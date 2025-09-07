Подразделения группировки «Восток» Вооружённых сил России, полностью освободив территорию ДНР на своём направлении, продолжают углубляться в оборону противника в Днепропетровской области. В результате успешных действий, двигаясь от села Вороное вдоль одноимённой реки (Вороная), бойцы группировки «Восток» освободили очередной населённый пункт. Это село Хорошее.Информацию об освобождении села Хорошее подтверждает Минобороны России.Таким образом, российские войска вышли к автомобильной дороге Орестополь-Новониколаевка, которая фактически является рокадной для востока Днепропетровщины. Выход к дороге с физическим контролем примерно километрового участка состоялся южнее села Сосновка.Таким образом, противник не просто потерял отмеченный участок дороги, но и вместе с ним возможность оперативной переброски сил и средств на этом участке фронта.Также освобождение Хорошего позволяет продолжать охват запорожского города Гуляйполе с северо-востока. От Хорошего до Гуляйполя примерно 32 км. И того меньше (около 21 км) до бывшего районного центра Днепропетровской области пгт Покровское. Через него проходят важнейшие дороги Запорожье-Донецк и Днепропетровск-Гуляйполе-Бердянск.С освобождением Хорошего ВС РФ углубились на Днепропетровщине на 10 с лишним километров от границы.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»