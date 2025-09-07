Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и раненые) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, Вооруженные Силы переживают состояние распада

Из ВСУ с начала года в течение восьми месяцев сбежало не менее 142 тысяч человек. Об этом свидетельствует статистика уголовных дел о дезертирстве.Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Владимир Бойко.Он подчеркивает, что приведенная им цифра включает только официальные случаи, тогда как на самом деле их количество больше. Дело в том, что далеко не обо всех эпизодах самовольного оставления части командиры сообщают правоохранителям. Соответственно, и в статистику они не попадают.Журналист отмечает, что в этом году пик дезертирства из ВСУ приходится на май. За этот месяц свои подразделения покинуло почти 20 тысяч военнослужащих. Летом дезертировало не менее 17 тысяч украинских военных в месяц.- к такому выводу приходит журналист.Он отмечает, что в тот момент, когда обычные мужчины призывного возраста погибают на передовой, украинские политики и олигархи, также будучи военнообязанными, ведут привычный им образ жизни и ни в чем себе не отказывают.Вчера Государственное бюро расследований Украины привело свою статистику по дезертирам, покинувшим ряды ВСУ за текущий год. Его данные незначительно отличаются от тех, что привел Бойко, и составляют 138 тысяч человек.