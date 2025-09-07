Нанесён удар по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге

Нанесён удар по Крюковскому мосту через Днепр в Кременчуге

Поступают сообщения о том, что ВС РФ с помощью БПЛА атаковали один из крупных мостов через Днепр на подконтрольной противнику территории.

Удар пришёлся по центральной части Крюковского моста в Кременчуге Полтавской области. Это мост протяжённостью около 1700 м. Он комбинированный, двухъярусный, разводной, предназначен как для автомобильной, так и для железнодорожной транспортной связи между двумя частями Кременчуга, а, соответственно, между левобережной и правобережной частями Украины на этом участке.



Крюковский мост изначально был построен во времена Российской империи – в 1872 году. Во время Великой Отечественной войны был разрушен, после чего восстановлен в 1949 году. Получается, что и это «имперское» и «тоталитарное» наследие современной Украины. А как же «декоммунизация» и «деимпериализация»? И куда только раньше смотрели украинские «законники»?



За прилётом по мосту наблюдали местные жители, зафиксировав, как БПЛА ВС РФ без противодействия со стороны ПВО поразил один из мостовых пролётов.

Также сообщает об отсутствии интернета и связи в правобережной части Кременчугского района Полтавской области. Предполагается, что в результате удара обгорели и оплавились кабели, которые ранее были проложены через Крюковский мост.

Стоит обратить внимание на тот факт, что этот мост - единственный в Кременчуге мост через Днепр. Мало того, это единственный мост через Днепр в Полтавской области. Ближайший мост находится в 120 км в Черкассах. Соответственно, выведение из строя Крюковского моста способно в значительной степени сказаться на военной логистике ВСУ.

Известно, что помимо моста огневое поражение нанесено кременчугской трансформаторной подстанции, обеспечивающей движение железнодорожных составов на электрической тяге.
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -9
      7 сентября 2025 09:06
      Серьёзно?! Назовите мне марку российского беспилотника, который сможет критически повредить этот мост! Это несерьёзно, скорее похоже, что кому то пальчиком погрозили, мол ай ай ай, можем повторить! Сгоревшие кабели управления заменят через день, а сам мост наверняка даже не поцарапали.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +12
        7 сентября 2025 09:19
        Цитата: Сергей3
        Серьёзно?! Назовите мне марку российского беспилотника, который сможет критически повредить этот мост! Это несерьёзно, скорее похоже, что кому то пальчиком погрозили, мол ай ай ай, можем повторить! Сгоревшие кабели управления заменят через день, а сам мост наверняка даже не поцарапали.

        Если целенаправленно долбить по центральной разводной части моста, то мосту сильно поплохеет. Там есть подъёмные механизмы, которые очень уязвимы. А ещё лучше напалмом металл прогреть.
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          -9
          7 сентября 2025 09:21
          Вот именно, целенаправленно и долго, но от одной герани там только кабели управления сгорели. Помнится как Антоновский мост американскими ракетами грызли, очень долго и упорно, они только мелкие дырки в нём оставляли.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            +4
            7 сентября 2025 09:24
            Цитата: Сергей3
            Вот именно, целенаправленно и долго, но от одной герани там только кабели управления сгорели. Помнится как Антоновский мост американскими ракетами грызли, очень долго и упорно, они только мелкие дырки в нём оставляли.

            Пишут, что повреждён подъёмный механизм. Так что пароход под мостом уже не пройдёт. Надо дальше долбить.
            1. Сергей3 Звание
              Сергей3
              -17
              7 сентября 2025 09:28
              Но мост то функционален!! Геранями долго долбить не дадут, стрелков с пулемётами поставят, при достаточной плотности огня ни одна не пройдёт. Вчера в телеге видео смотрел, как на границе с окраиной группа мужиков стрелковкой ночью клала все крупные беспилотники, размером с герань, от десятка мужиков с автоматами ни один не ушёл.
              1. Скобаристан Звание
                Скобаристан
                +10
                7 сентября 2025 09:48
                Вы путаете , попасть в горизонтально летящую низковысотную и низкоскоростную цель это совсем не то что попасть в пикирующую с высоты Герань еще и ночью.
              2. ruha ruhov
                ruha ruhov
                -1
                7 сентября 2025 21:21
                У вас не такое ещё будут показывать, не верьте
          2. ALCA056000 Звание
            ALCA056000
            +8
            7 сентября 2025 12:20
            Вот интересно мне, за что Сергею3 столько минусов натыкали ? Пишет человек ОБЪЕКТИВНЫЕ вещи. "Назовите мне марку российского беспилотника, который сможет критически повредить этот мост!" - кто из минусаторов назвал ? "...целенаправленно и долго, но от одной герани там только кабели управления сгорели..." - кто из минусаторов с этим не согласен ? "...Антоновский мост американскими ракетами грызли, очень долго и упорно, они только мелкие дырки в нём оставляли...." - кто из минусаторов этот факт не желает признать ? Ау, народ, факт может не радовать, но он ФАКТ.
            1. rytik32 Звание
              rytik32
              0
              7 сентября 2025 12:31
              Я минус не ставил, но объясню
              Цитата: ALCA056000
              Назовите мне марку российского беспилотника, который сможет критически повредить этот мост!

