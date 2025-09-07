SCMP: Сможет ли Тайвань с помощью беспилотников противостоять Пекину?
Репортёр SCMP из Тайбэя Лоуренс Чанг пишет о том, что «Тайвань вдохновился ростом эффективности использования дронов Украиной». В своём материале азиатский журналист заявляет, что Тайвань теперь сам «стремительно наращивает и расширяет возможности в сфере использования беспилотников большой дальности».
Чанг добавляет, что всё это происходит на фоне «поиска военными планировщиками доступных альтернатив дорогостоящим крылатым ракетам, а также углубления сотрудничества Вашингтона с Тайбэем в области беспилотников и новых технологий».
Теперь, как пишет Чанг, для Тайваня это крайне важно – особенно после демонстрации на военном параде в Пекине беспилотных возможностей китайской армии. Напомним, что в ходе парада по площади Тяньаньмэнь провезли целый ряд различных БПЛА, включая стратегические модификации с дальностью полёта более 3 тыс. км.
Лоуренс Чанг задаётся вопросом: способна ли новая стратегия Тайбэя с беспилотниками противостоять арсеналу Пекина?
Для того, чтобы как минимум попытаться, Тайваньский Национальный институт науки и технологий Чуншаня вступил в партнёрство с американской компанией Kratos. В рамках такой кооперации проведена модернизация реактивного БПЛА MQM-178 Firejet. Он превращён в дальнобойный барражирующий боеприпас, который носит название Chien Feng IV. Подчёрчивается, что такой дрон может использоваться и как средство противодействия другим беспилотникам.
Заинтересованность Тайваня в новых дронах лишний раз подтверждает тезис о том, что современный конфликт уже невозможно себе представить без использования БПЛА. Насколько велико производство БПЛА на Тайване для реального противостояния НОАК, вопрос пока открытый. Но вполне можно предположить, что на каждый тайваньский дрон КНР построит сотню своих.
