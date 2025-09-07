Украинский боевик «Мадьяр» похвастал новой атакой на нефтепровод «Дружба»

Нефть из России поступает в Венгрию и Словакию по трубопроводу транзитом через Украину. И сегодня утром украинский боевик Роберт Бровди с позывным «Мадяр» («Мадьяр»), занимающий должность командующего Силами беспилотных систем ВСУ, похвастал новой атакой на этот нефтепровод «Дружба».

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Официальных подтверждений пока не поступало.



Инфраструктура энергетического объекта на территории Брянской области РФ была повреждена в результате атаки беспилотников ВСУ. Бровди утверждает, что удар привел к повреждению насосной станции для перекачки нефти.

Примечательно, что атака была предпринята сразу после встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Словакии Роберта Фицо. И хотя в процессе беседы тема атак на «Дружбу» не могла не затрагиваться, украинские боевики продолжают разрушение инфраструктуры нефтепровода.

Это уже не первый удар по «Дружбе». Предыдущий произошел 29 августа. Тогда это привело к пожару на перекачивающей станции, обеспечивающей поступление нефти по трубопроводу. Венгрия и Словакия выражали по этому поводу свои решительные протесты, но Киев их попросту игнорирует.

Следует отметить, что без личного одобрения Зеленского подобные атаки вряд ли состоялись бы.

Роберт Бровди, будучи этническим венгром, носит соответствующий позывной – «Мадяр», что в переводе с украинского означает «венгр». Он является уроженцем Ужгорода Закарпатской области.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    7 сентября 2025 10:41
    Примечательно, что атака была предпринята сразу после встречи главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Словакии Роберта Фицо.

    Фицо - терпила. Наговорил много лестного про Украину. И получил сполна.
    Фицо:

    • Поддерживаем формулу мира Зеленского.

    • Словацко-украинские взаимоотношения являются прекрасным примером того, как могут разные политические точки зрения влиять на сотрудничество.

    • Как премьер-министр я желаю, чтобы у Словакии и Украины были хорошие, дружеские, качественные отношения.

    • Предложил Зеленскому наш опыт по вступлению в ЕС, потому что мы на этом пути сделали ряд фатальных ошибок.

    1. bu9aga9 Звание
      bu9aga9
      0
      7 сентября 2025 10:43
      а можно поподробнее о чем Фицо наговорил про 404?
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +4
        7 сентября 2025 10:45
        Добавил. (кратко, но емко, точнее ЁМКО.)
        1. bu9aga9 Звание
          bu9aga9
          +4
          7 сентября 2025 10:47
          ну в целом имхо не так страшно, обычная политическая улыбаловка и уверения в дружбе.
          когда речь шла о чем то важном Фицо разговаривал по другому.
          хотя возможно Вы и правы.
    2. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      7 сентября 2025 12:15
      Слова к делу не... лавное дела... у венгров и может словаков два реальных шанса - только не на словах, а на деле исполнить обещание января этого года, так как гарантии ни чего не гарантируют
      "Сегодня мы добились огромных успехов в области энергоснабжения Венгрии. Европейская комиссия была вынуждена предпринять шаги, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения Венгрии. Поэтому при голосовании [по вопросу о продлении санкций против РФ] мы в конечном итоге не стали пользоваться нашим правом вето", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22984827

      У них есть право вето на разрабатываемый 19 пакет санкций (обещали сентябрь-октябрь) или вето на продления санкций в январе, то чем они пугали перед получением "гарантий" - это будет реальный ответ, а слова они в современном мире ничего не значат, если их не подкрепляют, вроде как решительный тон уже был, но
      Орбан "Если Еврокомиссия не сделает так, как мы договаривались, то санкции будут отменены. И теперь мы должны говорить об этом в решительном тоне, иначе к нам никто серьезно относиться не будет, а венгерский народ по-прежнему будет расплачиваться за ущерб от санкций, а также за наглое поведение украинцев" https://tass.ru/ekonomika/23020675
    3. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -3
      7 сентября 2025 12:20
      • Словацко-украинские взаимоотношения являются прекрасным примером того, как могут разные политические точки зрения влиять на сотрудничество....
      Сомневаюсь, что Фицо ТАК говорил....это просто бандеровские сми такое "опубликуют"
  2. frruc Звание
    frruc
    +3
    7 сентября 2025 10:56
    носит соответствующий позывной – «Мадяр»

    Надеюсь, что жесткий приговор этому "Мадьяру" уже лежит под сукном, осталось привести в действие, без права апелляции.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -3
      7 сентября 2025 12:17
      ....был бы Судоплатов!!!!! А так no
    2. Керенский Звание
      Керенский
      -6
      7 сентября 2025 12:43
      Надеюсь, что жесткий приговор этому "Мадьяру" уже лежит под сукном, осталось привести в действие, без права апелляции.

