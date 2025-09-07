В центре Киева горит здание правительства Украины

В центре Киева горит здание правительства Украины

Поступает информация о том, что пожар охватил здание правительства Украины. Это административный комплекс, расположенный в самом центре Киева – на улице Грушевского.

Очаг пожара находится на 9-м этаже. При этом пламя активно распространяется, охватывая и верхний этаж правительственного здания.





Информационные ресурсы противника пишут о том, что «возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА». А так-то, безусловно, всё снова «сбито» украинской ПВО.

По всей видимости, пожар, который разгорается в здании украинского кабинета министров, и есть тот самый, дым от которого попал в кадры жителей Киева, находящихся на майдане.

Здание было построено в 1930-х годах. При, как сейчас говорят в Киеве, «тоталитарном режиме». Сначала в здании размещался Совет народных комиссаров УССР, затем - с 1946 года по момент распада СССР в 1991 году — Совет Министров Украинской ССР.

А если так, то, конечно же, подпадало под закон о декоммунизации... Странно вообще, как современное демократическое и придерживающееся европейских ценностей правительство Украины могло работать в этом здании сталинской постройки...
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +10
    7 сентября 2025 07:59
    Что-то обломки очень компактно обломились wink laughing
    1. ruha ruhov
      ruha ruhov
      +16
      7 сентября 2025 08:01
      Начали сбивать БПЛА уже аж зданием правительства? 😁
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +13
        7 сентября 2025 08:10
        Странно вообще, как современное демократическое и придерживающееся европейских ценностей правительство Украины могло работать в этом здании сталинской постройки...
        Ооочень странно ! И недекоммунизировали до сих пор ! feel
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +25
            7 сентября 2025 08:33
            Да,тем более у этой территории внешнее управление.Зачем им свое правительство?
          2. Lako Звание
            Lako
            +2
            7 сентября 2025 09:25
            Это в прошлом. Сегодня, там режим внешнего управления.
            1. SAG Звание
              SAG
              +3
              7 сентября 2025 13:13
              Мало кто знает, но традиция белого дыма , возвещающая о выборе нового папы, Ватикан заимствовал у древних укров.!
              В данном случае дым чёрный! Значит нового "папу" ещё выбирают! bully
          3. Grencer81 Звание
            Grencer81
            +13
            7 сентября 2025 10:27
            Кстати, Нестор Иванович Махно украинских националистов ненавидел больше всего...
          4. ulfr Звание
            ulfr
            +2
            7 сентября 2025 14:03
            Нестор Махно (Запорожски казак) був анархістом і командиром Революційної повстанської армі (Махновщина), яка діяла в регіонах, де раніше існувала Запорозька Січ. Він прагнув поєднати анархічні ідеали з духом Запорозьких козаків.
            Помните запорожских казаков !!!
            1654, Переяславле, огда Хмельницкого указывавшего на необходимость выбрать кого-нибудь из четырёх государей: султана турецкого, хана крымского, короля польского или царя московского и отдаться в его подданство, народ единодушно закричал: «Волим под царя московского, православного».
            Богдан Хмельницкий возглавил национально-освободительное восстание против польско-литовской власти, в результате которого Запорожские казаки и левобережные земли вошли в состав Русского царства, что также способствовало освобождению православного населения от католического гнета.
          5. carpenter Звание
            carpenter
            +1
            7 сентября 2025 14:08
            Цитата: Lev_Russia
            в тоталитарном и в режиме анархии, которые будут сменять друг друга

            " и по степям украины, будут ходить свободные кони и люди ..."
            Из фильма "Чрезвычайное поручение"
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              +1
              8 сентября 2025 01:28
              Цитата: carpenter
              будут ходить свободные кони и люди ...

              -" Зачем люди, пусть одни кони"
              Так было по тексту в фильме !
          6. Сибирячка Звание
            Сибирячка
            +1
            8 сентября 2025 07:47
            Получается, это "бисово" здание не дождалось украинцев и от ответственности момента самодекоммунизировалось? Как часто, интересно, это будет случаться?
        2. алексеев Звание
          алексеев
          +5
          7 сентября 2025 08:29
          Декоммунизировать здания правительства и офис просроченного президента (главаря) в первую голову.
          Это не так большой ущерб материальный, но моральное состояние бандерлогов понижат хорошо. А может, кого- нибудь особо приближенного придавит, тоже неплохо. wink
        3. Ростов Папа Звание
          Ростов Папа
          +9
          7 сентября 2025 08:31
          Как то слабо горит, руины выглядят лучше. Ну так, мечты.. мечты...
        4. Егоза Звание
          Егоза
          +3
          7 сентября 2025 08:51
          Цитата: Uncle Lee
          Ооочень странно ! И недекоммунизировали до сих пор !

