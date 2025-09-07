Противник заявил о рекордном количестве российских БПЛА, ночью атаковавших цели

9 701 24
Противник заявил о рекордном количестве российских БПЛА, ночью атаковавших цели

Противник заявляет о том, что в ночь на 7 сентября Украина была атакована рекордным с начала боевых действий в феврале 2022 года числом беспилотников. В украинских сводках говорится о том, что российских БПЛА впервые было более 800 в течение одной ночи. А именно – 805.

Если сегодня удары по целям на контролируемых противником территориях будут продолжены, то число применённых за сутки БПЛА большого радиуса действия впервые может превысить «психологическую» отметку в тысячу единиц.



При этом противник утверждает, что 747 БПЛА якобы были сбиты силами его противовоздушной обороны. Оставим эту статистику, как и заявления о 4-х «сбитых» крылатых ракетах «Искандер-К» на совести тех, кто эти сводки на Украине составляет.

Тем временем поступает информация о том, что в Крюковский мост прилетело 2 «Герани». Результаты попадания попали в кадр:



Сообщается о нарушении работы подъёмного механизма на этом мосту через Днепр в Кременчуге, а также о разрушении части опорного каркаса как на верхнем, так и на нижнем пролётах.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    7 сентября 2025 09:16
    ❝ В ночь на 7 сентября Украина была атакована рекордным с начала боевых действий в феврале 2022 года числом беспилотников.
    Российских БПЛА впервые было более 800 в течение одной ночи. А именно – 805 ❞ —

    — Не останавливаемся на достигнутом ...
    (Работайте, братья!)
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      7 сентября 2025 10:36
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 09:16
      Не останавливаемся на достигнутом ...
      (Работайте, братья!)

      hi Отлично, Григорий!
      Нормально, Константин!
      Ничто на земле не проходит бесследно.
      Ждём продолжения сюжета с бандеронацистской переправой через Днепр! am
  2. Ныробский Звание
    Ныробский
    +8
    7 сентября 2025 09:19
    Это конечно хорошо, что нарушен подъемный механизм моста, но было бы лучше если бы один пролёт моста вообще упал. Тогда бы это направление в военной логистике бандерлогов было бы отрублено на годы с гарантией 100%.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      7 сентября 2025 11:16
      Цитата: Ныробский
      Это конечно хорошо, что нарушен подъемный механизм моста, но было бы лучше если бы один пролёт моста вообще упал.

      hi В публикации про "Мадьяра" в 10:37 мой коммент с информацией по результатам прилётов по мосту от проверенного ТГ-канала. Уронить не уронили, но движение и ещё-кое что серьёзное нарушено. Предполагаю, что продолжение будет.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        7 сентября 2025 12:31
        Цитата: Монтесума
        В публикации про "Мадьяра" в 10:37 мой коммент с информацией по результатам прилётов по мосту от проверенного ТГ-канала. Уронить не уронили, но движение и ещё-кое что серьёзное нарушено. Предполагаю, что продолжение будет.

        Это хорошо! Этот мост надо добить обязательно, а то на участок в 150 км.два моста через Днепр слишком большая роскошь для бандерлогов. Надо урезать их логистику. Пусть на "човнах" переправляются. hi
        P.S.- Ближайший от Кременчуга мост через Днепр находится в Черкассах в 120 км.
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    7 сентября 2025 09:20
    Значит ли это, что снабжение на Левобережную часть Украины будет приостановлено? Или они наведут понтонные мосты?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      7 сентября 2025 09:23
      Цитата: Артур Грудинин
      Значит ли это, что снабжение на Левобережную часть Украины будет приостановлено? Или они наведут понтонные мосты?

      Понтонные мосты легче уничтожить, чем стационарные.
    2. мерцание Звание
      мерцание
      +5
      7 сентября 2025 09:49
      Значит ли это, что снабжение на Левобережную часть Украины будет приостановлено?
      Это значит, что снабжение будет замедленно, что уже заметно ухудшит и без того плохое положение на фронте.
    3. Andobor Звание
      Andobor
      0
      7 сентября 2025 12:58
      На Украине около 20 мостов через Днепр, в том числе несколько плотин ГЭС, которые сложно уничтожить, до понтонов еще очень далеко.
  4. frruc Звание
    frruc
    +1
    7 сентября 2025 09:20
    Оставим эту статистику, .... на совести тех, кто эти сводки на Украине составляет.