              Герань
              Цитата: ALCA056000
              целенаправленно и долго

              Я не согласен с "долго". ИМХО 100 гераней за одну ночь сделают своё дело. При наличии мощной ПВО потребуется, конечно, помощь искандеров.
              Цитата: ALCA056000
              они только мелкие дырки в нём оставляли

              Вы посмотри фото. Это "мелкие дырки"??? Пролет уже на соплях висит!
              1. ALCA056000 Звание
                ALCA056000
                +3
                7 сентября 2025 12:56
                "Герань" - прилетела. Мост получил критическое повреждение ? Что есть "долго" ? Само собой, можно долбить сотней Гераней подряд - сколько это займёт времени, с какого момента начинается "долго" ? "«На мой взгляд, разрушить такое сооружение, как Антоновский мост, практически невозможно, можно вывести из строя дорожное полотно, что и было сделано» (военный эксперт Юрий Кнутов). "Антоновский мост, протяженность его более полутора километров, и основные конструкции, опоры там сохранены, поэтому восстановление может произойти достаточно быстро, технически восстановить мост не сложно"...(Владимир Сальдо). Это "критическое повреждение" ?
                1. rytik32 Звание
                  rytik32
                  0
                  7 сентября 2025 13:08
                  Цитата: ALCA056000
                  Это "критическое повреждение" ?

                  Да, критические.
                  Чтобы восстановить работоспособность моста, надо было:
                  1. Демонтировать поврежденные пролёты.
                  2. Изготовить новые пролёты.
                  3. Смонтировать новые пролёты.

                  ПП. 1 и 3 не возможны в условиях, когда появившаяся техника попадает под удар геранями.
                  1. Сергей3 Звание
                    Сергей3
                    -1
                    7 сентября 2025 13:44
                    В условиях войны не придерживаются правил перестраховки мирного времени, так что латать будут по месту, что бы техника проходила хоть по одной полосе.
                    1. rytik32 Звание
                      rytik32
                      +1
                      7 сентября 2025 14:35
                      Цитата: Сергей3
                      латать будут по месту

                      Выше фото антоновского моста, что вы предлагаете залатать по месту? Там большинство мостовых балок полностью перебито.
                  2. Сергей3 Звание
                    Сергей3
                    +1
                    7 сентября 2025 14:32
                    Вот фото моста, да несколько элементов силовой конструкции пострадало, но критическими повреждения можно признать только для мирного времени.
              2. shikin Звание
                shikin
                0
                8 сентября 2025 09:08
                Пролет висит не на "соплях" а на несущих балках, которые мало повреждены. Хотя да, чтобы привести этот мост в порядок, нужно обследовать повреждения несущих конструкций, а полотно залатать или сменить гораздо проще.
              3. штурм Звание
                штурм
                0
                8 сентября 2025 20:58
                rytik32
                У вас фото совсем не Крюковского моста! Тот двухъярусный...
                1. rytik32 Звание
                  rytik32
                  0
                  8 сентября 2025 22:45
                  Я выложил фото Антоновского моста в ответ на пост
                  "Антоновский мост американскими ракетами грызли, очень долго и упорно, они только мелкие дырки в нём оставляли"
            2. Сергей3 Звание
              Сергей3
              -7
              7 сентября 2025 13:49
              Ау, народ, факт может не радовать, но он ФАКТ.

              Они от бессильной злобы это делают, правда всегда глаза колет. К сожалению, минобороны РФ в эту войну показало себя не с лучшей стороны, и, самое главное, кроме смены министра обороны ничего особо в лучшую сторону не происходит, ну нету у нас Жуковых, Рокоссовских, а есть табуреткины...
              1. ALCA056000 Звание
                ALCA056000
                -1
                7 сентября 2025 21:26
                А вот тут не согласен. Либерастическое нытьё - всё у нас плохо и ни на что мы лапотные не способны .... не ожидал.
            3. griboedov09 Звание
              griboedov09
              +1
              7 сентября 2025 13:59
              Герань 3 с боевой массой в 300 кг, да и с десяток гераней 2 с массой 90 кг мост этот сделают не пригодным
              1. Капитан Пушкин Звание
                Капитан Пушкин
                -1
                7 сентября 2025 23:02
                Немцы в суматохе забыли взорвать один из мостов через Рейн. Американцы его захватили.
                Немцы бомбили его с реактивных самолетов, но без желанного результата.
                В конце концов обвалили его артиллерийским огнем. Шестидюймовками.
          3. Иван Кузьмич Звание
            Иван Кузьмич
            +1
            7 сентября 2025 12:27
            Цитата: Сергей3
            Вот именно, целенаправленно и долго, но от одной герани там только кабели управления сгорели. Помнится как Антоновский мост американскими ракетами грызли, очень долго и упорно, они только мелкие дырки в нём оставляли.