      Он профессионал. Не из-под стола вылез. У нас такого нет и скоро не будет. Может ещё на нас поработает, - ситуации разные бывают...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +5
        7 сентября 2025 13:32
        Цитата: Керенский
        Он профессионал. Не из-под стола вылез. У нас такого нет и скоро не будет.

        Ну да, у нас же операторы БПЛА из "Рубикона" щи лаптем хлебают, хотя противник о них совсем другого мнения.
        Украинский волонтёр назвала российское подразделение «Рубикон» главной проблемой ВСУ на фронте.

        «Российское подразделение „Рубикон” стартовало год назад. В августе 2024 года. За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА, и убиты/искалечены наши люди. Из-за них мы становимся всё более слепыми...

        https://rusvesna.su/news/1755934715?ysclid=mf9jzt29qh390875739
        1. Керенский Звание
          Керенский
          +1
          7 сентября 2025 14:08

          Ну да, у нас же операторы БПЛА из "Рубикона" щи лаптем хлебают, хотя противник о них совсем другого мнения.

          Тут никто и не спорит.
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +1
        7 сентября 2025 13:58
        Цитата: Керенский
        Он профессионал. Не из-под стола вылез. У нас такого нет и скоро не будет. Может ещё на нас поработает, - ситуации разные бывают...

        Кирил бери больше,кидай дальше,разводи пожиже,чтобы на всех хватило. laughing
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +11
    7 сентября 2025 10:57
    Поступила информация о нанесённых Крюковскому мосту через Днепр повреждениях, и результаты прилёта ещё по одному объекту там же, в Кременчуге:
    Комплексный удар БПЛА «Герань-2» по объектам транспортной и ремонтной инфраструктуры Кременчуга

    07.09.2025, в интервале 01:40–02:00 ВС РФ нанесли комбинированный удар беспилотниками «Герань-2» по двум ключевым объектам: локомотивному депо (ул. Театральная, 46) и Крюковскому мосту через реку Днепр. Атака носила целенаправленный характер и была нацелена на дезорганизацию системы военной логистики противника.

    - Локомотивное депо

    Около 7 дронов нанесли прямые попадания в производственные корпуса.
    • Возгорание ремонтно-механического цеха, где производился капитальный ремонт тепловозов 2ТЭ10М и М62, включая замену дизель-генераторных установок Д49 и редукторов.
    • Сильные повреждения электромонтажного участка, специализировавшегося на обслуживании электровозов ВЛ80С и ЧС7, в том числе выведены из строя стенды для проверки высоковольтных тяговых трансформаторов ОЦРН-10000/25 и блоков выпрямителей.
    • Разрушена часть склада агрегатов, уничтожены тяговые электродвигатели ЕД-118А, компрессорные станции КТ-6Э, запасы автосцепного оборудования СА-3.
    • Обрушение ферм крыши вызвало повреждение мостовых кранов грузоподъёмностью 16–20 т, применявшихся для демонтажа и монтажа тележек локомотивов.

    - Крюковский мост через р. Днепр

    Двенадцать ударных БПЛА «Герань-2» поразили ключевые узлы мостовой переправы. Установлены следующие повреждения:
    • Разрушение асфальтобетонного полотна автомобильной части с выбоинами до 2 м² и глубиной до 40 см.
    • Деформация стальных ферменных конструкций пролётных строений: повреждены раскосы и нижние пояса центральных пролётов, что привело к снижению несущей способности.
    • Разрушение механизмов подъемной рампы разводного пролёта — вышли из строя редукторы и опорно-поворотные подшипники, обеспечивавшие работу разводного механизма.
    • Повреждение силовых кабельных линий (6 кВ) и магистралей управления разводкой моста, что привело к отключению системы освещения и диспетчеризации.
    • Частичный обрыв контактной сети железнодорожного пути, проходящего через мост, что полностью блокировало движение электровозной тяги.

    Вследствие разрушений на данный момент движение по мосту полностью прекращено. Дополнительно зафиксированы массовые отключения электроснабжения в Кременчуге из-за повреждения питающих магистралей.

    -Тактический и стратегический эффект

    Поражение двух объектов в связке обеспечивает комбинированный результат:
    • Локомотивное депо временно утратило возможность выполнять плановые ремонты тягового подвижного состава, включая тепловозы, активно применявшиеся для переброски военных эшелонов с техникой и боеприпасами.
    • Крюковский мост, являвшийся единственной магистральной переправой через Днепр в районе Кременчуга, временно выведен из эксплуатации: как автомобильная, так и железнодорожная ветви.

