      -3
      Вчера, 17:57
      Ну, так, может, заранее уничтожить правительство Германии ядерным ударом, да и всё ? И не допускать таких, которые могут пойти войной на РФ, может, заранее надо предпринимать меры ? Может, сейчас надо радикальные меры делать?
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        +1
        Вчера, 18:38
        Цитата: opuonmed
        Ну, так, может, заранее уничтожить правительство Германии ядерным ударом, да и всё ? И не допускать таких, которые могут пойти войной на РФ, может, заранее надо предпринимать меры ? Может, сейчас надо радикальные меры делать?


        Может подождать чуть? feel
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          -3
          Вчера, 18:56
          Цитата: ЛМН
          Может подождать чуть?

          Можно и дальше ждать РФ все время чего то ждет пока уже не поздно wink
          1. ЛМН Звание
            ЛМН
            0
            Вчера, 19:07
            Цитата: opuonmed
            Цитата: ЛМН
            Может подождать чуть?

            Можно и дальше ждать РФ все время чего то ждет пока уже не поздно wink

            Ну это жизнь.
            Возьмите семью.Вы никогда не предугадате,что произойдет.
            1. opuonmed Звание
              opuonmed
              -3
              Вчера, 19:21
              Цитата: ЛМН
              Ну это жизнь.
              Возьмите семью.Вы никогда не предугадате,что произойдет.

              Куколд ? laughing
              1. ЛМН Звание
                ЛМН
                0
                Вчера, 19:52
                Цитата: opuonmed
                Цитата: ЛМН
                Ну это жизнь.
                Возьмите семью.Вы никогда не предугадате,что произойдет.

                Куколд ? laughing

                Нет.Реалист winked
    7. Наган Звание
      Наган
      -1
      Вчера, 19:10
      Фотошоп, причем низкого качества. Петлицы выглядят совершенно не на месте, потому что у оригинальных мундиров был совсем другой покрой воротника. В следующий раз старайтесь лучше.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Вчера, 16:19
    ❝ ФРГ может вложиться в расширении ядерного арсенала Британии и Франции. А для этого Берлин должен договориться с Лондоном и Парижем о совместном использовании этого вида вооружений ❞ —

    — Опомнись, Фриц, на этот раз финал для тебя будет более страшный, чем в прошлый раз ...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 17:34
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ ФРГ может вложиться в расширении ядерного арсенала Британии и Франции. А для этого Берлин должен договориться с Лондоном и Парижем о совместном использовании этого вида вооружений ❞ —

      — Опомнись, Фриц, на этот раз финал для тебя будет более страшный, чем в прошлый раз ...

      А, из его евро-немецкого окошка, видна только улица немножко. То и гляди лопнет от важности.
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Вчера, 16:26
    Кашей на разваленых улицах Берлина немчуру больше никто кормить не будет!!Сами нарываются в очередной раз.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 17:37
      Цитата: Лимон
      Кашей на разваленых улицах Берлина немчуру больше никто кормить не будет!!Сами нарываются в очередной раз.

      Немчура снова включат "дурачка", жалобно будут скулить и преданно смотреть в глаза русскому солдату, что тот опять накормит.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Вчера, 16:46
    Что тут обсуждать? Гейропейские политики, рулящие, совсем сбрендили.
    Кто их может унять?
    Старший брат... так у него своих внутренних проблем хватает, не до гейропейцев... хотя не так, ободрать, подзаработать на них, , это ему самое то, а в остальном... сами, сами.
    Такой аспект, как сами жители, избиратели, относятся к идеям своих верхних, тех, кого они, вроде как, избрали... вопрос?
    1. ЛМН Звание
      ЛМН
      +1
      Вчера, 18:43
      Цитата: rocket757

      Такой аспект, как сами жители, избиратели, относятся к идеям своих верхних, тех, кого они, вроде как, избрали... вопрос?


      В Германии отсутствуют прямые выборы .
      Тут голосуют за партии.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 18:55
        Партии... а что, кто там рулит и куда рулит никому и никак не известно? Выбирали конкретных и за конкретно... значит именно этого им хотелось.
        1. ЛМН Звание
          ЛМН
          +1
          Вчера, 19:04
          Цитата: rocket757
          Партии... а что, кто там рулит и куда рулит никому и никак не известно? Выбирали конкретных и за конкретно... значит именно этого им хотелось.


          CDU/FDP..
          А вы часто интересуетесь составом партий,за которые Вы голосуете?
          Тем более состав других партий,которые войдут позднее в союз,и выберут нужного управленца?
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Вчера, 19:21
            А голова, память человеку на что?
            Центровые партии не однодневки и за долгий срок их существования меняются они незначительно...
            Достаточно помнить за некоторый предыдущий период времени, кто у них там рулит, какие планы строят...
            В общем, не в вакуум живём, все про всех известно заранее...
            1. ЛМН Звание
              ЛМН
              +1
              Вчера, 19:50
              Цитата: rocket757
              А голова, память человеку на что?
              Центровые партии не однодневки и за долгий срок их существования меняются они незначительно...
              Достаточно помнить за некоторый предыдущий период времени, кто у них там рулит, какие планы строят...
              В общем, не в вакуум живём, все про всех известно заранее...

