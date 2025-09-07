Минобороны: больше всего украинских БПЛА сбито ночью над Краснодарским краем

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в Северском районе недалеко от Краснодара, загорелась технологическая установка. Причиной стало падение обломков сбитого украинского беспилотника.

Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Согласно его информации, возгорание охватило площадь в несколько квадратных метров, но было оперативно потушено сотрудниками пожарной службы.

При этом никто не пострадал, но персонал решили эвакуировать в безопасные помещения.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Кроме того, около трех часов ночи взрывы были слышны в Анапе и в пригороде Краснодара. Предполагается, что для атаки противник задействовал дроны типа «Лютый».

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, над регионами России и Азовским морем расчеты ПВО уничтожили 69 вражеских летательных аппаратов.

Уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

- сказано в сообщении.

Больше всего украинских БПЛА сбито над Краснодарским краем – 21 единица. Еще 13 дронов противника уничтожили над Воронежской областью, 10 – над Белгородской, 7-над Астраханской и 6 – над Волгоградской. Три вражеских беспилотных аппарата обезвредили над Ростовской областью и два над Брянской. По одному беспилотнику перехватили над Курской и Рязанской областями, а также над Крымом. Над Азовским морем было сбито четыре дрона ВСУ.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +4
    7 сентября 2025 09:27
    Когда уже мы уничтожим ТЭК Украины? angry
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      7 сентября 2025 09:34
      Цитата: Бородач
      Когда уже мы уничтожим ТЭК Украины?

      Как только страна 404 исчезнет с карты мира, так и о ТЭК не придется беспокоиться. (ну оптимистка я) tongue
    2. Chifka Звание
      Chifka
      -1
      7 сентября 2025 10:01
      Проезжал давеча по территории ЧМК (Череповецкий металлургический комбинат). Проездом. Задолбался ехать. Километры. Чтобы его уничтожить, нужно 100500 гераней. Поражённые отдельные узлы и элементы при наличии ресурсов восстанавливаются сравнительно быстро, а их у окраины есть. Гейропа помогает. Поэтому уничтожить ТЭК как таковой ооочень сложно без применения ТЯО. Только массированные точечные удары по одному и тому же жизненно важному узлу, если есть такой, которые сделают невозможным функционирование объекта и его восстановление. Остальное лечится. ИМХО, как говорят в народе request
      1. poquello Звание
        poquello
        +5
        7 сентября 2025 10:12
        Цитата: Chifka
        Задолбался ехать. Километры. Чтобы его уничтожить, нужно 100500 гераней. Поражённые отдельные узлы и элементы при наличии ресурсов восстанавливаются сравнительно быстро, а их у окраины есть.

        да неужели? домну звездани, и её будут долго чинить
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          0
          7 сентября 2025 12:03
          Цитата: poquello
          домну звездани, и её будут долго чинить

          Её просто отстроят заново. Вынужденно. Починить закозленную домну, как минимум, затруднительно yes
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            7 сентября 2025 21:59
            Цитата: Paranoid62
            Её просто отстроят заново. Вынужденно. Починить закозленную домну, как минимум, затруднительно
            100 кг в тротиловом эквиваленте домне ничего не сделают. вообще. я бы сказал даже не долетят до нее. А если учитывать тот факт что таких печей 5-6 штук на комбинате.
            Ну и самое главное, сталевары не идиоты, никто домну даже из за дырки в пару квадратов тушить не будет!!! А такую дырищу еще попробуй сделать, там и футеровка и прочее. сначала разлетится.
            1. Paranoid62 Звание
              Paranoid62
              +1
              7 сентября 2025 22:35
              Цитата: topol717
              там и футеровка и прочее. сначала разлетится

              Хм. Я когда-то практику проходил в Кривом Роге и в Запорожье. И насколько я помню, футеровка - она все же внутри laughing

              То есть если она и разлетится, то точно не сначала.

              И я бы не стал пробивать дырки в кожухе домны. Вверху домны находится узел загрузки шихты - я бы смотрел именно на него. Ну, в том гипотетическом случае, если бы мне предложили эту домну сломать, Геранями.
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                7 сентября 2025 23:12
                Цитата: Paranoid62
                И насколько я помню, футеровка - она все же внутри

                Я к тому что слоев из кирпича и бетона очень много, не так просто сломать все.
                1. Paranoid62 Звание
                  Paranoid62
                  +1
                  7 сентября 2025 23:25
                  Цитата: topol717
                  Я к тому что слоев из кирпича и бетона очень много

                  А я к тому, что из нас двоих я точно не сегодня впервые услышал слово "домна". И слоев там, кстати, не так уж и много.
        2. Chifka Звание
          Chifka
          +1
          7 сентября 2025 12:47
          Цитата: poquello
          Цитата: Chifka
          Задолбался ехать. Километры. Чтобы его уничтожить, нужно 100500 гераней. Поражённые отдельные узлы и элементы при наличии ресурсов восстанавливаются сравнительно быстро, а их у окраины есть.