            привет ну не такие уж мелкие! но кучность попадания была супер 4 ракеты наверное уложились в диаметре наверное около 3 метров
          4. Piramidon Звание
            Piramidon
            0
            7 сентября 2025 12:31
            Цитата: Сергей3
            там только кабели управления сгорели

            Сам всё осмотрел и сделал выводы?
        2. Светлан Звание
          Светлан
          +4
          7 сентября 2025 09:40
          Не нужно стенать раньше времени. Сделайте паузу, подождите результатов.

          Кроме того, вы ( мы) не знаете (не знаем) цели удара. Разрушить, затруднить или еще чего.
      2. rytik32 Звание
        rytik32
        +3
        7 сентября 2025 10:50
        Антоновский мост был фактически выведен из строя. По фото я оценил количество попаданий около 30. В каждой ракеты было 23 кг ВВ. А в каждой герани сейчас 90 кг ВВ. Так что делайте выводы ...
        1. ALCA056000 Звание
          ALCA056000
          +1
          7 сентября 2025 21:22
          "...Антоновский мост, по которому ВСУ нанесли массированный удар с помощью американских РСЗО HIMARS..." Обычными ракетами семейства MLRS (вес боевой части — до 160 кг) «Хаймарс» может стрелять на расстояние до 45 км. Ракеты GMLRS (90-килограммовая БЧ). "Российские войска нанесли мощный удар из ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту в Херсонской области. В результате удара, как сообщают российские военные корреспонденты, сложился пролет моста," Боевая часть «Искандера» весит 480 килограммов и имеет несколько вариантов оснащения. Делаем выводы про "...30 попаданий и 23 кг. ВВ...". Ничего не смущает, rytik32 ?
          1. rytik32 Звание
            rytik32
            +1
            7 сентября 2025 22:12
            Цитата: ALCA056000
            Обычными ракетами семейства MLRS

            MLRS - это пусковая установка, а не семейство ракет.

            Цитата: ALCA056000
            Ракеты GMLRS (90-килограммовая БЧ)

            Ракеты семейства M31. У них БЧ 90 кг, них ВВ 23 кг, как я и написал.
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        7 сентября 2025 12:33
        Цитата: Сергей3
        Назовите мне марку российского беспилотника, который сможет критически повредить этот мост!

        Герань-3. БЧ 300 кг. Вполне на мост хватит.
    2. ramschel Звание
      ramschel
      +7
      7 сентября 2025 09:59
      Finally russkies are waking up and do what should be done long time ago.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      7 сентября 2025 11:44
      Увы, одним БПЛА или двумя - тремя, повредить серьезно, такую конструкцию не реально. Повреждения какие-то есть, их устранят за несколько часов или день. Тут нужна вдумчивая, постоянная работа.
      1. ruha ruhov
        ruha ruhov
        -2
        7 сентября 2025 21:26
        Вы когда нибудь видели или знаете, что такое протяжка, прокидка кабелей?
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          7 сентября 2025 22:22
          Нет. Объясните пожалуйста.
          1. ruha ruhov
            ruha ruhov
            -2
            8 сентября 2025 07:45
            Это не простой труд и так скоро это не сделать даже если нагонят уйму рабочих
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +1
              8 сентября 2025 12:03
              Насколько я вижу по фотографии - основные конструкции моста целы. т. е. движение транспорта пойдет в ближайшее время или уже пошло. То, что подъемная часть моста, в ближайшее время, работать не будет - особо значения не имеет, поскольку навигации, сейчас на Днепре, как таковой нет.
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +8
    7 сентября 2025 08:33
    Красные линии седня наконец-то пошли в отпуск? Вот это поворот! (с)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      7 сентября 2025 09:19
      Цитата: Алексей_12
      Красные линии седня наконец-то пошли в отпуск? Вот это поворот! (с)

      Красные линии лишь немного сдвинулись в синюю зону. wink
      1. ergh081 Звание
        ergh081
        -5
        7 сентября 2025 09:36
        Вот-вот. Может ещё того начальника, который распорядился по мосту врезать, чем было, ещё и накажут за самоуправство. Не удивлюсь
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      7 сентября 2025 11:13
      Цитата: Алексей_12
      Красные линии седня наконец-то пошли в отпуск? Вот это поворот! (с)

      Похоже дали порулить Медведеву Дмитрию Анатольевичу ... А тот ОГО ! Дорвался ...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    7 сентября 2025 08:34
    ❝ За прилётом по мосту наблюдали местные жители ❞ —

    — Дождались! Давно ждали удобные места для наблюдения занимали ...
    (Мы тоже ждали)
  4. Peter1First Звание
    Peter1First
    +4
    7 сентября 2025 08:37
    Хорошо, но мало! К тому же по мосту надо было бить чем-то посерьёзнее Герани! Может это было прощупывание объектовой ПВО?
  5. Руссобел Звание
    Руссобел
    +4
    7 сентября 2025 08:37
    И это не может не радовать laughing
    Следующий мост в Черкассах...
    1. cpls22 Звание
      cpls22
      +4
      7 сентября 2025 12:15
      Цитата: Руссобел

      Следующий мост в Черкассах...

