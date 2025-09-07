Украинский боевик «Мадьяр» похвастал новой атакой на нефтепровод «Дружба»
Нефть из России поступает в Венгрию и Словакию по трубопроводу транзитом через Украину. И сегодня утром украинский боевик Роберт Бровди с позывным «Мадяр» («Мадьяр»), занимающий должность командующего Силами беспилотных систем ВСУ, похвастал новой атакой на этот нефтепровод «Дружба».
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Официальных подтверждений пока не поступало.
Инфраструктура энергетического объекта на территории Брянской области РФ была повреждена в результате атаки беспилотников ВСУ. Бровди утверждает, что удар привел к повреждению насосной станции для перекачки нефти.
Примечательно, что атака была предпринята сразу после встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Словакии Роберта Фицо. И хотя в процессе беседы тема атак на «Дружбу» не могла не затрагиваться, украинские боевики продолжают разрушение инфраструктуры нефтепровода.
Это уже не первый удар по «Дружбе». Предыдущий произошел 29 августа. Тогда это привело к пожару на перекачивающей станции, обеспечивающей поступление нефти по трубопроводу. Венгрия и Словакия выражали по этому поводу свои решительные протесты, но Киев их попросту игнорирует.
Следует отметить, что без личного одобрения Зеленского подобные атаки вряд ли состоялись бы.
Роберт Бровди, будучи этническим венгром, носит соответствующий позывной – «Мадяр», что в переводе с украинского означает «венгр». Он является уроженцем Ужгорода Закарпатской области.
