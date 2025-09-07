Киев официально подтвердил выход из строя Крюковского моста в Полтавской области

В Кременчугском районе на Полтавщине была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого пришлось менять расписание и маршруты движения поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе украинской железнодорожной компании «Укрзализныця».



Таким образом Киев в косвенной форме официально подтвердил выход из строя Крюковского моста в Полтавской области.

В частности, изменения коснулись поездов Одесса-Харьков и Чоп-Кременчуг. Руководство железной дороги решило вопрос оригинальным способом. Пассажиров доставляют в Кременчуг, где из-за российского удара железнодорожное движение прекращено, с ближайших станций автобусами. Другие поезда в регионе ходят с опозданиями.

Как сообщают в «Укрзализныце», такая ситуация будет продолжаться как минимум несколько дней.

Раздаются предположения, что проблема заключается в повреждениях контактной сети. Но судя по характеру ущерба, все гораздо серьезнее.

Иногда звучат претензии в адрес российского командования по поводу того, что Крюковский и другие мосты через Днепр на четвертый год СВО все еще продолжают функционировать. Вряд ли такая критика обоснована, ведь информация о замыслах и возможностях Генштаба РФ не является открытой и не должна быть таковой. Но и вопрос политических решений тоже нельзя выносить за скобки.
  1. обыватель Звание
    обыватель
    +30
    7 сентября 2025 12:02
    С одной стороны, простой обыватель не располагает данными о том, насколько сложной и оправданной является задача по уничтожению мостов. Также нельзя исключать, что в перспективе эти объекты могут понадобиться российским военным.
    Святая простота. Да кто -ж их нам целыми то отдаст?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -6
      7 сентября 2025 12:11
      Цитата: обыватель
      Да кто -ж их нам целыми то отдаст?

      Ну, может будут драпать так, что и минировать некому будет, да и нечем.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +6
        7 сентября 2025 12:18
        Все это - здание правительства укров, мост через Днепр прямо бальзам на душе! good
        Жду по раде укров!
        пс. Теперь наверно бобик не вылезет с конуры, а его партнеры-собакины дети, перестанут наезжать в куев! Можно и огрести.... laughing
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +6
          7 сентября 2025 12:57
          Ну, может будут драпать так, что и минировать некому будет, да и нечем.
          Мы вроде как в Полтавскую область пока идти не собираемся, так что добавить "Искандерчиком" вполне можно...
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        -5
        7 сентября 2025 12:23
        Цитата: Егоза
        Цитата: обыватель
        Да кто -ж их нам целыми то отдаст?

        Ну, может будут драпать так, что и минировать некому будет, да и нечем.

        украинцы не немцуры, которые могут драпать на запад без отглядки. laughing
        Скорее эти упоротые смогут заложить мин на мостах, да где угодно, лишь потом быстрееенько смааазать саалоом пятки, чтоб сверкали. от страха... wassat
        1. poquello Звание
          poquello
          +9
          7 сентября 2025 12:46
          Цитата: Joker62
          украинцы не немцуры, которые могут драпать на запад без отглядки.
          Скорее эти упоротые смогут заложить мин на мостах,

          как-то у вас и историей ВОВ нифонтан, минировали и минировали много, самая пожалуй известная попытка уничтожения Кракова, наши разведчики не дали, по следам фильм выходил "Майор Вихрь"
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            7 сентября 2025 13:45
            Цитата: poquello
            самая пожалуй известная попытка уничтожения Кракова

            А зря мой дед это сделал.
      3. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +4
        7 сентября 2025 12:33
        Скорее всего, что уже все давно заминировано. Осталось только питание на детонаторы подать. Или по старинке - бикфордов (огнепроводный) шнур поджечь.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          7 сентября 2025 13:47
          Цитата: Товарищ Берия
          Или по старинке - бикфордов (огнепроводный) шнур поджечь.

          Скорее на мобильнике кнопу в определённый момент нажать. Они давно их заминировали.
        2. Попандос Звание
          Попандос
          +2
          7 сентября 2025 15:03
          Скорее всего, что уже все давно заминировано.
          вряд-ли, а вдруг сдетонирует при попадании даже слабенького дрона? Они конечно xoxлы, но не дураки же!
          1. Товарищ Берия Звание
            Товарищ Берия
            -2
            7 сентября 2025 16:50
            Они конечно xoxлы, но не дураки же!