      Для начала, следующий мост не в 120км в Черкассах, а в 12 км выше по течению у Светловодска. Проблема в том, что он включает в себя ГЭС и шлюз. Т.е. бить его надо аккуратно, не спустив воду.
      1. AMG Звание
        AMG
        +2
        7 сентября 2025 13:33
        Подтверждаю. Откуда знаем так хорошо географию?
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          +2
          7 сентября 2025 13:38
          Цитата: AMG
          Подтверждаю. Откуда знаем так хорошо географию?

          laughing Советская школа + гуглояндекскарты . Попробуйте, Вам понравится )
          1. AMG Звание
            AMG
            +2
            7 сентября 2025 13:40
            Отлично! Мне просто приходилось бывать в тех ме
            1. AMG Звание
              AMG
              0
              7 сентября 2025 13:41
              местах и по воде, и по суше.
          2. AMG Звание
            AMG
            +1
            7 сентября 2025 14:00
            Уточнение. Там же в основном плотина, а мост только над шлюзом.
      2. griboedov09 Звание
        griboedov09
        +1
        7 сентября 2025 14:03
        Вообще читал информацию что сегодня ночью и дамбу атаковали в Светловодске тоже
        1. cpls22 Звание
          cpls22
          +1
          7 сентября 2025 14:34
          Да где-то сдесь в комментариях уже об этом было. Самое уязвимое место - это мост над шлюзом, Вы правы. Нужно только створки не задеть.
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +10
    7 сентября 2025 08:41
    Куда смотрит Путин,это что за такой праздник не послушания,как можно наносить удар по мосту через Днепр,или это возможность появления на Украине "миротворческих" сил НАТО так повлияло?
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    7 сентября 2025 08:42
    Цитата: Lev_Russia
    Наконец-то..

    Вроде удар в подъёмные механизм - скорее демонстрационный.Сигнал- " желающим эскалации" wassat Может ещё сигналы будут сегодня !
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      -1
      7 сентября 2025 08:47
      Цитата: tralflot1832
      Может ещё сигналы будут сегодня !

      В далёком созвездии Тау Кита
      Всё стало для нас непонятно.
      Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
      А нас посылают обратно.
      (с) В. Высоцкий laughing

      З.Ы. Приветствую Андрей! drinks
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +10
        7 сентября 2025 09:01
        Алексей ,удар деманстрационный - сигнал обезьяне.Уже есть фото.Чтобы этот советский мост сломать нужна 1,5 - шка.Попали в середину подьмного пролёта .Но и это радует .
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          -3
          7 сентября 2025 09:07
          Нуеще очевидно, что они его не минировали сами. Была часть мостов, что мы раздолбали подрывом ихних зарядов. В общем радует, что мы заглянули немного за красные линии - типа "что там?"
          Цитата: tralflot1832
          нужна 1,5

          Да скорее несколько. В СССР умели строить. Вроде недавно долбили какой-то мост. Толи 500, толи 1500 прилет был. А там - 2 бетономешалки подогнать и через сутки как новенький. recourse
        2. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +1
          7 сентября 2025 09:10
          Согласен, точность на высоте, но боюсь и полторашки будет мало, она лишь дырку проковыряет, которую легко заделать.
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    7 сентября 2025 08:57
    Нужно уничтожить опоры, хотя бы две одновременно, чтобы пролет моста упал
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      7 сентября 2025 09:05
      Опоры сложно ударом с воздуха,тут надо подрыв.А так,пролеты можно ронять."Искандером"
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      7 сентября 2025 09:07
      Цитата: gribanow.c
      Нужно уничтожить опоры, хотя бы две одновременно, чтобы пролет моста упал

      Может так и сделали, просто наа фото не видно. А нечего было на Крымский мост замахиваться! Вот и получили в ответ. Нам жаль уничтожать то, что строили наши отцы и деды, но для "братьев наших без разума" чего только не сделаешь wassat
    3. Сергей3 Звание
      Сергей3
      -5
      7 сентября 2025 09:12
      Герань явно опоры даже поцарапать не сможет. Нужен новый класс ракет повышенной точности с более тонны взрывчатки специально для мостов.
  9. Марс Звание
    Марс
    -3
    7 сентября 2025 09:03
    Наконец то вспомнили про мосты, а я думал в МО РФ враги запрещают это делать.
  10. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    7 сентября 2025 09:06
    Сегодня действительно доброе утро!
    Одна за другой сразу две хорошие новости - здание правительства бандерлогов и мост через Днепр наконец то удостоились внимания наших БПЛА!
  11. Енотович Звание
    Енотович
    +7
    7 сентября 2025 09:23
    При системной работе по мостам их и дронами можно вывести из строя.
  12. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +4
    7 сентября 2025 09:26
    Щирые носители западенской мовы что нидь в этой жизни построили,кроме сёл с личными мазанками из овна и палок пид вишенкой с садочком?????Сдаётся мне,что живут они сейчас на чужих достижениях.....
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      7 сентября 2025 10:14
      что нидь в этой жизни построили, кроме сёл с личными мазанками из овна и палок пид вишенкой с садочком?

