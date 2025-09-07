«Позвал Зеленский Путина в Киев на свою голову» - украинцы комментируют удары

Обратил на себя внимание тот факт, что массированный удар по Украине с рекордным количеством дронов был нанесён фактически через сутки после заявления Зеленского о том, что президент России Владимир Путин должен сам приехать к нему в Киев. Изначально такой тезис озвучил глава Евросовета г-н Кошту. Напомним слова этого еврочиновника:

Если вы (Путин) хотите мира, придите к президенту Зеленскому.

Потом, как известно, и сам Зеленский заявил, что не поедет в Москву, так как «его страна находится под постоянными атаками», и добавил, что это Путину нужно «прибыть в Киев».



Как комментируют атаку сами украинцы: вот Путин в Киев и прибыл… Пока в варианте «чёткого послания» о серьёзности намерений в виде восьми с лишним сотен дронов и десятков ракет, из которых как минимум пятая часть была направлена на объекты в украинской столице.

Позвал Зеленский Путина в Киев на свою голову.

Путин отправил в Киев «письмо» - мол, жди.

Зачем он провоцирует Путина?

Крупный пожар продолжается в Святошинском районе. Для тушения этого пожара задействована спецтехника, включая вертолёты. По последним сведениям, горит центр обеспечения горючим – 45-й центр Службы тыла ВСУ. Пожар также фиксируется на территории бывшего завода «Красный экскаватор» (переименован в «АТЕК»). Ранее проходила информация о том, что часть этого предприятия подверглась рейдерскому захвату, после чего на его территории открылась тренировочная база «Азова» (*террористическая группировка, запрещённая в России). В 2016 году Шевченковский суд Киева постановил вернуть территорию базы собственникам, однако этого не произошло. Теперь, надо полагать, с исполнением решения по закрытию базы «Азова»* помогли российские дроны и ракеты.
  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +19
    7 сентября 2025 10:55
    Хорошие результаты. Больше нельзя сомневаться. Любые сомнения придают смелости странам, которые тайно объявили России войну.
    1. Комментарий был удален.
      1. SAG Звание
        SAG
        +11
        7 сентября 2025 13:23
        Мало кто знает, но традиция белого дыма , возвещающая о выборе нового папы, Ватикан заимствовал у древних укров.!
        В данном случае дым чёрный! Значит нового "папу" ещё выбирают! bully
        1. padre Звание
          padre
          +2
          8 сентября 2025 15:24
          There is, and never existed such a thing as ancient Ukrainians!
        2. Техник_Харлан Звание
          Техник_Харлан
          0
          9 сентября 2025 10:05
          Заодно и "маму" пусть выбирают. Кузькину!
  2. poquello Звание
    poquello
    +17
    7 сентября 2025 10:57
    процесс прибывания в Киев - идёт
    1. Boris55
      Boris55
      +20
      7 сентября 2025 11:12
      Цитата: poquello
      процесс прибывания в Киев - идёт

      Пока идёт зачистка площадки для прибытия laughing
      1. Комментарий был удален.
    2. Alex777 Звание
      Alex777
      +8
      7 сентября 2025 12:52
      Цитата: poquello
      процесс прибывания в Киев - идёт

      В Киев только на танке.
      1. poquello Звание
        poquello
        +5
        7 сентября 2025 12:55
        Цитата: Alex777
        Цитата: poquello
        процесс прибывания в Киев - идёт

        В Киев только на танке.

        маршрут прорабатывается министерством обороны
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +5
    7 сентября 2025 10:59
    «Позвал Зеленский Путина в Киев на свою голову» - украинцы комментируют удары


    Жы до нарко фюрер забыл о правилах Протокола к встрече высокого гостя - красную ковровые дорожки от Борисполя и Жуляны к Крещатику постелить, а потому ВС РФ в СВО сами проводят работу по исправлению ошибок просроченного.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +8
      7 сентября 2025 12:41
      Отсутствие ковровой дорожки должно компенсироваться ковровым бомбометанием. Ну или массированной ракетной атакой.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +4
      7 сентября 2025 13:20
      Цитата: ZovSailor
      красную ковровые дорожки от Борисполя и Жуляны к Крещатику постелить


