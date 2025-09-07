Украинский журналист: из ВСУ с начала года сбежало не менее 142 тысяч человек

Украинский журналист: из ВСУ с начала года сбежало не менее 142 тысяч человек

Из ВСУ с начала года в течение восьми месяцев сбежало не менее 142 тысяч человек. Об этом свидетельствует статистика уголовных дел о дезертирстве.

Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале украинский журналист Владимир Бойко.

Он подчеркивает, что приведенная им цифра включает только официальные случаи, тогда как на самом деле их количество больше. Дело в том, что далеко не обо всех эпизодах самовольного оставления части командиры сообщают правоохранителям. Соответственно, и в статистику они не попадают.


Журналист отмечает, что в этом году пик дезертирства из ВСУ приходится на май. За этот месяц свои подразделения покинуло почти 20 тысяч военнослужащих. Летом дезертировало не менее 17 тысяч украинских военных в месяц.

Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и раненые) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, Вооруженные Силы переживают состояние распада

- к такому выводу приходит журналист.

Он отмечает, что в тот момент, когда обычные мужчины призывного возраста погибают на передовой, украинские политики и олигархи, также будучи военнообязанными, ведут привычный им образ жизни и ни в чем себе не отказывают.

Вчера Государственное бюро расследований Украины привело свою статистику по дезертирам, покинувшим ряды ВСУ за текущий год. Его данные незначительно отличаются от тех, что привел Бойко, и составляют 138 тысяч человек.
  1. _Ugene_ Звание
    _Ugene_
    +2
    Сегодня, 14:30
    из ВСУ с начала года сбежало не менее 142 тысяч человек
    если верить всем этим заявлениям мы там давно с призраками воюем
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      -1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: _Ugene_
      мы там давно с призраками воюем

      Которых в потемкинских деревнях тцк набирает.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 16:19
        Уж лучше сидеть в тюрьме за дезертирство, чем лежать на кладбище во "Славу Украины"...
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      -1
      Сегодня, 14:46
      Украинский журналист: из ВСУ с начала года сбежало не менее 142 тысяч человек

      Верю! Они - эти дезертиры из ВСУ - оказались либо самыми умными, либо самыми ушлыми, либо жертвами приписок как причины поражения ВСУ на ЛБС со стороны ответственных украинских военных чиновников-пропагандистов Киева!
      1. topol717 Звание
        topol717
        +3
        Сегодня, 14:54
        Цитата: Татьяна
        Верю! Они - эти дезертиры из ВСУ - оказались либо самыми умными, либо самыми ушлыми, либо жертвами приписок как причины поражения ВСУ на ЛБС
        Или просто гниют в оврагах да лесополках, Ибо проще объявить дезертиром чем писать кучу бумажек о том как где и когда погиб. Видимо пропавших без вести уже и так очень много. Поэтому решили погибших записывать в дезертиры
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          -1
          Сегодня, 15:04
          Цитата: topol717
          Или просто гниют в оврагах да лесополках, Ибо проще объявить дезертиром чем писать кучу бумажек о том как где и когда погиб. Видимо пропавших без вести уже и так очень много. Поэтому решили погибших записывать в дезертиры

          Совершенно верно! И я об этом!
          Тем более, что труп погибшего военнослужащего, если его вовремя не опознают, разлагается на жаре до скелетного основания. Да и выплачивать посмертные социальные пособия родственникам погибшего ВСУшника на фронте киевской хунте Зеленюги и Ермаку вовсе не хочется, экономически не интересно - и они в президентском офисе стремятся этого не делать!
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -2
        Сегодня, 15:09
        Цитата: Татьяна
        Верю! Они - эти дезертиры из ВСУ - оказались либо самыми умными, либо самыми ушлыми, либо жертвами приписок как причины поражения

        Такие приписки властям ну очень невыгодны, поэтому их и не публикуют.А вот пропащие без вести — идеальный вариант, со всех сторон блястит!
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          -1
          Сегодня, 15:15
          Цитата: Владислав_В
          Такие приписки властям ну очень невыгодны, поэтому их и не публикуют.А вот пропащие без вести — идеальный вариант, со всех сторон блястит!