            Как в этом случае? lol

            https://vkvideo.ru/video-31371206_456277352?ref_domain=topcor.ru
            1. Попандос Звание
              Попандос
              0
              7 сентября 2025 17:24
              Как в этом случае?
              так беспардонно минировать можно только при отходе, кто-то даже высказывал мнение что подрывали с помощью фпв
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      7 сентября 2025 14:24
      Конечно взорвут, для тех кто рулит бандерляндом - Украина не родина, а территория на которой они зарабатывают бабки. И что с ней будет после, их не интересует вообще, хоть выжженная земля останется. Проблема в том, что повреждения такие, устраняются за несколько часов, ну, пару дней и потом все опять работает. Как вариант - бить одним - двумя БПЛА - каждую ночь.
  2. km-21
    km-21
    -13
    7 сентября 2025 12:05
    На войне никто не станет официально подтверждать стратегическую информацию. Если Киев говорит о повреждении своего моста, значит делает это ради какой-то своей цели. Но это вовсе не означает, что мост действительно серьезно поврежден.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      7 сентября 2025 12:53
      Цитата: km-21
      Если Киев говорит о повреждении своего моста, значит делает это ради какой-то своей цели. Но это вовсе не означает, что мост действительно серьезно поврежден.

      Никто и не утверждает, что мост рухнул, но прилёт 12-ти "Гераней" не просто нежно погладил конструкцию моста - проблемы, пусть пока и на время, противнику обеспечены. И продолжение ударов вполне вероятно, причём в ближайшее время. Копирую часть текста из моего коммента к сегодняшней теме про "Мадьяра".
      Двенадцать ударных БПЛА «Герань-2» поразили ключевые узлы мостовой переправы. Установлены следующие повреждения:
      • Разрушение асфальтобетонного полотна автомобильной части с выбоинами до 2 м² и глубиной до 40 см.
      • Деформация стальных ферменных конструкций пролётных строений: повреждены раскосы и нижние пояса центральных пролётов, что привело к снижению несущей способности.
      • Разрушение механизмов подъемной рампы разводного пролёта — вышли из строя редукторы и опорно-поворотные подшипники, обеспечивавшие работу разводного механизма.
      • Повреждение силовых кабельных линий (6 кВ) и магистралей управления разводкой моста, что привело к отключению системы освещения и диспетчеризации.
      • Частичный обрыв контактной сети железнодорожного пути, проходящего через мост, что полностью блокировало движение электровозной тяги.

      https://t.me/don_partizan/9526
      1. km-21
        km-21
        -14
        7 сентября 2025 13:01
        Во-первых, из якобы 12-ти Ваших прилетов визуально подтвержден лишь один.
        Во-вторых, судя по звуку мост атаковала Герань-1.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +5
          7 сентября 2025 13:50
          Цитата: km-21
          Во-первых, из якобы 12-ти Ваших прилетов визуально подтвержден лишь один.

          Вы это видели, или опять ваши укросми это утверждают и вы поверили ?
        2. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          +4
          7 сентября 2025 14:49
          Как минимум три прилета снято рыбаками и видео есть в телеграмм каналах.
      2. Fitter65 Звание
        Fitter65
        -5
        7 сентября 2025 13:31
        Цитата: Монтесума
        Никто и не утверждает, что мост рухнул, но прилёт 12-ти "Гераней" не просто нежно погладил конструкцию моста - проблемы, пусть пока и на время, противнику обеспечены.

        Уже 12!!? А везде пишут что 1 или 2 ,,,
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          7 сентября 2025 14:19
          Цитата: Fitter65
          А везде пишут что 1 или 2

          Ну да, одна Герань столько проблем создала громадному мосту. Разделяющиеся боеголовки стали устанавливать?
          Как сообщают в «Укрзализныце», такая ситуация будет продолжаться как минимум несколько дней.

          Раздаются предположения, что проблема заключается в повреждениях контактной сети. Но судя по характеру ущерба, все гораздо серьезнее.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    7 сентября 2025 12:07
    Кстати на видео от украинских рыбаков ночников ( упущение ТЦК или это рыбаки сами ТЦКшники) в момент удара по подъёмом пролёту моста видно в зоне поражения что то находилось автомобильное .( из за секунды до бабах была подсветка подьёмной части моста ).
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      7 сентября 2025 13:03
      А вот это уже интереснее,с подсветкой..Наконец начали действовать,по всей диверсионной науке
  4. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    0
    7 сентября 2025 12:15
    Цитата: km-21
    Но это вовсе не означает, что мост действительно серьезно поврежден.