    Там, где у них была совесть, давно уже xpeн (растение) вырос.
  5. BAI Звание
    BAI
    +1
    7 сентября 2025 09:23
    Тем временем поступает информация о том, что в Крюковский мост прилетело 2 «Герани». Результаты попадания попали в кадр:

    Значит можно бить по мостами. И повреждения им наносить.
    Почему остальные мосты неприкосновенны?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      7 сентября 2025 09:31
      Цитата: BAI
      Почему остальные мосты неприкосновенны?

      Это временно (надо надеяться). А может из соображений, что потом нам же эти мосты и восстанавливать. Чем дольше длится период "согласования встречи Украина - Россия" тем дальше мы продвигаемся
      1. MichIs Звание
        MichIs
        +1
        7 сентября 2025 10:24
        То есть, вы считаете, что украинцы ни разу их не заминируют эти мосты, когда наши войска к ним подойдут? Мне кажется, что это слишком наивно - они нам в Брянской области минируют, а у себя и подавно. Другой вопрос, что мы при имеющихся у нас "самых лучших в Мире (как утверждает наш президент)" средствах этого сделать не могли. ПС. Я к тому, что мосты бомбить надо было давно - это раз. Два - шапкозакидательством заниматься не надо. Для достижения цели надо применять все имеющееся у нас типы вооружений - этим мы спасем (спасли бы) тысячи жизней наших пацанов, но для этого решения надо иметь яики во власти.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      7 сентября 2025 13:12
      Цитата: BAI
      Значит можно бить по мостами. И повреждения им наносить.
      Почему остальные мосты неприкосновенны?

      Уничтожение мостов приведет к гуманитарной катастрофе, Верховный добренький на это пока не идет.
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +3
    7 сентября 2025 09:35
    У них тоже ппотужный рекорд у поветрянных сил. Все сбили как всегда. Нужна теперь противообломочная воздушная оборона! good laughing
  7. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    7 сентября 2025 09:38
    Все рекорды считают чубатые. Так пусть эти рекорды только растут в геометрической прогрессии!))
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      7 сентября 2025 10:10
      Цитата: Лимон
      Все рекорды считают чубатые. Так пусть эти рекорды только растут в геометрической прогрессии!))

      Вспомнил, на "Олимпиаде 80" в Москве была надпись: "Выше-быстрее-сильнее".
      Оказывается, и к дронам это относится winked
  8. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    -3
    7 сентября 2025 09:47
    Рекордное количество это хорошо, плохо, что рекорды не везде.
    Аид снял семиминутное видео о текущей обстановке с FPV дронами. FPV дроны и любые дроны вообще, возведены на Украине в культовый статус сверхоружия с соответствующим обеспечением. Мы уже отстаем в несколько раз по объемам производства FPV дронов, а с недавних пор и потеряли преимущество в дронах на оптоволокне - в каждой атаке ВСУ используют их десятками, раньше такого не было. Делают их больше.

    По гексакоптерам ("Вампир" и прочие Бабы-еги) отставание даже не катастрофическое, а уже давно преступное. Все наши мощные гексы - трофейные, пересобранные из груды сбитых. Пока нашим выдают новое наземное НСУ 3.0, противник давно перешел на воздушные ретрансляторы, так как банально имеет лучше обеспечение и больше дронов для такой сложной работы.