          Вообще-то там весь район "сталинские постройки". И в основном там и жили "очень важные люди"
          1. Joker62 Звание
            Joker62
            +4
            7 сентября 2025 09:23
            Цитата: Егоза
            Цитата: Uncle Lee
            Ооочень странно ! И недекоммунизировали до сих пор !

            Вообще-то там весь район "сталинские постройки". И в основном там и жили "очень важные люди"

            Вообще-то в сталинских постройках много горючих материалов, в основном дерево. Со временем, эти деревяшки горят очень мощно. Жаль, что там не попали от ВСУ ПВО на этих домах.
            Но ничего, не долго осталось им там жить волготно...
        5. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +6
          7 сентября 2025 08:54
          Ооочень странно ! И недекоммунизировали до сих пор !
          Исправили ошибку! Лучше поздно, чем никогда. Вот только жаль, что киевского Клоуна там не было wink
        6. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +2
          7 сентября 2025 17:34
          Помощь в декоммунизации должна приветствоваться согласно их же логики, действительно странно что возмущаются.
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      7 сентября 2025 08:11
      Если здание построено в 30 гг прошлого века то там наверняка сухие деревянные перекрытия, и гореть оно будет не долго и в итоге внутри мало что останется. Россия всерьез взялась за этих утырков.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        7 сентября 2025 08:38
        Здание перестраивалось сразу после войны.Вот какие там сейчас конструкции?Навряд ли дерево
        1. Бывший солдат Звание
          Бывший солдат
          +6
          7 сентября 2025 09:16
          Здание перестраивалось сразу после войны.Вот какие там сейчас конструкции?Навряд ли дерево


          Если сразу после войны, то конструкции остались деревянными. Заменили деревянные конструкции на новые, где это было возможно и усилили в основном металлом. Ну и косметический ремонт. Практика показывает, перекрытия заменять очень сложно когда несущие стены тоже ослабли. Проще снести здание полностью , залить новый фундамент и вернуть зданию только прежний вид.
        2. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          +6
          7 сентября 2025 09:41
          После войны металла не хватало, несмотря на то, что металлолома было много, мощностей в достатке не было. Много забирал атомный проект, а так же восстановление той же металлургии и энергетики. Где это возможно, обходились деревом.
        3. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          +2
          7 сентября 2025 18:25
          А вот и подтверждение, что перекрытия деревянные. Их хорошо видно.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      7 сентября 2025 10:56
      Алексей_12
      Сегодня, 07:59
      Что-то обломки очень компактно обломились wink laughing


      hi Принуждение к миру в действии.
      Пора применять воздействие на ВР и офис на Банковой, а также Конча Заспу, желательно, в рабочее время, чтобы быстрее доходило через пятую точку, пскольку с головами у всех проблемы.
      Бандеронацисты не видят разницы в своих атаках на военных и мирных россиян, поэтому и небратья должны быть готовы к взаимности. am
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      7 сентября 2025 11:55
      Не, это криворукое ППО - опять сбивало, но недосбивало)))
  2. usr01 Звание
    usr01
    +7
    7 сентября 2025 08:02
    Ну наконец-то... А то всё "красные линии"...
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +4
      7 сентября 2025 08:10
      Цитата: usr01
      Ну наконец-то...

      Давно пора! А то уж думал - не доживу! good laughing
    2. bu9aga9 Звание
      bu9aga9
      +5
      7 сентября 2025 09:03
      могли и сами поросяне поджечь. следы заметают. и там не просто пожар а тупо нашли под пожар повод уничтожить важные документы.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        +2
        7 сентября 2025 09:24
        Цитата: bu9aga9
        могли и сами поросяне поджечь. следы заметают. и там не просто пожар а тупо нашли под пожар повод уничтожить важные документы.

