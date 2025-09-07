Минобороны: больше всего украинских БПЛА сбито ночью над Краснодарским краем
На Ильском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Северском районе недалеко от Краснодара, загорелась технологическая установка. Причиной стало падение обломков сбитого украинского беспилотника.
Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Согласно его информации, возгорание охватило площадь в несколько квадратных метров, но было оперативно потушено сотрудниками пожарной службы.
При этом никто не пострадал, но персонал решили эвакуировать в безопасные помещения.
На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.
Кроме того, около трех часов ночи взрывы были слышны в Анапе и в пригороде Краснодара. Предполагается, что для атаки противник задействовал дроны типа «Лютый».
Как сообщили в пресс-службе Минобороны, над регионами России и Азовским морем расчеты ПВО уничтожили 69 вражеских летательных аппаратов.
- сказано в сообщении.
Больше всего украинских БПЛА сбито над Краснодарским краем – 21 единица. Еще 13 дронов противника уничтожили над Воронежской областью, 10 – над Белгородской, 7-над Астраханской и 6 – над Волгоградской. Три вражеских беспилотных аппарата обезвредили над Ростовской областью и два над Брянской. По одному беспилотнику перехватили над Курской и Рязанской областями, а также над Крымом. Над Азовским морем было сбито четыре дрона ВСУ.