      Российским танкам очень нравятся такие дорожки ....
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +4
        7 сентября 2025 13:50
        carpenter
        Сегодня, 13:20
        Российским танкам очень нравятся такие дорожки

        hi Не исключал бы повторение красивого и эффектного начала СВО в 2022 г. с 240 вертолётами, хотя не исключены большие риски.
  4. 123_123 Звание
    123_123
    +13
    7 сентября 2025 10:59
    Ну раз зовут, придется брать киев, иначе как прийти.
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +10
    7 сентября 2025 11:02
    Путин отправил в Киев «письмо» - мол, жди.
    Обычно перед прибытием первых лиц государства идут подготовительные мероприятия, начало положено. feel
  6. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +11
    7 сентября 2025 11:06
    Яж писал вчера, что приедет официальный представитель ВВП - Михаил Искандер wassat
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      7 сентября 2025 13:22
      Цитата: Алексей_12
      Яж писал вчера, что приедет официальный представитель ВВП - Михаил Искандер

      И "Искандер" не заставил долго ждать и прибыл.
    2. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +3
      7 сентября 2025 13:23
      А я добавил,что с "Геранями" и "Герберами"... Желательно на могилы всей нацистской братвы Укрорейха.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    7 сентября 2025 11:08
    Чёрный юмор, особенно когда вообще хреноВастенько... так то, ситуация знакомая.
  8. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    7 сентября 2025 11:08
    Хорошее утро.С огоньком... good
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      7 сентября 2025 13:23
      Цитата: dmi.pris1
      Хорошее утро.С огоньком...

      Ну а как без огонька !
  9. kventinasd Звание
    kventinasd
    +8
    7 сентября 2025 11:08
    и добавил, что это Путину нужно «прибыть в Киев».

    Надо давно было сделать так, чтобы приезжать было не к кому, а если и бить по правительственному кварталу, то чем-то потяжелее Гераней.

    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +5
      7 сентября 2025 11:30
      Цитата: kventinasd
      и добавил, что это Путину нужно «прибыть в Киев».

      Надо давно было сделать так, чтобы приезжать было не к кому, а если и бить по правительственному кварталу, то чем-то потяжелее Гераней.


      Жаль, что не всё выгорело до тла.... crying
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +8
        7 сентября 2025 11:42
        Цитата: Joker62
        Жаль, что не всё выгорело до тла

        Понятен психологический эффект и толстый намёк для свидомых - в любой момент ВС РФ могут организовать прилёт в нужную точку центра Киева, невзирая на статусность объекта. Ну, если некто посчитает нужным снять белую перчатку со второй руки. С одной руки, судя по результатам прилётов за последнее время, уже снял.
  10. bbb Звание
    bbb
    +2
    7 сентября 2025 11:15
    "Иду на Вы" - князь Владимир.
    1. poquello Звание
      poquello
      +8
      7 сентября 2025 11:25
      Цитата: bbb
      "Иду на Вы" - князь Владимир.

      Святослав Игоревич
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +9
        7 сентября 2025 12:07
        Цитата: poquello
        Цитата: bbb
        "Иду на Вы" - князь Владимир.

        Святослав Игоревич

        Ой!Было бы к кому на "Вы" обращаться ! "Иду на "Тьху, мелочь кокаиновая"
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          7 сентября 2025 13:25
          Цитата: Егоза
          "Иду на "Тьху, мелочь кокаиновая"

          Вы Елена, прямо в бровь !
      2. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +4
        7 сентября 2025 12:50
        Да.
        Для нас святое - Родина и мать,
        нас мир боится, потому, что знает:
        Кому "умом Россию не понять",
        тому она привычно объясняет,

        что есть на свете, окромя жратвы,
        порядочность, достоинство, и совесть.
        И наше, русское "иду на вы" -
        для вас, тупых, увы, плохая новость.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +5
          7 сентября 2025 13:29
          Цитата: Товарищ Берия
          Кому "умом Россию не понять",
          тому она привычно объясняет

          Мы - русские - трёхкратно обрусев, из праха вашей совести восстали... Для нас святое - Родина и мать, нас мир боится, потому, что знает: Кому "умом Россию не понять", тому она привычно объясняет
          Я - русский. Я тот самый "колорад".
          Совдеповский отстой, рашист и вата.
          Я тот, кто любит водку и Парад,
          я - отпрыск победившего солдата.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +3
        7 сентября 2025 13:33
        Цитата: poquello
        "Иду на Вы" - князь Владимир.

