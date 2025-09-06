Подготовка к интервенции: в Киеве формируют штаб Многонациональных сил НАТО

В настоящее время в Киеве под эгидой НАТО формируется штаб Многонациональных сил на Украине. Предполагается, что организация будет отвечать за «последующую стабилизацию обстановки на Украине».

По информации британского издания UK Defence Journal, структуру создают в рамках усилий НАТО по подготовке к действиям в случае возможного прекращения боевых действий в рамках украинского кризиса. Штаб возглавит офицер британской армии, однако управлением структуры также будут заниматься французские военные. Основным рабочим языком в работе штаба станет английский, а участие в его деятельности примут представители более 30 стран.

Между тем депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по имеющейся у него информации, на недавней встрече в Париже члены так называемой «коалиции желающих» приняли решение ввести свои войска на Украину не после заключения мира или перемирия, а уже сейчас.

Предполагается разместить на Украине «миротворческий» контингент численностью не менее 20 тысяч человек. Максимально он может достигать 50 тысяч человек. При этом наибольшее количество своих военных планирует направить Франция, на втором месте — Дания, на третьем — Нидерланды, на четвертом — Великобритания.

Ранее президент России Владимир Путин четко обозначил, что любые размещенные на Украине иностранные войска неизбежно станут законными целями для ВС РФ.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +7
    Вчера, 19:46
    Этого губашлепа гончаренко слушать,себя не уважать. Надоели уже со своими миротворцами!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Вчера, 22:12
      Цитата: Лимон
      Этого губашлепа гончаренко слушать,себя не уважать.

      Специально решил подогреть ситуацию, якобы достоверной информацией. Ага, так его и допустили к планам "желающих". Чего ещё ждать от этих местных, давно уже "самых желающих", мечтателей втравить в конфликт войска стран НАТО? Спят и видят, как бы это устроить.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Вчера, 22:20
      В настоящее время в Киеве под эгидой НАТО формируется штаб Многонациональных сил на Украине.
      Давненько европейские нацисты ЕЁ не получали... Соскучились небось... А после неё бывает только "полный писец"...
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    -3
    Вчера, 19:46
    Пришло время развернуть тактическое ядерное оружие
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 20:02
      Carlos Sala
      Пришло время развернуть тактическое ядерное оружие

      Похоже, уже где-то развернуто.
      Франция, на втором месте — Дания, на третьем — Нидерланды, на четвертом — Великобритания.

      Не вижу в списке Балтийских тигров.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +4
        Вчера, 20:38
        Они конечно," тигры". Но слегка,кастрированные... нашими дедами.
    2. Normann Звание
      Normann
      +2
      Вчера, 20:06
      Для такого количества хватит и обычных вооружений, а в полномасштабный конфликт это не перерастет, если бы они могли и не боялись все было бы уже закончено, правда для всех.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -2
      Вчера, 20:42
      Цитата: Carlos Sala
      Пришло время развернуть тактическое ядерное оружие

      Пострадает Европа и европейская часть России. Вы хоть мозги включить.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Вчера, 21:25
        Он в Испании живёт .Думает что до Мадрида не достанем ,типа в Испании НАТО нет. laughing
    4. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Вчера, 22:30
      Цитата: Carlos Sala
      Пришло время развернуть тактическое ядерное оружие
      Зачем? ФАБы и Герани справятся с уничтожением этой мрази ничуть не хуже. Но у меня есть вопрос, зачем им это надо? Они же не могут не понимать что Путин не позволит им разместить свои войска на Украине? Тогда какова их цель? Что они пытаются выжать из этой войны? То что они проигрывают видят все, как и то что шансов на победу у них нет. Так зачем они продолжают этот инвест проект, который явно убыточный и никаких прибылей им точно не принесет???? Чего они хотят добиться?
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Вчера, 23:18
        Цитата: topol717
        То что они проигрывают видят все, как и то что шансов на победу у них нет.

        Вот этот факт они и не хотят признавать, считая, что ещё есть возможность давления на РФ с целью изменения в свою пользу условий заключения мирного соглашения.
        Цитата: topol717
        Чего они хотят добиться?

