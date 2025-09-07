Столб дыма после прилёта в Киеве виден с майдана

Появляются некоторые подробности ночных ударов по объектам противника в Киеве. По последним данным, огневое поражение нанесено топливному хранилищу. Причём ВС РФ проводили атаку на объекты врага в украинской столице тремя волнами ударов. Сначала были «Герани», затем одна волна ракет, потом и вторая ракетная «серия».

Сообщается о том, что применялись ракеты Х-101 и «Калибр». Противник, безусловно, объявит, что «практически всё сбито». Однако горящие цели свидетельствуют об обратном.





Поступает информация о прилёте в центральной части Киеве. Столб дыма виден с майдана «незалежности». Пока о точном месте прилёта не сообщается.



Также под ударами в ночное время, а также ранним утром - объекты в Одессе. Зафиксированы прилёты по пунктам размещения личного состава противника и иностранных военных инструкторов. Среди таких пунктов размещения - местный дворец спорта, который не функционировал.

Мощный взрыв прогремел в портовой части города. Причём в сводках говорится о вторичной детонации, что свидетельствует о вероятном ударе по хранилищу боеприпасов.
  2. HAM Звание
    HAM
    +3
    7 сентября 2025 07:38
    ".... Беспилотники атаковали Крюковский мост через реку Днепр…"
    Добрались и до мостов....это в Куеве??
    1. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +1
      7 сентября 2025 07:56
      Крюковский мост находится в городе Кременчуг, Полтавской области Украины.
      У Вас гугл отключен? Или Вы умственно не способны сами найти?
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        7 сентября 2025 07:58
        Просто спросил,ехидничать то зачем? Умница Вы наш...
        1. Алексей Зоммер Звание
          Алексей Зоммер
          +1
          7 сентября 2025 07:58
          Это не ехидство, это изумление...
          1. bu9aga9 Звание
            bu9aga9
            0
            7 сентября 2025 09:11
            а придет геолог и у него будет изумление что г-н Зоммер не написал о том что вообще то вся 404 находится на одной тектонической плите. и что с точки зрения планетарной эволюции мосты и даже сами материки вообще явления временные и не самые существенные.
            Что то много людей развелось которые думают что все читатели всех новостей от руинных до спортивных или технических новостей будут проверять все названия, значения и другие данные о которых где то кто то писал.
            Вы кстати в статьях про самолеты или танки всегда проверяете точные данные про скорость, вес до килограмма или расход топлива ?
            например в статье напишут что скорость такого самолета например 1800км час а она 1860. Вы всегда замечали такие неточности и у Вас они вызывали изумления?
            1. Алексей Зоммер Звание
              Алексей Зоммер
              +1
              7 сентября 2025 11:34
              Вы что хотели сказать то?..
              Я вот не смог смысла Вашего послания уловить.
                1. Алексей Зоммер Звание
                  Алексей Зоммер
                  0
                  7 сентября 2025 11:35
                  Так бы и написали...
                  А то страница бессмысленного текста...
      2. обыватель Звание
        обыватель
        0
        7 сентября 2025 08:28
        Цитата: Алексей Зоммер
        У Вас гугл отключен?

        Что, уже человеку и помечтать нельзя?
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        7 сентября 2025 09:13
        Алексей Зоммер
        У Вас гугл отключен?

        Действительно, google отключен, а я сразу и не заметил.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      7 сентября 2025 10:50
      HAM
      Сегодня, 07:38

      hi
      Также под ударами в ночное время, а также ранним утром - объекты в Одессе. Зафиксированы прилёты по пунктам размещения личного состава противника и иностранных военных инструкторов. Среди таких пунктов размещения - местный дворец спорта, который не функционировал.

      Пока это только предупреждение коалиции желающих.
      Пора отвечать жёсткими ударами по Измаилу, Рени, Ильичёвску, Очакову, судам на Дунае и Чёрном море, чтобы враги, ступившие на исконно русские земли, оставались удобрением и предостережением своим потомкам на времена вечные.
      Никто не забыт - ничто не забыто. am
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    7 сентября 2025 07:42
    ❝ Столб дыма виден с майдана «незалежности» ❞ —

    — Всё для удобства «майданутых», любуйтесь ...
  4. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    7 сентября 2025 07:46
    Поступает информация о прилёте в центральной части Киеве. Столб дыма виден с майдана «незалежности». Пока о точном месте прилёта не сообщается.

    Кабмин горит.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +2
      7 сентября 2025 08:12
      Цитата: Алексей Зоммер
      Кабмин горит.

      RT картинку дало
      1. ruha ruhov
        ruha ruhov
        +2
        7 сентября 2025 08:19
        Ща бы туда дополнить бы. Добавки надо пока не потушили
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        7 сентября 2025 09:15
        LIONnvrsk
        RT картинку дало

        Здание красивое, жалко. Щирым досталось от Советского наследия.
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +5
      7 сентября 2025 08:26
      Цитата: Алексей Зоммер
      Поступает информация о прилёте в центральной части Киеве. Столб дыма виден с майдана «незалежности». Пока о точном месте прилёта не сообщается.

      Кабмин горит.

      А их предупреждали , просили , предлагали мир , напоминали мы братский народ ... А они орали русский корабль иди на х... ! Радовались , когда нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе . Орали - Ось так ! Москаляку на гиляку !.. Теперь попрыгайте от радости , шо горыть wassat ваш долбанный кабинет министров велыкой та незалижной жидокраины Д,Б ,
      1. Алексей Зоммер Звание
        Алексей Зоммер
        -9
        7 сентября 2025 08:27
        Цитата: 30 вис
        А их предупреждали

        Скорее всего, это само поджог. Наши не смогут. Нет командного центра для этого. ВВП не способен на такой удар.
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          0
          7 сентября 2025 08:28
          Цитата: Алексей Зоммер
          Цитата: 30 вис
          А их предупреждали

          Скорее всего, это само поджог. Наши не смогут. Нет командного центра для этого. ВВП не способен на такой удар.

