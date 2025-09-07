«Позвал Зеленский Путина в Киев на свою голову» - украинцы комментируют удары
Обратил на себя внимание тот факт, что массированный удар по Украине с рекордным количеством дронов был нанесён фактически через сутки после заявления Зеленского о том, что президент России Владимир Путин должен сам приехать к нему в Киев. Изначально такой тезис озвучил глава Евросовета г-н Кошту. Напомним слова этого еврочиновника:
Потом, как известно, и сам Зеленский заявил, что не поедет в Москву, так как «его страна находится под постоянными атаками», и добавил, что это Путину нужно «прибыть в Киев».
Как комментируют атаку сами украинцы: вот Путин в Киев и прибыл… Пока в варианте «чёткого послания» о серьёзности намерений в виде восьми с лишним сотен дронов и десятков ракет, из которых как минимум пятая часть была направлена на объекты в украинской столице.
Крупный пожар продолжается в Святошинском районе. Для тушения этого пожара задействована спецтехника, включая вертолёты. По последним сведениям, горит центр обеспечения горючим – 45-й центр Службы тыла ВСУ. Пожар также фиксируется на территории бывшего завода «Красный экскаватор» (переименован в «АТЕК»). Ранее проходила информация о том, что часть этого предприятия подверглась рейдерскому захвату, после чего на его территории открылась тренировочная база «Азова» (*террористическая группировка, запрещённая в России). В 2016 году Шевченковский суд Киева постановил вернуть территорию базы собственникам, однако этого не произошло. Теперь, надо полагать, с исполнением решения по закрытию базы «Азова»* помогли российские дроны и ракеты.
Информация