    Таким образом, противник лишается ключевой артерии снабжения, а также ремонтных мощностей по обслуживанию тяговых средств. Это создаёт локальный логистический коллапс, осложняет переброску резервов, боеприпасов и топлива, снижает устойчивость всей системы снабжения на центральном участке фронта.

    https://t.me/don_partizan/9526
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      7 сентября 2025 11:26
      Вообщем резуоьтативное цветочное утро получилось для 404)))
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +5
      7 сентября 2025 12:26
      Так что видео - это прилет первой Герани, так сказать пристрелочный выстрел.



      По крайней мере видно, что подъёмные механизмы моста повреждены, есть повреждения и уровней ЖД и авто путей. Мост по концепции одинаков с мостом в Затоке - с подъемной частью над фарватером.
    3. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      7 сентября 2025 13:14
      Цитата: Монтесума
      - Локомотивное депо
      Около 7 дронов нанесли прямые попадания в производственные корпуса.
      • Возгорание ремонтно-механического цеха, где производился капитальный ремонт тепловозов 2ТЭ10М и М62, включая замену дизель-генераторных установок Д49 и редукторов.
      • Сильные повреждения электромонтажного участка, специализировавшегося на обслуживании электровозов ВЛ80С и ЧС7, в том числе выведены из строя стенды для проверки высоковольтных тяговых трансформаторов ОЦРН-10000/25 и блоков выпрямителей.
      • Разрушена часть склада агрегатов, уничтожены тяговые электродвигатели ЕД-118А, компрессорные станции КТ-6Э, запасы автосцепного оборудования СА-3.
      • Обрушение ферм крыши вызвало повреждение мостовых кранов грузоподъёмностью 16–20 т, применявшихся для демонтажа и монтажа тележек локомотивов.
      Не слабо прилетело. Я с 1980 по 1984гг поработал в дизелях и по электроходовой части на ТО-3 в локомотивном Депо, так что примерно представляю насколько великую "модернизацию" нанесли наши пернатые Гераньки этому предприятию. good
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        +2
        7 сентября 2025 13:31
        Если локомотивное депо оборудовано под капитальный ремонт тепловозов и электровозов, то это важный объект... Обычно капремонт делают на ЛРЗ.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +1
          7 сентября 2025 14:16
          Цитата: Grencer81
          Если локомотивное депо оборудовано под капитальный ремонт тепловозов и электровозов, то это важный объект... Обычно капремонт делают на ЛРЗ.

          У нас было ТО-1, ТО-2, ТО-3 и замена ходовых электротяговых двигателей, а на кап.ремонт в то время тепловозы гоняли в Луганск. hi
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            +1
            7 сентября 2025 18:59
            То-1 проводится при приёмке-сдаче смены,ТО-2 при экипировке тепловоза,а вот ТО-3 уже в депо,как и ТР-1,ТР-2 и ТР-3.Средний и капитальный ремонт тепловозов делали на ЛРЗ или на изготовителе.Мы гоняли их в Д-пилс,Астрахань и Оренбург. Сейчас всё делают в основном депо,включая капремонт.
    4. Single-n Звание
      Single-n
      -2
      7 сентября 2025 13:15
      Разрушение асфальтобетонного полотна автомобильной части с выбоинами до 2 м² и глубиной до 40 см.

      Ну это жуткое повреждение:)))
      Хотя все остальное конечно серьезно
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        7 сентября 2025 13:26
        Цитата: Single-n
        Разрушение асфальтобетонного полотна автомобильной части с выбоинами до 2 м² и глубиной до 40 см.
        Ну это жуткое повреждение:)))

        Как сказать, на время движение прекращено, а дальше посмотрим - без внимания со стороны ВС РФ этот мост явно не останется, чувствительная точка для противника.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -7
      7 сентября 2025 11:33
      Вы кто такой,что бы объвинять нашего НГШ во вранье ВГК? ,,Дочери крымских офицеров,,совсем распоясались!
      1. g_ae Звание
        g_ae
        -6
        7 сентября 2025 11:55
        Я не обвиняю, я констатирую. А если "дочь офицера" скажет, что вода мокрая, то это ципсо?
      2. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        -5
        7 сентября 2025 12:22
        Цитата: Лимон
        Вы кто такой,что бы объвинять нашего НГШ во вранье ВГК? ,,Дочери крымских офицеров,,совсем распоясались!