        Добиться, если и не смягчения позиции РФ, то причинения ей наибольшего ущерба, материального и экономического, пока идут боевые действия. У них в активе полная готовность Зе к продолжению реализации девиза - "до последнего украинца", пока поступают оружие и финансы.
        Моё личное мнение, не претендующее быть единственно верным.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Вчера, 23:23
          Цитата: Монтесума
          Добиться, если и не смягчения позиции РФ, то причинения ей наибольшего ущерба, материального и экономического, пока идут боевые действия.
          Эти лозунги хороши для первого канала, но здравые люди так не рассуждают. Нужно понять в чем их выгода от продолжения войны. Пока этого непоймем, победить их будет сложно. Ну и цель в нанесении ущерба РФ для них какая, опять же в сравнении с чем? Сейчас они получают еще больший ущерб, чем Россия и сейчас той же Германии и Франции не выгодно воевать, но они упорно продолжают, значит выгода есть, но мы про неё не знаем.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +1
            Вчера, 23:34
            Цитата: topol717
            сейчас той же Германии и Франции не выгодно воевать

            А руководству ЕС выгодно. Более того, это их едиственный шанс удержаться у кормушки.

            Не надо говорить о "Германии", "Франции"... и даже думать так не следует. Политику этих стран определяет очень узкий круг людей, вот с точки зрения их интересов и следует, ИМХО, смотреть на ситуацию yes
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 00:27
            Нужно понять в чем их выгода от продолжения войны. Пока этого непоймем, победить их будет сложно.
            а какая связь? Типа пока не разгадали истинные мотивы Гитлера отступали, а на Волге вдруг поняли? В драке ищут уязвимые места врага и бьют по ним, а не устраивают сеансы психоанализа
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        +1
        Вчера, 23:54
        Цитата: topol717
        Цитата: Carlos Sala
        Пришло время развернуть тактическое ядерное оружие
        Зачем? ФАБы и Герани справятся с уничтожением этой мрази ничуть не хуже. Но у меня есть вопрос, зачем им это надо?

        У руководителей всех этих стран в Украине либо свой личный бизнес, либо они наживаются на откатах от ВПК и продавцов оружия на прокси-войне США против России. Т.е. как говорится, для них самих в принципе нет ничего святого, кроме их личного бизнеса и их оголтелой наживы на войне за счёт своих подопечных.

        Так например, у Макрона имеется свой личный бизнес в Одессе. И для его сохранения Макрон стремится послать на войну с Россией своих французов и наёмников от ВС Франции на убой прежде всего именно в Одессу! А также в ПМВ директория Франции на Украине тоже не даёт Макрону покоя в смысле колониальных возможностей ограбления Украины со стороны Франции вновь поживится богатствами русских на исторических землях РИ.

        Историческая СПРАВКА
        Правительство непризнанной украинской республики (Директория) в феврале 1919 года не оставляло сомнений в своих намерениях:
        "Директория отдает себя под покровительство Франции и просит представителей Франции взять на себя руководство управлением Украины в областях: военной, дипломатической, политической, финансовой, экономической и судебной в течение всего времени, пока будет продолжаться война с большевиками".
        На её фронтах украинские националисты испытывали нараставшую нужду в оружии, добровольцах и деньгах. Париж вступил в переговоры с Киевом, проходившие в занятой французскими военными Одессе, обещая поставки.
        На март 1919 года назначили встречу главы французского оккупационного контингента генерала Филиппа д’Ансельма и украинского диктатора Симона Петлюры на станции Бирзула. До франко-украинского соглашения оставалось недолго — но Париж неожиданно вышел из игры, объявив полную эвакуацию.
        Начиная с 4 апреля французы стали покидать Одессу и, добровольно отказавшись от плацдарма, прекратили участие в российской Гражданской войне.
        См. подробно - https://tass.ru/obschestvo/20433863?ysclid=mf8qf8oay1496734051