    А поезда идут в обход...
    1. vitosia Звание
      vitosia
      -7
      7 сентября 2025 12:22
      может идут, может говорят что идут, а возможно специально пускают в обход)))
      1. fata-morgana Звание
        fata-morgana
        +1
        7 сентября 2025 12:31
        И НПЗ неподалёку на берегу специально подожгли: нехай горить!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      -5
      7 сентября 2025 13:21
      Наверно и через железнодорожный мост в Запорожье, который ниже ДнепроГЭС и который менее чем в 50 км от линии фронта request
  5. Енотович Звание
    Енотович
    +6
    7 сентября 2025 12:19
    Надо бы ещё добавки чтобы наверняка.
  6. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    +4
    7 сентября 2025 12:23
    Цитата из статьи: "...проблема заключается в повреждениях контактной сети. Но судя по характеру ущерба, все гораздо серьезнее".
    Ну вот, а сколько с утра было предположений! Иные комментаторы так потужно виртуальными силами удерживали мост, что чуть не упали. Теперь --- наблюдаем, как они потужно-виртуально будут рушить сваи, что б нам не достались!
    1. Попандос Звание
      Попандос
      0
      7 сентября 2025 15:07
      проблема заключается в повреждениях контактной сети.
      это не проблема от слова СОВСЕМ
      1. Fisher Звание
        Fisher
        0
        7 сентября 2025 19:25
        Как сказать. Если по мосту не будут ездить день/два, а потом повторить, то это станет проблемой, особенно если одним мостом не ограничиться, да и про "старый" не забывать.
        1. Попандос Звание
          Попандос
          -1
          7 сентября 2025 21:06
          Как сказать
          да тут всё просто, нет контактной сети, запускаем тепловоз, паровоз, да хоть трактор на ЖД ходу.
          Отсутствие электротяги не останавливает движение поездов, задерживает - да, остановить - нет.
  7. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    7 сентября 2025 12:30
    Иногда звучат претензии в адрес российского командования по поводу того, что Крюковский и другие мосты через Днепр на четвертый год СВО все еще продолжают функционировать. Вряд ли такая критика обоснована, ведь информация о замыслах и возможностях Генштаба РФ не является открытой и не должна быть таковой. Но и вопрос политических решений тоже нельзя выносить за скобки.

    Тонко lol
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    7 сентября 2025 12:36
    Краткое резюме от мостостроителя о повреждениях Крюковского моста:

    Подъем теперь невозможен, рампа повреждена, все троса и механизмы под замену. Ограничения на пропуск составов до выполнения проверочных расчётов прочности их элементов не больше 50% от минимального класса элементов пролётных строений. По итогу мост не смогут поднимать (а его вообще поднимали?) и пропускать составы половинного веса
  9. Glagol1 Звание
    Glagol1
    +10
    7 сентября 2025 12:37
    Все и так очевидно - одна из самых ясных задач войны - нарушение снабжения армии врага. Бичом вермахта в войне с СССР были действия партизан на железных дорогах. В сегодняшних условиях сохранность мостов через Днепр, по которым ежедневно идут десятки составов снабжения ВСУ - как минимум непонятная глупость. Особенно при полном понимании того, что все они уничтожаются легко и быстро дистанционно - неподвижная, большая цель. На короткой руке это ФАБ -500 с модулем планирования (70 км), на средней - Искандер (500 км) и на дальней - Калибры. Все эти изделия несут БЧ 500 кг - этого достаточно для разрушения моста даже при одиночном попадании. Но нет, мосты стоят. А ведь даже недавний опыт (и очень горький) громко подсказывает, что мосты надо громить. Как только плясуны разбамбошили Антоновский мост, ВС РФ тут же оптимизировались на левый берег Днепра, оставив Херсон людоедам. А уход из Херсона - это не только передача людоедам нашего несчастного гражданского населения - это еще и прощай планы по броску на Николаев и Одессу. Вот так, нескольким дешевыми ракетами ВСУ вышвырнули нашу армию за Днепр и обезопасили Николаев и Одессу. Что тут сказать. Нечего. Горькая слеза, от того, что каждый день горят десятки, а то и сотни наших людей, 16 триллионов на войну в 2025, а ларчик то открывается просто - разбомбить мосты через Днепр - и войне конец. Но нет. Это же кто то должен до этого додуматься. А где ж его взять то?!
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      7 сентября 2025 13:19
      Цитата: Glagol1
      Все эти изделия несут БЧ 500 кг - этого достаточно для разрушения моста даже при одиночном попадании. Но нет, мосты стоят.

