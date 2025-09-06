«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго

5 676 31
«Люблю запах депортаций по утрам»: Трамп пригрозил ввести войска в Чикаго

Эксцентричный американский президент Дональд Трамп анонсировал проведение военной операции в Чикаго, целью которой являются массовые депортации нелегальных мигрантов из региона.

По своему обыкновению, Трамп опубликовал в своей социальной сети картинку, на которой он изображен в виде героя известного фильма «Апокалипсис сегодня», признававшегося в своей любви к запаху напалма после уничтожения очередной вьетнамской деревни. Свой портрет на фоне пожаров и летящих вертолетов Трамп подписал: «Люблю запах депортаций по утрам».

Президент США также пригрозил населению американского города Чикаго, что там скоро узнают смысл переименования Пентагона в «министерство войны». Вероятнее всего, таким образом Трамп намекает, что в операции по депортации мигрантов из Чикаго предполагается задействовать вооруженные силы.

Между тем, американское издание Politico считает, что прихоть Трампа по переименованию Пентагона в Министерство войны очень дорого обойдется бюджету США. Как утверждает издание, своим решением президент США бросил серьезный вызов чиновникам, которые теперь будут вынуждены в крайне сжатые сроки изменить названия более 700 тысяч объектов по всему миру. Кроме того, придется поменять официальные бланки, печати, форму сотрудников, салфетки в ведомственных столовых и сувенирную продукцию для туристов. Таким образом, не имеющий никакого практического значения ребрендинг некоторое время будет существенно мешать работе всего ведомства.
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +5
    Вчера, 20:19
    В дурдоме был день открытых дверей... recourse
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Вчера, 21:09
      Цитата: Алексей_12
      В дурдоме был день открытых дверей..

      Дурдома закрыли, пациента разбежались по министерствам и парламентам.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Вчера, 22:38
        Чем бы Трампушка не тешился у себя в стране, лишь бы про нас забыл и никогда не вспоминал.. Не будите ЛИХО пока оно ТИХО...
    2. Старый Хрен Звание
      Старый Хрен
      +4
      Вчера, 22:30
      Чётко спланированное и организованное вторжение многомиллионных орд мигрантов. Они совершенно спокойно нападают на полицейских, что же говорить о простых гражданах? Вариант Косово становится всё более и более реальным. Впрочем, как всегда ничего нового. А Трамп просто молодец: пообещал разобраться с мигрантами и разбирается.
      Р.S. "В подмосковном Щелково сотрудники Росгвардии задержали 28 и 29-летних уроженцев ближнего зарубежья, напавших на полицейского около входа в торговый центр (ТЦ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном управлении Росгвардии по Московской области."
  2. Аригин Звание
    Аригин
    +13
    Вчера, 20:20
    Семидесятилетний рэкетир добавляет веселухи изрядно заскучавшему населению Юнайтед стэйц, посмотрим, надолго ли его хватит?
    Пока что дядя держится молодцом.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +10
      Вчера, 20:59
      Цитата: Аригин
      Семидесятилетний рэкетир добавляет веселухи

      Вам ставят плюсы, а я ставлю минус. Трамп убирает нелегальных мигрантов, а сколько таких в России и их не убирают (я не живу в России, но мне неприятно, когда страну легально заполняют мигрантами )
      Простите может я не прав.
      1. zloybond Звание
        zloybond
        +3
        Вчера, 21:04
        на сайте всегда понятно кто здесь просто пользователь, интересуется и просто читатель, и кто просто работает. по среднему количеству комментариев в день)))
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Вчера, 21:06
          Цитата: zloybond
          на сайте всегда понятно кто здесь просто пользователь, кто просто работает. по среднему количеству комментариев в день

