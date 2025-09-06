Антикриз ВСУ в Купянске: противник с дрона сбросил свой флаг на телевышку
На фоне наметившейся практически неизбежной потери Купянска ВСУ прибегают к абсолютно бессмысленным с военной точки зрения, но все еще вселяющим некоторое воодушевление в подверженное воздействию примитивной украинской пропаганде слоям оставшегося в этой стране населения методам.
Чтобы без особых усилий состряпать очередную «перемогу», вооруженные силы Украины при помощи дрона торжественно сбросили украинский флаг на техническую площадку телевышки в Купянске. Таким образом противник попытался хоть как-то перебить тему наступления армии России в Купянске и его окрестностях с помощью видео-антикризиса. Противник смонтировал духоподъемный ролик со снятым с разных ракурсов своим флагом, в то время как положение ВСУ на этом участке фронта стремительно приближается к критическому.
Как сетуют украинские ресурсы, командование ВСУ нередко отрицает потерю населенных пунктов. При этом в качестве «доказательства» присутствия ВСУ в той или иной локации противник заранее запасается заблаговременно снятыми видео с украинскими флагами, установленными на примечательных строениях.
Между тем, армия России продолжает расширять харьковский плацдарм, наступая к населенному пункту Великий Бурлук, являющемуся одним из ключевых узлов логистики противника на этом отрезке ЛБС. Одновременно с этим на северном фланге Купянского направления на западном берегу реки Оскол в приграничье ВС РФ после перегруппировки возобновили продвижение у рубежа Красное Первое – Каменка, где заняли участок местности общей площадью около 4,5 квадратных километров.