      Да неужто? А вы в курсе, что по мосту в Затоке возле Одессы били неоднократно "Искандерами", но он устоял, и движение быстро возобновлялось после ремонта? Несколько ФАБ-3000 в одну точку, возможно, смогли бы выполнить задачу по разрушению пролёта моста, обладающего огромным запасом прочности. Не забудьте, что крупные мосты всегда считались объектами стратегического значения, и поэтому создавались надёжно, с учётом этого обстоятельства. Так что все эти разговоры бесполезны - стратегические бомбардировщики к дальним мостам никто на убой не отправит, а достать тяжёлыми ФАБами с УМПК не всегда возможно.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -3
      7 сентября 2025 13:23
      Цитата: Glagol1
      Бичом вермахта в войне с СССР были действия партизан на железных дорогах.

      Нет. Это было проблемой - которую Вермахт решал достаточно оперативно.
  10. km-21
    km-21
    -5
    7 сентября 2025 12:39
    За три с половиной года войны Россия многократно пыталась уничтожать вражескую тыловую инфраструктуру. Бомбили системы ПВО, энергетику, нефтепереработку, газовую инфраструктуру. Даже стратегический мост через Затоку несколько раз пытались атаковать. Но при этом ни разу не доводили начатое до конца.

    В этом - главная проблема России.
    Слишком много бахвальства,
    и слишком мало реализации.
    1. MichIs Звание
      MichIs
      +1
      7 сентября 2025 13:53
      Аполитично рассуждаете, да wink . Это не "слишком мало реализации", это договорились с нашими "уважаемыми западными партнерами" - они не поставляют вислоухим средства для уничтожения Крымского моста и нашей энергетической инфраструктуры, а мы не выносим им полностью энергетику, мосты и т.д. Но договариваться с нашими "уважаемыми западными партнерами" и особенно со свинорылыми ками - это все равно что договариваться с медведем, что он на тебя не нападет, если ты на него не нападешь. Теперь это стало ясно даже "самому великому, чистой воды, демократу России". И пошли наши запоздалые действия. Ну, наварное, еще и политическая карта фортанула нам с Трампом, хотя бы немного. А то так и играли бы в "договорняшки", пока пацаны гибли бы в лобовых атаках.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        7 сентября 2025 14:42
        Цитата: MichIs
        договорились с нашими "уважаемыми западными партнерами" - они не поставляют вислоухим средства для уничтожения Крымского моста и нашей энергетической инфраструктуры, а мы не выносим им полностью энергетику, мосты и т.д.

        Текст договора можно увидеть?
        А прилёты по российским НПЗ, по ЗАЭС, попытка удара дроном по Курской АЭС 24-го августа, неоднократные прилёты по нефтепроводу "Дружба" - не считаются стремлением разрушить энергетику?
        Уже не говоря об операции "Паутина", которая, видимо, тоже результат "договорняшек". А ведь ущерб нанесён изрядный.
        Если чего и опасаются "западные партнёры", так это эскалации боевых действий до опасного порога, за которым может последовать столкновение с НАТО.
        1. MichIs Звание
          MichIs
          0
          7 сентября 2025 15:15
          1. Вы намешали мягкое с теплым - ракетные удары по инфраструктуре и вторжение в Курскую область. 2. Кто вам их, эти "договоренности", покажет - это все "под ковром"? 3. Как раз нарушения этих "договоренностей" и стали поводом для нашего продолжения атак инфраструктуры Хрюнландии (ну и еще какие-то другие факторы).
    2. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      7 сентября 2025 13:59
      ПВО практически уничтожили, западные ракеты закончились, в энергетике экспортный потенциал и маневровые мощности вырубили, подсадив Украину на западные поставки, в газовой инфраструктуре отключили возможность ПХГ западом использовать, нефтепереработки совсем уже нет, Верховный добренький, пока только с Западом воюет, не хочет брацкий народ от благ отключать, надеюсь дойдет, что так не получится, а уничтожить на Украине окончательно цивилизацию нет проблем.
  11. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    7 сентября 2025 12:41
    Даже если Дрон промазал, ими будет объявлено о катастрофических последствиях. Дезинформация противника на войне это нормально
    1. km-21
      km-21
      -7
      7 сентября 2025 12:55
      Имеются объективные данные. Показана довольно подробная фотография места попадания. На фотографии заметно повреждение самой нижней части фермы. Отсутствуют несколько элементов несущей конструкции. Судя по всему работоспособность моста нарушена. Но повреждение не критично, и восстановление не займет слишком много времени.
  12. fata-morgana Звание
    fata-morgana
    0
    7 сентября 2025 12:42
    Цитата: Егоза
    ...драпать так, что и минировать некому будет, да и нечем.