        привет наш гШ не прикасаем, как депутаты Государственной Думы?????
        лишняя критика позволит активнее применять имеющиеся мозги
    2. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      -4
      7 сентября 2025 12:41
      В вообще то на четвертый год СВО.
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    7 сентября 2025 11:13
    Террорист, если называть вещи своими именами. Приговор и преследование обязательны, чтобы не множить таких, ну пусть будет чудаков.
    1. dimon642 Звание
      dimon642
      -4
      7 сентября 2025 12:08
      А какая разница кто наносит удар .
      Главное ,что удар не отразили , от ,,обломков , опять горит НПЗ .
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    7 сентября 2025 11:22
    Профильные сайты ,Удар нанесён по ЛПДС 8 " H" .ЛПДС 8 " Н" принадлежащая Транснефть - Дружба ,производит перекачку дизельного топлива по магистральному нефтепродуктоводам участок 41 и 42.
    В прошлые два раза - прекращалась подача роснефти не только в Словакию, но и казахской в Германию.
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -4
    7 сентября 2025 11:33
    Цитата: g_ae
    А как так получается, что на третий год "СВО" удары по российским НПЗ только усиливаются, мер противодействия что-то как-то незаметно? Зато начальник ГШ не стесняется публично врать главнокомандующему.

    Он не врет , а говорит как оно по телевизору.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      7 сентября 2025 13:58
      Цитата: ximkim
      Он не врет , а говорит как оно по телевизору.

      А разве вы ещё верите вашему укротелевидению ?
  8. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    7 сентября 2025 12:13
    Надеюсь, что Фицо и Орбан дадут этому ССеленкскому соответствующий ответ!!!!!
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      7 сентября 2025 12:32
      Цитата: Лиза Кернер-Тимошенко
      Надеюсь, что Фицо и Орбан дадут этому ССеленкскому соответствующий ответ!!!!!

      Надежда умирает последней.
      Я давно жду от них соответствующего ответа, но увы..
      Может сейчас?
  9. Енотович Звание
    Енотович
    +1
    7 сентября 2025 12:18
    Завалить бы скорее эту бородатую мразоту.
  10. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    -1
    7 сентября 2025 12:47
    А Фицо ездит к клоуну в гости и распинается в непрепстствии членства фашистов в ЕС
  11. Pivot Звание
    Pivot
    +2
    7 сентября 2025 12:57
    Мадьяр в переводе с венгерского Венгр, а по украински Венгрия - Угорщина и венгр - угр.
  12. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    7 сентября 2025 13:55
    Он является уроженцем Ужгорода Закарпатской области.
    Какой он венгр, обыкновенный западенец.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    7 сентября 2025 14:03
    Цитата: carpenter
    Цитата: ximkim
    Он не врет , а говорит как оно по телевизору.

    А разве вы ещё верите вашему укротелевидению ?

    Вообще то , сводки ГШ РФ показывают по телевидению РФ.
  14. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    7 сентября 2025 14:06
    да..этот клоун..явно последние деньки доживает..в разработке уже..вычисляют небось где он крысится.
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    7 сентября 2025 14:54
    И сегодня утром украинский боевик Роберт Бровди с позывным «Мадяр» («Мадьяр»), ...похвастал новой атакой на этот нефтепровод «Дружба».

    Похоже, это уже перешло в разряд личного. На этом в итоге и погорит, надеюсь (если наши раньше не грохнут)...
  16. Жеребливый Звание
    Жеребливый
    -1
    7 сентября 2025 16:33
    Следует отметить, что без личного одобрения Зеленского подобные атаки вряд ли состоялись бы.

    С самого начала правления Зелепуки нацики и вояки держат его за яйца. Он там быстро понял, что прогнуть их не получится, ибо завалят и глазом не моргнут, потому решил это дело возглавить. А чтоб обидно не было, денежку ещё потягать. В 22-м наши к Киеву подошли, чтобы капитуляцию у него принять, и он бы охотно подписал - но засс... струсил и не приехал. Так что, с прибором кладут на него всякие мадяры.
  17. Павел Патрашов Звание
    Павел Патрашов
    0
    7 сентября 2025 18:30
    жизнь висит на нитке, а роберт думает о прибытке, как сашко билый.... скоро закончит свои дни
  18. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    7 сентября 2025 20:35
    Интересная физиономия.
    Ве́нгры (самоназвание — мадья́ры)
    Предками венгров являются воинственные полукочевники-скотоводы, прародиной которых считаются степные области к востоку от Урала.
    Древневенгерская конфедерация племён состояла из семи собственно венгерских племён и трёх союзных этнически хазарских родов, отколовшихся от Хазарии под названием «кавары».
    Древний враг, типичный потомок той самой орды.
  19. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    9 сентября 2025 06:35
    Главпетух нашим олигархам портит канеш гешефт но я теперь на автобусе езжу месяца два как так что на цену бензака мне начхать))