        Святослав Игоревич


        Для нас святое - Родина и мать,
        нас мир боится, потому, что знает:
        Кому "умом Россию не понять",
        тому она привычно объясняет,

        что есть на свете, окромя жратвы,
        порядочность, достоинство, и совесть.
        И наше, русское "иду на вы" -
        для вас, тупых, увы, плохая новость.
    2. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      -2
      7 сентября 2025 12:51
      Остаётесь на второй год. laughing
      1. bbb Звание
        bbb
        0
        8 сентября 2025 11:00
        Тогда Святослав Игоревич, сейчас Владимир.
  11. HAM Звание
    HAM
    +10
    7 сентября 2025 11:21
    Что будет дальше? А будет цепная реакция:ЗеДай срочно пожалуется Макрону,тот Стармеру,затем Урсуле и все вместе пожалуются Трампу...того накроет очередной припадок "воинственного миротворчества"....совсем здоровье деда не берегут. fool
    Это только слегка "пощупали" верхушку краины....приглашение с "благодарностью" принято....
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +4
      7 сентября 2025 11:27
      Цитата: HAM
      пожалуются Трампу...того накроет очередной припадок "воинственного миротворчества"...

      Очередной постер в маске дарта вейдера наверное теперь laughing
  12. 30 вис Звание
    30 вис
    +5
    7 сентября 2025 11:27
    "Отака х...ня, малята!" бандерята ... good drinks
  13. next322 Звание
    next322
    +4
    7 сентября 2025 11:34
    Пару Искандеров по зданию правительства, да пару по зданию верховной рады, как то веселее было..... Тогда можно и о встрече с клоуном подумать
    1. vitosia Звание
      vitosia
      0
      7 сентября 2025 11:41
      а что толку здание ломать там нет никого кроме сторожа скорей всего)))
    2. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +1
      7 сентября 2025 12:44
      ... и ковровым бомбометанием дорожку к ней от трапа самолёта расстелить ! laughing
    3. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      +1
      7 сентября 2025 12:46
      Как говорил Чапаеву его комиссар Фурманов: "Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать?" laughing
  14. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    -2
    7 сентября 2025 11:38
    Putin invited Zelensky to Moscow
    Zelensky invited Putin to Kiew.Childten play games amid escalation of war
    Some seriousity is needed.
  15. Старик57 Звание
    Старик57
    +4
    7 сентября 2025 11:44
    -Вы нас вызывали?-
    -Нет!-
    -Оплатите ложный вызов!-
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    7 сентября 2025 11:54
    Зато как " красиво " подан материал 404 ми для запада - повреждён министерский этаж в доме правительства. Погибли 3 взрослых и один младенец После словесного поноса ,выясняется что и младенец и взрослые к дому правительства отношения не имеют - жертвы ППО в девятиэтажке .Час назад ,в Гардиан удары по Киеву не входили в дес,тку топ новостей.И бонус .Почему так не любят Трампа английские журналисты.Он будет сегодня на мужском финале US Open. wassat
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +1
      7 сентября 2025 13:25
      А чё делал младенец на министерском этаже Дома Правительства?
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      7 сентября 2025 13:53
      Цитата: tralflot1832
      Погибли 3 взрослых и один младенец

      А что там делал младенец ? Ясно опять селюковская брехня.
  17. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +2
    7 сентября 2025 12:11
    Хорошие сообщения ...укращают воскреснего солнечного дня!!!!
    Пускай каждый день по больше таких "ответов на приглашение ВВП в Киев"!
  18. drags33 Звание
    drags33
    +3
    7 сентября 2025 12:16
    Правильно говорят - бойтесь своих желаний ))))) наш ВВП еще на руины куева приедет... вместе с парой бригад десантуры и морпехов....
  19. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    7 сентября 2025 12:55
    Можно только представить: как бы на подобное "приглашение" отреагировал внезапно воскресший Иосиф - "Беспощадный". Скорее всего, дело бы закончилось не ударом нескольких ракеток, а вообще переносом украинской столицы куда - нибудь в Магадан, равно как и массовым переселением украинцев на новые "комсомольские" стройки Забайкалья и Крайнего Севера. lol
  20. ROSS_51 Звание
    ROSS_51
    +2
    7 сентября 2025 15:33
    Зачем Зеля просит Путина Киев штурмануть?
  21. padre Звание
    padre
    0
    8 сентября 2025 15:26
    I would be careful with such invitations, Putin could take it seriously!
    1. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      0
      8 сентября 2025 19:44
      100% Message too short...
  22. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    9 сентября 2025 09:52
    Они в све время Шойгу вызвали, теперь вот Путина и ведь придет, но Зеленский смоется.