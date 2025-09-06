Антикриз ВСУ в Купянске: противник с дрона сбросил свой флаг на телевышку

На фоне наметившейся практически неизбежной потери Купянска ВСУ прибегают к абсолютно бессмысленным с военной точки зрения, но все еще вселяющим некоторое воодушевление в подверженное воздействию примитивной украинской пропаганде слоям оставшегося в этой стране населения методам.

Чтобы без особых усилий состряпать очередную «перемогу», вооруженные силы Украины при помощи дрона торжественно сбросили украинский флаг на техническую площадку телевышки в Купянске. Таким образом противник попытался хоть как-то перебить тему наступления армии России в Купянске и его окрестностях с помощью видео-антикризиса. Противник смонтировал духоподъемный ролик со снятым с разных ракурсов своим флагом, в то время как положение ВСУ на этом участке фронта стремительно приближается к критическому.



Как сетуют украинские ресурсы, командование ВСУ нередко отрицает потерю населенных пунктов. При этом в качестве «доказательства» присутствия ВСУ в той или иной локации противник заранее запасается заблаговременно снятыми видео с украинскими флагами, установленными на примечательных строениях.

Между тем, армия России продолжает расширять харьковский плацдарм, наступая к населенному пункту Великий Бурлук, являющемуся одним из ключевых узлов логистики противника на этом отрезке ЛБС. Одновременно с этим на северном фланге Купянского направления на западном берегу реки Оскол в приграничье ВС РФ после перегруппировки возобновили продвижение у рубежа Красное Первое – Каменка, где заняли участок местности общей площадью около 4,5 квадратных километров.


  1. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    0
    Вчера, 17:53
    Чтобы без особых усилий состряпать очередную «перемогу», вооруженные силы Украины при помощи дрона торжественно сбросили украинский флаг на техническую площадку телевышки в Купянске.
    На что только не идут свинопасы ради победных постов в соцсетях!
    1. ruha ruhov
      ruha ruhov
      -9
      Вчера, 18:04
      С одной стороны это может иметь смысл. Наши то тоже могут не понять ситуации. Они могут выиграть время.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Вчера, 18:49
        У меня к Вам только один вопрос - А ваши, это какие...???
        1. ruha ruhov
          ruha ruhov
          -4
          Вчера, 19:11
          Наши это наши, а вот ваши не понятно кто
      2. frruc Звание
        frruc
        +1
        Вчера, 20:19
        при помощи дрона торжественно сбросили украинский флаг

        Если им легче станет от этой тряпки цвета детского поноса, то перемога удалась.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Вчера, 18:02
    ❝ Чтобы без особых усилий состряпать очередную «перемогу», вооружённые силы Украины при помощи дрона торжественно сбросили украинский флаг на техническую площадку телевышки в Купянске ❞ —

    — Надо было этот прапор вместе со знаменосцем сбросить, чтобы «перемога» была убедительней ...
  3. BAI Звание
    BAI
    +5
    Вчера, 18:03
    Чтобы без особых усилий состряпать очередную «перемогу», вооруженные силы Украины при помощи дрона торжественно сбросили украинский флаг на техническую площадку телевышки в Купянске.

    Обе стороны так делают. Чтобы доклад не вызывал сомнений, докладывающий - не ниже комбата, а не рядовые, должен сам, лично сфотографироваться с этим флагом, а не посылать на смерть подчинённых. Тогда докладу можно верить. 100%. Иначе - лажа, как уже было многократно, счета нет.
    И сколько солдат погибло, ради фото с вооружением флага.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -2
      Вчера, 18:19
      Сколько? Данные приведете?
      1. vargo Звание
        vargo
        -2
        Вчера, 18:25
        А вы кто? Представитесь?
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        -2
        Вчера, 21:17
        Сколько? Данные приведете?

        Не один десяток. Но вы же всё равно не верите, специально для вас у нас нет потерь.
  4. vargo Звание
    vargo
    +2
    Вчера, 18:26
    Наш флаг на той же вышке вероятнее всего тоже дроном был установлен. Факт контроля там не однозначный. Не стоит просто придавать большого значения флагам, когда контроль будет, всё и так будет ясно
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Вчера, 20:12
      Факт контроля там не однозначный. Не стоит просто придавать большого значения флагам, когда контроль будет, всё и так будет ясно

      Сама вышка то на северо западе города. Далеко не в центре. Так, что пока ситуация с центром для меня не вполне ясна. Будем ждать. Шило, оно из мешка вылазит. Ждем-с.
  5. spectr Звание
    spectr
    +1
    Вчера, 18:54
    Я не удивлюсь, если Зеленский трупами украинцев землю вымостит, чтобы удержать медийные города до нового года. Иначе в прессе опять может подняться тема о потерях и устойчивости фронта и финансирование войны на Западе могут урезать ещё больше в 26-м году.
  6. guest Звание
    guest
    +1
    Вчера, 19:10
    Не совсем актуально, но всё таки

  7. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    0
    Вчера, 19:18
    гораздо важнее, чьи там бойцы, а не флаг.. совсем уж в медийность ударились...