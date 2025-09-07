Нанесён удар по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге
Поступают сообщения о том, что ВС РФ с помощью БПЛА атаковали один из крупных мостов через Днепр на подконтрольной противнику территории.
Удар пришёлся по центральной части Крюковского моста в Кременчуге Полтавской области. Это мост протяжённостью около 1700 м. Он комбинированный, двухъярусный, разводной, предназначен как для автомобильной, так и для железнодорожной транспортной связи между двумя частями Кременчуга, а, соответственно, между левобережной и правобережной частями Украины на этом участке.
Крюковский мост изначально был построен во времена Российской империи – в 1872 году. Во время Великой Отечественной войны был разрушен, после чего восстановлен в 1949 году. Получается, что и это «имперское» и «тоталитарное» наследие современной Украины. А как же «декоммунизация» и «деимпериализация»? И куда только раньше смотрели украинские «законники»?
За прилётом по мосту наблюдали местные жители, зафиксировав, как БПЛА ВС РФ без противодействия со стороны ПВО поразил один из мостовых пролётов.
Также сообщает об отсутствии интернета и связи в правобережной части Кременчугского района Полтавской области. Предполагается, что в результате удара обгорели и оплавились кабели, которые ранее были проложены через Крюковский мост.
Стоит обратить внимание на тот факт, что этот мост - единственный в Кременчуге мост через Днепр. Мало того, это единственный мост через Днепр в Полтавской области. Ближайший мост находится в 120 км в Черкассах. Соответственно, выведение из строя Крюковского моста способно в значительной степени сказаться на военной логистике ВСУ.
Известно, что помимо моста огневое поражение нанесено кременчугской трансформаторной подстанции, обеспечивающей движение железнодорожных составов на электрической тяге.
