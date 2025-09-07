SCMP: Сможет ли Тайвань с помощью беспилотников противостоять Пекину?

Репортёр SCMP из Тайбэя Лоуренс Чанг пишет о том, что «Тайвань вдохновился ростом эффективности использования дронов Украиной». В своём материале азиатский журналист заявляет, что Тайвань теперь сам «стремительно наращивает и расширяет возможности в сфере использования беспилотников большой дальности».

Чанг добавляет, что всё это происходит на фоне «поиска военными планировщиками доступных альтернатив дорогостоящим крылатым ракетам, а также углубления сотрудничества Вашингтона с Тайбэем в области беспилотников и новых технологий».

Теперь, как пишет Чанг, для Тайваня это крайне важно – особенно после демонстрации на военном параде в Пекине беспилотных возможностей китайской армии. Напомним, что в ходе парада по площади Тяньаньмэнь провезли целый ряд различных БПЛА, включая стратегические модификации с дальностью полёта более 3 тыс. км.

Лоуренс Чанг задаётся вопросом: способна ли новая стратегия Тайбэя с беспилотниками противостоять арсеналу Пекина?

Для того, чтобы как минимум попытаться, Тайваньский Национальный институт науки и технологий Чуншаня вступил в партнёрство с американской компанией Kratos. В рамках такой кооперации проведена модернизация реактивного БПЛА MQM-178 Firejet. Он превращён в дальнобойный барражирующий боеприпас, который носит название Chien Feng IV. Подчёрчивается, что такой дрон может использоваться и как средство противодействия другим беспилотникам.

Заинтересованность Тайваня в новых дронах лишний раз подтверждает тезис о том, что современный конфликт уже невозможно себе представить без использования БПЛА. Насколько велико производство БПЛА на Тайване для реального противостояния НОАК, вопрос пока открытый. Но вполне можно предположить, что на каждый тайваньский дрон КНР построит сотню своих.
  1. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    7 сентября 2025 11:49
    Да,блин блинский,завалят китайцы тайваньцев дронами по самую макушку.
    КНР не Россия ,на первый же удар беспилотника по материку последует сокрушающий ответ.
    Не исключаю вариант провокации со стороны НОАК для ответного удара.
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      7 сентября 2025 11:52
      Цитата: andrewkor
      КНР не Россия ,на первый же удар беспилотника по материку последует сокрушающий ответ.

      Это пока всё из области предположений. Не больше того
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        7 сентября 2025 13:10
        Лоуренс Чанг задаётся вопросом: способна ли новая стратегия Тайбэя с беспилотниками противостоять арсеналу Пекина?
        Не уверен... Нас даже больше останавливает и тормозит потеря людских ресурсов чем техники, а у Китая мобилизационные возможности более чем достаточны... А вот проверить своё оружие в условиях войны, чем вполне успешно занимается на Украине Запад (НАТО), было бы очень даже неплохо... Ну а на нет и суда нет... Пусть и дальше продолжают боятся вторичных санкций, но как бы это потом не вышло им боком...
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          7 сентября 2025 13:20
          Я вообще не думаю, что КНР пойдёт на десант на Тайвань. Всё западное побережье острова - это сплошная зона городской застройки, и туда десантироваться - себя не уважать. По событиям на украинском фронте мы чётко видим, как тяжело выколупывать врага даже из отдельно стоящего хутора, а тут.. Подавить все огневые средства один хрен не сумеют, а значит - десант кровью умоется. Товарищу Си такая победа точно не нужна...
          А вот налёты через пролив и морская блокада - за пару месяцев тайваньцев запросто в стойло вернут. Если конечно не вмешаются США. И вот тут - всё и правда пойдёт по серьёзному... Амеры конечно проиграют, но и Китаю это ой как не дёшево встанет...
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            7 сентября 2025 16:32
            В этой жилой застройке мирняк сидит, он десанту ничего не противопоставит. Да и не будь китайцы дураки, поселили бы в этих домах своих агентов заранее, чтоб в форточку выпускали дроны для слежения за вооруженными тайваньцами.
          2. Billi Bons1972
            Billi Bons1972
            -3
            8 сентября 2025 00:22
            Блокада Тайваня?
            Вы серьезно?
            Это будет до первого утопленного танкера ,везущего нефть в Китай -после этого китайская торговля полностью станет и непонятно у кого быстрее кончится терпение.
            И десант через пролив перебросить будет не легко,там не пару километров и глубины небольшие
          3. SmollH2 Звание
            SmollH2
            0
            8 сентября 2025 02:53
            Да не будет там такой драки. Сдастся Тайвань при первых же серьёзных разборках. Не дураки там сидят же. Не будет до последнего украинца
    2. Франк Мюллер Звание
      Франк Мюллер
      0
      7 сентября 2025 13:00
      Зачем дронами? Чашками для риса да своими палочками "куай - цзы" могут забросать, дешевле обойдется. tongue
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    7 сентября 2025 11:53
    Сможет, но очень не долго, минут пять)))
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    -2
    7 сентября 2025 12:13
    Ничего он не сможет, учитывая несопоставимые потенциалы. Укусить в начале конфликта да, а дальше загнётся Тайвань.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    7 сентября 2025 12:13
    Цитата: ТермиНахТер
    Сможет, но очень не долго, минут