      Вы очевидно никогда не были на западной Украине. Видели бы Львов, Ужгород, Ивано-франковск, Черновцы. Совсем не хилые города. А сельские дома Львовской области куда лучше, чем в селах Воронежской или Харьковской областей. К сожалению. "Западенцы" вечно ездили по заработкам за длинным рублем, а культ дома наряду с польской культурой у них есть. Конечно, большой промышленности у них нет, поскольку КГБ им не доверяло, да и запад был близко. Да, и мозги у них устроены своеобразно, с прослойкой национализма.
      1. begemot20091 Звание
        begemot20091
        -1
        7 сентября 2025 12:20
        Ну, это, батенька, вы загнули про большую промышленность. На украине её больше чем в европейской части РФ:КРАЗ, ЮЖМАШ, Антоновский, николаевские верфи, николаевские корабельные дизеля, харьковский танковый, запорожские вертолётные двигатели, АЭС больше чем в РФ.... Там в любом городе заводы и новей чем в РФ. В РФ- заводы наши бизнесмены не обновляют от слова "никак"- оборудование ещё со времён эвакуации и репараций....
        1. Иван Кузьмич Звание
          Иван Кузьмич
          +1
          7 сентября 2025 12:32
          Цитата: begemot20091
          Ну, это, батенька, вы загнули про большую промышленность. На украине её больше чем в европейской части РФ:КРАЗ, ЮЖМАШ, Антоновский, николаевские верфи, николаевские корабельные дизеля, харьковский танковый, запорожские вертолётные двигатели, АЭС больше чем в РФ.... Там в любом городе заводы и новей чем в РФ. В РФ- заводы наши бизнесмены не обновляют от слова "никак"- оборудование ещё со времён эвакуации и репараций....

          привет собеседник сказал про промышленность на Западной Украине а не в целом по бывшей Украине
          1. begemot20091 Звание
            begemot20091
            0
            7 сентября 2025 12:40
            На западной: Львовский НПЗ, в Калуше, в Драгобыче, в Кузнецовске АЭС,Львовский танковый,Могилев-Подольский завод газового оборудования и приборов, Могилев-Подольский машиностроительный завод, Могилев-Подольский приборостроительный завод. А в Хмельницком, а в Луцке, Червоноградский завод металлоконструкций,...Можете сюда заглянуть https://novavlada.info/biznes/novosti/56-zavodov-i-29-elektrostanciy-byli-postroeny-v-ukraine-za-poslednie-2-goda Но это новые. Я много лет(так судьба сложилась, служил и жил)= мы столько понастроили братушкам!!!!!????!!!
  13. km-21
    km-21
    -6
    7 сентября 2025 09:29
    Для уничтожения моста нужны достаточно дальнобойные, мощные и высокоточные средства поражения. Например, для вывода из строя Антоновского моста в Херсоне противник весьма эффективно использовал Хаймерсы, которые хоть и не очень мощные, зато очень кучно поражают заданное место. Хотелось бы знать, имеется ли у России оружие сопоставимое по эффективности?
    1. Марс Звание
      Марс
      +1
      7 сентября 2025 09:39
      Искандеры есть, это гораздо лучше хаймарса.
      1. km-21
        km-21
        -7
        7 сентября 2025 09:56
        Искандеры способны поражать площадные цели фугасными либо кассетными БЧ. Что же касается одиночных укрепленных целей, то эффективность их поражения Искандерами ни разу не доказана. Истории известны несколько попыток уничтожения моста через Затоку (Одесса) которые осуществлялись либо Кинжалами, либо Калибрами. Однако серьезных результатов достичь не удалось.
        1. Марс Звание
          Марс
          +1
          7 сентября 2025 10:01
          Зато доказано что мост можно превратить в негодное состоянии даже 220 мм хаймарсами. Почему мы имея Искандеры, Кинжалы, Герани, Калибры, Х-101,Торнадо С не уничтожаем мосты через Днепр непонятно.
          1. km-21
            km-21
            -4
            7 сентября 2025 10:13
            Скорее всего потому, что Искандеры, Кинжалы и т.д.
            не обеспечивают необходимую точность попадания.