          Работайте от души, как вам она подсказывает.
      2. Аригин Звание
        Аригин
        +5
        Вчера, 21:18
        Я поставлю Вам плюс за сопереживание жителям России, вне зависимости от места Вашего проживания.
        Проблема с мигрантами у нас, конечно, тоже сильна, но она не самая животрепещущая, да и решать её надо не настолько тупо в лоб, как расписывает Д.Т.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 23:12
          Цитата: Аригин
          ...... Проблема с мигрантами у нас, конечно, тоже сильна, но она не самая животрепещущая, да и решать её надо не настолько тупо в лоб, как расписывает Д.Т.
          ключевое слово ---- пока. События в ХМАО Вас не впечатлили, видимо
  3. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 20:24
    Чикаго чисто хахляцкая вотчина , вот Лохматый и решил всех их выселить...
  4. HAM Звание
    HAM
    +2
    Вчера, 20:32
    Чем бы "дитятко" не тешилось,лишь бы в мировые дела поменьше нос совало.
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Вчера, 21:00
      Цитата: HAM
      лишь бы в мировые дела поменьше нос совало

      к него своя вселенная. В 2026 штаты принимают саммит G20
      мПрезидент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в саммите «двадцатки» в 2026 году в Майами... «Это интересный вопрос. Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал Трамп
      https://eadaily.com/ru/news/2025/09/06/tramp-putin-i-si-czinpin-mogli-by-priehat-na-sammit-g20-kak-nablyudateli

      Экономика России еще со времен Обамы..., экономика Индии у него умерла, вопрос что по нему будет к декабрю 2026 (время саммита) с экономикой Китая если Китай выпадает из G20 и просто наблюдатель
    2. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      0
      Сегодня, 00:00
      По переименованиям - это он с Медведевым размером меряется. Дескать, кто круче. Злобу на него затаил.
      Следующим шагом будет переименование американской полиции в милицию.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Вчера, 20:47
    Весело у них там! Хотя такие политики иногда нужны, всколыхнуть застоялое болото и принести хоть какие то перемены. Нам такого очень нехватает
    1. sagitovich Звание
      sagitovich
      +2
      Вчера, 20:56
      Ну её зачем! Хотие встряхнуться сходите куда-нибудь в молодежный бар, напится, подраться.
      А страна еле-еле отходит от перемен 90-х, а Вы встряхнуть предлагаете.
      Страна наша большая и волна от небольшой встряски поднимется такая, что снесет что надо и не надо.
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +8
    Вчера, 20:50
    Ну чо. Не зная, как там точно, можно отсюда удивиться решительности Трампа.

    У нас то до половины на улице по нерусски говорят. А чинуши - бе, ме. Одновременно обещают: "ужесточим" и "завезем" новых еще более смуглых.
    бе-ме уже год...
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Вчера, 20:52
    По моему это "Министерство войны" скорей всего "Министерство гражданской войны" в США. . . winked
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Вчера, 20:55
    Что вы смеётесь,завидывать надо.Вчерась ,с утра в Флориде постучали в дверь завода Хуендай ,кто там - имаграционная служба ,открывай!.Зашли ,арестовали 400- 500 южнокорейцев и вывезли всех в " пионерский лагерь".Завод конечно встал.Демократы начали орать - беспредел ,умные демократы - идёт расследование федеральных преступлений .А это уже серьёзно .Может кончится не только депортацией.
    Кстати Трамп в ходе визита южнокорейского президента так и не получил ответ - подарят ему землю под военную базу или нет .Аренда это не серьёзно.Учиться надо.Не думаю что южнокорейцы будут возмущаться.Кстати мэр Чикаго утверждал ,что администрация против нацгвардии ,какой то бумажеой трясс - типа есть закон.Трамп на это дело посмотрел - закон есть закон: Уговорили ,буду брать или Новый Орлеан или Балтимор.Отвлёк внимание и тут бац- написать на абрамсах - " На Чикаго!".Не ругаем Трампа,наблюдаем и завидуем.Это америка,миграционный законы надо выполнять .( Трамп не зря вспомнил о мигрантах ,оплате демократов)
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Вчера, 23:19
      Цитата: tralflot1832
      ........ Не ругаем Трампа,наблюдаем и завидуем.Это америка,миграционный законы надо выполнять .( Трамп не зря вспомнил о мигрантах ,оплате демократов)
      Особенно печально, у нас, наверно, больше других завидуют жители ХМАО, где мигрантов все больше приезжает с роднёй за северными рублями и притесняют местных. Которым приходится уезжать, а депортации уменьшились. Почему-то
  9. Наган Звание
    Наган
    +5
    Вчера, 21:03
    Мужик сказал, мужик сделал.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 21:14
    Цитата: Наган
    Мужик сказал, мужик сделал.

