Нанесены удары по складам, промпредприятиям и позициям ВСУ от Сум до Херсона

В ночное время суток российские войска и противник продолжили обмен ударами по тылам друг друга. Российские Вооружённые силы и ВСУ в очередной раз использовали многочисленные беспилотные летательные аппараты, что за последнее время успело стать своеобразным атрибутом военных действий.



ВС РФ использовали дроны для атак на объекты в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и других областях.

В Киеве - поражение хранилища топлива. Поднимаются клубы густого чёрного дыма.



Прилёты зафиксированы в Кривом Роге. Огневое поражение нанесено складам с имуществом ВСУ, пунктам размещения военной техники. Значительный ущерб нанесён объектам промышленности, которую Киев перевёл на военные рельсы и которая по всей стране уже более чем на две трети связана с военным производством или сопутствующими направлениями.

В ночь на 7 сентября активно использовалась бомбардировочная авиация. В очередной раз бомбометание выполнено по позициям ВСУ в районе Купянска. Использованы ФАБ-500 с УМПК. Также удары наносятся по противнику в окрестностях Херсона, дорога из которого в направлении Николаева самими всушниками обозначается не иначе как «дорога смерти».

Дроноводы не дают возможности ВСУ перегруппироваться в Покровско-Мирноградской агломерации, одновременно поддерживая продвижения наших войск в черте Покровска (Красноармейска). По последним данным, там поражено очередное подразделение, которое со стороны Гришино на автомобильной и легкобронированной технике пыталось попасть в город. БПЛА сделали своё дело, в том числе при помощи «сбросов».
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    7 сентября 2025 06:48
    ❝ В ночь на 7 сентября активно использовалась бомбардировочная авиация ❞ —
    ❝ ВС РФ использовали дроны для атак на объекты в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и других областях ❞ —

    — Ночная смена передаёт эстафету утренней ...
  2. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +6
    7 сентября 2025 07:02
    Беги мужик,беги..
    Видео удара дрона ВС РФ по сотрудникам ТЦК, гнавшимся за мужчиной
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    7 сентября 2025 07:21
    В Киеве - поражение хранилища топлива. Поднимаются клубы густого чёрного дыма.




    Сегодня была ночь Гераней и Искандеров, Как "- К", так и "-М". А также применялись Х-69.
    1. DirtyLiar Звание
      DirtyLiar
      +4
      7 сентября 2025 07:45
      А также применялись Х-69.

      А некоторые говорят, что работы Су-57 не видно...
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        7 сентября 2025 09:34
        На то он и "невидимка" smile