        Ныне всё очень похоже в Украине, как было тогда кроме того, что у Макрона уже имеется свой личный бизнес в Одессе
      3. jack-no Звание
        jack-no
        +1
        Сегодня, 01:51
        """ Que veulent-ils obtenir ?
        Un répit, Starmer et Manuléon sont en grande difficulté chez eux.
        Le Danemark, veut faire plaisir à Trump, le Groenland, en toile de fond.
        Quand au Pays-Bas, Rutte est hollandais.
        C'est une fuite en avant.
        Que les troupes occidentales aient un sac en plastique noir et une étiquette dans le paquetage.
        Ca facilitera l'identification dans les tranchés ou sur les lieux de concentrations explosés et à la morgue.
        Mais, à mon avis, ce n'est que de la propagande.
    5. SEVERIN Звание
      SEVERIN
      +1
      Вчера, 22:42
      Провокаторов нужно ставить к стенке, и уж точно не ЯО им доверять.
  3. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +11
    Вчера, 19:46
    Евроинтеграция заменяется евроокупацией?
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 19:57
      в Киеве под эгидой НАТО формируется штаб Многонациональных сил

      Главное пусть не забудут включить в состав волынщиков и военный оркестр для различных ритуалов, чтоб веселее было.
      1. Наган Звание
        Наган
        +3
        Вчера, 20:55
        Цитата: frruc
        пусть не забудут включить в состав волынщиков и военный оркестр для различных ритуалов

        И прочих специалистов по оказанию ритуальных услуг - они очень даже могут понадобиться.
  4. Hagen Звание
    Hagen
    +6
    Вчера, 19:50
    Ранее президент России Владимир Путин четко обозначил, что любые размещенные на Украине иностранные войска неизбежно станут законными целями для ВС РФ.

    Соответственно, любая форма участия этих иностранных войск в боевых действиях автоматически приравнивается к объявлению войны Российской Федерации. Далее по тексту доктрины и законодательству об обороне РФ.... Думаю, эксперты при правительствах стран ЕС прекрасно понимают последствия этих действий, и в случае не принятия их советов они будут разбегаться в разные строны. Вот реакцию этих лиц надо отслеживать. По ней можно судить о том, кто первый решися на суицид. wink
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Вчера, 20:48
      Цитата: Hagen
      Соответственно, любая форма участия этих иностранных войск в боевых действиях автоматически приравнивается к объявлению войны Российской Федерации.

      Любая страна, армия которой перешла свои границы, считается началом боевых действий и состоянием войны.
      Объявление войны, даже если оно не сопровождается боевыми действиями, влечет за собой начало юридического состояния войны. ... Театр военных действий – это территория, на которой вооруженные силы воюющих фактически ведут военные действия.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        Вчера, 22:25
        .
        Цитата: carpenter
        Любая страна, армия которой перешла свои границы, считается началом боевых действий и состоянием войны.

        Секундочку. А если армия пришла по приглашению? Как ВС РФ в Сирию.
        Хоxлы приглашают к себе армии других государств, это понятно. Казалось бы законно и имеют право, как формально независимое государство, входящее в ООН.
        Но вот Россия категорически возражает по праву сильного. Никаких других "юридических" обоснований этому возражению нет. С этим фактом спорить бесполезно.

        Отсюда вывод.
        Введенные войска не имеют мандата ООН на миротворческую операцию, а поскольку РФ проводит на Украине СВО, по праву сильного, значит эти войска представляют для ВС РФ абсолютно законную цель.
        Растолкуйте это неразумным "желающим"....
        получить кирзачом в наглую французскую морду лица.
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 00:13
          Цитата: Neo-9947
          Но вот Россия категорически возражает по праву сильного. Никаких других "юридических" обоснований этому возражению нет. С этим фактом спорить бесполезно.