            Герани в режиме FPV работают точнее.
            Но у них слишком слабые заряды.
            1. Марс Звание
              Марс
              0
              7 сентября 2025 10:21
              Герани несут 100 кг ВВ, Искандеры 500 кг, если не все ракеты попадут в цель ничего страшного, всегда можно добить.
              1. km-21
                km-21
                -6
                7 сентября 2025 10:28
                Это Герань-2 несет 100 кг (вернее - 90).
                А Герань-1 всего лишь 50.
                К тому же далеко не все 50 кг приходятся на взрывчатку.
                Примерно половина этого веса приходится на оболочку.
                1. Марс Звание
                  Марс
                  0
                  7 сентября 2025 10:37
                  Я о том что мосты сделать непригодными для движения транспорта вполне реально, просто кто то в МО РФ очень не хочет это делать.
                  1. km-21
                    km-21
                    -5
                    7 сентября 2025 10:51
                    мосты сделать непригодными для движения транспорта вполне реально

                    Увы, но эта задача не такая простая, как нам бы хотелось. Тут нужны мощные и очень высокоточные (с отклонением не более 2-х метров) средства поражения. А наши Искандеры хоть и называются высокоточными, но необходимой точности не обеспечивают.
                    1. Марс Звание
                      Марс
                      +1
                      7 сентября 2025 11:01
                      Я еще раз говорю, если не хватает пары Искандеров то ничто не мешает отправить десяток.
                      1. km-21
                        km-21
                        -6
                        7 сентября 2025 11:19
                        если не хватает пары Искандеров
                        то ничто не мешает отправить десяток

                        Экономика мешает.
                      2. Марс Звание
                        Марс
                        +2
                        7 сентября 2025 17:25
                        Экономика не мешает отправлять Искандер по одиночному хаймарсу, а тут вдруг помешала?
                2. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  +1
                  7 сентября 2025 22:56
                  Цитата: km-21
                  Герань-2 несет 100 кг (вернее - 90). А Герань-1 всего лишь 50

                  А ракета Химарса несёт 23 кг. Но, по-вашему, они же уничтожили Антоновский мост?
            2. Сангвиний Звание
              Сангвиний
              +1
              7 сентября 2025 12:01
              Скорее всего потому, что Искандеры, Кинжалы и т.д.
              не обеспечивают необходимую точность попадания.

              Средства есть, вы их сами вот перечислили, просто вопрос лежит лишь в доведении точности этих самых изделий
              1. km-21
                km-21
                -6
                7 сентября 2025 12:08
                просто вопрос лежит лишь в доведении точности этих самых изделий

                Это у Вас на словах все просто. А в реальности на уровне российских технологий эта задача может оказаться неразрешимой.
                1. Сангвиний Звание
                  Сангвиний
                  0
                  7 сентября 2025 13:03
                  Так я и не говорил, что это легко...просто озвучил направление, в котором нашим надо работать и подметил, что средства, для нанесения высокоточных ударов у нас есть)
          2. Иван Кузьмич Звание
            Иван Кузьмич
            -1
            7 сентября 2025 12:34
            Цитата: Марс
            Зато доказано что мост можно превратить в негодное состоянии даже 220 мм хаймарсами. Почему мы имея Искандеры, Кинжалы, Герани, Калибры, Х-101,Торнадо С не уничтожаем мосты через Днепр непонятно.

            привет почему не уничтожаем ?значит есть какая то причина по которой мы сделать это не можем
            1. jack-no Звание
              jack-no
              0
              7 сентября 2025 14:21
              Pouvoir ou vouloir, telle est la question.
              La logistique militaire ukrainienne utilise ce pont.
              Par cette frappe, le pont est inutilisable actuellement, donc, perturbations des approvisionnements aux fronts.
              Il y a peut-être une opération russe d'envergure en prévision, et le blocage de ce pont réduira les transferts d'hommes et armements ukrainiens pour leurs défenses.
              Au vu de la carte, ce pont sera utile pour aller de l'avant.
            2. Марс Звание
              Марс
              -2
              7 сентября 2025 17:27
              Причина тупость командования, почему то украинцы хаймарсами раздолбали антоновский мост и каховскую ГЭС чтобы вынудить отступить нашу группировку с правого берега Днепра, а наши только на четвертый год войны один мост повредили.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      7 сентября 2025 09:54
      В итоге мост был подорван нами.
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        +4
        7 сентября 2025 10:10
        Цитата: Товарищ Берия
        В итоге мост был подорван нами

        Причем подорван тщательно и с умением заложенным фугасом yes
        1. km-21
          km-21
          -5
          7 сентября 2025 10:36
          Чтобы подорвать мост закладным фугасом большого ума не надо.
          Гораздо сложнее поразить этот же мост
          дальнобойной высокоточной ракетой
          на большой дистанции.
  14. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    7 сентября 2025 09:52
    Момент прилета по Крюковскому мосту. Смотреть без звука, так как в такие моменты xоxoл забывает мову (или забивает на мову) и переходит на отборный русский мат.

