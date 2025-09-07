В центре Киева горит здание правительства Украины
Поступает информация о том, что пожар охватил здание правительства Украины. Это административный комплекс, расположенный в самом центре Киева – на улице Грушевского.
Очаг пожара находится на 9-м этаже. При этом пламя активно распространяется, охватывая и верхний этаж правительственного здания.
Информационные ресурсы противника пишут о том, что «возгорание возникло в результате падения обломков БПЛА». А так-то, безусловно, всё снова «сбито» украинской ПВО.
По всей видимости, пожар, который разгорается в здании украинского кабинета министров, и есть тот самый, дым от которого попал в кадры жителей Киева, находящихся на майдане.
Здание было построено в 1930-х годах. При, как сейчас говорят в Киеве, «тоталитарном режиме». Сначала в здании размещался Совет народных комиссаров УССР, затем - с 1946 года по момент распада СССР в 1991 году — Совет Министров Украинской ССР.
А если так, то, конечно же, подпадало под закон о декоммунизации... Странно вообще, как современное демократическое и придерживающееся европейских ценностей правительство Украины могло работать в этом здании сталинской постройки...
