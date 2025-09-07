Microsoft подтвердила: в Красном море были повреждены подводные кабели связи

В Красном море были повреждены международные подводные кабели связи. Повреждение затронуло облачную платформу Azure.Компания Microsoft, которой принадлежит данный сервис, подтвердила факт обрыва кабелей.В результате это сказалось на работе облачного сервиса, которым по всему миру пользуется более 700 миллионов человек. Конечно, не всех их коснется данная проблема, но для многих пользователей в странах Европы и Азии скорость работы Azure может заметно снизится.Нарушение работы затронуло коммуникационные маршруты, соединяющие ближневосточные, азиатские и европейские страны. Ухудшение качества связи стало проявляться вчера примерно с 8.45 по московскому времени.Microsoft направила трафик другими маршрутами, поэтому предупредила пользователей о возможных неполадках, которые могут проявляться до устранения последствий аварии. Техники компании делают все возможное, чтобы максимально смягчить последствия повреждения кабелей.Примерно в половине второго ночи поступило сообщение, что облачный сервис работает штатно.- заявили тогда в Microsoft.При этом об устранении подводных повреждений ничего не было сказано.Красное море является стратегически важным регионом для мировых коммуникаций. По его дну проложены международные кабели, соединяющие Европу, Азию и Африку. В то же время здесь ощущается нестабильность из-за действий йеменских хуситов, которые, в числе прочего, затрудняют ремонт и техобслуживание подводных коммуникаций.