    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/07_09_2025_za_noch_1000_geranej_unichtozhenie_mostov_cherez_dnepr_po_mostu_letit_ubegaj_novosti_specialnoj_voennoj_operacii_16_video/60-1-0-16777


    Зато если полистать записи, можно увидеть, что беспилотники уже несколько лет у нас очень хорошо разрабатываются за счёт бюджета. Жаль, что на фронте от разрабатываемости никакого толку.
  9. Умник Звание
    Умник
    +1
    7 сентября 2025 10:46
    Даёшь 1000 шт в сутки !!!!
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    7 сентября 2025 10:49
    Они же в конце добавили, что уси шахеды знищены? Без этого не считается :)
  11. Kuziming Звание
    Kuziming
    -1
    7 сентября 2025 10:50
    1. Выходим на "рабочее количество" суточных вылетов. Постепенно, но выходим. Наверняка, есть программы компьютерные, по которым видно, сколько нужно для достижения устойчивого поражения различных целей (инфраструктура, энергетика, снабжение, военные объекты).
    2. Беспилотники прикрытия своей территории. Пока результатов не видно.
    Надеюсь, работа идёт, хотя бы на уровне разработок.
    3. Всё это требует дикого количества микроэлектронных деталей.
    Это количество можно гарантировано получить своим производством. Пусть будет чип в десять раз больше передовых на сегодня. Не критично.
    Однако, что-то мешает. При социализме мешала плановая экономика. (Или бездарные управленцы?)
    При капитализме мешал маленький рынок сбыта. Но сейчас есть гарантированная, обеспеченная государством потребность - что мешает? (Эффективные менеджеры?)

    Подводя итог.
    Боевые действия сместились от плоскости перестрелок из автоматов в плоскость производства передовой электроники.
    Потребность растёт постоянно.
    На сегодняшний день ключ к Победе - многократное наращивание производства современных беспилотных истребителей, разведчиков, ретрансляторов и бомбардировщиков/камикадзе.

    Ключ к повышению производства - разумное и рачительное расходование государственных средств на науку и технологии в первую очередь.
    Учёт и контроль.
    Ограничение воровства и неразумных расходов.
  12. Ана Звание
    Ана
    0
    7 сентября 2025 21:32
    Очевидная попытка режима привлечь к себе внимание. Так и будет пока этот режим не самоисчерпается. На данный момент Западу важен конфликт с Россией, возмо её ос ослабление и опасен одновременно. Дэстабилизированная Россия это перебор. Бесконечные риски на западе. А вдруг русский сделают очевидное? Да потери , но ведь приобретается, точнее, может приобрести контроль над всей восточной Европой. Над огромным количество населения. Над логистикой и Украина тут мелочь. Точнее, Малороссия. Так насколько я помню, было всю нашу историю русские медленно запрягали, но быстро ездили. Как знать, на ком они поедут в этот раз? Хотя риск для России тоже гигантский почти фотальный. Ну, для остальных есть что терять больше всего это власть над миром. А нам надо немного. Просто территорию союза. Интересно, как на границах НАТО отнесутся к разрушенным химическим предприятиям? Про реакторы я не буду говорить это технически даже чрезвычайно сложно. Мосты возможно. Но ведь ещё есть такая штучка, как продовольственная безопасность населения. Если кто-то помнит Ленинград. Началось с бадаевских складов. В Украине такого не выдержат. Кусочек хлеба на работающего человека. Тормознёт всю промышленность. Уравновешенность, баланс весов. Ну, с территории союза спорно все так не получится. Да и методы воздействия стали другими. Жалко, конечно, мальчиков, но думаю, что они стараются не зря. Ведь все это хотя бы началось уже это знак. Мы слабые, но будет знак вся морда за нашей стеной, мы их соберём в кулак, чтобы рухнуть на вас войной. Время собирать камни. Сестра с братьями.
    1. Ана Звание
      Ана
      0
      7 сентября 2025 21:45
      Жаль время, комментарии и истекло его коррекции. На память пыталась вспомнить песню пиктов. Мы слабы но будет знак всем мордам за вашей стеной. Мы всех соберём в кулак, чтобы рухнуть на вас войной. Мы шип что в стопу вошёл. Мы сточим державы до тла. И когда вас замучает стыд, мы спляшем на ваших гробах. Война, но странная война. Как в 39 в Польше? История повторяется.
  13. DBR Звание
    DBR
    0
    8 сентября 2025 08:47
    Через пару дней можно ещё добавить а то маститые " экспёрты " вещали мол бесполезно бить по мостам .