    Ув. Егоза, драпать --- ни! Они на русский перейдут и очередь с ночи будут в МФЦ занимать за новыми паспортами и пособиями. Так что мнения разделились: часть --- за заминировать, а другая часть (менее состоятельные) будут энтот мост охранять...
  13. eleronn Звание
    eleronn
    -1
    7 сентября 2025 13:10
    О как!!! Мост взял и самостоятельно куда то "вышел" со словами - да пошло оно всё к чёрту!
  14. Франк Мюллер Звание
    Франк Мюллер
    -2
    7 сентября 2025 13:25
    Косвенные намеки - ещё не официальная информация, о которой речь зашла бы, скорее всего, только после сокрушения десятка стратегических мостов. Или хотя бы четырех, как после действия под Сарнами соединения "деда" Ковпака в Отечественную. Но ныне не Отечественная, хотя возможностей у ВС РФ, вроде бы, малость поболе будет? yes
  15. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    7 сентября 2025 13:40
    Этот мост всё равно взорвут, так что лучше добить искандером.
  16. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    7 сентября 2025 14:02
    А теперь внимание вопрос, куда полетит логистика Украины если такие удары будут постоянные, сколько средств ПВО придётся привлечь для их прикрытия, сколько сил уйдёт на постоянный ремонт.
    1. MichIs Звание
      MichIs
      -4
      7 сентября 2025 14:19
      А если еще и с территории Белоруссии выйти на западные границы Хрюнланда? Но, "Нет." А почему "Нет"? - это военная тайна, вам холопам знать не должно, сие есть тайна вэликая.
  17. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    7 сентября 2025 14:21
    Надо нашим еще пару цветочков туда направить, чтобы посмотрели как там дела у этого моста. А то бандерогеи такие лгунишки.
  18. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -3
    7 сентября 2025 14:28
    Цитата: Glagol1
    Это же кто то должен до этого додуматься.

    Дело не в додуматься а в захотеть. А когда не хотят, то изо всех сил стараются не додуматься. Пока получается...
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      7 сентября 2025 14:35
      Цитата: Ponimatel
      Дело не в додуматься а в захотеть. А когда не хотят, то изо всех сил стараются не додуматься. Пока получается...

      Ну да, ну да...

      Цитата: Ponimatel 20 ноября 2022 16:08
      Если договорняк по Херсону это часть Большого Договорняка, то такой сценарий по Крыму вполне реален. Как бы не геройствовали наши войска, приказ о "передислокации" они выполнят. И "крымнаш" всё

      Комментировать - только портить, что называется yes
  19. ergh081 Звание
    ergh081
    +3
    7 сентября 2025 14:43
    Армянский радио передаёт: есть два варианта бомбёжки мостов на территории 404: первый- это Путин с Трампом договорились в Анкоридже (ну не бомбили же 3,5 года войны), второй - это все наши начальники (Путин, Белоусов, Герасим и все му-му) умотали на ППР в Китай и Владивосток, и нашёлся - таки на четвёртом году войны пьяный лейтенант, который и нажал нужную кнопку. Теперь все ищут этого лейтенанта
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      0
      7 сентября 2025 14:47
      Я подозреваю, чуть иначе: герань летела мимо и оператор на свой страх и риск довернул её куда надо, а в отчёте написал, что сбили и потерял управление.
    2. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      0
      7 сентября 2025 15:18
      Это тот лейтенант, которого собрались из армии во время войны выгонять.
  20. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    7 сентября 2025 14:44
    А что, нормальную фотку моста слабо было найти автору? И так сойдёт?!
    1. Сергей3 Звание
      Сергей3
      +1
      7 сентября 2025 16:39
      Ну или как то так, из нутри:
  21. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    -2
    7 сентября 2025 15:17
    А что так можно было?
    На 4 год Чингачгук обнаружил....
    Оказывается можно.
  22. Scientist_ Звание
    Scientist_
    -2
    7 сентября 2025 16:02
    Цитата: Егоза
    Цитата: обыватель
    Да кто -ж их нам целыми то отдаст?