          Насчет юридических обоснований вопрос не такой однозначный - об этом не раз, совсем недавнее интервью Лаврова 19/08/25 - "никто не имеет права укреплять свою безопасность за счет других...но и документы, подписанные на высшем уровне".
          Одна из этих первопричин заключается в проблемах безопасности России. Она связана с тем, что в течение десятилетий последовательно грубейшим образом нарушались дававшиеся нам обязательства не допустить расширения НАТО на восток. Президент России В.В.Путин несколько раз отмечал, что после этих обещаний было пять волн расширения альянса. Когда говорят, что это было обещано устно, то ничего подобного. Это было обещано на бумаге в виде политических деклараций, подписанных на высшем уровне на саммитах ОБСЕ в 1999 г. в Стамбуле и в 2010 г. в Астане. Там сказано, что безопасность неделима, никто не имеет права укреплять свою безопасность за счет других. НАТО делала именно это. Никто, включая страну, организацию не имеет права претендовать на доминирование на пространстве ОБСЕ. Делали все ровно наоборот. Это от лукавого, когда говорят, что там устно что-то сказали. Во-первых, слово – не воробей. Во-вторых, есть не только документальные подтверждения переговорных фактов, но и документы, подписанные на высшем уровне. https://www.mid.ru/ru/press_service/minister_speeches/2041939/
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            0
            Сегодня, 00:49
            Да чего там вспоминать, кто там что бухому ЕБН натрещал в уши.
            И даже если найдется бумажка - то грошь ей цена. Ибо кто силен - тот и диктует правила.
            Забыть всё это и выкинуть в корзину. Живем настоящим днем.

            А по настоящему, РФ проводит СВО. И кто не согласен, идут лесом.
            Кто хочет о чём то договориться - РФ выслушает.
    2. Vlad Gor
      Vlad Gor
      -1
      Вчера, 20:50
      Языком болтать, не мешки ворочать. Язык до Киева доведёт, так говорят. Но, на деле четвёртый год идёт болтовня, а до Киева, ой как далеко, его ещё даже не видно.
      Чтобы интервенции НАТО не было, нужно законодательно закрепить, что Украина это территория России. Нужен закон в котором будет написано, что вся территория Украины, в границах 1975 г., является неотъемлемой частью России. Сейчас вся Украина это "серая зона", ничья территория, так называемое государство у которого нет завиксированных границ в ООН. Государство, образованное в результате уголовного преступления. НАТО введёт войска и кто-то думает, что кремль начнёт воевать с НАТО. Какая наивность или не понимание. Что такое сейчас СВО на Украине, никто не знает, никто не знает цели СВО и стратегии. Все ссылаются на СМИ, на кто-то чего-то сказал. На Украине идёт Гражданская война, ввод войск НАТО, это оккупация. Может случится, что майданутые начнут воевать с НАТО, что дальше. НАТО ведёт себя осторожно, ввод войск многим в мире не понравится.
  5. ЛМН Звание
    ЛМН
    -1
    Вчера, 19:56
    Страна непуганых идиотов (с)
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Вчера, 20:13
      ЛМН
      Максим)Страна непуганых идиотов (с)

      Это Вы уважаемый, всем минусов наставили, нехорошоооо .
      1. ЛМН Звание
        ЛМН
        +1
        Вчера, 20:46
        Цитата: frruc
        ЛМН
        Максим)Страна непуганых идиотов (с)

        Это Вы уважаемый, всем минусов наставили, нехорошоооо .

        Вы о чём?! request
        1. frruc Звание
          frruc
          +1
          Вчера, 20:57
          ЛМН
          Вы о чём?!

          Ну если не Вы , то прошу прощения.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Вчера, 20:52
        Цитата: frruc
        ЛМН
        Максим)Страна непуганых идиотов (с)

        Это Вы уважаемый, всем минусов наставили, нехорошоооо .

        Интересно, а Вы как в этому относитесь ? Где доказательства что ЛМН Максим минусует ?
        Как то неприятно на нашем сайте такое читать.
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Вчера, 20:55
          carpenter
          Где доказательства что ЛМН Максим минусует ?
          Как то неприятно на нашем сайте такое читать.

          Я не следователь, чтобы доказательства представлять, а только предположил. И что вы такого неприятного прочитали ?
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Вчера, 21:00
            Цитата: frruc
            Я не следователь, чтобы доказательства представлять, а только предположил.

            Делайте предположения молча, сейчас вам плюс.
            1. frruc Звание
              frruc
              +1
              Вчера, 21:01
              carpenter
              Делайте предположения молча, сейчас вам плюс.

