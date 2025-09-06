«1300 дронов»: Зеленский подсчитал всё, что ВС РФ выпустили по целям за 6 дней
Глава киевского режима Владимир Зеленский подсчитал все, что ВС РФ выпустили по украинским целям за шесть дней, то есть с начала месяца. Согласно его данным, всего россиянами было применено 1300 дронов, 900 корректируемых авиабомб и 50 ракет.
Об этом он написал на своей странице в соцсети.
Зеленский отметил, что российским атакам в течение шести дней подверглись 14 регионов Украины, включая столичный. Там раздавались мощные взрывы.
Примечательно, что своими расчетам глава киевского режима занялся вскоре после удара Вооруженных сил РФ по гостинице, где располагались зарубежные наемники.
- заявил Зеленский.
Также он положительно отозвался о решении президента США принять мер для ограничения экспорта российской нефти в качестве рычага давления на Москву. При этом просроченный украинский президент потребовал усиления санкций против РФ и увеличения поставок западного оружия Киеву.
Минувшей ночью российские военные нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам противника. Кроме отеля с иностранными солдатами, они поразили порт Измаил в Одесской области, который является важным логистическим пунктом. Также в данном регионе были атакованы судоремонтный завод, склады, портовая инфраструктура и различные объекты ВСУ.
Для нанесения ударов были задействованы дроны «Герань» и «Гербера», а также ракеты Х-101.
Информация