    Ну, может будут драпать так, что и минировать некому будет, да и нечем.

    Так драпать они будут только в том случае, если большинство мостов через Днепр перестанут функционировать. А в условиях бесперебойного снабжения фронта позиционный тупик будет продолжаться.
  23. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    0
    7 сентября 2025 17:18
    Цитата: Paranoid62
    Цитата: Ponimatel
    Дело не в додуматься а в захотеть. А когда не хотят, то изо всех сил стараются не додуматься. Пока получается...

    Ну да, ну да...

    Цитата: Ponimatel 20 ноября 2022 16:08
    Если договорняк по Херсону это часть Большого Договорняка, то такой сценарий по Крыму вполне реален. Как бы не геройствовали наши войска, приказ о "передислокации" они выполнят. И "крымнаш" всё

    Комментировать - только портить, что называется yes

    А кто то просил портить? Но ты всё таки испортил.
    А если по делу, то в 22м, после сдачи Херсона, реальными могли показаться такие варианты, о которых сейчас никто и не подумает.
    А мосты... хотели бы - разрушили.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      +1
      7 сентября 2025 17:26
      Цитата: Ponimatel
      в 22м, после сдачи Херсона, реальными могли показаться такие варианты, о которых сейчас никто и не подумает

      Ну, вам и показались. А мне и тогда понятно было, что такого не будет. В итоге - я прав, а вы - нет.

      Цитата: Ponimatel
      А мосты... хотели бы - разрушили

      Вы там обещали подробнее, почему все же их не разрушают. Вы же все уже поняли, вы ж пониматель yes

      Ну, так почему же их не разрушают-то? Вот право - заинтриговали winked
  24. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -3
    7 сентября 2025 17:28
    Цитата: Scientist_
    Так драпать они будут только в том случае, если большинство мостов через Днепр перестанут функционировать. А в условиях бесперебойного снабжения фронта позиционный тупик будет продолжаться.

    А Вы заметили как по этой теме минусуются трезвые каменты?)
  25. Ponimatel Звание
    Ponimatel
    -2
    7 сентября 2025 17:29
    Цитата: Paranoid62
    Ну, так почему же их не разрушают-то? Вот право - заинтриговали

    Расслабься, не спровоцируешь.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      7 сентября 2025 17:32
      Цитата: Ponimatel
      Цитата: Paranoid62
      Ну, так почему же их не разрушают-то? Вот право - заинтриговали

      Расслабься, не спровоцируешь.

      Хммм... то есть все вот это - просто трепотня?

      Цитата: Ponimatel
      Дело не в додуматься а в захотеть. А когда не хотят, то изо всех сил стараются не додуматься. Пока получается...

      Ну, и все прочее, про "мосты и захотеть"?
  26. alanery Звание
    alanery
    -3
    7 сентября 2025 18:31
    не прошло и трёх лет... надо же...:-)
  27. Wratch Звание
    Wratch
    0
    7 сентября 2025 21:19
    Судя по радости в киеве,бомбежку мостов нужно сделать регулярной,да и мостов там хватает. Вот пусть постоянно радуются. Конечно одна Герань погоды не сделает,но ежели в мост будет прилетать несколько? И кто сказал что это легко чинится ,в особенности если прилетает каждую ночь?
  28. Oberst_71 Звание
    Oberst_71
    0
    8 сентября 2025 15:49
    вроде поехали машины украинцы видео показывают одна герань -мало
  29. Иван Кузьмич Звание
    Иван Кузьмич
    0
    8 сентября 2025 17:00
    врёт этот жиденовский нацист из Киева специально чтобы не бомбили
    Цел мост