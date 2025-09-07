Microsoft подтвердила: в Красном море были повреждены подводные кабели связи
В Красном море были повреждены международные подводные кабели связи. Повреждение затронуло облачную платформу Azure.
Компания Microsoft, которой принадлежит данный сервис, подтвердила факт обрыва кабелей.
В результате это сказалось на работе облачного сервиса, которым по всему миру пользуется более 700 миллионов человек. Конечно, не всех их коснется данная проблема, но для многих пользователей в странах Европы и Азии скорость работы Azure может заметно снизится.
Нарушение работы затронуло коммуникационные маршруты, соединяющие ближневосточные, азиатские и европейские страны. Ухудшение качества связи стало проявляться вчера примерно с 8.45 по московскому времени.
Microsoft направила трафик другими маршрутами, поэтому предупредила пользователей о возможных неполадках, которые могут проявляться до устранения последствий аварии. Техники компании делают все возможное, чтобы максимально смягчить последствия повреждения кабелей.
Примерно в половине второго ночи поступило сообщение, что облачный сервис работает штатно.
- заявили тогда в Microsoft.
При этом об устранении подводных повреждений ничего не было сказано.
Красное море является стратегически важным регионом для мировых коммуникаций. По его дну проложены международные кабели, соединяющие Европу, Азию и Африку. В то же время здесь ощущается нестабильность из-за действий йеменских хуситов, которые, в числе прочего, затрудняют ремонт и техобслуживание подводных коммуникаций.