              Вот,вот..парадокс в том,что Гельмут Колль,Шрёдер,Меркель,Мерц, они из одной коалиции..ты не можешь знать,кто из них будет у власти .
              Сейчас AfG сейчас стремительно набирает обороты.

              А кому тут помнить?
              Пол страны то приезжие
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Вчера, 20:29
                Вопрос переемственности... однозначно го ответа нет, политик перехвативший узды правления у старших/предыдущих, меняется... но все по разному.
                А вот кандидаты в следующие лидеры, зачастую известны заранее...
                Вопрос в том, будет ли преемник следовать линии предыдущих, старших коллег... вопрос открытый и заранее предсказать ничего не можно.
                Но, линию партии, просто так, сразу изменить... не, не, к этому готовятся заранее, собирается "кружок единомышленников", а тогда...
                В общем то с Мерцем так и было и о его намерениях было известно ЗАРАНЕЕ.
                По крайне мере так говорили, предупреждали, те кто эту тему знает получше нас, обывателей.
                1. ЛМН Звание
                  ЛМН
                  0
                  Вчера, 20:57
                  Цитата: rocket757
                  Вопрос переемственности... однозначно го ответа нет, политик перехвативший узды правления у старших/предыдущих, меняется... но все по разному.
                  А вот кандидаты в следующие лидеры, зачастую известны заранее...
                  Вопрос в том, будет ли преемник следовать линии предыдущих, старших коллег... вопрос открытый и заранее предсказать ничего не можно.
                  Но, линию партии, просто так, сразу изменить... не, не, к этому готовятся заранее, собирается "кружок единомышленников", а тогда...
                  В общем то с Мерцем так и было и о его намерениях было известно ЗАРАНЕЕ.
                  По крайне мере так говорили, предупреждали, те кто эту тему знает получше нас, обывателей.

                  Я с Вами согласен,и мысль Вашу понял.

                  Но на практике,это невозможно.
                  'Память' говорит о том,что при Колле,было хорошо.Поэтому и по старинке голосуют..

                  Будь в РФ не прямые выборы...Вы знаете всех депутатов от ЕР,КПРФ,ЛДПР и по.?
                  Уверен ,что не знаете.

                  И кого из них выберут президентом,тоже не можете повлиять.

                  Поэтому не согласен с Вами,что граждане Германии сами выбирают "Мерцев".Они какр и голосуют в надежде на "Колля".
                  1. rocket757 Звание
                    rocket757
                    +1
                    Вчера, 22:01
                    Выборы выборы, все кандидаты..... в общем понятно.
                    Но все таки, выбирают из того, что есть, по привычке и т. д.... дермократия однако.
                  2. rocket757 Звание
                    rocket757
                    0
                    Вчера, 22:01
                    Выборы выборы, все кандидаты..... в общем понятно.
                    Но все таки, выбирают из того, что есть, по привычки и т. д.... дермократия однако.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 16:49
    ФРГ может вложиться в расширении ядерного арсенала Британии и Франции
    А значит, и поучаствовать в его разработке и с дальнейшим его приобретением
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 16:52
    А что так можно было ? Иран оплачивает Ким Чен Ыны пару ядерных ракет и живёт спокойно.Да уж эта Шпана вообще с головой не дружит.
    Стук в немецкую дверь .Открывают , на пороге доставщик - бонбу заказывали ?Неееет!Не волнуйтесь так,держите себя в руках .Всё уже оплачено.Дурдом .Это же может сыграть и против них .Какие-то гопники наркоманы.
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Вчера, 17:25
    В ФРГ НИКОГДА не будет ЯО. И первый, кто это не допустит - США. А второй - Россия.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Вчера, 17:37
    ФРГ может вложиться в расширение ядерного арсенала Британии и Франции

    Кто там может вложиться в арсенал Британии и Франции - вилами по воде писано. Вот, если Россия вложится по арсеналам этих стран, то Британию и по кускам не соберут, а про Францию будут вспоминать двухголовые парижане и одноглазые марсельцы...
    Там в Европе, если в одной стране неосторожно взбзднуть, то весь ЕС начнёт шипеть...
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Вчера, 17:42
    На данный момент Великобритания и Франция являются ядерными державами, а Германия – нет
    Но уже скоро. При таком попустительстве
  10. General Failure Звание
    General Failure
    +1
    Вчера, 18:01
    Какие же они умные. Заплатят деньгами, а в случае чего ответное тепло и свет снизойдут на французов и англичан.
    Отличный план. Надежный как немецкие авто.
  11. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    Вчера, 18:24
    И при этом Трамп хочет чтоб РФ и Китай сократили свои ядерные арсеналы fool
  12. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    Вчера, 22:34
    У фашистов в заднице зашкворчало, ядерки хочется ?! Точно - забыли исторические уроки. Заодно надо сказать "спасибо" пятнистой гниде, слившей наших восточных немцев - чтоб ему в аду на сковородках вертеться !
  13. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    Вчера, 22:35
    ...Трамп хочет чтоб РФ и Китай сократили свои ядерные арсеналы...
    А лучше передали их Пингвинии, да ? От скромности не сдохнет клиент.
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 22:50
    В предсмертных конвульсиях 3-го рейха нацисты тоже страдали гигантоманией, чем всё это кончилось мы все хорошо помним.