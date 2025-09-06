Показана работа дронов-перехватчиков ВС РФ в небе над Часовым Яром

5 707 12
Показана работа дронов-перехватчиков ВС РФ в небе над Часовым Яром

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть филигранную работу операторов БПЛА Ивановского соединения ВДВ ВС РФ, воздушными таранами уничтожающих высотные беспилотники противника в небе над недавно освобожденным городом Часов Яр. В частности, на кадрах запечатлено уничтожение украинского разведывательного БПЛА «Мара» и многофункционального беспилотника ВСУ «Фурия».

Как можно убедиться, российские дроны-перехватчики, развивающие скорость полета до трехсот километров в час и позволяющие подниматься на значительные высоты, успешно противодействуют «малой авиации» украинских формирований. Только за прошедшую неделю российским операторам БПЛА-перехватчиков удалось сбить около пятидесяти «Мар» и «Фурий» противника.



В настоящее время разработка средств для борьбы с беспилотниками является одним из приоритетных направлений российского ОПК. С учетом опыта СВО отмечается, что средства допзащиты – решетки, экраны, противодроновые сетки, аэрозольные постановщики – нередко показывают лучшую эффективность в защите от атак FPV-дронов, чем традиционная броня и динамическая защита. При этом, несмотря на очевидную важность защиты боевой техники, немаловажную роль играет борьба непосредственно с сутью угрозы. Это уничтожение дронов в воздухе, перехват разведывательных БПЛА, подавление каналов связи беспилотников и поражение пунктов управления БПЛА. При этом превосходство в «малом воздухе» в большинстве случаев напрямую влияет на эффективность наступательных действий.


12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    +1
    Вчера, 21:16
    битва роботов.... будущее началось
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      +6
      Вчера, 21:36
      Цитата: Павел Патрашов
      битва роботов.... будущее началось

      Все это всего лишь дистанционно-управляемая техника.
  2. алексеев Звание
    алексеев
    +2
    Вчера, 21:23
    Радуют такие кадры.
    Правильно отмечено в статье, что комплексное применение противодроновых средств, как простых: экраны, сетки, дробовики, так и технически сложных: купольные и направленные системы РЭБ, перехватчики, мини ПЗРК, лазерное подавление электронно - оптических приборов, уничтожение расчетов даёт результат. По мере развития данных средств должен наступить момент когда малые FPV - дроны, особенно дешёвые гражданские модели, просто не смогут летать. А это значит станет возможным массированные удары и прорыв обороны на значительную глубину, что означает, в свою очередь, катастрофу вооруженных формирований бандерлогов.
  3. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Вчера, 21:47
    Не пойму почему нельзя скотчем примотать 2хстволку(можно обрезанную) к ФВП и просто сбивать эти БПЛА?
    1. Evgenijus Звание
      Evgenijus
      0
      Вчера, 22:11
      Вес обреза и автоматика спускового крючка уменьшат дальность полета перехватчика.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +2
        Вчера, 22:14
        2 трубы (ствола) и 2 патрона весят 1 кг. Вы же понимаете что приклад не нужен. Но зато ФПВ станет многоразовым и попадать в БПЛА станет намного проще.
        1. Kusja Звание
          Kusja
          +1
          Сегодня, 00:15
          Про отдачу при выстреле не думали? Может отправить в штопор.
          1. C-Real Звание
            C-Real
            0
            Сегодня, 01:47
            Сделать стволы безоткатными. Пару мес. назад было видео, как дрон стреляет из РПГ26 и потом сбрасывает направляющую.
  4. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Вчера, 21:48
    А наш упал или дальше работать полетел?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 22:06
    Специальные дроны перехватчики, это отдельная тема, задача для разработчиков такой техники.
  6. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +2
    Вчера, 22:35
    К ФПВ палку примотали, а на ней небольшой заряд, при контакте подрыватся и повреждает крылья противника.

    Все просто и эффективно, но почему-то такая тактика не везде применяется.

    Спрашивал у наших операторов почему так не делают, говорят нет для этого ФПВ, те что дают, дают под конкретные цели и на другое ты их использовать не можешь. Причём дают в ограниченном количестве.

    Вот такие дела. ФПВ не хватает, как и всего остального.
  7. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Вчера, 23:06
    Такие фотографии, как заглавная, делают поле боя красивее. Я не думаю, что поле боя на самом деле такое уж красивое.