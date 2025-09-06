Показана работа дронов-перехватчиков ВС РФ в небе над Часовым Яром
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть филигранную работу операторов БПЛА Ивановского соединения ВДВ ВС РФ, воздушными таранами уничтожающих высотные беспилотники противника в небе над недавно освобожденным городом Часов Яр. В частности, на кадрах запечатлено уничтожение украинского разведывательного БПЛА «Мара» и многофункционального беспилотника ВСУ «Фурия».
Как можно убедиться, российские дроны-перехватчики, развивающие скорость полета до трехсот километров в час и позволяющие подниматься на значительные высоты, успешно противодействуют «малой авиации» украинских формирований. Только за прошедшую неделю российским операторам БПЛА-перехватчиков удалось сбить около пятидесяти «Мар» и «Фурий» противника.
В настоящее время разработка средств для борьбы с беспилотниками является одним из приоритетных направлений российского ОПК. С учетом опыта СВО отмечается, что средства допзащиты – решетки, экраны, противодроновые сетки, аэрозольные постановщики – нередко показывают лучшую эффективность в защите от атак FPV-дронов, чем традиционная броня и динамическая защита. При этом, несмотря на очевидную важность защиты боевой техники, немаловажную роль играет борьба непосредственно с сутью угрозы. Это уничтожение дронов в воздухе, перехват разведывательных БПЛА, подавление каналов связи беспилотников и поражение пунктов управления БПЛА. При этом превосходство в «малом воздухе» в большинстве случаев напрямую влияет на эффективность наступательных действий.
