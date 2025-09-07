Освободив Хорошее, ВС РФ перерезали важную автодорогу на Днепропетровщине

Подразделения группировки «Восток» Вооружённых сил России, полностью освободив территорию ДНР на своём направлении, продолжают углубляться в оборону противника в Днепропетровской области. В результате успешных действий, двигаясь от села Вороное вдоль одноимённой реки (Вороная), бойцы группировки «Восток» освободили очередной населённый пункт. Это село Хорошее.

Информацию об освобождении села Хорошее подтверждает Минобороны России.



Таким образом, российские войска вышли к автомобильной дороге Орестополь-Новониколаевка, которая фактически является рокадной для востока Днепропетровщины. Выход к дороге с физическим контролем примерно километрового участка состоялся южнее села Сосновка.



Таким образом, противник не просто потерял отмеченный участок дороги, но и вместе с ним возможность оперативной переброски сил и средств на этом участке фронта.

Также освобождение Хорошего позволяет продолжать охват запорожского города Гуляйполе с северо-востока. От Хорошего до Гуляйполя примерно 32 км. И того меньше (около 21 км) до бывшего районного центра Днепропетровской области пгт Покровское. Через него проходят важнейшие дороги Запорожье-Донецк и Днепропетровск-Гуляйполе-Бердянск.

С освобождением Хорошего ВС РФ углубились на Днепропетровщине на 10 с лишним километров от границы.
  1. Napayz Звание
    Napayz
    +12
    Сегодня, 14:52
    Село Хорошее, а новость - отличная good
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 14:55
    Понятно, что лишая противника удобных путей снабжения войск, на передовой будет легче наступать....
    Вопрос в том, что пока распутица не наступила, обходные пути могут быть использованы для снабжения войск на передовой...
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 14:59
    Позитивная новость. Скорее бы уже многострадальный Донбасс освободили, и полностью перенесли боевые действия в незатронутые в полной мере войной бандеровские земли. А учитывая, что Днепропетровск это одна из главных областей с манкуртами......