    Везёт вам,может в аренду кого дадите - не Трампа конечно .Там у него дама забойная по мигрантам ,которая брендовые часы носит на спецоперации на " выселение" laughing
  11. PavelT Звание
    PavelT
    +4
    Вчера, 21:38
    Ну что, ждем такого же решительного политика у нас!
    Который так же решительно освободит от понаехавших гастарбайтеров и нелегальных мигрантов наш город, пусть даже поменьше.
    Например, Обнинск в Калужской области.
    Или Пыть-Ях в ХМАО.

    А то у нас в России даже толком не найти официальной общей статистики (по годам) насчет депортаций (реальных депортаций за границу, а не вручений мигрантам официальных требований о выдворении, на которые они просто забивают) - то ли нет такой статистики вообще, то ли прячут её от нас...
    1. blackbeard Звание
      blackbeard
      0
      Сегодня, 02:49
      те же самые мигранты потом обратно едут, фамилию меняют просто. Они там у себя такие тоже никому не нужны
  12. GUSAR Звание
    GUSAR
    +2
    Вчера, 21:46
    А помните эти дебильные анекдотики про "бомбить Воронеж"? А оно вон как вышло-то...
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Вчера, 21:50
    [quote][/quote]я утверждаюсь в мысли, что пора переименовывать белый дом, в белый ДУРдом
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 21:59
    Цитата: Аригин
    Пока что дядя держится молодцом

    Как вы думаете чья это хатынка в Чикаго ,с шпилём высотой в 415,6 м.Как то не комильфо,когда постояльцев " башни" пугают в округе наркОманы и запах мочи.Я бы не только танки бы двинул,с таким административным ресурсом.Это Америка!!!Я за любой кипишь в Америке,только без ядерной войны.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 22:09
    Если Алиса правильно перевала статью .Трое отморозков в США убили стажёра Конгресса.Двоих поймали - третьего ищут .А вот главное- судья решил ,пусть эти двое 17 летних отморозков посидят в " Турма" до совершеннолетия, а уже потом мы их после 18 лет будем судить .Довольно интересная судебная практика.( если это правильный перевод).
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 00:11
      Цитата: tralflot1832
      судья решил ,пусть эти двое 17 летних отморозков посидят в " Турма" до совершеннолетия, а уже потом мы их после 18 лет будем судить .Довольно интересная судебная практика.( если это правильный перевод).

      Есть такое и у нас - отсрочка исполнения приговора. Применяется не часто, но бывает...
  16. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    Вчера, 22:15
    «Апокалипсис сегодня» для промотра тяжелый фильм. Не для Трампа, и прочих Байденов. hi
  17. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    -1
    Вчера, 23:44
    Это слова американского офицера в фильме «Апокалипсис сегодня». Всё сходится: психически больной садист, которому в фильме нравится смерть людей. А тут у нас предполагаемый президент США, который тоже наслаждается человеческими страданиями, но при этом не убивает. Но откуда нам знать, чем развлекается американский миллиардер, прикрываясь своей властью?

    Сотрудников Hyundai не следует депортировать, как собак, но сама Hyundai должна выплатить им компенсацию. Они работали через стороннюю компанию, что является двойной эксплуатацией. И эта внешняя компания, замешанная в преступлении по найму нелегальных иммигрантов, должна быть арестована вместе со своим руководством.