        Неа, скажут, что было возгорание электропроводки... lol
        1. sagitovich Звание
          sagitovich
          +1
          7 сентября 2025 09:45
          Скажут попадание БПЛА, к бабке не ходи!
          Хотели уничтожить "белых и пушистых" из правительства.
  3. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +4
    7 сентября 2025 08:02
    Информационные ресурсы противника пишут о том, что «возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА». А так-то, безусловно, всё снова «сбито» украинской ПВО.

    Как ни странно, в кои-то веки, возможно, сказали правду. Атака одиночным БПЛА в ночь с субботы на воскресение здания правительства, когда там никого нет - какое-то странное занятие. Но, может и не ПВО, может какой-то наш "привет" сбился с курса
    1. Комментарий был удален.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      7 сентября 2025 08:05
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Информационные ресурсы противника пишут о том, что «возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА». А так-то, безусловно, всё снова «сбито» украинской ПВО.

      Как ни странно, в кои-то веки, возможно, сказали правду. Атака одиночным БПЛА в ночь с субботы на воскресение здания правительства, когда там никого нет - какое-то странное занятие. Но, может и не ПВО, может какой-то наш "привет" сбился с курса

      К сожалению слабо верится в целенаправленный удар по правительственному зданию в Киеве. Это по Кремлю бить можно, а по Банковой низя. angry
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        7 сентября 2025 11:21
        Цитата: Бородач
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Информационные ресурсы противника пишут о том, что «возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА». А так-то, безусловно, всё снова «сбито» украинской ПВО.

        Как ни странно, в кои-то веки, возможно, сказали правду. Атака одиночным БПЛА в ночь с субботы на воскресение здания правительства, когда там никого нет - какое-то странное занятие. Но, может и не ПВО, может какой-то наш "привет" сбился с курса

        К сожалению слабо верится в целенаправленный удар по правительственному зданию в Киеве. Это по Кремлю бить можно, а по Банковой низя. angry

        Однако факт , что называется есть . А факты упрямая вещь . „Факты — упрямая вещь. Какими бы ни были наши желания, наклонности или позывы страстей, они не могут изменить ни самих фактов, ни показаний.“
    3. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +8
      7 сентября 2025 08:06
      Цитата: Андрей из Челябинска
      может какой-то наш "привет" сбился с курса

      ЕСли сбился. То очень удачно. Летел летел и подумал. А пофиг на приказы кожанных мешков и красные линии lol
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +3
        7 сентября 2025 09:16
        Цитата: Алексей_12
        ЕСли сбился. То очень удачно.

        Да просто надоела ему уже вся эта политкорректность - хотел по центрам принятия решений отработать. laughing
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          0
          7 сентября 2025 09:20
          Цитата: Андрей из Челябинска
          хотел по центрам принятия решений

          Немного появлю. Надеюсь ногами не запинуют.
          Из центра отсутствия решений - по центрам принятия решений. С приветом. Что солнце встало! laughing laughing laughing
          Разйс энд шайм мистер Фри... зеленский. Райз эндшайн (с) wassat
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +8
    7 сентября 2025 08:03
    Доброго ранку бандерлоги! Греетесь?!
    И где же теперь будет "неработать" недоправительство вашей недостраны? winked
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +16
    7 сентября 2025 08:04
    ❝ В центре Киева горит здание правительства Украины ❞ —

    — Вообще-то здание, из которого управляется Украина, находится не в Киеве и даже не на Украине ...
    (Но это тоже пусть горит)
  6. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    -12
    7 сентября 2025 08:07
    Возможно, это инсценировка и они просто сжигают документы, для того чтобы не посадили. Мало вероятно, что бы наши решились на такой удар. Кишка тонка.
    "- Может ударим по Банковской?
    - Ни в коем случае!" (С)
    1. ugos Звание
      ugos
      -7
      7 сентября 2025 08:11
      Как бы извинятся не начали, а оправдываться точно будут...
      1. ugos Звание
        ugos
        -2
        7 сентября 2025 15:07
        В Минобороны заявили, что Вооруженные силы нанесли массированный удар по военным объектам Украины, в том числе расположенным на территории Киева. По другим объектам в границах города удары не наносились, подчеркнули в ведомстве.
        Ну вот уже начали оправдыватся
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    7 сентября 2025 08:12
    Ну сейчас начнётся в западных СМИ .Будет весело.Жаль конечно что одиночный удар.Как это на западе популярно : Путин отправил зеленскому сигнал - в Киеве небезопасно встречаться - едь в Москву ,поговорим.И без своих нянек приезжай,группы поддержки. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      7 сентября 2025 08:29
      За динамикой пожара смотрим в западных сми Рёйтерз ,вроде прилёт не фасад ,а с тыла .ППО ?
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        7 сентября 2025 09:00
        Цитата: tralflot1832
        вроде прилёт не фасад ,а с тыла .ППО ?