          Надеюсь , что наши смогли . Очевидно , что словак беседовал с зелей . Разговор был пустой . А это ответ .
          1. Алексей Зоммер Звание
            Алексей Зоммер
            -5
            7 сентября 2025 08:31
            Надейтесь на что то реальное. С нашей стороны такой удар не реален. Если по кабмину наши били бы, то это не окно горело бы. Там пол домика не было бы. Просто лохлы украли денег и подожгли "концы в воду".
        2. AVA77 Звание
          AVA77
          0
          7 сентября 2025 09:38
          Знакомый нарочивчик для 404, Где то я это уже слышал. wassat
          Они сами себя обстреливали в Луганске и на Донбассе, В Одессе сами себя сожгли, кондиционер взорвался и все в этом же духе.
          Теперь вот само поджог Кабмина.
          1. Алексей Зоммер Звание
            Алексей Зоммер
            -2
            7 сентября 2025 11:45
            Цитата: AVA77
            Знакомый нарочивчик для 404,

            Если в кране нет воды?...
            Не Вы автор?)))))
            1. AVA77 Звание
              AVA77
              +1
              8 сентября 2025 08:53
              Шалом.
              Я.
              Но это не точно. Сарочка ударила скалкой. и память подвела.
              Где зарегистрировать торговую марку? Вам надо эту фразу.
              Вай.
              Могу продать не дорого. wassat
              1. Алексей Зоммер Звание
                Алексей Зоммер
                0
                8 сентября 2025 10:17
                И Вам
                Guten Tag!
                Вы с утра пьёте? Ну просто судя по тексту, очень похоже
                Прошу прощения...
                1. AVA77 Звание
                  AVA77
                  0
                  8 сентября 2025 17:14
                  Судя по тексту Вы не Китаец и не Японец.
                  Всего Вам хорошево . laughing
                  1. Алексей Зоммер Звание
                    Алексей Зоммер
                    0
                    8 сентября 2025 21:45
                    Вас интересует моя национальность?
  5. Сергей250455 Звание
    Сергей250455
    0
    7 сентября 2025 07:47
    Столб дыма виден с майдана «незалежности».
    Покрышек новых подбросили wassat
  6. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    7 сентября 2025 08:40
    Цитата: 30 вис
    Цитата: Алексей Зоммер
    Поступает информация о прилёте в центральной части Киеве. Столб дыма виден с майдана «незалежности». Пока о точном месте прилёта не сообщается.

    Кабмин горит.

    А их предупреждали , просили , предлагали мир , напоминали мы братский народ ... А они орали русский корабль иди на х... ! Радовались , когда нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе . Орали - Ось так ! Москаляку на гиляку !.. Теперь попрыгайте от радости , шо горыть wassat ваш долбанный кабинет министров велыкой та незалижной жидокраины Д,Б ,


    Так то Вы правы.
    Но новые жертвы и у них и у нас не от старости есть. И в большинстве не из Министерства кабинетов.
    Может ограничимся фразой "туда им и дорога"?
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    7 сентября 2025 08:42
    Цитата: Алексей Зоммер
    Цитата: 30 вис
    А их предупреждали

    Скорее всего, это само поджог. Наши не смогут. Нет командного центра для этого. ВВП не способен на такой удар.


    Вы пометку какую то делайте, что ли. Что у Вас это сарказм такой.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      7 сентября 2025 08:45
      Цитата: Fangaro
      Вы пометку какую то делайте, что ли. Что у Вас это сарказм такой

      Тонко.

      Вам бы еще кнопочку Ответить освоить бы, красненькую... а то тот, кому вы ответили, вашего ответа - не видит request
      1. Fangaro Звание
        Fangaro
        0
        7 сентября 2025 08:51
        Видит. У него всплывающее окно, что на его сообщение есть комментарий.
        Однако Спасибо!
        Иногда лучше в личку, чем на публику.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          0
          7 сентября 2025 08:55
          Цитата: Fangaro
          У него всплывающее окно, что на его сообщение есть комментарий

          Оно срабатывает только тогда, когда ответ под комментарием, на который отвечаете. Если ответ улетел вниз - никакого окна нет. Ни у кого request
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    7 сентября 2025 08:51
    потом и вторая ракетная «серия»
    Для закрепления успеха!
  9. seregatara1969 Звание
    seregatara1969
    -1
    7 сентября 2025 11:36
    Майдан в куеве это площадь или революция? Какой смысл заложил автор в это слово?
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      7 сентября 2025 14:50
      Создатели - тюркские народы не вкладывали переносных смыслов...

      Но то что оно созвучно mayday - международному сигналу бедствия - думаете просто совпадение?... ;)
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        8 сентября 2025 14:46
        Угу, как и буча сосзучно с мясником(и резней) по английски.
        Но там с "майданом" просто еще и совпало.
        Ну как у нас болотная.
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    8 сентября 2025 13:19
    Неужели Старушка Европа хочет повоевать с Россией?? Мы за годы проведения СВО научились хорошо воевать, а европейцы в белых перчаточках и на старых методичках хотят Россию победить?? Глупо, тупо и нелепо! Более того, вся Европа под "колпаком" российских РСМД, не говоря уж о баллистике... Вот вой там поднимется, когда прилетит по важнейшим объектам в Европе, как сейчас прилетает в 404-ю...
  11. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    8 сентября 2025 14:44
    Дык, за это стоял майдан. am
  12. moneron Звание
    moneron
    0
    8 сентября 2025 22:44
    мож как унас, обломки сбитых ракет и гераней всё поджигают?