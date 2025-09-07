Microsoft подтвердила: в Красном море были повреждены подводные кабели связи

5 988 14
Microsoft подтвердила: в Красном море были повреждены подводные кабели связи

В Красном море были повреждены международные подводные кабели связи. Повреждение затронуло облачную платформу Azure.

Компания Microsoft, которой принадлежит данный сервис, подтвердила факт обрыва кабелей.

В результате это сказалось на работе облачного сервиса, которым по всему миру пользуется более 700 миллионов человек. Конечно, не всех их коснется данная проблема, но для многих пользователей в странах Европы и Азии скорость работы Azure может заметно снизится.

Нарушение работы затронуло коммуникационные маршруты, соединяющие ближневосточные, азиатские и европейские страны. Ухудшение качества связи стало проявляться вчера примерно с 8.45 по московскому времени.

Microsoft направила трафик другими маршрутами, поэтому предупредила пользователей о возможных неполадках, которые могут проявляться до устранения последствий аварии. Техники компании делают все возможное, чтобы максимально смягчить последствия повреждения кабелей.

Примерно в половине второго ночи поступило сообщение, что облачный сервис работает штатно.

Проблем с Azure в настоящий момент не обнаружено

- заявили тогда в Microsoft.

При этом об устранении подводных повреждений ничего не было сказано.

Красное море является стратегически важным регионом для мировых коммуникаций. По его дну проложены международные кабели, соединяющие Европу, Азию и Африку. В то же время здесь ощущается нестабильность из-за действий йеменских хуситов, которые, в числе прочего, затрудняют ремонт и техобслуживание подводных коммуникаций.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    +7
    Сегодня, 13:29
    На Балтике кабели,обрывы на нас вешают,а в Красном море естественнно на хуситов.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 13:31
    Ну так скаклам всё равно что там на дне уничтожать, хоть своё, а хоть чужое... Уж больно дайвинг и гадить любят...
  3. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 13:31
    Ну,да...все косяки так удобно списывать на происки хуситов...как "потоки"на кохлов.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +8
    Сегодня, 13:36
    Если не запутаться в кабелях на карте 17 кабелей связи проходят мимо хуситов ,по дну Красного моря.А точно хуситы виноваты .Или это хайкли - лайкли. bully
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +3
      Сегодня, 14:29
      Акулы, они такие. Совсем распоясались. Видимо ручные, хуситские. Доброго дня.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 13:59
    Молодцы хуситы))) и туда добрались. Тоже чувствительно для западно-гейропейской цивилизации)))
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      Сегодня, 16:21
      Цитата: ТермиНахТер
      Молодцы хуситы))) и туда добрались. Тоже чувствительно для западно-гейропейской цивилизации)))

      И в чем чувствительность? Работоспособность была восстановлена практически моментально. Микрософт накинет по 10 центов на каждогопользователя и проложит новый. Делов то...
  6. Комментарий был удален.
  7. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +3
    Сегодня, 14:05
    Красное море? Это точно дело России. Что? Это Чёрное море? Извините.
    1. MichIs Звание
      MichIs
      +6
      Сегодня, 14:12
      Знаете ли, наши иранский форумчанин, в современном мире все взаимосвязано.
      Вы же почему-то не пишите - где США и где американская база через залив от Ирана - в Катаре и "разве это дело США - Персидский Залив, дело США - Мексиканский залив".
      Так что, ответ утвердительный - Да, мы должны и знать об этом и учитывать это.
      И не забывайте - Россия сейчас противостоит всей ЕС (~30 стран), США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Турции, Израилю, каким-то из арабских сатрапий, Японии и Корее. Это вам не против одного 10 миллионного Израля всей 100 миллионной страной прятаться.

      Хода хафез, рафик Салими.
      1. Salimi from iran Звание
        Salimi from iran
        +2
        Сегодня, 14:31
        И не забывайте - Россия сейчас противостоит всей ЕС (~30 стран), США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Турции, Израилю, каким-то из арабских сатрапий, Японии и Корее. Это вам не против одного 10 миллионного Израля всей 100 миллионной аной прятаться.
        I can't agree with you more.completely right.
        1. MichIs Звание
          MichIs
          +1
          Сегодня, 15:11
          Да, я был немного саркастичен. Конечно Израиль выбрал удачное для себя время для ударов по Ирану (когда Россия не могла никак помочь, потому что и сама воюет, а Китай далеко). Но и Иран до этого да и сейчас постоянно как-то странно ведет дела с Россией в военной сфере, и при этом еще и обвиняет нас в своих неудачах. Хотя именно сейчас и после победы Россией над "так называемом Западом" очень хорошее время для улучшения отношений - как в экономическом плане, так и в военном. Кроме того Ирану неплохо бы войти в союзы, где есть Россия и Китай. Улучшить отношения с Индией для дальнейшей возможности создание общей морской обороны от западных врагов, а не только с мусульманским Пакистаном, с которым у Индии и России отношения не очень хорошие по разным причинам. И это не говоря про Китай. В общем меньше исламского фактора и какой-то непонятной гордости за царя Кира, больше дипломатии и дела.
          1. Salimi from iran Звание
            Salimi from iran
            +3
            Сегодня, 15:27
            Я прекрасно знаю о взлетах и ​​падениях Исламской Республики. Мои взгляды полностью совпадают с взглядами Лидера. Должен сказать, что ваши слова – как выстрелы Василия Зайцева. Точно в цель.
          2. Salimi from iran Звание
            Salimi from iran
            +5
            Сегодня, 15:31
            Да, такое высокомерие есть. К сожалению, внутри Ирана взгляды больше ориентированы на Запад. Политики и даже иранское общество не до конца понимают разницу между Востоком и Западом. Они считают: если Америка продала столько F-35 своим союзникам, почему Россия не делает то же самое? Хотя принципиально формат сотрудничества с такой страной, как Россия, отличается. Думаю, если избавиться от этого мышления, ситуация изменится.Восток есть Восток. Запад есть Запад. Но, к сожалению, мы ещё не полностью избавились от западного мышления. После революции во многих случаях корона монарха была просто заменена тюрбаном духовенства. Значительная часть инфраструктуры пока не изменилась. Конечно, это произойдёт. Как сказал Хаменеи: «Наша Исламская Республика на самом деле полуисламская».
            1. Salimi from iran Звание
              Salimi from iran
              +1
              Сегодня, 15:40
              С другой стороны, мне кажется, что российские политики рассматривают Исламскую Республику как страну, похожую на Америку, которая хочет установить свою монархию, только заменив американский либерализм исламом, и опять же, по той же глобальной пирамиде. В Иране тоже есть подобные идеи глобализации, но это неверно. Ислам совсем не такой.