              Ну, спасибо уважаемый. У Вас добрая душа.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                -1
                Вчера, 21:02
                Цитата: frruc
                Ну, спасибо уважаемый. У Вас добрая душа.

                Просто изредка думаю.
                1. frruc Звание
                  frruc
                  -1
                  Вчера, 21:03
                  carpenter
                  Просто изредка думаю.

                  Чем хорошо в армии, там думать не надо.
                  1. carpenter Звание
                    carpenter
                    +1
                    Вчера, 21:05
                    Цитата: frruc
                    Чем хорошо в армии, там думать не надо.

                    Когда пришлось работать в своё время в Африке, то пришлось думать.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Вчера, 22:27
        Цитата: frruc
        Это Вы уважаемый, всем минусов наставили, нехорошоооо .

        Ну у вас и зрение! Я вот ни разу не смог рассмотреть, кто минуса ставит (впрочем, и плюсы тоже). request
  6. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Вчера, 19:58
    В настоящее время в Киеве под эгидой НАТО формируется штаб Многонациональных сил на Украине. Предполагается, что организация будет отвечать за «последующую стабилизацию обстановки на Украине».

    "Орешками" их по потчевать, полный пакет уронить к ним, по кучнее, чтобы никто убежать не успел. Ну и рядом тоже "засеять".
    Что там от куева останется, то не наш головняк. В труху всё снести, чтобы знали, Россия никого на своей Окраине не потерпит, тем более войска наты под любой вывеской. Ведь СВО и началась ради того, чтобы западу закрыть лазейку на нашу землю.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Вчера, 20:17
    Так то предсказать, ЧТО БУДЕТ, дело такое, неопределённое...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 20:41
      Цитата: rocket757
      Так то предсказать, ЧТО БУДЕТ, дело такое, неопределённое...

      Если в какой то стране, верха начинают говорить о войне, затем о ней говорят простые люди, а потом уже и бомжи, то эта страна будет воевать. Любая эскалация военных действий приводит к войне.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Вчера, 21:46
        А много ли в гейропе стран, где все, вплоть до бомжей, говорят о войне и желают повоевать?
        Ботовня, вокруг да около, такого хватает... решимости пойти и сдохнуть, во имя и за... несколько другое.
        В общем, неопределённость...
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      +2
      Вчера, 20:42
      Цитата: rocket757
      ело такое, неопределённое...

      Экс МИД Украины
      На вопрос журналиста немецкого издания Spiegel о том, считает ли он возможным присутствие европейских военных на украинской территории, Кулеба заявил, что его ответ зависит от того, что подразумевается под этим. "Европейские боевые части? Нет. Европейские миротворцы? Нет", - заявил Кулеба, с иронией добавив, что присутствие возможно лишь "просто в качестве послания поддержки", для "прикрывания спины, хоть это и не так на самом деле", для того, чтобы "хотя бы сделать вид". https://1prime.ru/20250829/kuleba-861436959.html
      и что это за послание поддержки
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Вчера, 21:48
        А правда, что бы это значило?
        Поди догадайся, разберись в том потоке противоречивые заявлений, а уж о намерениях, принятых решениях, говорить преждевременно.
        1. BrTurin Звание
          BrTurin
          0
          Сегодня, 00:23
          как вариант на фото в начале статьи - "послание поддержки" в виде военного оркестра. Но... разобраться... политику обычно сравнивают с шахматами, но тут больше похоже на карточную игру... какие козыри у европ это вопрос, но они постоянно повышают ставку, блефуют, не блефуют, но разобраться при такой игре практически невозможно... есть стратегическая цель,но планы как её достичь требуют переработки, а пока стратегия - кто первый моргнет
  8. spectr Звание
    spectr
    +2
    Вчера, 20:22
    на недавней встрече в Париже члены так называемой «коалиции желающих» приняли решение ввести свои войска на Украину не после заключения мира или перемирия, а уже сейчас.

