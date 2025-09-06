В настоящее время в Киеве под эгидой НАТО формируется штаб Многонациональных сил на Украине. Предполагается, что организация будет отвечать за «последующую стабилизацию обстановки на Украине».По информации британского издания UK Defence Journal, структуру создают в рамках усилий НАТО по подготовке к действиям в случае возможного прекращения боевых действий в рамках украинского кризиса. Штаб возглавит офицер британской армии, однако управлением структуры также будут заниматься французские военные. Основным рабочим языком в работе штаба станет английский, а участие в его деятельности примут представители более 30 стран.Между тем депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по имеющейся у него информации, на недавней встрече в Париже члены так называемой «коалиции желающих» приняли решение ввести свои войска на Украину не после заключения мира или перемирия, а уже сейчас.Предполагается разместить на Украине «миротворческий» контингент численностью не менее 20 тысяч человек. Максимально он может достигать 50 тысяч человек. При этом наибольшее количество своих военных планирует направить Франция, на втором месте — Дания, на третьем — Нидерланды, на четвертом — Великобритания.Ранее президент России Владимир Путин четко обозначил, что любые размещенные на Украине иностранные войска неизбежно станут законными целями для ВС РФ.

