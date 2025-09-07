«Молнии» ВС РФ уничтожили технику для создания укреплений ВСУ под Дружковкой
Российские войска атаковали ряд объектов на территории, подконтрольной противнику, с использованием различных средств огневого поражения. Примечателен следующий факт: ВСУ, «привыкшие» к дронам-«обманкам», решили, что и на сей раз ВС РФ «вводят в заблуждение ПВО». Однако вместо дронов-«обманок» полетели вполне реальные БПЛА, снаряжённые средствами поражения.
Именно такие дроны в минувшие часы поразили предприятие в Дружковке, где размещалась военная техника противника. Также в результате налёта российских беспилотников была уничтожена спецтехника, которая использовалась для создания укреплений в Славянско-Краматорской агломерации.
По предварительным сведениям, в данном случае использовались несколько дронов типа «Молния». Эти беспилотники поступили на вооружение ВС РФ в мае 2024 года и за год с небольшим успели успели зарекомендовать себя как эффективное средство огневого поражения переднего края и прифронтовой полосы.
Теперь противник решился нескольких активно использовавшихся единиц техники, с помощью которых создавал укрепления южнее Краматорска. Теперь противнику для продолжения такого рода работ необходимо подвозить очередные бульдозеры, автокраны и экскаваторы. Но их может ожидать та же участь.
