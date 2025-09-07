Противник заявил о рекордном количестве российских БПЛА, ночью атаковавших цели
Противник заявляет о том, что в ночь на 7 сентября Украина была атакована рекордным с начала боевых действий в феврале 2022 года числом беспилотников. В украинских сводках говорится о том, что российских БПЛА впервые было более 800 в течение одной ночи. А именно – 805.
Если сегодня удары по целям на контролируемых противником территориях будут продолжены, то число применённых за сутки БПЛА большого радиуса действия впервые может превысить «психологическую» отметку в тысячу единиц.
При этом противник утверждает, что 747 БПЛА якобы были сбиты силами его противовоздушной обороны. Оставим эту статистику, как и заявления о 4-х «сбитых» крылатых ракетах «Искандер-К» на совести тех, кто эти сводки на Украине составляет.
Тем временем поступает информация о том, что в Крюковский мост прилетело 2 «Герани». Результаты попадания попали в кадр:
Сообщается о нарушении работы подъёмного механизма на этом мосту через Днепр в Кременчуге, а также о разрушении части опорного каркаса как на верхнем, так и на нижнем пролётах.
