ФРГ может вложиться в расширение ядерного арсенала Британии и Франции
Европейцам следует рассчитывать не только на США, но и на собственные силы. Поэтому ФРГ может вложиться в расширении ядерного арсенала Британии и Франции. А для этого Берлин должен договориться с Лондоном и Парижем о совместном использовании этого вида вооружений.
Такое заявление в интервью для телеканала N-tv сделал глава фракции ХДС/ХСС в немецком бундестаге Йенс Шпан.
Он отметил, что похожая схема действует у Германии с американцами.
Журналист задал Шпану вопрос, будет ли достаточным Берлину заключить подобное соглашение с Лондоном или Парижем.
- отметил немецкий партийный лидер.
- заявил Шпан.
- отметил политик.
Но, несмотря на это, по его словам, европейским странам следует обладать и собственным мощным ядерным оружием.
Данную идею отказался поддерживать канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, в отдаленном будущем возможно немецко-французское сотрудничество в сфере ядерных вооружений, но точно не сейчас.
В ответ Шпан пригласил его провести дебаты. Их темой, по его мнению, должно стать создание независимого европейского ядерного щита под немецким лидерством.
На данный момент Великобритания и Франция являются ядерными державами, а Германия – нет.
