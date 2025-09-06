«1300 дронов»: Зеленский подсчитал всё, что ВС РФ выпустили по целям за 6 дней

4 411 13
«1300 дронов»: Зеленский подсчитал всё, что ВС РФ выпустили по целям за 6 дней

Глава киевского режима Владимир Зеленский подсчитал все, что ВС РФ выпустили по украинским целям за шесть дней, то есть с начала месяца. Согласно его данным, всего россиянами было применено 1300 дронов, 900 корректируемых авиабомб и 50 ракет.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Зеленский отметил, что российским атакам в течение шести дней подверглись 14 регионов Украины, включая столичный. Там раздавались мощные взрывы.

Примечательно, что своими расчетам глава киевского режима занялся вскоре после удара Вооруженных сил РФ по гостинице, где располагались зарубежные наемники.

Россия продолжает затягивать войну и пытается превратить дипломатию в откровенный фарс

- заявил Зеленский.

Также он положительно отозвался о решении президента США принять мер для ограничения экспорта российской нефти в качестве рычага давления на Москву. При этом просроченный украинский президент потребовал усиления санкций против РФ и увеличения поставок западного оружия Киеву.

Минувшей ночью российские военные нанесли мощнейший комбинированный удар по объектам противника. Кроме отеля с иностранными солдатами, они поразили порт Измаил в Одесской области, который является важным логистическим пунктом. Также в данном регионе были атакованы судоремонтный завод, склады, портовая инфраструктура и различные объекты ВСУ.

Для нанесения ударов были задействованы дроны «Герань» и «Гербера», а также ракеты Х-101.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. BAI Звание
    BAI
    0
    Вчера, 18:06
    ВС РФ выпустили по украинским целям за шесть дней, то есть с начала месяца. Согласно его данным, всего россиянами было применено 1300 дронов, 900 корректируемых авиабомб и 50 ракет.

    С одной стороны - хорошо.
    С другой- как в мультфильме: "Маловато будет!".
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Вчера, 18:45
      Согласно его данным, всего россиянами было применено 1300 дронов, 900 корректируемых авиабомб и 50 ракет.
      Ух ты, оказывается клоун ещё и до стольки считать может...??? Я думал первой сотней ограничится...
      Зеленский отметил, что российским атакам в течение шести дней подверглись 14 регионов Украины, включая столичный. Там раздавались мощные взрывы.
      Ну а правильные выводы из всего этого так и не сделал... С логикой у него всегда было слабовато...
      При этом просроченный украинский президент потребовал усиления санкций против РФ и увеличения поставок западного оружия Киеву.
      А закончил как всегда одним и тем же -Дай, дай, дай, дай!!! Как же он всех достал...
  2. HAM Звание
    HAM
    +1
    Вчера, 18:13
    Что то про "проценты" сбития ничего нет,аж не по себэ...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Вчера, 18:16
    ❝ «1300 дронов»: Зеленский* подсчитал всё, что ВС РФ выпустили по целям за 6 дней ❞ —

    «Добавки», видимо, просит ...
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Вчера, 18:23
    Примечательно, что своими расчетам глава киевского режима занялся вскоре после удара Вооруженных сил РФ по гостинице, где располагались зарубежные наемники.

    Зато теперь у хох-лов новая партия допомоги — чтобы лишний раз не "пачкаться" из-за Гераней

    И новые произведения в "искусстве"
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 18:30
    Это ещё Трамп не решил кто затягивает мирные переговоры.Когда он сказал что переговоры затягивает Путин?
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +1
    Вчера, 19:02
    В украинском колхозе появился счетовод,хотя нужен адекватный президент,но такового нет,вообще никакого нет.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 19:05
    Я тут выяснил куда сбежал от этой шоблы в Париже через двадцать минут Уиткофф ,у него была уже назначена встреча на следующий день в Нью Йорке с Адамсом .Адамс мэр Нью Йорка и у них там выборы.Трамп ставит на Адамса - Нью Йорк для него важнее в Америке ,чем Украина.
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +2
      Вчера, 19:29
      Для Трампа не то что Нью-Йорк,любая американская дыра важнее Украины,а самый последний,самый опустившийся американский бомж важнее Зеленского.
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Вчера, 19:21
    В России осудили 4 украинских военных, которых взяли в плен в Брянской области

    Подполковник Антоненко был приговорен к 28 годам, капитан Кулиш и сержант Мазуренко – к 26, младшему лейтенант Ткаченко – к 27 годам;

    Террористы обвиняются в минировании железной дороги, ЛЭП и нефтехранилища в глубине территории, а также в размещении дронов у аэродрома Шайковка в Калужской области в августе 2023 года.

    Террористов осудили по закону, а не «обнулили» на месте. А они еще и недовольны. Говорят, что они не террористы, а диверсанты.

    Я тоже недоволен. Для суда хватило бы одного, подполковника.
  9. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Вчера, 19:46
    Ээээ .... интересно, а считал до того, как нюхнул или после, думаю, цифры будут не совпадать значительно wink
  10. Ана Звание
    Ана
    +1
    Вчера, 20:02
    Где-то американо-информация про склады под Белгородом, ну примерно где-то в других городах. Их не могло, не быть. И все не вывезли. Там должно быть огромное количество фугасок. Можно приблизительно сориентироваться на склад в Молдове? Кажется, армия который командовал Лебедь. УМПК это, конечно, не так просто сделать в массовых количествах, но ведь технология не очень сложна, насколько я понимаю. Д при массовом изготовлении. Естественно, изделие за единицу дешевеет. Жалуется значит Зеленский. Ну, может, поплакать? Хотя лучше пусть жена его научит писать сидя. Это ему будет очень к физиономии... насс..в тапок.. блохастик.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 20:41
    Скоро мы столько в сутки будем запускать.