Украинские ресурсы: ВС РФ готовят «решающий прорыв» в районе Покровска
Украинские медиаресурсы сообщают, что, по информации командования ВСУ, в район Покровска (Красноармейска) в настоящее время переброшены опытные подразделения морской пехоты ВС РФ. Таким образом, как предполагает противник, ВС РФ намереваются прорвать украинские линии обороны и окружить всю Покровско-Мирноградскую агломерацию.
Как утверждает командование 7-го корпуса ДШВ ВСУ, в течение последних нескольких недель ВС РФ скорректировали тактику своих действий на этом участке фронта, чтобы «просочиться» как можно глубже в город одиночными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинской армии.
Противник опасается, что на данном этапе главной целью российских войск в районе Покровска является максимальное сокращение дистанции с позициями операторов дронов и минометчиков ВСУ, чтобы таким образом, нивелировав способность ВСУ сопротивляться, закрепиться на новых позициях, после чего максимально расширить зону своего контроля.
Одновременно с этим противник сетует, что российские военные усилили интенсивность фланговых штурмовых действий с использованием бронетехники и мототехники, пытаясь перерезать логистические пути ВСУ и полностью окружить Покровскую агломерацию. Как констатируют вражеские ресурсы, цель ВС РФ остается неизменной — полное освобождение Покровска, Краматорска и Славянска, а также вытеснение противника из оставшейся части ДНР.
