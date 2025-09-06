Украинские ресурсы: ВС РФ готовят «решающий прорыв» в районе Покровска

Украинские медиаресурсы сообщают, что, по информации командования ВСУ, в район Покровска (Красноармейска) в настоящее время переброшены опытные подразделения морской пехоты ВС РФ. Таким образом, как предполагает противник, ВС РФ намереваются прорвать украинские линии обороны и окружить всю Покровско-Мирноградскую агломерацию.

Как утверждает командование 7-го корпуса ДШВ ВСУ, в течение последних нескольких недель ВС РФ скорректировали тактику своих действий на этом участке фронта, чтобы «просочиться» как можно глубже в город одиночными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинской армии.



Противник опасается, что на данном этапе главной целью российских войск в районе Покровска является максимальное сокращение дистанции с позициями операторов дронов и минометчиков ВСУ, чтобы таким образом, нивелировав способность ВСУ сопротивляться, закрепиться на новых позициях, после чего максимально расширить зону своего контроля.

Одновременно с этим противник сетует, что российские военные усилили интенсивность фланговых штурмовых действий с использованием бронетехники и мототехники, пытаясь перерезать логистические пути ВСУ и полностью окружить Покровскую агломерацию. Как констатируют вражеские ресурсы, цель ВС РФ остается неизменной — полное освобождение Покровска, Краматорска и Славянска, а также вытеснение противника из оставшейся части ДНР.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +11
    Вчера, 19:42
    Дай бог нашим,что бы всё задуманное осуществилось и с минимальными потерями.
  2. frruc Звание
    frruc
    +1
    Вчера, 20:08
    чтобы таким образом, нивелировав способность ВСУ сопротивляться

    Пусть не паникуют, чикать их будут быстро и не больно.
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Вчера, 21:11
    Скоро тарасики дохрюкаются) Давно уж пора их отправить в гарем к бандерке
    1. ruha ruhov
      ruha ruhov
      0
      Вчера, 21:54
      У бандерки нет гарема, он там сам вместо наложницы.
  4. km-21
    km-21
    0
    Вчера, 22:20
    В последнее время традиционная терминология войны значительно измельчала. Если в прежние времена прорывом называлось обрушение значительного участка фронта противника с выходом наступающих войск на оперативный простор, то сегодня этим словом называют любое более менее заметное тактическое наступление даже без малейшей оперативной перспективы.

    Поэтому не стоит нам воодушевляться пафосными докладами.
    На фронте по-прежнему идут бои местного значения.
  5. Александр58 Звание
    Александр58
    +1
    Вчера, 22:29
    Там среди птах мадяра, говорят, полно девок - пора их применять для других дел, чтобы не простаивали, а заодно интенсивно мозги промывать.