        Так там же архивы хранятся. И вообще, фасад - это еще не весь кабмин, там сзади много чего есть. Похоже, что лунное затмение для киева началось "немножко раньше"
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +5
          7 сентября 2025 09:05
          Да есть уже фото изнутри,потушили .Министерский этаж . hiШум на западе должен быть знатный .ППО всё равно отличились, девяттажка.7 Сент,бря день украинского предпринимателя - с Праздником 404 ые.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +5
      7 сентября 2025 08:56
      Цитата: tralflot1832
      Путин отправил зеленскому сигнал
      Это похоже на воздушный поцелуй! wink
  8. Дилетант Звание
    Дилетант
    +9
    7 сентября 2025 08:13
    Вспомнили о "Деле Дмитрова" о поджоге Рейхстага? Сами подожгли и теперь на весь мир будут орать о "кровожадных русских"?
    Не верю!
    (К.С.Станиславский)
  9. Аскер Звание
    Аскер
    +4
    7 сентября 2025 08:13
    Фото конечно не очень, но конечно должно пылать по ярче!! К сожалению это не наша атака, просто что то украли и с кем то не поделились..
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    7 сентября 2025 08:15
    В центре Киева горит здание правительства Украины

    Давно пора убрать места сбора нацистской власти...
  11. Ольга Чердак Звание
    Ольга Чердак
    0
    7 сентября 2025 08:17
    Дождались наконец-то, решительных действий, а то всё не по-настоящему!!!
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    7 сентября 2025 08:20
    Напоминание, что никто и ничто не вечно... не похоже, что это именно так.
    Сейчас любые версии имеют право быть...
  13. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +3
    7 сентября 2025 08:29
    Иммитация наверное..
    Инсценируют налёт.
    Чтобы сказать вот мол какие агрессоры.
    Горит слабо и не сильно.
    Подождем видео с ТГ каналов.
    Ваабще похоже на иммитацию очень.
    И да-здание из которого идёт управление Украиной 404 находится в Вашингтоне.
    Точно не в Киеве.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      7 сентября 2025 08:57
      Цитата: Владимир Нижегородский
      И да-здание из которого идёт управление Украиной 404 находится в Вашингтоне.

      Скорее в Лондоне по нынешним временам.
  14. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +1
    7 сентября 2025 08:30
    Опять рейхстаг подожгли?
  15. ростов-папа Звание
    ростов-папа
    +7
    7 сентября 2025 08:31
    театр марионеток загорелся .
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +6
      7 сентября 2025 08:58
      Цитата: ростов-папа
      театр марионеток загорелся