          Тоже верно! Однако "142 тысячи дезертиров из ВСУ" - это информация, которая проникла в СМИ.
          Дело в том, что в рядах ВСУ числятся и иностранцы!
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            -3
            Сегодня, 15:26
            Цитата: Татьяна
            Однако "142 тысячи дезертиров из ВСУ" - это информация, которая проникла в СМИ.

            Причём с припиской что их наверняка больше...
            Цитата: Татьяна
            Дело в том, что в рядах ВСУ числятся и иностранцы!

            Они на контракте.
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              -1
              Сегодня, 15:40
              Цитата: Владислав_В
              Цитата: Татьяна
              Однако "142 тысячи дезертиров из ВСУ" - это информация, которая проникла в СМИ.
              Причём с припиской что их наверняка больше...

              Конечно больше.
              Цитата: Владислав_В
              Цитата: Татьяна
              Дело в том, что в рядах ВСУ числятся и иностранцы!
              Они на контракте.

              Контракты с иностранцами в ВСУ с выплатами компенсационных выплат родственникам погибшего контрактника-иностранца в рядах ВСУ Киев тоже практически не соблюдает.

              Эта всеобъемлющая тема поднимается в СМИ уже давно. В данном случае эта тема просто получила в СМИ своё конкретное - украинское - выражение.
    3. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -5
      Сегодня, 14:49
      Вы-то, безусловно!Тут же надо ещё извилиной шевельнуть. А если шевельнуть, то, оказывается, есть три цифры: сколько мобилизовано, сколько дезертировало и сколько до фронта поставлено.Неужели это так сложно?
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -2
      Сегодня, 15:05
      Думаю, что эта цифра немного занижена. Потому, что многие командиры не указывают ушедших в СОЧ, по многим причинам. У бандерлянда в силовых структурах 1,5 миллиона рыл, это не считая наемников со всего мира.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:16
      Цитата: _Ugene_
      если верить всем этим заявлениям мы там давно с призраками воюем

      Да нет, убегают, отдохнули, баб пощупали, а потом обратно в окопы.
  2. Горыныч1 Звание
    Горыныч1
    +1
    Сегодня, 14:31
    Бегают, спортсмены наверное. Марафонцы.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 14:34
    Всё распадаются да никак не распадутся,так же как про нехватку пишут уж третий год.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 14:42
      Цитата: Ропот 55
      Всё распадаются да никак не распадутся

      Зато мы все время улучшаем положение....
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:18
      Цитата: Ропот 55
      Всё распадаются да никак не распадутся

      Если бы хотели, то давно бы распались.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 15:19
        carpenter hi ,про то и разговор.
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 14:47
    Впечатляют цифры бегунцов чубатых. Интересно только где они все прячутся,если конечео уже не гниют в земле?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:48
    Статистика дело такое... странное.
    А так, по делу, пока резервы у противника есть, войска обороняются упорно...
    Что будет дальше, время покажет.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:51
    Статистика дело такое, иногда очень странное.
    А так, по делу, некоторые резервы у противника есть, войска обороняются, зачастую упорно /уптрото...
    Что будет дальше, время покажет.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 14:51
    Что то я не верю этим цифрам дезертиров ВСУ.Дезертир бежит с ЛБС с голой задницей,военным билетом и заблокированной банковской карточкой.Да трупы они - большинство .Потерь нет .200 - легко можно сделать бегающим дезертиром.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 15:19
      Цитата: tralflot1832
      200 - легко можно сделать бегающим дезертиром.

      Скорее так, как Вы сказали.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 14:54
    Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Наши неспешно, но неотвратимо душат швайневермахт. Причем продвижение на карте вторично главное это утилизация бандероскота.
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      0
      Сегодня, 15:24
      главное это утилизация бандероскота.
      Точно. А потом надо будет утилизировать ихних озлобленных родственников - та ещё задачка.
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        -1
        Сегодня, 17:12
        Точняк. Всех кто скакал, кто голосил про москаляку, швайнерейх по над усе - всех под солнцепеки. Неблагодарных свиней надо отблагодарить. "А Кац, конечно, может сдаться".