Нанесены удары по складам, промпредприятиям и позициям ВСУ от Сум до Херсона
В ночное время суток российские войска и противник продолжили обмен ударами по тылам друг друга. Российские Вооружённые силы и ВСУ в очередной раз использовали многочисленные беспилотные летательные аппараты, что за последнее время успело стать своеобразным атрибутом военных действий.
ВС РФ использовали дроны для атак на объекты в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и других областях.
В Киеве - поражение хранилища топлива. Поднимаются клубы густого чёрного дыма.
Прилёты зафиксированы в Кривом Роге. Огневое поражение нанесено складам с имуществом ВСУ, пунктам размещения военной техники. Значительный ущерб нанесён объектам промышленности, которую Киев перевёл на военные рельсы и которая по всей стране уже более чем на две трети связана с военным производством или сопутствующими направлениями.
В ночь на 7 сентября активно использовалась бомбардировочная авиация. В очередной раз бомбометание выполнено по позициям ВСУ в районе Купянска. Использованы ФАБ-500 с УМПК. Также удары наносятся по противнику в окрестностях Херсона, дорога из которого в направлении Николаева самими всушниками обозначается не иначе как «дорога смерти».
Дроноводы не дают возможности ВСУ перегруппироваться в Покровско-Мирноградской агломерации, одновременно поддерживая продвижения наших войск в черте Покровска (Красноармейска). По последним данным, там поражено очередное подразделение, которое со стороны Гришино на автомобильной и легкобронированной технике пыталось попасть в город. БПЛА сделали своё дело, в том числе при помощи «сбросов».
