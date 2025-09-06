«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго

Эксцентричный американский президент Дональд Трамп анонсировал проведение военной операции в Чикаго, целью которой являются массовые депортации нелегальных мигрантов из региона.По своему обыкновению, Трамп опубликовал в своей социальной сети картинку, на которой он изображен в виде героя известного фильма «Апокалипсис сегодня», признававшегося в своей любви к запаху напалма после уничтожения очередной вьетнамской деревни. Свой портрет на фоне пожаров и летящих вертолетов Трамп подписал: «Люблю запах депортаций по утрам».Президент США также пригрозил населению американского города Чикаго, что там скоро узнают смысл переименования Пентагона в «министерство войны». Вероятнее всего, таким образом Трамп намекает, что в операции по депортации мигрантов из Чикаго предполагается задействовать вооруженные силы.Между тем, американское издание Politico считает, что прихоть Трампа по переименованию Пентагона в Министерство войны очень дорого обойдется бюджету США. Как утверждает издание, своим решением президент США бросил серьезный вызов чиновникам, которые теперь будут вынуждены в крайне сжатые сроки изменить названия более 700 тысяч объектов по всему миру. Кроме того, придется поменять официальные бланки, печати, форму сотрудников, салфетки в ведомственных столовых и сувенирную продукцию для туристов. Таким образом, не имеющий никакого практического значения ребрендинг некоторое время будет существенно мешать работе всего ведомства.