    Николай hi вспомним классику .Наши дроны закроют солнце!!! Ничего,будем сражаться в тени. wassat
  5. Пленник Звание
    Пленник
    -1
    7 сентября 2025 12:13
    Пекин, если что, миндальничать не будет. Не Москва. Врежет из всех стволов и ага.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      7 сентября 2025 13:33
      Про выражение :,,101 китайское предупреждение,,что-нибудь слышали?))
  6. alexoff Звание
    alexoff
    -1
    7 сентября 2025 12:15
    Проблема что Тайвань гораздо меньше Украины, сколько китайцы смогут запустить по ним всякого разного? Там ведь и расстояния не такие большие, условная герань может наверно 150 кило БЧ нести взамен уменьшенного количества топлива.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    7 сентября 2025 12:15
    Не проверишь, не узнаешь...
    В таком деле, когда важен человеческий фактор, чисто математические расчёты не всегда срабатывают так как хотелось бы....
  8. Фразах Звание
    Фразах
    0
    7 сентября 2025 12:37
    Остров против материка.., да будь там хоть миллион дронов. По обычной логике выстоять не смогут, может, по военной как-то иначе, выроют туннель от Штатов, где гиперлупы за пару часов им будут доставлять помощь.
  9. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    7 сентября 2025 12:39
    Не будет никакой войны как Украины с Россией. Главное сделать предложение от которого невозможно отказаться, одеваете форму НОАК, Получаете места в Национальном совете или как это называется, платите налоги и живите как прежде, но под крылом Китая. Спасёт Америка Тайвань? История показывает что нет. Они Японию по большому счёту не смогли бы победить если бы не Советский Союз. soldier
  10. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    0
    7 сентября 2025 13:06
    Даже если заокеанцы не помогут Тайваню всей своей мощью, то противостоять Китаю формозовцы, естесно, все - таки смогут. Вопрос только в том, насколько долго это ему удастся и, главное, с какими последствиями для вышеозначенных островитян. no
  11. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    7 сентября 2025 13:24
    Насколько велико производство БПЛА на Тайване для реального противостояния НОАК,

    Судя по количеству и разнообразию средств РЭБ, показанных на параде,
    Не каждый дрон долетит до середины ̶Д̶н̶е̶п̶р̶а̶ Тайваньского пролива
  12. 26_Сергей_26 Звание
    26_Сергей_26
    +1
    7 сентября 2025 14:25
    Давайте посмотрим на карту.
    Расстояние от Китая до Тайваня 160 км.
    От аэродромов Китая километров 200-250.
    Численность истребителей Китая 1500 шт.
    Если каждый истребитель скинет комплект планирующих боеприпасов на передний край обороны Тайваня - в глубину км так 50-80, то десант будет высаживаться по лунному пейзажу.
    Теперь возьмём флот, реактивную артиллерию и ракетные войска.
    Глубина их поражения (исключая реактивную артиллерию) 1000 км.
    Размер острова 400 на 150.
    Там даже десант высаживать в активной фазе не надо.
    И самое важное, Тайвань экономически зависим от поставок сырья. Если его блокировать, то экономика остановится.
    Поэтому как и свинорейх , тайвань может лаять ,только оглядываясь на США.
    Без их поддержки и их рынка это государство существовать не сможет.
    1. Lako Звание
      Lako
      +3
      7 сентября 2025 16:38
      Дело в том, что Китаю не нужен Тайвань от которого остались одни руины. Тем более, что там живут их единокровные братья. Они получили Гонконг, со всей инфраструктурой и без единого выстрела. Подождут и точно так же получат Тайвань. Спешить некуда, Тайвань от материкового Китая не упллывет.
      1. 26_Сергей_26 Звание
        26_Сергей_26
        0
        7 сентября 2025 19:16
        Именно по этому он ничего пока и не предпринимает.
        Но Тайваню нечего противопоставить Китаю.
  13. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    7 сентября 2025 14:47
    Китай их засыплет беспилотниками, по сотне на каждого тайваньца.
  14. Dometer Звание
    Dometer
    0
    8 сентября 2025 01:11
    Беспилотник хорош когда может "пробраться" незаметно, за горами, руслами рек. Но между Китаем и Формозой плоская обширная водная поверхность, лететь над которой беспилотнику настолько долго, что беспилотников не только заметят, но успеют пересчитать по направлениям, распределить силы противодействия, и раскрошить ещё над водой .
  15. OXOTHuK_RUSSIA Звание
    OXOTHuK_RUSSIA
    0
    9 сентября 2025 05:07
    Тайвань может натворить многое.
    Эти южные жители идут до последнего.
    Но Китай может высадить миллионный десант.