    Если это произойдет, то бить по ним. В принципе ничего от этого не изменится. Эти страны и так участвуют в конфликте. А так объявят об этом официально и все.
    1. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 01:47
      Обычными вооружениями мы не сможет это сделать.
      Если они задействуют сотни боевых самолетов , системы ПВО свои, ракеты , все виды систем связи и разведки где у НАТО тотальное превосходство.
      Возможно Россия ограничится тактическими ядерными ударами по скоплениям их войск и авиации на территории Украины.
  9. HAM Звание
    HAM
    +2
    Вчера, 20:27
    Не зря фрицы заказали передвижные крематории,а лягушатники переводят медицину "на военные рельсы".....решились .А ведь понимают ЧТО будет....готовятся заранее.Мысли у немцев реалистичнее.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 20:32
      Цитата: HAM
      Мысли у немцев реалистичнее.

      Мысль уже 800 лет одна - "дранг нах остен".
      1. Dart Звание
        Dart
        0
        Вчера, 23:06
        А тут опять "удобный" повод. ..
  10. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Вчера, 20:30
    Основным рабочим языком в работе штаба станет английский

    А як же мова, за неё Украина из союза вышла, а тут аглицкий. Кирдык неньке.
  11. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Вчера, 20:38
    Я так понимаю, не б/украина идет в ЕС, а ЕС идет в б/украину? Ну вот эта перестановка может быть роковой и для б/украины и для ЕС!
  12. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Вчера, 20:45
    До прекращения боевых действий ни кто войска не введет, а прекращение боевых действий возможно только при отказе от введения любых войск, ввод иностранных войск - это продолжение боевых действий.
  13. cytadell Звание
    cytadell
    +1
    Вчера, 20:52
    Ранее президент России Владимир Путин четко обозначил, что любые размещенные на Украине иностранные войска неизбежно станут законными целями для ВС РФ.
    Само по себе
    четко обозначил
    должно быть подкреплено действием, иначе это пустые слова. Я бы готовился встретить гостей, так тщательно, чтобы ответ показался им чем-то сродни ядерного удара. Чтобы очевидным был вывод, что "мы зря сюда пришли - русские не шутят". Чтобы предыдущие удары показались детской песней. Чтобы уничтожение всех "желающих" было максимальным.
    Но есть один очень тонкий момент, о котором хотел бы упомянуть. Сердце гидры находится в Британии. Эта бестия понимает, что со смертями всех тех, кто придёт на окраину будут посеяны ненависть среди народов, которые будут их оплакивать, ненависть к России. Именно на это идёт расчет - бьют наверняка. Наверное, стоило бы стереть их с лица земли и это было бы наименьшим злом, ради того, чтобы не породить большее, к которому они толкают наш континент.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 00:33
      На мой взгляд лучшим ответом был бы второй Вьетнам для лягушатников. Типа - заходите, милости просим, а потом внезапно бойцы Ковпака с дронами окружили казарму и заминированную фуру подогнали к въезду. Чтоб ещё и как в Ливане, где французов моментально сдуло из страны
      Но у нас вряд ли сейчас умеют спецслужбы такое проворачивать request
    2. osp Звание
      osp
      0
      Сегодня, 01:43
      А Вы понимаете что под ответные ядерные удары с британских подлодок попадет Москва и еще несколько мегаполисов Европейской части России ?
      Это десятки ракет, 150-180 зарядов.
      Стоит оно того ?
      Что китайцы и японцы воспользовавшись этим поделят наш Дальний Восток и Сибирь где почти не осталось населения.
  14. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Вчера, 20:53
    Ха. Утром статья - Укры сказали нет иностраннвм континенгентам. Вечером - уже формируют их штаб.