      Вот только жаль, что главного клоуна там не было!
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    7 сентября 2025 08:32
    Вот так всегда и надо действовать впредь!
  17. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    7 сентября 2025 08:35
    Туда бы ещё несколько ракет засадить.
  18. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    7 сентября 2025 08:36
    Сподобились,наконец.Ну,с почином.Может и загоним крыс в норы
  19. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +5
    7 сентября 2025 08:52
    пожар охватил здание правительства Украины
    Отличная новость с утра!
  20. MstislavHrabr Звание
    MstislavHrabr
    +2
    7 сентября 2025 08:54
    Здание правительства - хорошо. Но... В первую очередь - БАНКИ( они используют уворованные у РФ деньги, через них проходит оплата вооружений, идут фин. контакты с Западом и т.д.)... Кровеносную систему режима нужно РАЗОРВАТЬ. Аэропорты(в том числе и гражданские), можно перед ударом даже предупреждать(минут за 30, чтобы люди успели сбежать)... Тоннели и мосты!!!
  21. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    7 сентября 2025 08:54
    У кого-то из министров сильно подгорело одно место, что аж кресло заполыхало и начался пожар. feel
  23. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    7 сентября 2025 09:00
    Дым черный, значит еще не выбрали...
  24. Kusja Звание
    Kusja
    0
    7 сентября 2025 09:01
    Не похоже на целенаправленный удар. А то б горело поярче. Там внизу какие-то майдуасы прыгают; может кто из них на радостях фейерверк запустил да в окно попал?
  25. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    7 сентября 2025 09:01
    Это конечно все хорошо, все правильно, да, но надо действовать как Израиль, точечно, уничтожать главарей режима, где бы они не находились, в здании, на улице, в машине, в бункере, да даже за границей, в других странах, моссад и там поймает
    1. Lako Звание
      Lako
      -1
      7 сентября 2025 09:37
      Здесь за такие предложения отчаянно минусуют, местные защитники "чести и достоинства". Принято считать, что это провокация украинского ЦИПСО, в которой никак не дождутся когда уже прикопают их политическое и военное руководство. Плюс мой, пусть повисит, недолго laughing
  26. Енотович Звание
    Енотович
    +1
    7 сентября 2025 09:25
    Снести вместе со зданием "Рады".
  27. Рыжий А.П. Звание
    Рыжий А.П.
    +1
    7 сентября 2025 09:54
    11 сентября тоже "террористы" самолёты в два дома в америкосии направили. Много чего важного удалили. Во и тут.... Только моё субъективное мнение
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      7 сентября 2025 13:17
      Обычно все концы в воду... laughing
  28. юрий Л Звание
    юрий Л
    +2
    7 сентября 2025 10:20
    Почему не горит здание на Банковой,11???А ведь укронелюдь этого с февраля 2022г. все ждет и ждет как на фото И не дожидается.Так когда?
  29. Perun61 Звание
    Perun61
    0
    7 сентября 2025 10:26
    возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА

    Слабовато как-то для обломков, обычно обломки НПЗ из стоя выводят, а тут всего одна комната загорелась. Кто-то папиросу плохо потушил.
  30. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    7 сентября 2025 10:29
    Горит и хорошо. Причина не так уж и важна - пусть хоть от замыкания в проводке. На мой взгляд, одиночный удар БПЛА по большому зданию имеет практический смысл только как 100500 предупреждение. Сомневаюсь, что шайка торчков в руководстве швайнерейха проникнется. Гераней у нас достаточно и в принципе перед зимой можно по-выносить административные здания хотя бы в кыеве - пусть рада на блат-хатах свои заседания проводит.
  31. Earl Звание
    Earl
    -1
    7 сентября 2025 10:34
    горит здание правительства Украины
    Если оно горит без правительства Украины, то это не слишком интересно.
    1. vitosia Звание
      vitosia
      0
      7 сентября 2025 11:44
      скорей всего сбили над ним или повредили и он сбился с цели
  32. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    7 сентября 2025 10:49
    Наконец кто-то отдал приказ и проявил смелость.
  33. Napayz Звание
    Napayz
    +2
    7 сентября 2025 10:53
    Дупа подгорела у одного из министров ))))
    "Вести" пишут:
    "Пожар в здании правительства Украины в Киеве охватил более тысячи квадратных метров, его тушение продолжается, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

    По его словам, на месте работают более 400 спасателей, задействованы более 100 единиц техники и пожарные вертолеты."

    Источник: https://max.ru/vesti/AZkjKJZhD2E
  34. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    7 сентября 2025 14:36
    По охраннику лупили? Комедия.
  35. guest Звание
    guest
    0
    7 сентября 2025 19:59
    В центре Киева горит здание правительства Украины

    Гори, гори ясно, что бы не погасло.
  36. Александр58 Звание
    Александр58
    0
    7 сентября 2025 21:18
    Да это компромат жгут в ожидании прихода ВС РФ ! Много, видимо, накопилось...
  37. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    7 сентября 2025 21:32
    Одно из самых красивейших зданий сталинского ампира!
  38. Русский Медведь_2 Звание
    Русский Медведь_2
    0
    8 сентября 2025 12:06
    Писали вроде бы, что это ракета ПВО, и они сами подожгли.
  39. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    8 сентября 2025 18:37
    это только русские могли из гуманитарных соображений разбомбить украинский дом правительства ночью когда в нем кроме пару стариков пенсионеров никого нет
    На неделе надо фигачить примерно 9 45- по местному времени
    чтобы эти свиньи без обеда остались
    и не надо мне только говоритьо мирных ,праздношатающихся по Банковой и Крещатику, киевлянах
    Современный Киев должен повторить судьбу событий имевших место в начале марта 1169 года