          да неужели? домну звездани, и её будут долго чинить

          Вы домну когда-нибудь в глаза видели? Если видели, то сопоставьте: домна и дрон. Домна - огромнейший комплекс сооружений. Даже не так, здание, т.е хотя бы корпус доменного цеха, и сама домна - огромнейшее сооружение. Мой отец принимал непосредственное участие в строительстве 5-й домны в Череповце, и я в детстве с ним наездился по этой стройке по-полной.
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            7 сентября 2025 12:52
            Цитата: Chifka
            Если видели, то сопоставьте: домна и дрон.

            один дрон?) надо знать место и время
            1. Chifka Звание
              Chifka
              +2
              7 сентября 2025 12:54
              Цитата: poquello
              Цитата: Chifka
              Если видели, то сопоставьте: домна и дрон.

              один дрон?) надо знать место и время

              Ну-ну no
  2. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    0
    7 сентября 2025 09:57
    В тёплых районах становится горячее. Может, это признак того, что наши перестали "наносить удары возмездия", как сообщали СМИ, и наносят просто удары ---
    1 000 гераней сегодня ночью по территории Украины + зацепило здание кабмина в Киеве.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    7 сентября 2025 10:22
    Ударные беспилотники из оружия для бедных перешли в категорию эффективного боевого фактора, могущего повлиять на многое, при должном умении и наличии необходимых ресурсов.
    Нивелировать подобную угрозу... не сказать, что б сложно, но необходимо затратить не малые ресурсы, да и организационные/технические мероприятия, по нивелирования таких угроз, надо проводить системное и повсеместно soldier
  4. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    7 сентября 2025 10:46
    Мда..
    Украина прям уперлась на вынос НПЗ РФ.
    ПВО РФ может не справиться с атакой бпла как с территории Украины, так и с территории РФ.
    Сейчас необходимо, чтобы СВР погрузилась в работу на территории Украины, но этому не бывать.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      7 сентября 2025 11:36
      Подскадите,какой наш нпз чубатые ,,вынесли,,?
          1. частное лицо Звание
            частное лицо
            -1
            7 сентября 2025 17:36
            А попросивший у него подтверждения его слов - у вас таки провокатор.

            Вы где нибудь в СМИ или по ТВ видали результаты прилётов ? Это ни кто не покажет в здравом уме. А прилёты есть, а доказательства ни кто не приведёт это статья УК.
      2. cmax Звание
        cmax
        -2
        8 сентября 2025 08:51
        Цитата: Лимон
        Подскадите,какой наш нпз чубатые ,,вынесли,,?

        По состоянию на конец августа, по подсчетам Reuters, налеты БПЛА вывели из строя около 17% мощностей российских НПЗ. Как минимум пять из них полностью останавливали производство — Куйбышевский, Новокуйбышевский, Саратовский, Волгоградский и Сызранский. Общий простой мощностей НПЗ в августе достиг 6,4 млн тонн, что стало историческим рекордом.
        И
        Рязанский НПЗ «Роснефти», крупнейший у компании, остановил переработку нефти на самой мощной из трех своих установок из-за удара беспилотника, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

        По словам собеседников агентства, в результате пожара на заводе, который снабжает топливом в том числе московский регион, пострадала установка АТ-6, на которую приходится 48% мощности предприятия, или 23 тысячи тонн в сутки,.

        АТ-6 была единственной работающей установкой на НПЗ, который уже попадал под налеты БПЛА в начале августа. Тогда заводу пришлось аварийно остановить две установки и АВТ-3 и АВТ-4.
        Радоваться особого нечему , печально все это, конечно. Может дальше все же будет по лучше с защитой НПЗ
  5. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    7 сентября 2025 11:37
    Цитата: Лимон
    Подскадите,какой наш нпз чубатые ,,вынесли,,?

    Выносят, а не вынесли.
  6. Фразах Звание
    Фразах
    -4
    7 сентября 2025 12:28
    В ветке таки доля уныния. Вся диванная рать переместилась в ветку с ударами по Киеву. До чего ж небратья с братьями похожи.
  7. Александр58 Звание
    Александр58
    -1
    7 сентября 2025 22:29
    Опять "обломки беспилотников" ! Изобрели брехливую фразу для отмазки - уже за зубах завязла. Лучше засланцев и ждунов отлавливайте - наверняка не все БПЛА с Окраины вылетают.
  8. Naum_2
    Naum_2
    -1
    7 сентября 2025 22:31
    Опять вранье об обломках !!! В передаче у Соловьева даже военный эксперт возмутился таким враньем.