    Никому верить нельзя. Анонимам, пиарщикам и никому неизвестным ранее странным забугорным СМИ - можно
  15. Наган Звание
    Наган
    +2
    Вчера, 20:58
    Эй, столпы российского бизнеса! Кому-нить достанет патриотизма учредить награду за скальп "миротворца"?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Вчера, 21:30
      Наган ,если на фото это не новый противотанковый гранатомёт - значит это волынка .А если волынка значит юбка ,должна быть." Мы всех вас убьём" Толстой ,но не Лев.
  16. Lynnot Звание
    Lynnot
    +1
    Вчера, 22:04
    Наверное, собрались защищать свои инвестиции.
  17. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    Вчера, 22:25
    Разнести их нафиг в пыль вместе со штабами ! Ни один западный интервент не должен уйти живым.
  18. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Вчера, 23:04
    НАТО обязательно войдёт на Украину и будет там обязательно уничтожено (я говорю это не от себя, а со слов братьев-пророков, их предсказания обычно верны).
  19. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Вчера, 23:20
    Разверните тактическое ядерное оружие в превентивном порядке, пока лекарство не стало хуже болезни.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      Вчера, 23:37
      Цитата: Carlos Sala
      Разверните тактическое ядерное оружие в превентивном порядке, пока лекарство не стало хуже болезни

      Вы доктор? А за своим здоровьем вы следите?
  20. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 00:09
    они уже так же формировали правительство Крыма и многое другое, они любят все раздувать, а в итоге везде и постоянно пшик
  21. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 01:10
    Быстрей приедут, быстрей уедут в пластиках.
    на недавней встрече в Париже члены так называемой «коалиции желающих» приняли решение ввести свои войска на Украину не после заключения мира или перемирия, а уже сейчас.
  22. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 01:34
    Цитата: Normann
    Для такого количества хватит и обычных вооружений, а в полномасштабный конфликт это не перерастет, если бы они могли и не боялись все было бы уже закончено, правда для всех.

    Вы серьезно написали про обычные вооружения ?
    Россия почти 4 года не может победить эту Украину с остатками советской авиации.
    Так только у Великобритании развернутых самолетов ДРЛО будет штук 7-8 , то есть больше чем у России!
    Только Франция , Германия , Великобритания смогут 200-250 современных тактических самолетов на этом ТВД задействовать.
    Это тысячи крылатых ракет, сотни противокорабельных и противорадиолокационных ракет. Тысячи планирующих бомб.
    Тотальное превосходство в связи и космической разведки.
    Как мы сможет это победить обычными вооружениям ?
    Когда украинские дроны размером с Цессну Руста уже десятками прилетают на НПЗ Рязани, Самары и других городов Европейской части России.
  23. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 01:38
    Цитата: Lynnot
    Наверное, собрались защищать свои инвестиции.

    Запад за 30 с лишним лет вложил в это квази-образование огромное количество денег и средств.
    Просто так нам ничего никто не отдаст там. Тем более последние 4 года сколько вложили.
  24. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 01:39
    Цитата: Наган
    Эй, столпы российского бизнеса! Кому-нить достанет патриотизма учредить награду за скальп "миротворца"?

    Какого миротворца ?
    Там речь идет о размещении боевых самолетов , кораблей , систем ПВО и тактических ракет уже.
    И только потом наземных войск.
  25. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 01:50
    их просто..Искандерами уничтожат.
  26. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 01:55
    Цитата: carpenter
    Цитата: Carlos Sala
    Пришло время развернуть тактическое ядерное оружие

    Пострадает Европа и европейская часть России. Вы хоть мозги включить.

    Тактические ядерные удары по скоплениям войск НАТО на территории Украины это одно.
    Вероятно на такой шаг Россия сможет пойти когда станет ясно что обычными вооружениями нам не одолеть их там никак - территория огромная и очень весомые в военном плане страны.
    А вот первой наносить ядерные удары по территории ядерных стран НАТО никто не будет - под угрозой ответного ядерного удара с их ПЛАРБ сразу же окажется Москва , вся Европейская часть России.
  27. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 02:03
    Из ленты новостей:
    "Польша и Румыния, которые граничат с Украиной, исключают отправку собственных войск, но готовы помочь с транспортом и логистикой."
    Вполне ожидаемо. У этих стран совсем не тот уровень армий для проведения операций на такой обширной территории.
    В Европе только пара стран НАТО такими возможностями обладает.
    Логично что они являясь ядерными государствами могут "нарисовать" какие-то гарантии безопасности для Украины.
    Хоть чисто теоретически.
    Ибо "гарантии" от Люксембурга , Эстонии , Швейцарии не будут стоит ничего - бумажка.