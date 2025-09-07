«Молнии» ВС РФ уничтожили технику для создания укреплений ВСУ под Дружковкой

Российские войска атаковали ряд объектов на территории, подконтрольной противнику, с использованием различных средств огневого поражения. Примечателен следующий факт: ВСУ, «привыкшие» к дронам-«обманкам», решили, что и на сей раз ВС РФ «вводят в заблуждение ПВО». Однако вместо дронов-«обманок» полетели вполне реальные БПЛА, снаряжённые средствами поражения.

Именно такие дроны в минувшие часы поразили предприятие в Дружковке, где размещалась военная техника противника. Также в результате налёта российских беспилотников была уничтожена спецтехника, которая использовалась для создания укреплений в Славянско-Краматорской агломерации.



По предварительным сведениям, в данном случае использовались несколько дронов типа «Молния». Эти беспилотники поступили на вооружение ВС РФ в мае 2024 года и за год с небольшим успели успели зарекомендовать себя как эффективное средство огневого поражения переднего края и прифронтовой полосы.



Теперь противник решился нескольких активно использовавшихся единиц техники, с помощью которых создавал укрепления южнее Краматорска. Теперь противнику для продолжения такого рода работ необходимо подвозить очередные бульдозеры, автокраны и экскаваторы. Но их может ожидать та же участь.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 00:12
    Теперь противнику для продолжения такого рода работ необходимо подвозить очередные бульдозеры, автокраны и экскаваторы.

    А как же "два солдата из стройбата заменяют экскаватор"? Скоро на палки копали перейти придётся. Мельчает народишко...
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 00:45
      Цитата: Васян1971
      А как же "два солдата из стройбата заменяют экскаватор"?

      одного бусифицировали, остался один и экскаватор , точнее экскаватор уже не остался
  2. Старик57 Звание
    Старик57
    0
    Сегодня, 01:19
    -Теперь противник решился нескольких активно использовавшихся единиц техники, с помощью которых создавал укрепления южнее Краматорска.-
    ====
    автор, так противник решился или лишился чего-то??? Определитесь, пожалуйста...
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 01:39
    уже давно говорено..что трактора вместе с трактористами нужно уничтожать..это такая же законная цель..но до МО как то медленно всё доходит...уничтожили после того как они уже закончили считай эту оборонительную линию рыть и строить.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 02:12
      в данном случае использовались несколько дронов типа «Молния».

      Сверкнула молния и грянул гром ! winked