  15. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    7 сентября 2025 10:02
    Стоит обратить внимание на тот факт, что этот мост - единственный в Кременчуге мост через Днепр. Мало того, это единственный мост через Днепр в Полтавской области. Ближайший мост находится в 120 км в Черкассах. Соответственно, выведение из строя Крюковского моста способно в значительной степени сказаться на военной логистике ВСУ.

    Ну, это не совсем так. Ближайший мост находится в 20 км в Светловодске. Это плотина Кременчугской ГЭС. Через неё проходят и авто и жд дороги. Однако эти дороги не рассчитаны на интенсивное транзитное движение. ЖД была построена, как дорога для обеспечения строительства ГЭС и практически по ней транзитного движения не осуществлялось, хотя выходы на сеть и по правому и по левому берегу имеются. Авто в лучшем состоянии, однако гигантские пробки в самом Светловодске будут обеспечены, если только не будет ограничения для простых жителей.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      7 сентября 2025 10:48
      Кременчуг — местные пишут, что по мосту было около 20 ударов. Также удары пришлись по району плотины в Светловодске. Предположительно, ещё что-то летело в сторону Кременчугского НПЗ.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +1
        7 сентября 2025 10:56
        О Светловодске пока ничего не пишут. И вообще разрушить транспортный переход через саму электростанцию, через машинный зал (рядом) очень непросто. Нужны мощные боеголовки с точным попаданием. А саму плотину разрушить можно только ядерным взрывом.
  16. km-21
    km-21
    -7
    7 сентября 2025 10:08
    Судя по видео, атака производилась Геранью.
    Серьезного повреждения скорее всего не получится.
  17. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    0
    7 сентября 2025 10:25
    Бьём аккуратно, точно. Поезда уже пошли в обход.
  18. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    7 сентября 2025 10:30
    Мост... достаточно крепкая конструкция.
    Разводной/польемный мост... повредить механизмы подъёма легче, но это ведь не полное разрушение моста до состояния невозможности эксплуатации...
    В общем, стоит подождать и посмотреть, что и как будет дальше.
  19. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    7 сентября 2025 10:41
    Одна Герань мост не разрушит, но ведь у нас их много! :) То ли "проба пера" то ли очередной тонкий намек на толстый ... Время покажет.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      7 сентября 2025 12:16
      Цитата: убей фашиста
      То ли "проба пера"


      По нашему это называется "разведка боем". Судя по видео прилета, ППО там, кроме трехэтажного мата, нет от слова "СОВСЕМ". Посмотрим, что случится сегодняшней ночью.
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        0
        7 сентября 2025 14:17
        В бывшей украине - ныне в швайнерейхе довольно много водных объектов и соответственно много важных мостов, есть еще другие стратегические объекты, которые тоже надо прикрывать. И где же взять западным ушлепкам столько ПВО, да еще при условии, что для наших воинов ПВО противника являются приоритетной целью.
  20. Мичман ЧФ Звание
    Мичман ЧФ
    -1
    7 сентября 2025 10:49
    Ерунда это.Одна атака,одной "Геранькой"только краску старую облупит.Советские мосты строились с тройным запасом,поэтому - полная фигня такая атака.Но уже радует,как тут писали уже,хоть за "красные линии" заглянули...
  21. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -2
    7 сентября 2025 10:52
    Ну что теперь скажут Свидетели Нерушимости Мостов?
    Власть наконец-то заметила что у нас война.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +2
      7 сентября 2025 23:01
      Цитата: Scientist_
      что теперь скажут Свидетели Нерушимости Мостов

      Гораздо интереснее, что говорят свидетели святого мосторазрушения, которые внезапно прозрели и теперь топят за то, что мост разрушить исключительно сложно и это почти невозможно сделать не только Геранями, но даже Искандерами. Только могучие Химарсы, ла и то с трудом, на это способны, благодаря свой хайтечной точности, недостижимой в российских условиях.
  22. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    7 сентября 2025 10:58
    Украинские террористы с Майдана сосредоточили свое производство и производство предприятий с иностранным капиталом на западе Украины. Нужно методично наносить удары по ним каждый день.
  23. 26_Сергей_26 Звание
    26_Сергей_26
    -2
    7 сентября 2025 11:15
    100 кг взрывчатки это сбить краску с моста.
    Скорее всего это просто демонстрация чего-то.
    На понятно чего, но если прилетит пару десятков таких демонстратора и через несколько дней-часов для поражения ремонтных бригад и техники, в этом случае результат будет.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      7 сентября 2025 12:54
      100 кг взрывчатки это сбить краску с моста.

      Судя по всему это в виде предупреждения. А 100 кг взрывчатки не так уж и мало. Помнится в СА на занятиях по минно-взрывному делу 250 гр взрывчатки перебивало жд рельс. Так, что если прилетит десяток Гераней и половина точно попадет в нужные узлы, то мост обрушится. И даже, если каждую ночь будет по паре попадании, то ездть через него будет проблематично.
      1. 26_Сергей_26 Звание
        26_Сергей_26
        +1
        7 сентября 2025 14:10
        По поводу 250 гр соглашусь, но в том случае, если этот заряд установлен умелыми руками (просто положить на рельс не пойдет ).
        А по поводу ежедневных прилетов, это да, дисциплина бъет класс, вода точит камень.
      2. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        7 сентября 2025 23:16
        По опыту ВОВ, ударная волна от взрыва 100 кг авиабомбы в 10 метрах от среднего танка, переворачивала его кверху гусеницами.
        1. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          0
          8 сентября 2025 09:52
          Проблема же ведь не в том, чтобы обрушить мост через Днепр. Проблема в самом деле типа гуманитарно-общественно-политическая. Мосты ведь есть и в Брянске, через Десну и через Дон и Волгу. А ВСУ уже могут доставать до них. Раньше надо было рушить. А сейчас только или полноценная война с мобилизацией, что непопулярно мягко говоря или применение ТЯО, что также не камиль фо. Дождемся ядерного оружия у ВСУ. Они в таком случае не особо будут выверять и соблюдать.
  24. Dzenn Звание
    Dzenn
    0
    7 сентября 2025 11:36
    До наших юристов во власти, дошла наконец то простая военная мудрость- если решил бить, то бить нужно серьезно. А то по моему мнению СВО начали , вроде как приглашение к переговорам. Результаты переговоров известны. Переговорили так, что территорию освобожденную нами а 2022 году, в 2025 году не можем вернуть.
  25. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    7 сентября 2025 11:47
    Давно пора снабжение ВСУ в левобережье нарушить. Надо бы еще в Киеве и Черкассах рубануть и будет легче продвигаться нашим воинам.
  26. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -3
    7 сентября 2025 14:00
    Цитата: Марс
    Почему мы имея Искандеры, Кинжалы, Герани, Калибры, Х-101,Торнадо С не уничтожаем мосты через Днепр непонятно.

    Да всё уже понятно.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +2
      7 сентября 2025 14:08
      Цитата: Ponimatel
      Да всё уже понятно

      И что именно понятно?
  27. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -4
    7 сентября 2025 14:10
    Цитата: Paranoid62
    Цитата: Ponimatel
    Да всё уже понятно

    И что именно понятно?

    Понятно почему не бьют по мостам и др аналогичные моменты.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +2
      7 сентября 2025 14:39
      Цитата: Ponimatel
      Цитата: Paranoid62
      Цитата: Ponimatel
      Да всё уже понятно

      И что именно понятно?

      Понятно почему не бьют по мостам и др аналогичные моменты.

      Поподробнее, пожалуйста, с этого момента. Почему именно не бьют по мостам. Аналогичные моменты пока оставим за скобками yes

      И освойте кнопку "Ответить", ловить ваши комментарии, неизвестно кому адресованные - сомнитльное удовольствие.
  28. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    7 сентября 2025 14:53
    Не проще эти мосты катерами беспилотниками сносить?
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +2
      7 сентября 2025 14:59
      Не проще. Уж в Запорожье первая же дамба и шлюзы, через которые никак не получится просочиться. А дальше еще и еще...
  29. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -2
    7 сентября 2025 17:10
    Цитата: Paranoid62
    Почему именно не бьют по мостам.

    Не хотят! Неужели не понятно?! Или Вы меня под статью хотите спровоцировать? Хотели бы разрушить систему снабжения ВСУ - разрушили бы! И тот кто говорит о невозможности снести мосты или об их полезности в будущем наступлении, это или идиот или тридварас!
  30. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -3
    7 сентября 2025 19:31
    Цитата: Иван Кузьмич
    почему не уничтожаем ?значит есть какая то причина по которой мы сделать это не можем

    И видимо эта причина не технологическая.
  31. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -2
    7 сентября 2025 20:32
    Неужто на четвертый год войны в Кремле решили снять белые перчатки?
  32. GULO Звание
    GULO
    -1
    7 сентября 2025 22:02
    Что до интернета,так его и у нас нет.
  33. Александр58 Звание
    Александр58
    -2
    7 сентября 2025 22:32
    Во многих городах такое же положения, да и у нас тоже. Чиновничья братия никак навороваться не может, куда уж тут о нуждах горожан думать, да ещё и о военной устойчивости логистики.Карман важнее. Наблюдаем...
  34. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    8 сентября 2025 10:35
    Вот испортились отношения с Азербайджаном и ВС РФ стали "выносить" топливную портовую инфраструктуру. А с кем России нужно испортить отношения, что бы "выносить" мосты через Днепр?
  35. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    0
    9 сентября 2025 05:09
    Цитата: Сергей3

    ...ну нету у нас Жуковых, Рокоссовских, а есть табуреткины...

    Ой, не скромничайте! Есть у вас Залужный, Сырский, а главное --- Драпатый.